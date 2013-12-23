Скалогрызы

Новость отредактировал Estellan - 18-09-2021, 22:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

mr Andy Просмотров: 206 Комментарии: 1 +2 18-09-2021, 22:54 by

Кел, заступив на ночное дежурство, налил себе чашечку кофе, сел за панель управления и вошел в систему. Прошел несколько стандартных процедур и проверил, все ли в порядке. Попытался отправить пять подопытных скалогрызов в морг и наткнулся на сообщение об ошибке. «Указанные особи находятся в морге» — сообщил компьютер.Скалогрызы, очень опасные существа, исследовались под наркозом, а по завершении тестов умерщвлялись с помощью специального токсина. (Это было дешевле, чем доставлять их в места обитания, а законы Земли о гуманном отношении к животным пока еще не распространялись на все исследуемые территории).Эти чрезвычайно живучие создания должны были отправиться в резервуар с ядовитым веществом в конце дневной смены, а пришедшему после нее Келу оставалось лишь переместить их во временное хранилище, оно же морг, где они еще некоторое время до уничтожения должны были находиться на случай необходимости каких-либо дальнейших исследований.Кел связался с лаборантом Конрадом.— Конни, ты что же, не убив тварей, отправил их сразу в морг? — осведомился он.— Нет конечно, ты за кого меня держишь? И комп бы такого не позволил…— То есть я сейчас один на станции с пятью скалогрызами, которые неизвестно где, и с взбесившимся компом?— Так. Я вызываю спасателей. И запрашиваю резервные коды.— А я иду вооружиться и отключить комп.Кел решил начать с оружейной. Идти проверять морг не имело смысла; поскольку комп явно выдавал неадекватные данные, даже если бы хранилище было, как всегда, герметично запечатано, это не означало, что скалогрызы не скрываются где-либо еще. Так что Кел не стал бы специально идти туда, но его путь пролегал мимо. Передвигаться следовало как можно быстрее и тише. Скалогрызы легко могли быть привлечены шумом; они дробили камни в поисках добычи, прячущейся в горных норах. Не найдя пищи на станции, они могли начать вламываться в комнаты, и дожидаться этого без оружия было еще опаснее.Морг был вскрыт.Дверь была не просто распахнута, а искорежена и изорвана. Ни за какие коврижки Кела не заставили бы сейчас войти туда и проверить, сколько камер было открыто. Весь обратившись в слух, едва дыша, осматриваясь по сторонам и заглядывая в морг, он на цыпочках проследовал мимо прохода.Резкие скрежещущие звуки и удары донеслись из хранилища. Кел побежал, но, миновав поворот и некоторое расстояние, вновь заставил себя перейти на тихий быстрый шаг, благо оружейная была недалеко.«Резервные коды обновлены», — сообщил нейрочип.Поминутно оглядываясь, Кел наконец-то добрался. Замок выдал сообщение об отказе в доступе.Чертыхаясь, Кел отправился к центру.— Кон, твари выбрались из морга. Большой комп блокирует попытки проникнуть в оружейную, я иду его отключить.— Держись, спасатели уже в пути. Удачи!Кел спешил. Сердце колотилось в его груди. Вся надежда была на то, что существам понадобится время, чтобы отойти от наркоза, и этой передышкой следовало воспользоваться.Вот и командная комната, она же центр резервного управления. Только здесь можно было выключить главный компьютер станции, и, естественно, это было единственное место, доступ в которое комп не мог перекрыть. Кел подключился к замку по беспроводной связи и, задействовав коды, открыл его и проник внутрь.— Вы уверены, что хотите отключить главный компьютер станции? — спросила программа. — Это может привести к некорректной работе и неработоспособности многих систем.После нескольких подтверждений Кел добился своего. Теперь следовало вернуться к оружейной.Келу смертельно не хотелось выходить, но он понимал, что в помещении с одним единственным выходом и без оружия он мог просто не дождаться прибытия спасательной группы.