Русалка. Часть вторая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 127 Комментарии: 2 +5 Вчера, 23:27 by

На следующее утро нам круто влетело от бабушки. Ей и раньше не нравилось, что мы гуляем до поздней ночи. Но вчерашний загул, похоже, стал последней каплей. Когда я проснулся, Саня уже вовсю колол дрова на заднем дворе. И судя по объему поставленной перед ним задачи, навряд ли бы у него возникло желание куда-либо пойти вечером. По крайней мере сегодня-то уж точно.Про меня бабуля тоже не забыла, приготовив задание хоть и физически более легкое, но от того не менее беспощадное. Еще пока я спал, она развела в тазу с водой порцию соды и высыпала туда целую кучу столовых приборов. Ножей, вилок, ложек. Там всего было в достатке. Где она столько взяла, мне оставалось лишь догадываться. Но когда я узнал, что все они к вечеру должны блестеть не хуже новых, понял, что влип ничуть не меньше старшего брата.Без сомнений, бабуля знала нас как облупленных, и методами вразумлении нерадивых внуков владела в совершенстве. Избежать ее наказания не представлялось возможным. И поэтому, держа в уме ее любимую поговорку – «раньше сядешь - раньше встанешь» - мне оставалось лишь тихо смириться, покорно принимаясь за работу.Я сидел на кухне возле таза, битком набитого ложками (она их со всей деревни насобирала что ли?) уже часа два, когда неожиданно с улицы донесся Катин голос. Судя по всему, она шла прямиком в дом, попутно разговаривая о чем-то с бабушкой. Было не разобрать о чем конкретно, но она точно смеялась, что наводило на приятную мысль о скором смягчение гнева моей любимой старушки. Хотя, если честно, в тот самый миг уровень бабушкиной рассерженности волновал меня меньше всего. Как только я услышал веселый голос соседки, то забеспокоился совсем о другом. Поминая ночное фиаско, мне совершенно не хотелось встречаться с Катей с глазу на глаз, да еще при свете дня. От одной мысли, что она снова будет, ухмыляясь, свербить меня своим хитрым взглядом, щеки заливались жгучим румянцем. И рассчитывая избежать стремной ситуации, я, недолго думая, вскочил со стула, устремляясь прямиком к выходу в предбанник, что соединял входную дверь с жилой зоной первого этажа. Помимо холодильника и зоны, где можно переодеть верхнюю одежду, там находилась и лестница, ведущая на второй этаж. Именно наверху я рассчитывал пересидеть неожиданный визит, так как был полностью уверен, что девушка пришла к брату и, соответственно, надолго в доме не задержится. Но каким-то непостижимым образом она оказалась внутри намного раньше, чем я предполагал. Отчего, вылетая из кухни, только чудом не сбил ее с ног.- О, привет! Куда спешишь, шкет?- Да я… - ощутив себя полным идиотом, я не нашелся, что ответить и «тупо перевел стрелки». - А Сани здесь нет, он там, за сараем. Дрова колет.- Да и пускай колет. – Растянув ту самую, ехидную улыбочку, отмахнулась она. - Я вообще-то ни к нему пришла. А к тебе.- Ко мне? Зачем?- А что ты так испугался? Не могу к другу в гости зайти?Блин. Вот же принесла нелегкая. Сердце долбило словно барабан, пока я испытывал двоякое чувство. Восторг – от того, что она рядом, и унижение, от того, что кровь со всего организма циркулировала исключительно в области лица.- Да можешь, конечно… просто… какие мы друзья? Особенно после вчерашнего…- Слушай, малой, я собственно по этому поводу и зашла. Извиниться хотела перед тобой. Сначала думала прикол, поржем все вместе. А потом увидела твою реакцию и как-то нехорошо себя почувствовала…неудачно мы пошутили. Так что, ты это…извини, лады? Обещаю с данной минуты в дурацких розыгрышах, задевающих твою тонкую, душевную организацию, больше не участвовать. Что скажешь? Прощаешь меня?