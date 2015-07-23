Прогул Уроков

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sergey_Epishesh Просмотров: 165 Комментарии: 1 +4 Вчера, 15:54 by

Виталий был не самым образцовым учеником, учился на тройки, ходил через день, ссорился с учителями, ну, в общем, типичный представитель школьников в подмосковье.Стоял вторник, тот самый ненавистный день, когда у него был его самый ненавистный предмет - Французский язык. Витя нередко задумывался о своей будущей карьере, но вот во Францию летать не собирался стопроцентно. «Не про нас это писано», - как говорится. Учителем его был мерзкий старик с противным скрипучим голосом, который звучал аки не смазанная дверь. Он всё время «докапывался» до Вити, и у них развязалась небольшая война. На контрольных, Прокофий Алексеевич всё время окликал Витю, если только замечал, что его рука дёрнулась «куда-то не туда». В общем, по возможности, Витя прогуливал французский.В очередной день, когда дождь лил с неба, как из ведра, Витя пришёл в школу. В его районе местное правительство решило ввести систему входа и выхода по карточкам, «Штоб фсё как в Масхве!». В школе №43 всем выдали по именной карточке и приказали носить их с собой.Как назло, он эту карточку забыл дома. В его памяти она покоилась напротив небольшой рамочки с фото его давних родственников. Он подошёл к поручню и попытался его перелезть. Вите в спину донёсся оклик, он обернулся. «Э! Ты куды полез то?» - из-за стола вышел грузный бритый мужчина в черной жилетке. «Извините, можете меня пропустить?» «Карточку-та дома забыл? Ну-ладно, в первый и последний раз!»Охранник, бывший учитель ОБЖ, всегда грозился одним и тем же: «В первый и последний раз», - поэтому ни учителя, ни ученики не воспринимали его всерьёз.Просидев 4 урока, Витя посмотрел на часы: 13:20. «Еще два французских и домой!» - пронеслось у него в голове. Но на этот раз он решил «переждать». Он, минуя опасные точки, в которых могут ошиваться либо классрук, либо (не дай бог) завуч, прошмыгнул в раздевалку. Витя решил провести нудный час с музыкой, а потом отпросится у охранника, тот был известен своим «пониманием» к ученикам. Воткнув наушники в уши и усевшись на холодную скамью, Витя ушёл в свои мысли и вскоре задремал. Сквозь слабую дремоту он услышал звук тяжёлого дыхания, превышающего по громкости даже музыку. Витя открыл глаза.Вокруг было темно. Не так темно, «хоть глаз выколи», но темнее, чем когда он только уселся. Стены, раньше бывшие небесно-голубого цвета, почему-то были жёлтыми, выцветшими. Да и всё вокруг было жёлтым, будто на реальность наложили фильтр. Витя не сразу сориентировался, музыка по-прежнему ласкала его уши. Он привстал и посмотрел на часы. 14:05. Урок очень скоро закончится, и он пойдёт домой. Но тут он заметил кое-что, из-за чего его волосы сами по себе встали дыбом. В проходе между вешалками кто-то стоял. Неподвижно. Выглянув, он увидел босые ноги с огромными пальцами. Он приподнял голову и, от страха, окаменел.На него, будто в его душу, смотрели два маленьких глаза-бусинки. Вместо нормального рта был просто проём, будто разрез ножом. Но до рта Вите было всё равно. Его больше тревожили глаза, бурые, яркие, будто выжигающие его собственные глаза. Оно стояло, возвышаясь до потолка, изогнув свою шею под неестественным углом, и смотрело прямо на него. Мёртвую тишину разразила трель звонка, призывающего на перемену. Витя дёрнулся, ожидая того, что оно на него нападёт, но существо не двинуло даже пальцем. Когда трель закончилась, оно медленно подняло костлявую руку, Витя вскрикнул от пронзающего его ужаса. Существо «улыбнулось», если искривление этого «пореза», можно называть улыбкой, и сжало кулак. Витя почувствовал, что чувства покидают его. «Когда это закончится? Почему я?» Много вопросов пролетало у него в голове, но не на один из них не суждено было получить ответа. Он очнулся там же. На скамье. В раздевалке было пусто. «Кошмар кончился?» - раздался голос сознания в его голове. Он встал, как ни в чём не бывало, накинул куртку, взял рюкзак и вышел из места отсидки. В коридоре никого не было. Даже охранника не было на своём посту. «Ну, классно, зато смогу пройти без лишних проблем», - пробурчал он себе под нос. Витя перемахнул через поручень и услышал какой-то громкий шорох, будто шёпот нескольких голосов сразу. Не обратив особого внимания, ведь желание выбраться из школы для него было более значимым, чем страх, он вышел на улицу.На улице было тихо, лишь какое-то непонятное шуршание, словно то, которое он слышал в школе. Людей не было. Ни души. Витя посчитал это странным, но всё-таки решил пойти домой и обдумать всё там. Он решил перейти дорогу, и внезапно все в Витиных глазах потемнело.———Виталия Рыбина доставили в больницу после того как его сбила машина, там ему сделали общее обследование, включая обследование головного мозга, при котором обнаружилось поражение теменной доли, также, глазные яблоки атрофированы. Как следствие, после пробуждения пострадавший не видит окружающих его людей. Диагностирована продвинутая фаза прозопагнозии. В данный момент он проходит курс лечения в психиатрической больнице №*** имени ************.

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