На этот раз дверь открылась, и Кел со вздохом облегчения ввалился внутрь, тут же заперев ее за собой. Подключился к местному компьютеру и с помощью резервных кодов раскрыл бокс, откуда достал станнер. Другого оружия на станции не было.Вот теперь можно было никуда не торопиться. Вернее, выходить вообще смысла не было. Разгуливать по станции было небезопасно. Спасатели вполне справятся сами. Роботы не могли защитить от скалогрызов. Конечно, твари могли попытаться пролезть в комнату, но теперь у Кела были станнеры; правда, оглушающий эффект от них длился не очень-то долго, но Кел мог обновлять его, держа застрявшего монстра в дверном проеме и не давая никому пролезть внутрь.В дополненной реальности всплыло окошко вызова от Конрада.— Кел, спасатели не могут высадиться. Шлюз не открывается. Тебе придется пойти проверить, в чем там дело, и устранить неполадку.— ! Ладно, иду, — вздохнул Кел. Еще раз мельком взглянул на станнер, отметив, что он исправен и заряжен. И отправился, выбрав кратчайший путь.Кел старался ступать тихо, словно хоббит, одновременно следя за тем, чтобы не терять темп. Нервы его были напряжены до предела.Он прошел сквозь мембрану силового поля в комнату с резервуарами токсина, ту самую, в которую должны были отправиться скалогрызы. И именно здесь ему суждено было столкнуться с одним из них.Громадная бронированная махина с сокрушительными челюстями и множеством ножек ринулась через другой вход, сшибая стеллажи. Кажущаяся неуклюжесть скалогрызов была обманчивой; после вскрытия норы добыча начинала очень быстро убегать, и ее надо было ловить.Кел вскинул станнер и нажал на спуск, но импульс, видимо, пришелся вскользь, так как скалогрыз не обездвижился, а, остановившись, в ярости заметался, а затем вцепился челюстями с резервуар с ядом. Кел еле успел выскочить из комнаты, как мембрана, пропустившая его, задержала пары токсина, не давая им распространиться по станции.Скалогрыз бился в конвульсиях, разбивая все вокруг себя.Кел убрался оттуда, дав небольшой крюк.Поскольку на станции велись биологические исследования, и существовала потенциальная опасность заражения, сообщение с внешним миром происходило посредством шлюзовой камеры, защищенной к тому же мембраной силового поля. Спасатели должны были с помощью телепорта попасть в транспортировочную капсулу и таким же способом покинуть ее; в промежутке они перемещались сквозь гиперпространство. Специальные датчики отслеживали наличие посторонних предметов, которые могли бы помешать высадиться и нарушить карантин.Собственно, в чем могло быть дело? Если там постарались чудовища, то повреждения были, вероятно, критическими. Келу оставалось только надеяться, что препятствие легко устранимо, хотя бы с помощью ремонтного бота, потому что в противном случае вызволения со станции ему пришлось бы ждать долго. Если бы большой компьютер был включен и работоспособен, можно было бы с его помощью выяснить, в чем состояла неполадка и даже постараться дистанционно устранить ее, но Кел, наученный горьким опытом, не стал терять времени.Он прошел в шлюзовую и тут же пулей выскочил из нее. Конечно, один из чужих был там. Кел вскинул было станнер, но успел сообразить, что, если скалогрыз останется в камере, то он помешает высадке спасателей. Монстр, словно бронепоезд, понесся на человека. Кел отбежал к противоположной стене смежной комнаты, и как только чудовище целиком вырвалось из камеры, всадил в него несколько зарядов станнера.Громада, словно запнувшись, рухнула на пол. Кел опасливо прошмыгнул мимо нее в камеру. Сердце его бешено билось. Он подумал, что даже если бы оглушил скалогрыза прямо здесь, его тушу можно было вытащить за пределы помещения с помощью грузового бота. С другой стороны, нет гарантии, что боты не повреждены.Кел, осмотрев шлюзовую камеру, убедился, что никаких видимых повреждений она не имеет. Значит, дело, вероятно, было в том, что здесь находился монстр. Сейчас же сам Кел мешал сработать механизму. Он вновь протиснулся мимо скалогрыза.