- Не понял. Чего задевающих?- Да ничего, забей. Шутка. Еще одна, – звонко засмеялась Катя, но тут же быстро добавила, заметив мой в раз потускневший взгляд. – Не, ну серьезно, прости, пожалуйста…- Проехали. Я так-то и не обижался особо. Поначалу злился немного…и все.- Вот и отлично! – облегченно воскликнула девушка и разве что в ладоши не хлопнула от радости. – А чтобы окончательно загладить свою вину, предлагаю прямо сейчас вместе прогуляться. Устроим типа мини свидания, а? Что думаешь?Едва дрогнув, земля ушла у меня из под ног… Свидание? Со мной?!От ошеломляющего предложения Кати, я разволновался только сильнее. Да так, что даже заикаться начал.- Сегодня не пол-л-лучится… наверное. Вчера влетело нам знатно от бабушки. Та-а-ак что т-т-точно не отпустит.- Отпустит, – со знанием дела заявила Катя, старательно не замечая мое идиотское поведение. – Уже отпустила. Я договорилась. Собирайся, а я пока на улице подожду. Погода отличная, кстати.- А как же Саша и ребята? – машинально спросил я, все еще не до конца веря, что мне предстоит прогулка с девушкой мечты.- Да зачем нам эти придурки? – фыркнула моя собеседница. – Прогуляемся немного, до озера сходим. Может, даже искупаемся. Заодно поболтаем по дороге. Ты мне о городской жизни расскажешь. Как там у вас все устроено. А парни твои только мешать будут. – Девушка перешла на шепот и озорно подмигнула. - Если честно, надоели они мне жуть как. Поговорить толком не о чем. Одни шутки плоские. И на уме только кто сколько сигарет у бати дернул, да под пиво в карты поиграть. Ты вот другое дело. Не испорченный совсем. – Катя взяла паузу, давая мне возможность переварить услышанное, а затем, видя мои продолжающиеся терзания, нетерпеливо уточнила. - Идешь или нет? Если честно, не очень хочется тебя до вечера уговаривать.- Прости… - встрепенулся я, - конечно. Конечно, иду! Только мне переодеться нужно?- Отлично. Жду на улице. Не тяни, ладно?Чтобы вы понимали, деревушка, в которой жили бабуля с делом была небольшая. Всего-то домов сорок-пятьдесят вдоль автодороги, петляющей сквозь нее. До соседних деревень пять километров в одну сторону и не меньше десяти в другую. Про город вообще молчу. Добираться почти два часа. Так что гулять особо было негде. Либо вдоль дороги ходить туда-сюда, либо прямиком на озеро. Там и позагорать и на лодке поплавать, кому что больше нравилось. А по вечерам парочки любили посидеть под плакучими ивами, растущими вдоль берега. Но это летом, а вот зимой тоска стояла смертная, хоть волком вой. Пожилым людям, коих в деревне было большинство, такая размеренная жизнь нравилась. А вот молодежь откровенно скучала, пока была вынуждена выполнять заветы родителей по восполнению запасов кислорода в крови. Подальше от всевозможных гаджетов и сомнительных удовольствий.Собственно, именно поэтому я и не особо удивился, когда после небольшой прогулки вдоль той самой дороги, мы в итоге отправились к озеру.По пути Катя спрашивала меня обо всем на свете. Например, легко ли мне дается учеба, какие люблю фильмы, музыку. Есть ли у меня девушка или лучший школьный друг? Почему с нами не приехали родители? Ее волновало все. Она словно заведенная не останавливалась ни на секунду. Чего никак нельзя было сказать обо мне. Первое время нашего, в кавычках, свидания, я словно воды в рот набрал. Из-за чего Кате приходилось вытягивать из меня буквально каждое слово. И это при том, что на самом деле мне очень хотелось не просто говорить с ней, а полноценно общаться. Рассказать анекдот, рассмешив, или необычную историю, заставив переживать и удивляться. В хорошем смысле, конечно. А еще похвастаться тем, что отец немного научил меня играть на гитаре, и с нового учебного года я поступаю в специализированную школу, с углубленным изучением иностранных языков. Вот только дурацкая неловкость словно цепями сковало все мое тело, не позволяя расслабиться даже на секунду. Где-то глубоко в подсознании убеждая, что все мои достижения такой девушке как Катя, будут, скорее всего, совершенно неинтересны.