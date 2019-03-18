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Творческие истории

Лабиринт кукольника

На окраине города совсем недавно построили парк с аттракционами.
Самым популярным стал зеркальный лабиринт с манящим названием «Лабиринт кукольника». Он был огромный и поделён на изолированные части, у каждой - свой вход и выход. Это было сделано для того, чтобы посетители не пересекались. Потолок так же был зеркальным и достаточно низким.

А если посетитель совсем отчаялся и выбраться не может, то ему надо было нажать кнопку на браслете, его выдавали перед входом. Тогда на полу загорятся лампочки, показывая направление к выходу. На браслете была ещё одна кнопка - экстренная помощь. После её нажатия приходил сотрудник аттракциона.

На прохождение лабиринта давалось двадцать минут. По истечении этого срока на полу загорались лампочки, показывая путь, и нужно было идти на выход.

Сегодня у Максима день рождения. По такому случаю Лиза, его девушка, сделала приятный сюрприз.

- Макс, смотри! Я заранее забронировала время и купила нам билеты! Не будем стоять в очереди! - довольная Лиза размахивала блестящими билетами.

На входе ребята получили браслеты с кнопками помощи и отправились по зеркальным закоулками.

- Макс, я слышала, что здесь не все зеркала настоящие. Некоторые - это экраны. И в них транслируют всякие страшные картинки, - воодушевленно рассказывала Лиза.

- Да, я тоже такое слышал. Надеюсь, мы скоро такие экраны увидим, - Макс улыбнулся и крепче сжал руку девушки.

Но лабиринт оказался не таким уж и интересным. Зеркала, полумрак, легкая фоновая музыка.

- Что-то скучноватый лабиринт!

- Да! Почему же нам никаких страшных картинок не включили? - Лиза возмущалась, - даже музыка обычная, совсем не пугающая. Когда уже страшно будет?

- Ходим тут уже пять минут, - подхватил Макс, - а ничего не происходит. Давай будем держаться правой стороны. Я слышал, что так можно из любого лабиринта выйти.

Ребята сделали один поворот, второй, третий. Вдруг с потолка повалил дым. Ребята даже немного испугались:

- Да всё нормально, Лиза. Это, наверно, задумка такая. Самое интересное начинается!

Но дым продолжал заполнять пространство. Он не был едким, дышать все также было легко. Однако, теперь в зеркалах отражался ещё и дым, создавая напряженную атмосферу. Макс и Лиза уже не были так беззаботны, в зеркалах им мерещились причудливые фигуры и образы.

- Максим, давай нажмём кнопку, чтобы лампочки загорелись. Мне уже не по себе, - пискнула Лиза.

- Давай ещё немного походим! Прикольно же, - сказал Макс. Ему было не страшно. Кроме того, что он потом друзьям скажет? Что Лизе стало страшно, и они нажали на кнопку? Нет, засмеют ведь.

Сделав очередной поворот, ребята уперлись в тупик. Не сговариваясь, они повернули обратно и заметили, как что-то промелькнуло. Будто за ними кто-то шёл, а потом резко спрятался, когда ребята повернули головы.

- Макс, я нажимаю кнопку, - шепнула Лиза, - ты ведь видел это, да?

- Лиза, это все игра! Что тут может случиться? Там, за стеной куча народа, которые хотят попасть сюда. А мы уже тут, - Макс старался говорить убедительно.

Лиза посмотрела на время:

- Ну хорошо! Все равно время ограничено. Через десять минут загорятся лампочки.

Ребята пошли обратно, но повернув за угол, они опять попали в тупик.

- Да как так? Мы же тут проходили минуту назад, и тупика не было, - Макс уже занервничал, - давай обратно пойдём.

Развернувшись, они опять заметили, как кто-то спрятался за поворот. Ещё не отойдя от испуга, ребята увидели в одном из зеркал немного странное отражение. Да, это они. Но почему-то движения немного замедленные. Лиза подняла руку вверх - отражение тоже, но с задержкой в долю секунды.

- Вот тебе и лабиринт кукольника, - удивленно пробормотал парень.

- Макс, пожалуйста, мне очень страшно. Давай нажмём кнопку!

У Макса побежали мурашки по телу. Он впритык подошёл к этому зеркалу и посмотрел себе в глаза. Странное дело - отражение в зеркале повторяет все движения. Однако, замедленно, и глаза - они полностью чёрные.

- Лиза, сколько нам осталось пробыть в лабиринте? - Макс продолжал разглядывать своё отражение, - Лиза, ты слышишь?

Макс обернулся, Лизы позади него не было. Однако, отражение девушки все ещё было на месте. Весь покрывшись холодным потом, Макс заорал. Отражение девушки медленно растворилось.

- Лиза! Лиза! - громко кричал парень, - ты где?

Макс нажал кнопку на браслете, должны были загореться лампочки. Но, ничего не произошло. Он нажал ещё раз и ещё.