Наконец красный огонек на стене камеры сменился зеленым, и из открывшегося портала вышли пятеро человек.— Как же я рад вас видеть! — приветствовал их Кел.— Взаимно… — начал один, но договорить ему не дали. Резкий скрип, грохот, и в шлюзовую камеру ворвался, отпихнув в сторону первого, второй скалогрыз. Кел мгновенно отпрянул в сторону и бросился на пол, уходя с линии огня. Спасатели вскинули станнеры, и монстр, получив несколько зарядов, замер на полу.— На станции пять скалогрызов, верно?— Да. Один из них мертв. Умудрился раздолбать резервуар с токсином.— Что ж, нам же лучше, — сказал тот же спасатель и обратился к остальным: — Мы пойдем за грузовыми ботами, а вы приглядите тут.Разумеется, тащить махину скалогрыза ни у какого человека не хватит сил, не говоря уже о том, что он в любой момент может очнуться. Если бы центральный комп был в норме, Кел смог бы вызвать роботов дистанционно, теперь ему надо было явиться за ними лично. Впрочем, с командиром отряда спасателей Келу было не так страшно, хотя расслабляться было еще рано.Им повезло не встретить скалогрызов. Кел быстренько вывел двух ботов, и они пошли назад.— Ну как? — спросил командир команды спасателей.— Все гладко.— Вот и ладушки.Два робота захватили страшилищ и, под прикрытием шести человек, отправились к стазис-камерам станции.Когда процессия, шествуя по коридору, поравнялась с проходом, один скалогрыз внезапно ожил, молниеносно вырвался из захвата, со скрежетом ломая бота, и скрылся в комнате, смяв дверь словно бумагу. Спасатели быстро среагировали, но похоже, что импульсы станнеров лишь вскользь задели монстра. Двое парней вбежали следом, и тут же послышался скрип, крики и булькающие звуки. Остальные трое, держа перед собой станнеры и непрерывно стреляя, ринулись за ними.Кел заглянул в комнату и увидел двух скалогрызов и столько же истерзанных тел в луже крови. Очевидно, что бросившиеся за сбежавшим скалогрызом спасатели нарвались на засаду другого.— Так, берем головы парней и срочно к стаксам. Скиньте координаты, — обратился к Келу командир.— В той стороне, — показал Кел и двое спасателей кинулись бежать. Кел связался с командиром, копируя ему на нейрочип информацию о точном расположении стазис-камер.— Сможете починить робота? Одному из нас придется приглядывать за обстановкой.— Разберусь. Надеюсь, не придется идти за ремонтным ботом.Кел начал ковыряться в механизме. По счастью, он оказался не сильно поврежден.Тем временем командир поддерживал связь со своим отрядом.— Ну как у вас там? Была заварушка? Встретили оставшегося? — лидер мог видеть в дополненной реальности некоторые данные об отряде, включая отчеты об участии в боевых действиях.— Да, он начал вылезать из анабиоза.— Отлично. Как закончите, идите к нему и держите в спокойном состоянии.Командир сказал Келу:— Они уже почти на месте. Как у вас с роботом?— Нормально, почти починил.Кел приладил последнюю деталь и отрапортовал:— Можно выдвигаться!Второй робот снова взял скалогрыза.Командир облучил всех животных из станнера и кивнул на третью особь: — Покараульте его, а я пока сплавлю этих двоих. И пошел следом за двумя ботами.Спасатели по очереди доставили в стазис всех четверых скалогрызов и тела своих коллег для дальнейшего оживления.Когда они улетели, с Келом на связь вышел сначала директор станции, благодаря за «проявленные профессионализм и героизм», потом Конни.— Интересно, из-за чего все-таки произошел сбой с главным компом?— Завтра – уже сегодня – техники будут колдовать над системами. Теперь начнется большое расследование.— Да уж. Диверсия или халатность, технический или человеческий фактор. Может быть, кто-то из сотрудников пронес на нейрочипе вирус и заразил по беспроводной связи компьютер.Кел задействовал ремонтных ботов и отправился устранять причиненные станции разрушения.Автор - Артур Андес.

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