Правда ближе к вечеру ситуация в корне изменилась. Возможно, сказалась ее настойчивость, а может, я, постепенно привыкая к обществу Кати, почувствовал себя более комфортно и от того, уверенно? Как бы там ни было, мое подростковое стеснение незаметно сошло на нет. Я и не заметил, как стал с легкостью отвечать на ее вопросы и даже периодически задавать свои. Благодаря чему, остаток дня прошел настолько стремительно, что я откровенно прозевал, когда солнце частично опустилось за горизонт.В тот момент мы с Катей сидели на берегу озера и молчали уже некоторое время, изучая безмятежную поверхность воды, что переливаясь в лучах заходящего солнца, выглядела поистине потрясающе. Странно, но Катя тогда почему-то резко загрустила и, желая немного взбодрить ее, я осторожно спросил:- Слушай, Кать…- Да?- То, что ты рассказывала про озеро, в смысле как оно появилось, это правда?- Кто знает… - загадочно прошептала она и искоса посмотрела на меня. – А что?- Интересно. Просто бабушка с дедушкой ни о чем подобном не говорили.- Так, может, они не в курсе? А, может…это всего лишь обычная сказка. Кто знает, – тихо повторила Катя и снова замолчала. Мне даже показалось, что она стала еще печальнее. А значит, моя попытка с треском провалилась. Но я не отчаялся и попробовал еще раз.- Кстати, Кать, помнишь вчера ты предлагала что-то сделать, чтобы доказать мою смелость?Девушка лениво усмехнулась.- Ааа… это. Забудь. Глупостей наплела, сама не знаю зачем. Не заморачивайся.- Да нет, ты не подумай. Я сейчас вполне серьезно. Если хочешь, готов пройти твое испытание когда угодно… да хоть прямо здесь!Помимо желания поднять ей настроение, на мне, несомненно, сказывалось длительное пребывание рядом с красивой девушкой. Ее голос, внешность, обстановка вокруг, вместе действовали опьяняюще, пробуждая внутри меня один из первобытных инстинктов взрослеющего мужчины – тягу к завоеванию дамы сердца. В тот момент я готов был сделать что угодно, лишь бы произвести неизгладимое впечатление на нее. Новое, неконтролируемое ощущение, в противовес обыденным неловкости и стеснению, буквально расправляло крылья у меня за спиной.- Да какое испытание, малой, - Катя засмеялась, да так задорно, что я и сам не сдержал робкой улыбки, - брось, ты. Я просто попугать тебя хотела. На реакцию твою посмотреть. Вчера казалось весело. Но сейчас понимаю – дурацкий поступок. Так что давай забудем об этом, и вспоминать больше не будем, ок?Отвернувшись, она перевела взгляд на поверхность озера и вновь замолчала. А еще через секунду от ее милой улыбки не осталось и следа. Повторюсь, странно было видеть такие внезапные смены настроения. Но, не найдя, что еще сказать, я умолк, продолжая украдкой любоваться ее прекрасным профилем. Надо сказать, тогда, в свете постепенно засыпающей природы, Катя выглядела безумно красивой. Все в ней было идеально. Каждая черточка, каждый изгиб. Она будто бы светилась неким внутренним светом. За исключением глаз, которые по-прежнему излучали грусть неизвестной мне природы. Но когда я почти решился спросить ее в чем дело, и уже было открыл рот, неожиданно-возникший голос брата, помешал мне:- Андрей! Андрей, ты здесь?!От недовольных ноток в его голосе, пришло резкое осознание, что гуляю то я чересчур долго для своего возраста. Много дольше позволенного. Испугавшись, что теперь мне точно несдобровать, я пулей вскочил на ноги и принялся испуганно озираться.