О страхе, включённом свете и т.д.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:07

johnny-max-cage Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:07 by

Доброго времени суток, дамы и господа!Мне всегда были интересны письма (не мне адресованные, а просто анонимные письма из инета, размещённые на сайтах, в специальных рубриках и так далее), в которых аноним, условно назовём его так, признаётся, что вот уже на протяжении энного периода времени боится ночевать один (одна) в квартире и спит с включённым светом и даже работающим телевизором. Причины такого состояния, как правило, в большинстве своём являются типичными – аноним пережил когда-то (или недавно) смерть родственников, либо имел неосторожность присутствовать на похоронах, а то и просто насмотрелся всяких ужастиков и теперь опасается любого шороха в темноте.В общем, ситуация понятная и становится ясно, что разыгравшееся воображение мешает человеку расслабиться и заснуть. А в худшем случае у пострадавшего настолько сильно ухудшается психическое состояние, что он страдает бессонницей, с наступлением темноты теряет полный контроль над своими эмоциями, чувствует, как его одолевают кошмары и понимает, что подобное проявление может нанести непоправимый ущерб. Для такого человека остаться на ночь одному это всё равно, что провести ночь в клетке со спящим тигром. Человек словно чувствует, что непременно произойдёт нечто ужасное, и он может не дотянуть до утра. И тогда становится понятна степень его обеспокоенности и паники.Так вот, причины могут быть самыми различными. Как правило, это случается с теми, кто по стечению обстоятельств вынужден оставаться один.Теперь я предлагаю подумать немного рационально. Человек находится один в квартире. Никаких внешних угроз не предвидится. Никто не звонит по телефону и не обещает явиться и расчленить анонима. То есть, внешняя среда имеет идеальное алиби. Вы понимаете, что потолок не обрушится, что стены не обвалятся и прочее-прочее. Но внутри вас чувство тревоги и паники. А малейший шорох этот огонь может раздуть до размеров пожара.1) Делаем вывод: внешняя среда никоим образом не причастна к тому, что происходит.То есть этот страх – сидит где-то внутри. И побороть его бывает ещё сложнее, чем устранить внешнюю угрозу. Например, если по потолку бегает огромный тараканище, то устранить его весьма просто, если действовать решительно и по заданному алгоритму: взять тапок, встать на табуретку, резко приложить тапок к потолку в том месте, где находится тараканище. Конец.А если этот тараканище ползает не по потолку, а в вашей голове, то что делать? Каким тапком его можно задавить? И где взять этот тапок? И не оживёт ли тараканище после того как превратится в лепёшку? А не возникнет ли на месте тараканища другое чудовище, например, сороконожище, ещё страшнее предыдущего?Возникает много вопросов, один за другим, на которые нет ответов, и совокупность вопросов, которые очень беспокоят и не дают ответов, как правило вызывают тревогу и панику.А что будет после смерти? А есть ли привидения? А что если сейчас появится умерший родственник? А если не появится, то вдруг он приснится? А если он появится, то что он сделает? А как я отреагирую на его появление? А что если я испугаюсь так, что сойду с ума? А что если он заговорит со мной? Что я ему отвечу? А вдруг он появится ни с того ни с его там то и там то, что делать? Как реагировать на такое?Вывод номер два.2) Множество неразрешимых вопросов порождают панику и тревогу.К тому же, на подобные вопросы просто невозможно найти никаких ответов, поскольку они изначально ставят человека в ужасную ситуацию. И эти вопросы возникают, как правило, в расстроенном и богатом воображении. Человек представляет, что сейчас перед ним возникнет некто уже покойный и заговорит с ним. А то и просто покажется молча в очень неприятном облике. И этого уже будет достаточно, чтобы испытать ледяной ужас.Но суть в том, что аноним сам создаёт внутри себя подобные образы и всячески их развивает. Вернее, он допускает изначально то, что способен страдать от подобных страхов.Аноним как бы изначально уверен, что когда случится то-то и то-то, он будет ощущать себя так-то и так-то. Подобные страхи на самом деле не являются страхами неожиданности (когда, например, нас пугает громкий звук). Подобные страхи анонима – это как некая закономерность, которая видна ему изначально. Но он не предпринимает никаких действий, чтобы с этим справиться.Большинство анонимов просто думают, что это как-то должно пройти само по себе. Спустя время. Либо молитва “Отче наш” и кукиш в спину врагам поможет всё исправить. Но, как правило, не помогает. Ведь дело всё в голове, а не в чтении и произношении каких-то фраз.Но как сказал кто-то: бояться – не стыдно, стыдно не бороться со своим страхом.А как же бороться? - Спросит аноним.Есть общие рекомендации и есть частные, но и те и те, к сожалению, могут абсолютно не помочь ни чем. Это подтверждают сами анонимы в своих письмах. Тогда что делать?Нужно помнить, что в природе и в мире, в котором мы живём, есть различные законы, которые ещё до конца не изучены и нам неведомы. Но для любой силы, как известно, существует сила обратная, противоборствующая сила.И то, что аноним всячески избегает одиночества в тёмное время суток, возможно и есть проявление этой противодействующей силы. Но, как мне думается, в этом проявлении аноним действует уж слишком спонтанно и незапланированно, так что это даёт не совсем нужный эффект.Важно отыскать внутри себя эту самую противодействующую силу.Какое чувство может быть сильнее вашего страха?Что можно сделать, чтобы не испытывать этого страха?До конца избавиться от страха не получится, но что способно подвинуть этот страх назад и выйти на первое место?Подобные вопросы и точные ответы на них каждый аноним сможет найти только самостоятельно, заглянув внутрь себя. Ни один целитель и “специалист” не поможет анониму, пока тот не поможет себе сам.Поэтому все советы, как избавиться от подобных страхов неэффективны. Поскольку, только аноним знает, что способно вызвать в нём сильные чувства и победить страх.Здесь у каждого будет что-то своё. Личное.А страхи – они всегда будут и останутся. Пока анонимы живы. Но что-то должно быть превыше страхов.К тому же, одиночество, ночь и темнота – это не такие страшные вещи, какими кажутся на первый взгляд.Кто-то, возможно, мечтает о том, чтобы быть ночью одному в квартире, а аноним – зажрался и жалуется на какие-то свои больные фантазии. Не ценит счастья, собака, нисколько! Может быть, со временем и вправду поймёт, что страдал ерундой полной. Кто их, этих анонимов знает...Такие дела.А теперь тушите свечи, жгите окурки и марш спать. Экономить нужно электричество. В стране кризис, япона мать!

Ключевые слова: Страх темнота призраки смерть борьба авторская история

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