- Лиза! Ты где? У меня на браслете кнопка не работает, я нажимаю экстренную помощь! - краем глаза Макс заметил, что его отражение не двигается. Он поднял руку - отражение нет. Максим, едва дыша от страха, нажал на кнопку экстренной помощи.

Отражение теперь вело себя иначе. Оно странно задвигалось - резко и неестественно. С ужасом Макс наблюдал, как отражение стало меняться, превращаться во что-то другое. Теперь вместо себя он видел какое-то длинное, серое существо с острыми когтями.

Макс заорал, он стал метаться, пытаясь найти выход из тупика. Но его не было. Как парень оказался заперт среди зеркал? Да ещё и в одиночестве...

- Лиза! Ты меня слышишь? Кто-нибудь! - Макс был готов расплакаться. Тем временем, существо из отражения шагнуло вперёд и... вышло из зазеркалья. Макс опустился на пол и вжался в угол. Он закрыл голову руками и боялся пошевелиться. Существо схватило Макса за ногу и пошло обратно к зеркалу, из которого вышло.

Через мгновенье Макс увидел, как по зеркалу пошла рябь, словно это поверхность воды. Существо прошло сквозь эту зеркальную воду. Ещё мгновение, и Макс оказался по ту сторону зеркала.

Включился яркий свет.

- Парень, с тобой все в порядке? Ты просто нажал экстренную помощь. Тебе плохо?

Макс поднял голову. Над ним стоял человек в кепке.

- Я ... я... Да, я потерял свою девушку в лабиринте, тут было что-то, - Максим показывал пальцем в зеркало, от испуга он не мог ничего объяснить.

- Девушка уже на выходе, ждёт тебя.

Через пару минут Макс уже увидел Лизу. Она стояла в служебном коридоре. Почему её отвели сюда, а не на выход, на улицу?

- Где ты была, почему ты пропала?

- Я нажала кнопку экстренной помощи. И сразу одно из зеркал открылось, как дверь. Я звала тебя, звала. А ты уставился на своё отражение.

- А почему тебя отвели сюда, а не на улицу? - у Макса неприятно заныло внизу живота.

- Просто в этом коридоре ближайший выход. Нам сейчас направо и до конца коридора. Так, а с тобой что случилось?

Макс все рассказал.

- Очень странно... Это всё мне не могло показаться. И очнулся я после того, как существо меня затянуло в зеркало, - у Макса было странное чувство, будто что-то не то. Вроде, все как обычно. Но странная тревога не покидала парня.

- Ты перенервничал! Или ты думаешь, что находишься в зазеркалье? - Лиза неестественно рассмеялась.

- Лиза, а куда мы идём? Вот же табличка Выход.

- Мы идём обедать, Максим.

Лиза крепко сжала руку парня. Дойдя до какой-то двери, она повернула ручку и открыла её. Внутри было абсолютно темно.

- Проходи, - Лиза подвинулась, давая Максу возможность зайти первому. Но он пятился назад.

- Проходи же! - Лиза заскочила в помещение, резко схватила Макса за руку и потянула на себя. Парень успел только вскрикнуть.

Свет в комнате зажегся, и Макс увидел своих друзей. Они стояли с шарами, хлопушками и в праздничных колпачках.

- С днём рождения! Поздравляем! - со всех сторон к нему подходили друзья.

Макс стоял в полном оцепенении, совершенно ничего не понимая.

- Макс, это вечеринка-сюрприз! Это розыгрыш! - Лиза весело улыбалась.

- Но я видел в лабиринте... - парень был в растерянности.

- Чудовище - это актёр, а наше отражение в зеркале - голограмма. Я заранее все это спланировала вместе с организаторами, - объясняла девушка, - все в порядке, это не зазеркалье. Я настоящая, мы все настоящие.

Макс ещё какое-то время не мог прийти в себя. Он пытался найти какой-то подвох. А вдруг это все-таки зазеркалье? И все в этой комнате - не его настоящие друзья, а куклы. Не даром же это лабиринт кукольника. Или это реальность и друзья организовали идеальный праздник?

- Как бы то ни было, но тут определённо не плохо! - сказал вслух парень и взял бокал с напитком со стола.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:04 by Что-то не тоПросмотров: 130Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Мистика существа лабиринт зазеркалье авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ыйк
Сегодня, 12:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 136
Написано хорошо, мне понравилось.
Но хотелось бы разъяснений - парень остался в реальном мире или попал в зазеркалье? Если в зазеркалье, то ем это может закончится?
Зарегистрирован: 18.03.2019
#2 написал: Что-то не то
Сегодня, 14:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 1
Цитата: Ыйк
Написано хорошо, мне понравилось.
Но хотелось бы разъяснений - парень остался в реальном мире или попал в зазеркалье? Если в зазеркалье, то ем это может закончится?

Открытый финал. Может быть любой исход. Мне нравится думать, что Макс выбрался)
Зарегистрирован: 1.10.2021
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