- Походу мне сегодня опять влетит. Черт! Если Сашку отправили меня искать, значит, бабуля рассердилась по-настоящему. Катя, посмотри пожалуйста, сколько сейчас времени?Судорожно ища глазами брата, который должен был вот-вот появиться в зоне видимости, я чувствовал себя жутко неловко перед своей спутницей и старался не смотреть в ее сторону. Не очень-то приятно когда тебя ищут, словно маленького. Но, когда не услышал ответа на свой вопрос, удивленно обернулся и обнаружил, что на том месте, где Катя сидела еще несколько секунд назад, сейчас уже никого не было.- Катя? – позвал я несколько рассеяно. – Катя, ты где? Если ты из-за брата спряталась, не волнуйся, я ему все объясню.Ответа вновь не последовало. И данный факт напугал даже больше, чем взбешенный брат, «жаждущий» моей крови. Как такое возможно? Ведь еще секунду назад она была здесь! Машинально я сделал несколько неуверенных шагов вдоль берега, внимательно осматривая окрестности. Все это время Саня продолжал звать меня. Но вместо того, чтобы послушно откликнуться, я все свое внимание уделил поискам Кати. Которая по-прежнему так и не объявилась. У меня никак не хотело укладываться в голове ее странное исчезновение. И прибывая в глубокой растерянности, я несколько раз повернулся вокруг своей оси, обескураженно озираясь. Пока, наконец, не выдержал, и громко не позвал ее по имени:- Катя!Сначала тишина.А затем, невдалеке, в районе, где единой, густой стеной возвышался озерный тростник, послышался треск ломающихся растений, как если бы кто-то тихо перемещался в зарослях камыша. Или даже скорее… полз.Я резко повернул голову в том направлении, после чего звук мгновенно прекратился. Если там кто-то и был, он явно остановился. Возможно, тоже заметил меня…Я сделал неуверенный шаг вперед, предполагая, что в том направлении ушла Катя. Но тут же замер, поморщившись от неприятной догадки. Катя. Озеро. Сумерки. Неожиданно объявившийся брат. А теперь еще и подозрительные звуки из скрытого для глаз, пространства…Да это же очередной розыгрыш, чтоб их!Ярость и обида мгновенно охватили меня. А еще жестокое разочарование – как она могла?Уже порядком стемнело. Помимо голоса брата, постоянно звавшего меня, я слышал только редкие крики птиц, да шелест листвы, качающихся на ветру, деревьев. В остальном вокруг было довольно тихо. Я отметил это на уровне подсознания, и невольно насторожился. Но присутствие поблизости брата придало уверенности, немного приглушив мои детские страхи.- Решили поиграть? - зло прошептал я. - Будь по-вашему!Стараясь лишний раз не шуметь, и слегка пригнувшись, я засеменил к зарослям тростника. Единственное, сделал небольшой крюк, от того места, где по моим предположениям, спрятался шутник, рассчитывая зайти горе-юмористу в спину.- Еще посмотрим, кто кого напугает. – Довольно улыбаясь, подумал я тогда.Добравшись до нужного места, я присел на корточки возле границы тростниковых зарослей и внимательно всмотрелся перед собой. Рядом со мной точно никого было. И, предвкушая с каким наслаждением я сломаю им весь кайф, сделал два осторожных шага внутрь, стараясь ступать так, чтобы хруст сухого камыша раздавался как можно тише. Тряпичные кеды тут же намокли, из-за чего я чуть не выдал себя, желая выругаться, но сдержался, вовремя закусив губу. А мое, еще минуту назад, залихватское настроение, при этом резко пошло вниз. Более того, преодолев весьма небольшое расстояние, я вдруг ощутил внутренний дискомфорт неизвестной мне природы. Мысли о мести начали стремительно растворяться, постепенно превращаясь в отчетливое желание бросить дурацкое занятие и бегом вернуться домой.