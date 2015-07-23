Дневник сталкера

Дневник сталкера12 июня 2012 года.
Наконец в своем КПК начал вести дневник. Меня можете звать Духом. Я сталкер-одиночка или, как в зоне говорят, вольный сталкер. Мой инвентарь скромен: комбинезон "Заря", АК-47 с патронами к нему и пистолет Макарова также с патронами.
15 июня.
Выучил агитацию Долга наизусть.
А что, в принципе неплохо, плохо только то, что уже 5 дней сижу на территории бара. Не с кем на вылазку пойти.
16 июня.
Подумал, подумал и решил вступить в Долг, делать-то все равно нечего.
А там хоть люди чем-то занимаются, мутантов гоняют или что-то вроде того.
20 июня.
Наконец приняли в Долг.
Выдали броню, шлем и "грозу". Давно о ней мечтал.
21 июня.
Дали самоволку, сдал пост, ушел в бар поесть, выпить. Дневник дописать. Завтра обещали выход в свет. Зачищать гнездо тушканов.
Издевательство какое-то, я - сталкер-ветеран - давлю тушканов.
25 июня.
Судя по слухам, сталкер по прозвищу Меченый выключил выжигатель. Идём в рейд к центру зоны.
27 июня.
Припять такая родная, такая необычная. Забыл вам сказать, что я родился здесь в Припяти, ездил в гости к бабушке и дедушке в с. Копачи.
Добрались до станции Янов.
Свобода опередила нас, и уже они тут как тут. Начинался выброс. Шульга заключил перемирие на территории Янова. Хоть что-то радует.
30 июня.
Сижу на Янове, обустроились. Пришли одиночки, с ними пришел проводник Боцман.
1 июля.
Прилетели военные, привезли что-то тяжёлое.
Кажется, это бункер какой-то.
2 июля.
Сходил узнал, оказывается, это ученые приехали. Попросили Шульгу об охране. Выделил охрану.
6 июля.
Приобрел детектор "Сварог".
Пойду к старой градирне.
7 июля.
Нашел аномалию, она похожа на пузырь. Он лопнул! Оттуда вывалились трупы наших. У одного есть КПК.
8 июля.
Отнес КПК Шульге. Дал денег.
15 июля.
Я теперь лейтенант, лейтенант Дух. Звучит однако.
17 июля.
Мне выделили экзоскелет и выделили отряд (квад), идём в патруль.
18 июля.
Завод "Юпитер". Хм... Странное место, никто не знает, что он производил. Решили тут остаться в каморке.
Ночью кто-то пробежал внутрь "Юпитера". Мы пошли за ним. Устроили на него облаву. Поймали, я его не узнал. Какой-то одиночка.
19 июля.
Он друг Долга, нам во многом помог. Отпустили его.
20 июля, ночь.
Пошли в центральный цех "Юпитера".
Много собак убили по пути.
Ничего интересного не обнаружили.
Отправились в местную бухгалтерию.
21 июля, ночь.
К нам приближаются несколько человек. Мы встали у них на пути.
Это были Азот, Пилот Соколов, Дегтярёв, Зулус, монолитовец Бродяга и весельчак Вано. Пригласили с собой по путепроводу в Припять.
Мой отряд ушел на Янов. Я отправился с ними.
22 июля.
Вышли из этого долбанного путепровода. На пути встал отряд военных. Наш Дегтярёв-то оказался СБУшником. Зулус возмущаясь ушел, как говорится, на все четыре стороны.
Бродяга, Вано, Соколов, Дегтярёв и я пошли в прачечную. Пришел Гарик. Я отправился на поиски Зулуса. Нехорошо получилось с ним. Нашел его возле школы. Спас. Привел обратно.
Нашел труп ученого какого-то, в кармане лежала карта красного цвета. И записка: "Лаборатория Х8 КБО "Юбилейный", карта доступа."
Пошел в лабораторию. Нашел ее, меня ранили. В лаборатории вроде безопастно. Кровь течет... Я, похоже, умираю, ещё и свист какой-то в ушах... Боже... Нет... Не подходи.... *Звуки стрельбы* *Рычание*
Вчера, 17:22 by Ga-plqПросмотров: 104Комментарии: 1
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