В летнем лагере

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:25

daperkusha Просмотров: 139 Комментарии: 0 +2 Вчера, 07:25 by

В летнем лагере.Я жил только с мамой, папа от нас ушёл, когда мне было пять лет. Мама днями напролёт работала на двух работах, чтобы нас прокормить. Отец ко мне приезжал очень редко, алименты не платил. И поэтому мама мне постоянно брала путёвки с работы в летний лагерь, на все смены. Она состояла в профкоме и поэтому путёвки не были для нас дорогими. Она платила то ли пять процентов от стоимости, то ли десять. Не суть, главное – это было недорого. И вот там начинается моя история…Меня зовут Игорь. Мне двенадцать лет. Лагерь не очень мне нравился, но всё же приходилось там быть. Там были деревянные домики в два этажа. На первом этаже были дети, которые были помладше. Я был в пятом отряде. Домиков было пять, соответственно, 10 отрядов. Каждый дом – это номер двух отрядов. После ужина была дискотека, там мне нравилась одна девочка. Я боялся её приглашать на танец. А мой друг специально дразнил меня, когда кого-то приглашал на танец, он ничего и никого не боялся. Я всегда ему завидовал и старался походить на него, что, конечно, не всегда получалось. И вот в этот раз он пригласил на танец Марину (у нас был уговор: её не трогать), это та девочка, которая мне нравилась. Я не выдержал, подошёл к ним и отпихнул его, тот упал. Дети, которые стояли рядом, не поняли, в чём дело, подбежали к Вовке и начали его поднимать. Я убежал и не хотел никого видеть. Бежал я недолго, остановился возле речки, увидел девчонку примерно моего возраста, она сидела на лавочке. Я приземлился рядом с ней.– Привет, – сказал я.– Привет, меня зовут Яна, мне десять.– Что-то я тебя никогда не видел.– Я давно отдыхаю в этом лагере.– Я здесь уже не первый год, – отозвался я.– Я уже здесь три года обитаю.– А в каком ты отряде?– В четвертом, мой отец здесь работает.– А кем?– Он у меня...Её прервал мой друг Вова. Он позвал меня. И я посмотрел в его сторону, а когда обернулся, никого уже не было.– Ты с кем разговариваешь? – спросил Вова.– С Яной, она отдыхает в лагере.– Да что ты придумал? Я никого не видел. Прости меня, я не хотел тебя обидеть, я всего лишь хотел, чтобы ты набрался смелости и пригласил Марину на танец, ты же пытаешься мне иногда подражать.– Ладно, я не в обиде, давай уже забудем всё, но впредь не делай так, а то я перестану общаться с тобой.– Договорились, – сказал Ваня.И мы ушли (я обернулся и увидел Яну, сидящую на лавочке, я крикнул: «Яна! Пошли с нами», - Вова обернулся и сказал: «Что за бред, там нет никого»). Двинулись в сторону дискотеки, но она уже закончилась, поэтому мы пошли в столовую (на ночь всегда давали кефир). Наш отряд находился на втором этаже, внутри комнаты стены были окрашены в синий цвет. В одной нашей комнате было десять кроватей и между ними стояли старые деревянные тумбочки. Я каждый год был в этом лагере, поэтому знал там всё, вдоль и поперек. Где столовая, где танцевальная и игровая площадки. Подъём был в семь, затем зарядка, после зарядки – завтрак, а всё остальное время мы гуляли на улице. В час дня мы обедали. После обеда спали (наша палата, конечно, не спала, мы болтали, но распорядок был для всех). Нас будила вожатая Анна Петровна, мы поднимались, заправляли постель и гуляли до ужина. Иногда перед ужином с нами вожатые проводили всеобщие игры. Это было интересно, мы участвовали, выигрывали, бывало и проигрывали.Попили кефира и пошли на ночлег. Все улеглись, а я думал про Яну. Кто её отец, который работает в этом лагере? Почему она исчезла, когда подошёл Вовка. А как так получилось, что Вова её не увидел.Ночь прошла, я заснул только под утро. И когда меня начали будить, я не хотел просыпаться. Мне пришлось соврать, что плохо себя чувствую. Проснулся к обеду, сходил в столовую. На обед давали рассольник, пюре и куриную котлету. На третье был компот из изюма (я очень любил изюм, но в чашке его было почему-то немного), но ладно, сейчас мне нужно узнать, кто отец Яны.Я закончил трапезу и подошёл к Анне Петровне.– Знаете ли вы девочку Яну?– Какую Яну?– Которая отдыхает тут уже третий год. Я её видел вчера возле речки.– А почему ты туда ходил?– Не важно, – ответил я с недовольным лицом.– Ты же знаешь, что туда одному нельзя ходить!– Анна Петровна! Я здесь не поэтому вопросу, меня интересует Яна. И знаете, её отец тут работает.Она опустила голову и начала смотреть в землю, как будто что-то вспоминала, а потом посмотрела на меня с испуганным лицом и переспросила:– Где ты её видел? И как её зовут?– Возле речки, и её зовут Яна. А что? Вспомнили?– Не может быть! - и она убежала.– Погодите! Куда же вы?«Ну вот, опять остался без ответа», – подумал я.Я вышел из корпуса и пошёл к речке, на лавочке сидел мужчина. Он был не седой и не очень старый, да я его узнал, это был наш дворник Андрей Петрович.– Здравствуйте.– Добрый день, что вы здесь делаете, молодой человек?– Я вчера был здесь вечером и встретил девочку Яну.– Как? Кого? – переспросил он и сделал удивлённый вид.– Яну, и я с ней разговаривал.– А что она сказала?– Да мы немного поговорили, она сказала, что она уже три года здесь, и что отец её здесь работает, - он молчал. А когда я закончил, заметил на его глазах слёзы. – Вы что, плачете?– Нет, это от солнца, в глаза слепит.А я понимаю, что человек врёт. И тут я увидел Яну и поздоровался с ней.– Ну здравствуй, дочка! – Сказал он.«Дочка? Вот, значит, кто её отец», – подумал я.– Вы видите её?– Да, – ответил он и улыбнулся.– Как твои дела, Яночка?– Хорошо, а твои?– Всё хорошо, но без тебя не то.Я встал и отошёл, чтобы не мешать. Но она вдруг исчезла, я не понял, в чём дело. Петрович очень огорчился и куда-то побежал. Прибежал он через пять минут, а в руках у него были алые розы. Он положил две алые розы и сказал:– Она как три года утонула, ты первый, кто её увидел.– Как? Такого не может быть!– Может, я слышал: есть люди-проводники, и мои эмоции сильно подействовали на это, и поэтому я её увидел. Она утонула, а директор лагеря скрыл это факт, так как не хотел испортить репутацию. Она очень хорошо плавала. Случилось это на тихом часу, она поругалась со мной и выбежала через окно (на тихом часу все двери закрывались на замок, и ключи были у вожатых), она хотела разрядиться, сбросить пар, запрыгнула в воду, но у неё скрутило ногу судорогой. Я не успел... - и он заплакал. И тут появилась Яна и сказала:– Передай моему отцу, пусть он не винит себя, я его люблю.А потом появился свет, и она полетела на этот свет и исчезла навсегда. Я ему всё передал, что она сказала…А сам всё думал, неужели я проводник в тот мир…

Ключевые слова: Лагерь призрак дворник девочка авторская история

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