И я почти решился, но неожиданно слева послышался шорох, заставивший меня испуганно вздрогнуть и отвлечься от дилеммы бей или беги. Надеясь не выдать своего присутствия, я неподвижно застыл в одном положении. Не поворачивая головы, скосил взгляд в сторону источника и, как только увидел его, мгновенно потерял дар речи, а вдоль спины пробежал неприятный холодок.Буквально в метре от того места, где я прятался, сквозь ветви тростника медленно проползал рыбий хвост. Причем таких громадных размеров, что я ужаснулся от вероятных размеров его хозяина, скрывавшегося за густым кустарником…Не позволив осознать произошедшее, чья-то рука бесцеремонно схватила меня за плечо и с силой потащила назад, на берег. Где, споткнувшись, я в итоге потерял равновесие и упал на спину, больно ударившись затылком.- Совсем сдурел! – надо мной навис взбешенный брат и, периодически тыкая кулаком в плечо, заорал во все горло. – Ты че здесь ползаешь? Я все деревню оббегал. Бабушка чуть жива, валерьянку стаканами пьет! Кого ты вообще свалил из дома без спроса?!Прибывая в жутком оцепенении, следующие несколько секунд я судорожно переводил взгляд с него на заросли за его спиной и обратно. Пытаясь понять, мое видение случилось наяву или тому виной сумрак и разыгравшееся воображение?- Никуда я не сваливал! – наконец, с трудом разлепив онемевшие губы, пробормотал я. Следом, от испуга и обиды, непроизвольно появились слезы, покатившись по щекам тоненькими ручейками. – Мы с Катей гуляли, бабушка нас отпустила!- Что? – на мгновенье Саня растерялся и перестал меня мутузить. – С какой еще Катей?- С Катей Смирновой. Она сама зашла за мной. Мы сначала просто по деревне гуляли, а потом как обычно к озеру пошли. Она любит на берегу посидеть, ей здесь хорошо.Саня как-то странно уставился на меня и на некоторое время замолчал. В его взгляде отчетливо читалось то ли непонимание, то ли удивление от того, что он только что услышал.- Малой, - после паузы заговорил он, - ты если натворил чего, так и скажи. Обещаю, если косяк не сильно серьезный, бабуля не узнает. Но только хрень всякую не нужно нести, ок? Если она родителям позвонит, то мне хана будет в первую очередь. Из-за тебя, понимаешь? За то, что не досмотрел.- Я не вру! Честно. Она сама пришла. Еще пять минут назад здесь была. Потом ты начал орать, и, наверное, испугал ее, откуда мне знать?- Так, все. Достал! – Саня с силой дернул меня за руку, заставляя подняться. – Идем домой. Продолжать твой бред слушать я не намерен. Можешь рискнуть бабуле его рассказать. Думаю, ей будет интересно послушать, когда это она тебя отпустила и с кем. Только учти, после всего она наверняка тебя завтра домой отправит. А когда от бати за свои байки начнешь аплодисменты отхватывать - не ной! И, главное, меня не приплетай!Брат замолчал. Всю остальную дорогу домой мы больше не разговаривали. Саня шел позади, лишь иногда подталкивая меня в спину, чтобы не сбавлял темп. А я то и дело шмыгал носом, откровенно не понимая, что собственно произошло. Почему он так взбесился, ведь я сказал правду?Бабушка встречала нас, сидя на крыльце. Мы заметили ее заранее и уже на подходе одновременно почувствовали неладное. Потому что сидела она как-то неестественно. Прежде мне не доводилось видеть ее в подобном состоянии. Бабуля тяжело дышала и у нее мелко тряслись руки. Бледное лицо и полузакрытые глаза свидетельствовали о том, что ей очень плохо. Брат среагировал первым и, мгновенно забыв про меня, сломя голову бросился к крыльцу.- Деда! – заорал он, перепрыгивая ступеньки. А оказавшись рядом с бабулей, тут же схватил ее за плечи и осторожно потряс, привлекая внимание. – Бабуль, ты как? Бабуль?!