Она, родимая...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:41

Причина: Изменен раздел

V.V.Pukin Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:41 by

Случай из жизни моего земляка…До тридцати лет Валентин (среди друзей – Валек) практически не прикасался к спиртному. Даже от лёгкого сухого винца нос воротил. Не говоря уже про крепкий алкоголь, вроде водки. Не сказать, что мужик был идейным приверженцем здорового образа жизни. Скорее наоборот. Любил закинуть в себя перед сном десяток-другой пельмешек или пяток бутербродов с колбаской. Физкультуры и спорта сторонился ещё со школьных лет. А вот «алкашку» на дух не переносил. Удивлявшимся знакомым и приятелям сообщал, что его утончённый организм эту отраву не принимает. Даже после небольшой дозы «сухаря» начинает сильно болеть голова. По причине частых головных болей ещё и на учёте у врача состоял.Ну, а чтобы захмелеть и почувствовать на душе праздник, Валеку достаточно было посидеть в компании подвыпивших друзей…Но однажды произошёл необъяснимый с материалистической точки зрения эпизод, перевернувший в жизни парня всё с ног на голову…Стояло лето 2000 года. Валя возвращался плацкартом из московской командировки в Нижний Тагил. До дома оставалось уже немного. Скоро должны были проехать Пермь. За окнами вагона стемнело, и половина пассажиров мирно похрапывала на своих полках.Но вдруг раздался резкий стук, состав тряхнуло. Везде погас свет. Поезд сразу замедлил ход, а потом и вовсе встал где-то посреди леса, на безлюдном перегоне.Привыкшие к таким мелким шалостям российских железнодорожников пассажиры не особенно взволновались. Ну, постоим пять минут (наверное, какой-нибудь встречный пропуская) и дальше поедем. Но ни через пять, ни через десять минут состав не тронулся с места. А спустя полчаса по тёмным вагонам заходили обеспокоенные чем-то люди в железнодорожных мундирах, светя фонариками куда-то под потолок.Среди пассажиров моментально распространился слух о якобы теракте. Но реальность оказалась гораздо загадочнее. Во всём составе, в верхней части всех купе, тамбуров и подсобок зияла дыра диаметром с крупный грецкий орех! Причём, в каждом вагоне она находилась на одинаковом уровне от пола и боковой стенки. Словно железнодорожный состав целиком проткнули невидимой иглой насквозь. К счастью, никого из людей не задев.Края у сквозных отверстий были ровные, без заусениц и оплавления. Сами же отверстия соблюдали чёткую геометрическую форму окружности. И везде – точно одного диаметра. На вопрос - как и чем можно было одномоментно проделать такую дыру в длинном составе поезда из более, чем десятка вагонов, ответа не находилось…Переполошённые соседи Валека по купе, несмотря на поздний час и кромешную тьму (свет везде отсутствовал), оживлённо обсуждали произошедшее. Выдвигали разные версии, одна фантастичнее другой. Кто-то твердил о неудавшемся испытании нового секретного оружия. Кто-то, по привычке, винил во всём инопланетян…Валек не поддерживал ни тех, ни этих. Ему вообще было не до праздных разговоров. Отчего-то нестерпимо разболелась голова. Он уже выпил лошадиную дозу цитрамона, а боль только усиливалась. То, что на начавшуюся мигрень стали жаловаться и другие пассажиры, ничуть не успокаивало.Валеку казалось, что голова вот-вот треснет пополам. Похожего с ним давно не случалось.Старичок-сосед по купе, видя, как мучается молодой мужик, предложил по-простецки:- В таких случаях, милок, лишь одно средство помогает…И, сунув руку в свою видавшую виды торбу на колёсиках, вынул початую бутылку водки:- Не стесняйся, присоединяйся!.. По ходу, нам тут ишшо долгонько середь лесу стоять…С этими словами плеснул грамм по пятьдесят в казённые стаканы, теснившиеся на узком купейном столике. Рядом с зажжённой свечкой, предусмотрительно припасённой другой пассажиркой.Что повлияло на Валека больше – доканывающая головная боль или неясная, чуть пугающая, но в то же время немного романтичная и уютная обстановка, неизвестно. Только парень взял стакан, чокнулся с дедком «за здоровье» и, зажмурив глаза, залпом опрокинул водку в рот.Тут же хозяйственная соседка по купе, женщина бальзаковского возраста в теле, зашуршала бумагой и фольгой, разворачивая домашнюю снедь, взятую в дорогу. На закуску, значит. Да и сама к компании подключилась.Почуяв аппетитный запах копчёной колбаски, сочной курочки да солёненьких рыжиков, Валек не смог устоять перед приглашением поддержать и второй тост. Вкусно покушать в час поздний – была его маленькая слабость…Вскоре по телу разлилась приятная истома. И к несказанному удивлению, раскалывающая голову боль стала быстро проходить. После третьего тоста молодой мужчина уже чувствовал себя полностью здоровым. Более того, ощутил такой прилив сил, что, казалось, готов любые горы свернуть…С тех пор понеслось. Чуть начинала болеть головушка (а болела она почти каждый день), Валек, забыв про вечные таблетки, открывал бутылку…Года не прошло, как спившийся мужик потерял работу и всех солидных приятелей. Продал квартиру в центре города, принадлежавшую им с мамой, переехав в окраинное захолустье. До скорой маминой смерти жил на её пенсию и на те государственные крохи, которые получал сам за оформленную инвалидность.Последний раз я встретил его случайно на улице, вконец опустившегося, году в 2003-ем.А причина столь загадочного ночного происшествия в поезде осталась невыясненной. По крайней мере, для тех простых пассажиров, кто там присутствовал. Валек рассказывал, что ни в одном СМИ так и не нашёл упоминания о том странном случае, сколько ни искал…12.03.2021.Фото автора.

Ключевые слова: Поезд невероятный случай необъяснимое мистика железная дорога водка авторская история

Другие, подобные истории: