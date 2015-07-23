Дневник сталкера

Ga-plq Просмотров: 104 Комментарии: 1 0 Вчера, 17:22 by

12 июня 2012 года.Наконец в своем КПК начал вести дневник. Меня можете звать Духом. Я сталкер-одиночка или, как в зоне говорят, вольный сталкер. Мой инвентарь скромен: комбинезон "Заря", АК-47 с патронами к нему и пистолет Макарова также с патронами.15 июня.Выучил агитацию Долга наизусть.А что, в принципе неплохо, плохо только то, что уже 5 дней сижу на территории бара. Не с кем на вылазку пойти.16 июня.Подумал, подумал и решил вступить в Долг, делать-то все равно нечего.А там хоть люди чем-то занимаются, мутантов гоняют или что-то вроде того.20 июня.Наконец приняли в Долг.Выдали броню, шлем и "грозу". Давно о ней мечтал.21 июня.Дали самоволку, сдал пост, ушел в бар поесть, выпить. Дневник дописать. Завтра обещали выход в свет. Зачищать гнездо тушканов.Издевательство какое-то, я - сталкер-ветеран - давлю тушканов.25 июня.Судя по слухам, сталкер по прозвищу Меченый выключил выжигатель. Идём в рейд к центру зоны.27 июня.Припять такая родная, такая необычная. Забыл вам сказать, что я родился здесь в Припяти, ездил в гости к бабушке и дедушке в с. Копачи.Добрались до станции Янов.Свобода опередила нас, и уже они тут как тут. Начинался выброс. Шульга заключил перемирие на территории Янова. Хоть что-то радует.30 июня.Сижу на Янове, обустроились. Пришли одиночки, с ними пришел проводник Боцман.1 июля.Прилетели военные, привезли что-то тяжёлое.Кажется, это бункер какой-то.2 июля.Сходил узнал, оказывается, это ученые приехали. Попросили Шульгу об охране. Выделил охрану.6 июля.Приобрел детектор "Сварог".Пойду к старой градирне.7 июля.Нашел аномалию, она похожа на пузырь. Он лопнул! Оттуда вывалились трупы наших. У одного есть КПК.8 июля.Отнес КПК Шульге. Дал денег.15 июля.Я теперь лейтенант, лейтенант Дух. Звучит однако.17 июля.Мне выделили экзоскелет и выделили отряд (квад), идём в патруль.18 июля.Завод "Юпитер". Хм... Странное место, никто не знает, что он производил. Решили тут остаться в каморке.Ночью кто-то пробежал внутрь "Юпитера". Мы пошли за ним. Устроили на него облаву. Поймали, я его не узнал. Какой-то одиночка.19 июля.Он друг Долга, нам во многом помог. Отпустили его.20 июля, ночь.Пошли в центральный цех "Юпитера".Много собак убили по пути.Ничего интересного не обнаружили.Отправились в местную бухгалтерию.21 июля, ночь.К нам приближаются несколько человек. Мы встали у них на пути.Это были Азот, Пилот Соколов, Дегтярёв, Зулус, монолитовец Бродяга и весельчак Вано. Пригласили с собой по путепроводу в Припять.Мой отряд ушел на Янов. Я отправился с ними.22 июля.Вышли из этого долбанного путепровода. На пути встал отряд военных. Наш Дегтярёв-то оказался СБУшником. Зулус возмущаясь ушел, как говорится, на все четыре стороны.Бродяга, Вано, Соколов, Дегтярёв и я пошли в прачечную. Пришел Гарик. Я отправился на поиски Зулуса. Нехорошо получилось с ним. Нашел его возле школы. Спас. Привел обратно.Нашел труп ученого какого-то, в кармане лежала карта красного цвета. И записка: "Лаборатория Х8 КБО "Юбилейный", карта доступа."Пошел в лабораторию. Нашел ее, меня ранили. В лаборатории вроде безопастно. Кровь течет... Я, похоже, умираю, ещё и свист какой-то в ушах... Боже... Нет... Не подходи.... *Звуки стрельбы* *Рычание*

Ключевые слова: Дневник ЧАЭС сталкеры авторская история

Другие, подобные истории: