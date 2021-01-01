Грани безумия

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 08:41

Sorto Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:41 by

- Мужчина, Вам плохо?Девушка, идущая впереди меня, подошла к пожилому мужчине, который повалился на землю, держась за грудь в области сердца. Толпа вокруг замерла на мгновение, после чего началась всеобщая суета.- У него должно быть сердце! – Тут же подключилась какая-то бабуля. - Нужно вызвать скорую!Сев на ближайший бордюр, я спокойно взирал на шумиху, царящую вокруг мужчины: кто-то звонил в скорую, кто-то собирался делать искусственное дыхание, кто-то лез с тупыми советами. Увы, медики тут не помогут. Да и не сердце у него…Ни один из столпившихся вокруг людей не замечал истинную причину его состояния – тёмную, липкую и ужасную сущность, которая жадно высасывала из жертвы последние остатки жизни. Если её не отогнать, то скорая даже не успеет приехать, да и первая помощь едва ли увеличит его шансы. А вот если отогнать…Эх, люди всё равно не ценят помощи от тех, кого не понимают.Равнодушно наблюдая за всеобщей паникой, я размышлял о том, как же мне поступить. Светиться лишний раз мне было не с руки, но видеть триумф этой твари очень уж не хотелось.- Да гори оно всё!Оттолкнув возмущённо вскрикивающих тёток, я встал возле мужчины и, сделав едва заметный жест рукой, словно отгоняя назойливую муху, выставил вперёд руку с зажатой между пальцами иглой. В ответ меня обдало чудовищной волной ненависти, которая ощутимо стихала по мере того, как тварь нехотя ослабляла хватку. Пару мгновений спустя, темная сущность отступила, и мужчина за моей спиной облегчённо вздохнул.Приподнявшись, он благодарно посмотрел на окружающих. А так как его состояние больше не вызывало опасений, всё внимание толпы тут же переключилось на меня.- Посмотрите на него, кого этот мальчик там пытается остановить? – Звонкий голос какой-то тётки прервал удивлённое роптание.- Уж никак смертушку отгонял от старика. – Смеясь, подхватил его стоящий рядом мужик.В толпе людей раздались отдельные смешки, но я не мог отойти или убрать руку, так как существо тут же вернулось бы к своей жертве. Поэтому я продолжал стоять, пытаясь игнорировать смех серой массы. Ненавижу помогать кому-то!- Шёл бы ты со своими фокусами, парень… - Пожилой мужчина, который минуту назад корчился от боли, с осуждением посмотрел на меня. – Тут люди помочь пытаются…Всё, достали! Сунув руку в карман и вынув от туда немного золы, не так давно украденной из крематория, я кинул её перед собой.Всего пара секунд… Эта тварь показалась людям всего на пару долбанных секунд, но и этого им хватило с лихвой. Худосочная, зубастая, с безумными пустыми глазами и капающей из пасти слюной, она продолжала тянуть руки к старику, и лишь моя рука останавливала его.- Боже…Толпа людей испуганно отступила, и хотя перед ними уже никого не было, увиденное несколько секунд назад продолжало вселять животный страх в их души.- Ещё одно слово, и я его верну! – Не скрывая ярости, я слегка повернул голову, обращаясь к старику. – Ещё одно слово, и я ПЕРЕСТАНУ его останавливать! Ты всё ещё хочешь, чтобы я прекратил свои «фокусы»?!Толпа начала активно расходиться, перешёптываясь и смотря на меня уже с опаской. Какая-то женщина помогла подняться старику и повела его в сторону, осуждающе смотря на меня, будто именно я был причиной данного несчастья. Плевать, мне давно уже стоило бы привыкнуть к такому отношению. Не нужно было в это всё ввязываться...- Попался сорванец! – Рука служителя закона схватила меня за плечо.Поток ненависти окончательно сгинул, что означало полную победу над злобной сущностью. Что ж, победу, которая тут же обернулась для меня поражением... Глупо было высовываться, ведь давно было известно, что у полиции есть ориентировка на меня. Дьявол!- Теперь не сбежишь! – Высокий и худой мужчина уверенно потащил меня к полицейской машине. - Твои опекуны тебя обыскались!Что ж, воевать с живыми – не мой профиль, а потому мне не оставалось ничего, кроме как послушно следовать за ним. Ох, сдаётся мне, что это происшествие плохо закончится, и мне снова светит сумасшедший дом.Сидя в полицейском участке, я равнодушно смотрел на стенд с ориентировками преступников, которых разыскивали служители правопорядка. Интересно, моя ориентировка так же хреново выглядит? Хотя я вроде не преступник, по крайней мере, не такой как они.- Два года уже бегаешь, самому не надоело? – Сержант поднял на меня уставший взгляд, и какое-то время продолжал им меня сверлить. – О родителях подумал бы…- Они мне не родители!- Да знаю, - отмахнулся полицейский. – Они же приняли тебя, заботятся о тебе, а ты…Продолжая читать мне нотации, служитель закона то и дело посматривал на часы, ожидая, когда явятся мои опекуны, а я, подняв глаза к потолку, равнодушно разглядывал трещины на нём.Я тоже о них забочусь, но ему этого не объяснить.Вот уже два года прошло с той ужасной ночи, которая в корне перевернула мою жизнь. И все эти два года моей целью было желание поквитаться с существом, сделавшим меня сиротой. Всё это время я следовал за ним как гончий пёс. Маршрут его злодеяний можно было с лёгкостью отследить по газетным статьям, которые смачно повествовали о трагедиях в семьях, повлекших за собой смерть взрослых. Детей эта тварь всегда оставляла в живых, однако назвать их после произошедшего «живыми» было очень и очень сложно. Пустые оболочки с истерзанным разумом и уничтоженной душой, все они стали постоянными обитателями различных сумасшедших домов. Их помещали в особые зарытые отделения, куда мне ещё ни разу не удалось попасть, дабы переговорить с кем-то из несчастных.Так и получается, что информации вроде бы и достаточно, но всё же слишком мало для того, чтобы предугадать следующий шаг этого монстра. К тому же, до сих пор оставалось загадкой как с ним бороться…Вновь и вновь изучая различные источники, я поражался тому, как мало мы знаем о «той стороне» и тех, кто там обитает. Все наши знания в этой области практически сводятся к нулю, несмотря на то, что многие из «них» постоянно находятся рядом с нами с той или иной целью.Кому-то достаточно наших эмоций, чтобы паразитировать годами. Они снова и снова изводят людей, беспечно списывающих своё состояние на переутомления и различные панические атаки. Другим же нравится играть с нами. Их действия красочно описываются в различных «бульварных» страшилках, на основе которых снято множество фильмов ужасов. Но есть и такие, как эта тварь. Упоминаний о ней вы никогда не найдёте в открытых источниках, хотя эти трагедии постоянно происходят рядом с вами. Отец алкоголик, который поджёг свой дом вместе с семьёй? Мать, лишившая жизни своих детей? Кровавый след этих тварей заметить не трудно, он всегда на виду, но, как правило, его плотно скрывает завеса человеческой тупости. Действительно, как же просто списать всё на очередной диагноз из учебника по психиатрии, и не обращать внимания на факты и показания потерпевших и свидетелей.Так и сегодня, никто всерьёз не поверит в увиденное пару часов назад, всё спишут на очередной трюк или фокус с целью запудрить мозги. Ну почему люди такие тупые?- Ты хоть слушаешь меня, пацан? – Терпение сержанта начало заканчиваться, кажется, в потоке своих мыслей я пропустил пару его вопросов.- Не лечи, товарищ полицейский. – Переведя взгляд с потолка на служителя правопорядка, я равнодушно отмахнулся. - Опекуны едут?- Тамбовский волк… - Начал было сержант, но остановился, и, махнув рукой, уселся за стол дежурного.Всё на что хватило ума людям за все века сосуществования с потусторонними тварями – это вытеснять страх из души молитвами и глупыми обрядами. Идея хороша, но многие и вправду наивно верят, что помогают именно слова, а не полученное от суеверий и обрядов чувство спокойствия и умиротворения, защищающее разум и душу. По-настоящему же эффективных способов борьбы настолько мало, что пожелай жители той стороны захватить нас - всё решилось бы в считанные мгновения. Радует хотя бы то, что действительно опасных сущностей желающих нанести вред не так уж и много. Но тем не менее…- Ты скоро будешь нашим! - Искажённое гримасой ненависти лицо сержанта в упор уставилось на меня, я даже не заметил, как быстро он подобрался ко мне. – Никто и ничто тебя не спасёт, сучёныш!С тех пор как я занялся своими поисками, ко мне привлечено слишком большое внимание обитателей той стороны. В основном их методы - лишь дешёвые попытки запугать, так как без человеческого страха они практически бессильны. Вот и сейчас…- Ты не такой уж и плохой человек, товарищ полицейский. - Я равнодушно постучал по лбу сержанта, с ненавистью взирающего на меня. – Как же они к тебе то подобрались?Хотя, чего скрывать, способов подобраться к человеку у них более чем достаточно, в этом мне уже неоднократно довелось убедиться. Именно данный факт и заставляет меня снова и снова убегать из дома. Дальние родственники, что взяли меня на опеку - хорошие люди, и я просто не имею права подвергать их жизни опасности. А опасность есть, и та тварь, что сейчас при помощи сержанта пытается вселить в меня смятение и страх, далеко не самая большая проблема.- Ай! – Вскрикнул служитель закона, когда игла, спрятанная между моих пальцев, уколола его в руку. – Ты что творишь, пацан?!- Шутка, товарищ полицейский. – Иголка мигом исчезла из моих рук. – Просто шутка.- Шутки твои… - С недовольным видом он вновь уселся за стол, явно не задаваясь вопросом о том, как оказался возле меня. – Когда там твои родители…- Они мне не родители.- Слушай, сиди молча! – Рявкнул сержант, что есть сил хлопнув по столу. - Или разговор у нас будет другим!- Молчу – молчу… - Я поднял руки в примирительном жесте.После воздействия этих тварей нервозность обычно возрастает на порядок, что не мудрено, ведь разум человека – тонкая штука. Вам вряд ли бы понравилось, что кто-то ввалился в ваш дом, и устанавливает там свои порядки, пусть и на какое-то время. Поэтому нужно быть осторожней, второй раз трюк с иголкой уже не прокатит. Этим тварям не так просто контролировать чужие тела, и любой неожиданный всплеск «родного» разума может с треском вышвырнуть их из нового логова. Однако если они готовы к этому… Тут хоть кости ломай, толку не будет.- Вот, забирайте. - Полицейский поднялся и вышел на встречу хорошо одетым мужчине и женщине, переступившим порог отделения. – Опять показывал свои фокусы, пугая людей. На этот раз, он чуть не довёл человека до инфаркта. По-хорошему нужно сообщить в органы опеки…- Не нужно. – Солидный мужчина достал бумажник, но служитель правопорядка лишь поморщился.- Уберите. Я на этом участке не первый год, и прекрасно понимаю, что проверка не найдёт нарушений. Вы не думали на счёт спец-интерната…Дальше слушать было не интересно, потому я, поднявшись, пошёл на выход, стараясь не встречаться взглядами со своими опекунами. Интернат? Да любое скопление людей находящихся рядом со мной автоматически ставит их жизнь и здоровье под угрозу. Но разве это кому-нибудь докажешь? Для них я - семнадцатилетний трудный подросток… Переходный возраст и всё такое... Ещё и с психологической травмой. Ужас, и как такого земля носит?Остановившись перед зеркалом, я уставился на молодого худощавого парня с длинными патлами, холодными голубыми глазами и тяжёлым взглядом. Может я правда сумасшедший и всё это выдумал? Сущности, призраки, одержимость… Хотя камера наблюдения в отделе явно покажет как сержант резко подскочил ко мне, но его коллеги решат, что он лишь вёл со мной разъяснительную беседу. Люди всегда находят оправдания странностям, творящимся вокруг. А ведь их становится всё больше и больше. Не может же мир быть настолько сумасшедшим. Или может?Выйдя на улицу, я сел в машину и, пристегнувшись, уставился в окно.- Слушай, у меня уже нет сил… - Женщина, причитая, уселась на переднее сидение, в то время как мужчина уже заводил двигатель. – Как с ним быть? Может правда подумать об…- Не говори ерунды, он просто трудный подросток. – Мужчина уверенно выруливал на основную магистраль, параллельно успокаивая свою супругу. – В любом случае, мы должны помнить, что…Пока они переругивались, решая как же быть со мной дальше, я равнодушно следил за проплывающим мимо пейзажем родного города. С тех пор, как произошла трагедия, унесшая жизни моих родителей, всё вокруг меня сильно изменилось. Мир стал настолько чужим и странным, что порою казалось, будто для меня в нём не осталось места.Никто так и не поверил напуганному мальчику, который в слезах рассказывал про ужасное существо, сидевшее в ту ночь рядом с изуродованными трупами его родителей и мерзко хихикающее, пока он, крича от ужаса, пытался выбраться из такой родной, но такой ужасной квартиры. Все лишь сочувственно качали головой, слушая его рассказ, и смущённо отводили взгляд, не решаясь высказать вслух предположения о безумстве. В конечном итоге, всё ожидаемо закончилось сумасшедшим домом. Взрослые искренне пытались мне помочь, но не верили ни единому моему слову, решив списать случившееся на дело рук очередного маньяка. Тогда я, собственно, и понял, что найти решение мне предстоит самому.Снова и снова я изучал старинные книги и различные статьи в поисках хоть какой-то информации о тех, кто постоянно находился рядом с нами, и каждая частичка полученной информации делала окружающий меня мир ещё более безумным. Тогда же и «они» обратили на меня своё внимание, окончательно лишив мою реальность шанса быть нормальной.Мы настолько привыкли к этому жуткому соседству, что принимаем их негативное воздействие как должное. Паническая атака? Ты просто устал на работе. Повышенная нервозность? Пропей седативные. Бессонница? Вот ваши снотворные. С ума сойти, вместо того, чтобы бороться с причиной, мы нашли способы избавляться от последствий, тем самым позволяя им паразитировать годами! А ведь с каждым годом этих существ становится всё больше и больше… Не зря же говорят, что мир постепенно сходит с ума… Или уже сошёл?- Приехали. – Мужчина повернул ключ, глуша двигатель и, устало вздохнув, отстегнул ремень безопасности.Не буду врать, что я удивился, увидев за окном автомобиля так хорошо знакомую мне частную психиатрическую клинику. С момента трагедии меня уже неоднократно отдавали сюда под наблюдение доктора, мирового светилы психиатрии. Обычно мне просто удавалось сбежать, но в последний раз ко мне было слишком пристальное внимание и пришлось пойти на определённые хитрости. Интересно, как всё будет сейчас? Получится ли у меня вновь всех обмануть?- Здравствуйте, здравствуйте. Входите, пожалуйста! – Доктор, заведующий данным заведением, казалось, просто светился от доброты и радушия. – Наш старый знакомый! Присаживайся, рассказывай – как твои дела? Чего нового?Игнорируя его болтовню, я уселся в кресло, равнодушно смотря прямо перед собой, на ужасную морду с застывшей в отчаянном крике гримасой, что взирала на меня со стены. И как такой добродушный человек может увлекаться коллекционированием таких ужасных масок? Интересно откуда она?Маска словно смотрела внутрь меня, не давая ни малейшего шанса уйти от её безумного взгляда. Не смотря на то, что практически вся стена его кабинета была в подобных экземплярах, именно эта физиономия всё больше и больше привлекала моё внимание. Она сильно отличалась от остальных масок, которые изображали демонов и прочих чудовищ, тем, что была похожа на человеческое лицо, и одновременно не похожа. Кривая морда с лохматыми патлами и широко открытыми глазами уставилась прямо на меня, пытаясь закричать толи от боли, толи от негодования. Хм, кажется, её раньше здесь не было.- Конечно, конечно. – Суетился в это время доктор, общаясь с моими опекунами. – Полежит у нас, подправит нервишки, подлатаем его, разумеется. Милочка, проводите молодого человека, а мы пока утрясём формальности.Вошедшая молодая медсестра приветливо мне улыбнулась, и дала знак следовать за ней.Следуя знакомыми коридорами, я отметил для себя, насколько «родными» мне стали эти стены. Интересно, какое это лечение будет по счёту? Пятое? Шестое? Видимо поэтому доктор решил со мной особо не тянуть, а сразу отправить «заселяться».- Он всё слышит… – Тревожно прошептала девушка, стараясь скрыть за натянутой улыбкой панический страх, отражающийся в её глазах. – Всё слышит и ждёт…- Кто? – Я так же перешёл на тихий шёпот. - Кто ждёт?В ответ девушка лишь испуганно посмотрела на меня, а когда мы дошли до палаты, практически затолкнула меня внутрь и, захлопнув за мной дверь, торопливо провернула ключ, словно боясь, что я начну ломиться наружу.- Да поможет тебе Бог, мальчик… - Одарив меня тревожным взглядом в окне двери, она быстро зашагала по коридору.Хорошенькое дело…Моему взору предстала самая обычная палата данной клиники, рассчитанная на двух пациентов. Две одноместных кровати, две табуретки, тумбочки, небольшой столик... Ничего примечательного... Пройдя к одной из пустующих кроватей, я устало на неё опустился, уставившись в потолок. На этот раз меня «поселили» одного. Хорошо это или плохо? Вспомнив прошлого своего соседа, который сутками напролёт доказывал, что повариха в столовой хочет его убить по приказу правительства, я пришёл к выводу, что не так уж и плохо будет полежать одному. По крайней мере, никто не будет…- Будет! – Чей-то скрипучий голос заставил меня подпрыгнуть.Повернувшись, я увидел, что на соседней, ещё минуту назад пустующей койке, сидит лохматый парень, в грязной и застиранной смирительной рубашке. Уставившись на меня безумными глазами, взирающими испод длинных и сальных волос, он скрипуче рассмеялся.- Ахахаха! А ведь он ждал тебя! - Вдруг резко оборвав свой смех, парень начал раскачиваться, не сводя с меня взгляда. - Ждал… Ждал… Ждал…- И кто же меня ждал? – Встав с кровати, я сделал шаг к дальней стенке, чтобы быть подальше от этого психа. – О ком ты говоришь?Несмотря на частые попытки потусторонних тварей меня запугать, в этот раз им почти удалось это сделать. Слишком уж странным всё было, едва я пересёк порог этого медицинского учреждения: быстрое «оформление», поведение медсестры, «сосед» появившийся практически из ниоткуда. Происходящее здесь всё больше и больше пугало меня, даже невзирая на мой весьма богатый опыт борьбы с необъяснимым и жутким. Впрочем, безумец на соседней койке не выглядел таким уж опасным, он лишь продолжал раскачиваться, всё так же уставившись на меня своими дикими глазами и бубня под нос о том, что «меня кто-то ждал».Хоть в обычной жизни я часто сталкивался со странностями, данная клиника всегда была одним из самых спокойных и безопасных мест. Не мудрено, ведь все твари, явившиеся с той стороны, питаются исключительно людским негативом, а как быть негативным, если тебя неплохо так обдолбали галоперидолом? Конечно, и здесь встречаются такие на ком можно успешно паразитировать, но как бы странно это не звучало, в этом не было особого смысла, ведь улицы города населены гораздо большим числом сумасшедших, нежели любое медицинское учреждение. За этими стенами находятся только те, кто «попался» и только те, кто имеет реальный шанс стать нормальным. Вот и получается, что безумия в этой клинике намного меньше, нежели за её пределами.- Он! – Вдруг перестав раскачиваться, мой сосед уставился на дверь в палату. – Он тебя ждал!Проследив за его взглядом, я увидел человека, в той самой маске, что привлекла моё внимание в кабинете доктора. Незнакомец стоял и смотрел на меня через дверное окно, чуть склонив голову набок и медленно постукивая в дверь костяшками пальцев. Спустя несколько минут, он прокричал что-то невнятное, после чего в двери щёлкнул замок, и маска тут же пропала из виду.Кинувшись следом, я выскочил в коридор, однако никого там не увидел. Оставалось лишь гадать, что за тип скрывается за этой жуткой маской. Хорошо бы найти его и расспросить о навязчивом интересе к моей скромной персоне, о котором прекрасно были осведомлены как медперсонал, так и пациенты данной клиники.- Лечить! – Только я собирался отправиться искать незнакомца, как окрик из моей палаты заставил меня остановиться. – Надо лечить!Заглянув обратно за дверь, я увидел, что мой сосед стоит посреди комнаты и смотрит на меня. Его безумный взгляд в один миг стал испуганным, словно это я был психом в смирительной рубашке источающим тревогу и опасность своим безумием.Испуганным взглядом он указал мне на тумбочку, на которой откуда-то взялся медицинский мерный стаканчик с парой таблеток. Это ещё что за фокусы? Успокоительное? Я избегал приёма лекарств, когда лежал тут под надзором медперсонала, сейчас и подавно не стану пить эту гадость.- Лечить! – Поняв, что мне не интересно его предложение, парень, с криком переходящим на визг кинулся к стене и принялся биться об неё головой, оставляя кровавые следы. – Надо! Лечить! Таблетки! Лечить! Лечить!!!Пока я растерянно смотрел на его самобичевание, он успел удариться ещё несколько раз, после чего рухнул на пол, уставившись на потолок стеклянными глазами.- Нужно… Лечить… - Его последние слова разорвали тишину палаты, после чего он закрыл глаза и затих.Пребывая в шоке от увиденного, я покинул палату, отметив, что первым делом нужно сказать кому-нибудь из медиков о чрезмерно странном поведении моего соседа, пусть окажут ему помочь как можно скорее. Однако, первое чем меня встретила клиника – это гробовая тишина. Тишина и пустота... В палатах не было больных, в коридоре отсутствовал медперсонал… Никого, только я и безумец за дверью, лежавший в луже собственной крови.- Да что тут происходит то?! – Мой голос одиноким эхом разнёсся по длинному и пустому коридору. - Это слишком даже для меня!Нужно срочно найти кого-нибудь, кто даст мне хоть какую-то информацию о происходящем, и комната медперсонала – то самое место, куда первым делом стоило отправиться за ответами. Однако, дойдя до неё и дёрнув ручку, я с удивление обнаружил, что дверь заперта. Странно, обычно тут всегда кто-то да был. Облом!Стоило мне сделать пару шагов прочь, как в комнате раздалась какая-то возня.- Эй! Какого хрена? – С усердием пнув несколько раз дверь, я подёргал дверную ручку. - Есть там кто-нибудь?!С другой стороны двери раздалось испуганное бормотание. Кто-то тихо переговаривался, словно боясь, что их услышат по эту сторону. Но кого им бояться? Психи взбунтовались? Как бы ни так! Эти бы навели такого шуму, что слышно было бы в центре города. К тому же все палаты, что попадались мне на пути сюда, были пусты. Тогда… От кого же все попрятались?Вопросов было больше чем ответов, которых, впрочем, не было вообще. Видимо, единственный кто смог бы мне хоть что-то рассказать, сейчас разгуливал по клинике в той самой жуткой маске, так что мне не оставалось ничего, кроме как отправиться вглубь пустых больничных коридоров на его поиски. Происходящее вокруг меня было настолько странным, что пугало и интриговало одновременно. До этого момента безумие ещё ни разу не заходило так далеко, и кем бы ни был этот незнакомец в маске, он обладал внушительной силой и авторитетом, как по эту, так и по другую сторону. Таких, как он, за спиной лучше не оставлять, слишком опасно.Гуляя по больничным коридорам, я увидел вдали дверь, которая неоднократно интересовала меня, пока я находился здесь. Закрытое отделение. То самое загадочное место, куда, так или иначе, попадали все жертвы существа, сделавшего меня сиротой. Однако, не смотря на пустое здание, массивная дверь с крепким замком и сейчас надёжно хранила тайны, не оставляя никаких шансов на вскрытие.Стоило мне сделать пару шагов в направлении двери, как из-за угла показался незнакомец в маске. Мельком глянув на меня, он вставил ключ в замок и, демонстративно распахнув железную дверь, проник внутрь отделения. Его поведение и его личность всё больше и больше вызывали мой интерес. Кто же он? Враг, заманивающий меня в ловушку или друг, который помогает мне в поиске моей цели? Благодаря моим неоднократным и тщетным попыткам попасть туда, практически весь медперсонал знал о моём интересе к закрытому отделению и его пациентам. Сейчас же некто просто берёт и распахивает передо мной дверь в самое закрытое и хорошо охраняемое место в психушке, практически приглашая войти внутрь. Интересное дело…- Ты правда думаешь, что это хорошая идея? – Мой вопрос, брошенный в пустоту больничных стен, так и остался без ответа.Подойдя к двери, я осторожно заглянул внутрь… И увидел самый обычный коридор, ничем не отличающий от тех, по которым мне неоднократно доводилось гулять. Не то, чтобы я сильно удивился этому, просто столь закрытое место откровенно будоражило мою фантазию, заставляя ожидать нечто более экстраординарное.Войдя, я не торопясь побрёл вперёд, слушая, как гулкое эхо отражает звуки моих шагов. Но стоило мне пройти несколько метров, как я понял, в чём отличие данного места от остальной больницы… Оно не было пустым… Из каждого зарешечённого окна ведущего в палату на меня смотрели по два безумных глаза. Находящиеся там не кричали, не пытались что-то сделать, они просто смотрели… Десятки сумасшедших, которые в гнетущей тишине молча следят за каждым твоим шагом…. Из каждого окна… Это напрягало…- Тук-тук! Кто там? – Подойдя к ближайшему из окон, я постучал в него, произнеся любимую фразу одного из здешних пациентов.В ответ никакой реакции, только пустые и безумные глаза всё так же взирали на меня, игнорируя происходящее вокруг.Пройдя ещё несколько метров, я удивлённо уставился на одно оконце, из которого на меня, с жуткой ухмылкой смотрел тот самый псих, что ещё недавно был моим соседом, а ныне должен был лежать на полу в луже собственной крови. Но вот он стоял, здоров и невредим, смотря на меня исподлобья и мерзко улыбаясь. Неужели у того парня есть близнец? Подойдя к окну в его палату, мы в упор встретились взглядами.- Ле… Чить… - Одними лишь губами произнёс парень, тем самым отметая все мои мысли на счёт близнеца.- Тук-тук! Кто там? – Глухой голос, прозвучавший за моей спиной, прервал мои размышления, заставив вздрогнуть от неожиданности.Резко повернувшись, я растерянно уставился на ту самую жуткую маску, которую носил незнакомец. Человек в ней стоял передо мной, чуть склонив голову на бок и сверля меня взглядом.- Ты правда думаешь, что это хорошая идея? - Остановив мою руку, которая потянулась к маске, незнакомец отступил назад, указав мне на стену, где висело достаточно большое и красивое зеркало.Подойдя к зеркалу, я чуть было не закричал от неожиданности. Из него на меня взирал мой сосед! Он смотрел на меня безумными и испуганными глазами из-под грязных волос, практически полностью скрывающих лицо. Какого хрена?! Кем бы ни было это существо в маске, оно пытается убедить меня, что я – это не я? Бред! Или… Или нет?Отражение беспрекословно повторяло все мои движения и стоило лишь мне откинуть грязные сальные волосы, как на меня из зеркала уставились так хорошо знакомые холодные голубые глаза… Мои глаза! Не оставалось больше никаких сомнений, что этот псих…Закричав от отчаяния, я что есть сил ударил зеркало кулаком. Думая, что мир вокруг меня сходит с ума, мне было невдомёк, что он был безумным всё это время! Одержимый своими поисками, я просто не замечал этого. И как же давно окружающая меня действительность стала терять очертания реальности? Когда это всё началось? Ответ был прост…- Эй! Какого хрена? – Крик незнакомца эхом отразился от стен больницы, когда я резко прыгнув к нему, рывком сдёрнул маску, уставившись в свои же холодные и стеклянные глаза.Точная копия меня взирала на меня пустым взглядом, всё так же склонив голову на бок. В её глазах не было ненависти, не было страха… В этих глазах не было абсолютно ничего! Совершенно никаких эмоций! Двойник просто стоял и смотрел на меня, словно ожидая чего-то. Будто манекен… Как… Как и те пациенты из палат!Кинувшись к ближайшей палате, я в упор встретился взглядом с собой. Кинувшись к другой двери, снова увидел себя. Бегая от одной палаты к другой, я вновь и вновь встречался взглядом с бесчувственными и безумными копиями самого себя. Различались только образы, но так или иначе каждый из них принадлежал мне. Псих напрочь свихнувшийся от поисков, дерзкий охотник за сверхъестественным, до ужаса напуганный мальчик… Все они были мной… Словно галерея моего безумия открытая для одного посетителя!- Есть там кто-нибудь? - Подойдя ко мне, мой двойник костяшками пальцев постучал в окно ближней палаты.Псих по другую сторону никак не отреагировал на вопрос. Он по-прежнему смотрел на меня своим пустым взглядом, словно никого более просто не существовало.Впрочем, едва ли моего двойника сильно волновала реакция по ту сторону двери. Тут же потеряв всякий интерес к пациенту, он резко схватил меня за горло нереально сильно хваткой и, притянув к себе, уставился на меня своими безжизненными глазами.- Ты всё ещё хочешь, чтобы я прекратил свои «фокусы»? – Его глаза совершенно ничего не выражали, хотя действия были полны агрессии. Он словно пытался ненавидеть, но попросту не знал этой эмоции.Это выглядело гораздо более жутко, нежели любые злобные гримасы. Именно вот как могла бы выглядеть смерть души – тело ещё помнит импульсивные движения, а разум полностью мёртв. Даже его фразы были лишь эхом от фраз когда-то сказанных мной.- Просто шутка. – Отпустив моё горло, двойник отступил на пару шагов, и чуть склонив голову набок, вновь уставился на меня. – Просто… Шутка…Теперь всё встало на свои места, окончательно раскрывая происходящее в стенах данного заведения. Клинику действительно охватило безумие, и оно было ни чем иным как моим безумием. Вновь и вновь попадая сюда я поддавался своей одержимости в поиске пациентов закрытого отделения, не понимая того факта, что пациентов отделения никогда не существовало. В миг осознания происходящего, пелена безумия спала с окружающего меня мира, открыв мне грязное и пыльное крыло больницы, где многие дни, а может и недели не ступала нога медперсонала или пациентов. Я так хотел сюда попасть, чтобы узнать хоть что-то от запертых здесь безумцев, что сам породил безумный образ, терроризировавший всю клинику. Образ, который и открыл мне путь туда, куда я так давно желал попасть.Именно поэтому медсестра со страхом смотрела на меня, именно поэтому доктор суетился, стараясь побыстрее отправить меня в палату. Именно поэтому образ моего соседа уговаривал меня принять лекарства. Я, и только я - причина происходящего здесь, именно я - ужас клиники, которого боялись как по ту, так и по эту сторону реальности.Мои знания, мой опыт… Они могли бы стать прекрасным оружием против другого мира, но они же вкупе с моей одержимостью и ненавистью стали угрозой для этого. Я мог бороться с ужасами ночи, с тварями из другого мира, но победить собственное безумие без посторонней помощи… Это, увы, было мне не под силу.Повернувшись, я побрёл прочь из этого давно закрытого отделения, под крики пациентов, которые в один миг будто сошли с ума. Они долбились в двери, угрожали мне, молили о помощи, кричали о чём-то. Будто волна безумия прорвала плотину в одночасье захлестнув всех присутствующих.Я не обращал ни на кого из них внимания, медленно следуя на выход. Борьба напрасна, сколько не прилагай усилий против «него», он всегда будет сильнее, так как своим желанием бороться я ему эту силу и даю. Подумать только, все мои знания и весь опыт, что я приобрёл за это время, оказались попросту бесполезными.С этими тяжёлыми мыслями я вернулся в свою палату и опустился на кровать. Как победить безумие в клинике, где безумие уже победило, заставив всех дрожать от страха? Есть только один, очень радикальный способ…Схватив стаканчик с лекарствами, я быстро проглотил их, и, услышав в коридоре дикий и отчаянный крик собственного голоса, мягко упал на подушку.Крик постепенно затихал, эхом отражаясь от стен пустых коридоров, после чего наступила тишина. Полная тишина и спокойствие… Мир словно погружался в мягкий туман, в то же время, обретая явные очертания. Я максимально чётко осознавал происходящее, смотря на действительность будто от третьего лица. Мой уставший от поисков и ненависти разум наконец-то избавился от грязной пелены лишних эмоций. Больше не было страха преследующего меня с той самой ночи, не было ненависти, отчаяния… Не было всего того, что заставляло меня двигаться вперёд в поисках существа, сломавшего мою жизнь. Только сейчас мне удалось осознать, насколько сильно мой разум был изуродован этой тварью.Думаю, что это была одна из причин, по которой все его жертвы заканчивали свой путь в закрытых отделениях психиатрических клиник. Те, кто не терял разум сразу, поддавались одержимости и жажде мести, которая словно порванная тряпка, флагом реяла над их разумом, ведя к пропасти до тех пор, пока реальность не побеждала. Я сумел осознать происходящее со мной, тем самым сделав первый и решающий шаг к своей свободе. Не от тех, кто обитает по другую сторону… Свободе от самого себя…Казалось бы, что избавившись от ненависти и желания отомстить, моя жизнь лишилась и смысла, но смысл, тем не менее, стал более чётким и я отчётливо видел его сквозь пустоту больничной палаты. Больше не было ничего лишнего, только я и открытая дверь, ведущая прочь от моих воспоминаний.Лишь сейчас стало по-настоящему понятно, что мне необходимо, и, отправившись на выход из клиники, я вдруг осознал, что вижу её в последний раз. Как и этот город, и тех людей, что всё это время были рядом. Самая большая опасность для окружающих – я сам, и всё что я могу сделать хорошего для них, так это избавить их от опасности. А значит, мне следует отправиться прочь из этого города, став странником. Мои знания вполне могли бы помогать людям, главное не оставаться где-то надолго, дабы не подвергать никого риску. А значит, меня ждёт новая жизнь.Никто не препятствовал моему «побегу» из психушки. Сдаётся мне, они не скоро захотят меня видеть, учитывая, что им пришлось пережить. Бедные люди…Оглянувшись назад, я посмотрел на окна больницы, в одном из которых показался мой старый знакомый - светило мировой психиатрии. Вот только на этот раз на меня смотрел не тот радушный и добрый доктор. Тот кто смотрел на меня сейчас тяжёлым взглядом исподлобья, ухмылялся самой мерзкой ухмылкой на которую только способен человек.- Психиатрическая клиника полна сумасшедших... – Я горько усмехнулся. – Кто бы мог подумать…Как и следовало ожидать, последние события не обошлись без печальных последствий для медперсонала. Интересно, сумеет ли доктор осознать своё безумие и справиться с ним, или жизнь в этой клинике вновь сильно изменится? Увы, помочь ему я ничем не смог бы, даже если бы захотел. Безумие каждого принадлежит лишь ему самому, пускай и опасно оно не столько для самого безумца, сколько для окружающих его людей. Жаль, что не все видят тонкую грань реальности, безрассудно толкая себя за черту своими же эмоциями.Сколько же злобных и пустых существ мы сами породили, идя на поводу у своих страхов и негатива? Подумать только! Ведь нам даже невдомёк, как сильно дурные эмоции могут менять наши и чужие судьбы. Да, мир определённо сходит с ума, ведь практически вокруг каждого уже давно царит собственное безумие.Возможно ли избавиться от него? Поди знай…

Ключевые слова: Страх безумие психушка существа авторская история

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