Затем из дома выскочил взволнованный дедушка, и началась такая суматоха, что я мало, что запомнил. Просто тихо сидел на ступеньках, плотно поджав ноги к груди, и обхватив их руками. Сильно переживая и молясь всем сердцем, чтобы с дорогим мне человеком ничего не случилось.Вскоре приехала скорая и забрала бабушку в больницу. Дедушка уехал с ней, заранее повелев нам крепко накрепко запереть все двери. Пообещал по дороге позвонить родителям, а пока мы оставались одни, нам запрещалось даже открывать окна, не то, что выходить на улицу.Саня послушно сделал все, как ему велели. Защелкнул замок входной двери, проверил закрыты ли окна, а затем подогрел ужин и мы оба поели. Все это время брат молчал, стараясь не смотреть в мою сторону. Я понимал, что он волнуется за бабушку и, конечно, винит меня, в том, что случилось. Переубедить его вряд ли бы получилось. Поэтому я решил не лезть на рожон и дождаться возвращения бабушки, которая подтвердила бы, что я вовсе не сбегал из дома. Тем более без спроса. А задержался лишь потому, что элементарно потерял счет времени. Что здесь такого?В тот вечер я был полностью уверен, что раз бабулю забрали врачи, и теперь она под их присмотром, значит все будет нормально, они обязательно ей помогут. И ее возвращение просто вопрос времени.Только странная выходка Кати продолжала беспокоить меня. Почему она ушла, ничего не сказав? Почему не объяснила ситуацию брату, ведь они друзья? И что если она никуда и не уходила, а просто отлучилась на минуту? По нужде например? Вполне естественно, сказать мне об этом ей было бы неловко… Но если так, получается когда она вернулась и никого не обнаружила…могла ли она подумать, что это я бросил ее?!Соглашусь, звучит несколько наивно, но поверьте, в свои тринадцать лет я рассуждал именно так.После одиннадцати вечера позвонили родители. Сказали, что уже на полпути и доберутся ближе к полуночи. Попросили, чтобы мы их не ждали и спокойно ложились спать. А еще сообщили, что с бабушкой все в порядке и завтра, во второй половине дня, дедушка привезет ее домой. Закончив телефонный разговор, Саня немного «отошел» и даже перекинулся со мною парой фраз. Я не рискнул задавать ему вопросы про Катю, чтобы лишний раз не злить, разумно посчитав, что это может подождать и до завтра. В конце концов, она была взрослой девочкой, вполне способной добраться до дома самостоятельно.Единственное, уже лежа в кровати, я пообещал себе, что завтра с утра обязательно загляну к ней, чтобы извиниться. После случившегося с бабулей, не было сомнений, что родители на обратном пути заберут нас в город. Уж меня-то точно. А мне совсем не хотелось, чтобы она запомнила меня таким безответственным. Короче говоря, будучи полностью уверенным, что принял правильное решение, я вскоре окончательно успокоился и стал постепенно засыпать…Из сладкой неги мы выдернул странный звук. Противный, скрипящий звук, пробирающий до мурашек. Словно кто-то медленно водил пальцами по свежевымытому стеклу. А его источник, очевидно, находился в соседней комнате. Саня уже крепко спал на своей кровати, и если бы не его периодичные посапывания, да мерное тиканье настенных часов, в доме стояла бы гробовая тишина. Посреди которой раздавалось мерное кррх… кррх… кррх…- Саня… – тихо позвал я. – Сань?- Что? – недовольно поинтересовался брат, сквозь не до конца прерванный сон.- В другой комнате кто-то есть… Слышишь? Скребется…- Да это кошка, наверное. Забей.- Ну, Сань…- Отвали, говорю! Если тебя напрягает, сходи, выпусти ее в предбанник. А я спать хочу.