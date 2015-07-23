Как Луна купалась

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 42 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 00:17 by

Новая ночь. Синий бархат небес, россыпи звёзд и царица ночи Луна. Сколько людей замирало глядя на неё. Сколько мольб было обращено к ней. И только одна была услышана, согласна легенде.Зухра мало чего уже помнила. Когда - то, давным-давно, жила она там внизу, на Земле. В памяти смутно хранилась только та далёкая ночь, когда взмолилась она о помощи ночному светилу. И с тех самых пор, жила она на лике гордой красавицы тёмного неба. Сотни лет спокойствия и сотни лет одиночества. Прежнюю земную жизнь девушка забыла. Видать не была она счастлива, раз отказалась от неё так легко.Ясными ночами, следила за жизнью на далёкой родине. За истекшие века Земля менялась не раз. Возникали и гибли города, мелели и пропадали реки, а то и целые моря, извергались вулканы, лесные пожары превращали тёмное время суток в яркий день.Была безоблачная, тихая погода. Внизу плескался полуночный океан. Как же он похож на небосвод! Те же россыпи звёзд, переливающиеся искорки, вспышки в глубине, яркие пятна судов. Её чуткий слух уловил заливистый смех. Морские девы! В полный штиль водили они свои хороводы и сладкоголосо пели.Впервые за это бесконечное время почувствовала Зухра смутное беспокойство. Её многовековой покой и шумное, весёлое бытие этих беспечных девиц. Со всё нарастающим чувством зависти, рассматривала она каждую из них. Какие красивые, озорные лица! Вслед за беспокойством будто приоткрылась дверца в прошлое. Нет, земные девушки не были так беззаботны! Далеко не игры и забавы у них на первом месте… Но от этой мысли так защемило сердце, что стало не вздохнуть.Но, чу! Не одни девушки радостно плещутся в солёной воде. Узрела Зухра среди них и юношей. Внезапно лицо одного из них показалось знакомым. Дивная ночь! Воспоминания вспыхнули с новой силой, и подсказка пришла сама по себе:- Нури!Словно пали некие засовы, хранившие тайны минувшего… Маленькая девочка играла со щенком. Отец подхватил её на руки и вскинул ввысь. А вечером убаюкал ласковый мамин голос. Затем бежала она, задыхаясь от слёз, когда родимую уносили на погост. Спустя некоторое время в доме появилась она. Мачеха. Та, от которой скрылась она, аж на Луне. В ту пору шла её пятнадцатая весна. Нури же было наверняка 18. Бедная девочка лишь вздыхала тайком по статному парню. Заморенная трудом, ни на что не надеялась. Потом и вовсе исчезла. Только отец долго ещё ходил на берег реки, уповая найти свою девочку.Не могла знать Зухра дальнейшую судьбу Нури. Что забрали его в рекруты, попал он на флот и сгинул в бездне морской. Да вот не канул в вечность, а тоже стал бессмертен. Но спокойствие девушки уже было нарушено.- Повидаться бы с ним, - шептала она горестно. Да вот никак. Теперь она со спасительницей своей неразделимы. Впервые взроптала она против рока:- Да лучше бы мачеха меня насмерть забила!- рыдала несчастная.Силы её иссякли. И забылась бедняжка тревожным сном. Да вот что это? Казалось ей, будто луна скользнула вниз. Всё ближе к земле. А океан наоборот, встал на дыбы. Огромный горб воды устремился ввысь. Всё выше и выше. Охваченные ужасом, люди в панике бежала прочь, как можно дальше от берегов. Лицо спящей, окатили холодные брызги. Зухра вскочила и обмерла. Сон оказался явью! Вот скоро, совсем скоро нырнет ночное светило в пучину земных вод. А на самой макушке волны заметила она Нури. Ещё немного, и выкинуло его рядом с девушкой.- Спасибо! – только и прошептала она. Столетия одиночества закончились.А вода спокойно ушла обратно. И не ринулась беспощадно на побережье, слизнув с него всё.

Ключевые слова: Луна девушка океан вечность авторская история

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