Брат демонстративно перевернулся на другой бок и почти сразу засопел вновь. У меня же наоборот, сон как рукой сняло. Дверь между комнатами была не заперта, и ее темный проем находился прямо перед моими глазами. Буквально метрах в трех. Слушая жуткий то ли скрип, то ли треск, я, словно под гипнозом, неотрывно смотрел в его центр, пока не услышал звук, похожий на топот босых ног по гладкому полу. Словно кто-то не спеша прошелся туда-сюда по соседней комнате. Я затаил дыхание и замер, стиснув в пальцах одеяло, до звона в ушах напрягая слух. Еще через минуту мне померещилось, что некий силуэт проявился внутри дверного проема и неподвижно застыл там, пристально глядя мне в ответ. Мои глаза расширились от охватившего меня, ужаса, и я нервно сглотнул подступивший к горлу, ком. Сквозь ночной сумрак за мной наблюдала девушка. Обнаженная. Она просто стояла, и неотрывно смотрела на меня, а ее густые волосы, слегка приводнявшись, плавно развивались, под воздействием несуществующего ветра…Сердце пропустило удар, помогая выйти из ступора. Я машинально накрылся одеялом с головой, крепко зажмуривая глаза. Задержал дыхание, боясь лишний раз пошевелиться, и несколько раз шепотом повторил: «Мне показалось. Там никого нет. Это все эти проклятые истории. Это все эти проклятые истории. Мне показалось!»Я пролежал таким образом минут пять. Трясясь от страха и переживая, что кто бы это ни был, она вот-вот подойдет ближе и случится нечто ужасное. Но когда спустя пару-тройку минут ничего страшного не произошло, я решился выглянуть из под одеяла, чтобы осторожно посмотреть в проем и убедиться в своем собственном утверждении.На этот раз там действительно никого не оказалось. Глаза, успев привыкнуть к темноте, теперь довольно отчетливо разбирали силуэты предметов мебели, и остальной обстановки соседней комнаты.Я облегченно выдохнул и повторно закрыл глаза. Дышал все еще тяжело, и пришлось применить немалые усилия, чтобы немного успокоиться. Очень хотелось поскорее заснуть, но сон, как назло, даже не думал возвращаться. К тому же темный прямоугольник двери продолжал действовать угнетающе, вынуждая периодически приоткрывать один глаз, раз за разом удостоверяясь, что там никого нет.Не скажу, сколько в итоге продолжалась эта мука, но настал момент, когда я не выдержал. Собрав всю имевшуюся у меня смелость в один спонтанный порыв, я быстро выпрыгнул из кровати, стрелой бросился к проему, и с грохотом захлопнул чертову дверь. А когда дело было сделано, также быстро вернулся обратно.С закрытой дверью стало заметно спокойнее. Спустя некоторое время я уже благополучно клевал носом. Только окончательно отключиться все равно не удалось. Сквозь плавно-накатывающую дремоту, мне вдруг послышалось красивое, женское пение. Оно лилось мягко, мелодично. Так в старых фильмах, что я видел, молодые девушки пели песни своим суженным. А доносилось пение ни откуда-то из дому, а словно из глубин моего собственного подсознания.«… вот забрал ты мое сердце, молодец.И любовь забрал.Обещал, что вместе будем.Оказалось - врал.Вот приду за сердцем, молодец…»Осознание того, что это вовсе не сон, рывком выдернуло меня из пелены сладкого забытья, и я подскочил на кровати, будто меня ткнули раскаленным железом. Широко раскрыв от испуга, глаза, я заорал так сильно, как только мог. Испытывая дикий ужас, и мечтая лишь о том, чтобы скорее примчались родители и спасли меня. Забрали из этого дома, прогнали кошмар, за одно мгновенье полностью овладевший мною. Но, даже сквозь нарастающую снежным комом, панику, я довольно скоро понял, что рядом никого нет. И не потому что в комнате помимо меня не было ни души. А потому, что моя кровать сейчас стояла вовсе не в комнате. А посреди ночного леса. В самом центре нашего озера. По чьей поверхности сплошным покрывалом стелился густой туман. И песня, та самая песня, что мне, улыбаясь, напевала Катя. Словно на зацикленном воспроизведении, повторялась в моей голове вновь и вновь…«… вот забрал ты мое сердце, молодец.И любовь забрал.Обещал, что вместе будем.Оказалось – врал.Вот приду за сердцем, молодец.Заберу любовь.Украду семью твою.Выпью всем им кровь…А когда проснешься, милыйПриползешь ко мне.Свое сердце захоронишь,На илистом дне!»К тому моменту, когда прозвучали последние слова, моя кровать уже наполовину погрузилась в воду и продолжала медленно тонуть. Вскоре вода коснулась ступней. Она оказалась настолько холодной, как если бы в мои пальцы одновременно воткнулись сотни тоненьких иголок.Не в силах перебороть всепоглощающее чувство страха, я рвал связки в ожидании помощи, но в ответ получал лишь тишину. А затем и вовсе поймал себя на мысли, что не издаю ни малейшего звука. Лишь беспомощно открываю рот, в безуспешных попытках привлечь к себе внимание.Меня стало знобить. Дрожа от холода и ужаса, я попытался подтянуть ноги ближе к груди, но не мог сдвинуть и на миллиметр. Словно неведомая сила придавила меня к кровати, не позволяя менять положение. Беспомощно озираясь вокруг, я больше не кричал, а без конца плакал, не понимая, что мне делать.Неожиданно мое внимание привлек всплеск на воде. Справа. Совсем рядом. Буквально в паре метров от меня. Я обернулся, и в тот момент на поверхность воды всплыли и по очереди лопнули несколько воздушных пузырьков. А затем, там же мелькнула тень…как если бы под водой проплыла огромная рыба. Вокруг было темно, но лунный свет, словно специально, ярким лучом светил именно в это место, создавая посреди озера яркое, и одновременно жуткое, зарево.На короткий миг я забывал обо всем на свете, максимально выпучив глаза, и пристально всматриваясь туда. Пока не увидел, как из под воды на поверхность озера вплыла копна черных волос. Они словно щупальца живого существа принялись медленно расползаться в разные стороны, а часть из них направилась прямиком ко мне. Я рефлекторно предпринял новую попытку попятиться назад, но не сдвинулся и на сантиметр. Только сильнее уперся в спинку, частично погрузившейся в воду, кровати.Все это время центр копны волос планомерно увеличивался в размерах, уверенно поднимаясь вверх. Постепенно открывая моему взору женский силуэт, лицо которого полностью скрывалось густыми, черными волосами. Она всплыла по пояс, демонстрируя обнаженное тело, покрытое водорослями и тиной, а после, не торопясь поплыла в моем направлении. По мере ее приближения, я с ужасом отметил, что сквозь волосы пробиваются отблески красных глаз, источающих безграничную ненависть и злобу.Окончательно обезумив от страха, я с силой зажмурил глаза. Со всех сторон несло сыростью и тухлой рыбой. Этот мерзкий запах казалось шел отовсюду. И по мере приближения странной женщины только усиливался. Вскоре я почувствовал ее холодное дыхание непосредственно рядом с собой, как оно с каждой секундой становится все ближе… как ее голова, с которой на мою майку падали капли озерной воды, медленно склоняется надо мной… как ее зловонное дыхание обжигает кожу на шее… вот она уже совсем близко… я чувствую легкое покалывание от соприкосновения с чем-то множественным и острым… нет…нет…не надо!- Это не мой мир. – Послышался хриплый шепот возле самого уха. Неприятным, звенящим эхом он поглотил остальные, окружавшие меня, звуки. - Освободи меня…Мне по-прежнему было ужасно страшно, но я непроизвольно прислушался. И именно в этот момент голос резко изменился, став невыносимо громким, и ворвался в мои уши старческим, замогильным воплем. – ОС-ВО-БО-ДИ!!!

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