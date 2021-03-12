Она, родимая...
Случай из жизни моего земляка…
До тридцати лет Валентин (среди друзей – Валек) практически не прикасался к спиртному. Даже от лёгкого сухого винца нос воротил. Не говоря уже про крепкий алкоголь, вроде водки. Не сказать, что мужик был идейным приверженцем здорового образа жизни. Скорее наоборот. Любил закинуть в себя перед сном десяток-другой пельмешек или пяток бутербродов с колбаской. Физкультуры и спорта сторонился ещё со школьных лет. А вот «алкашку» на дух не переносил. Удивлявшимся знакомым и приятелям сообщал, что его утончённый организм эту отраву не принимает. Даже после небольшой дозы «сухаря» начинает сильно болеть голова. По причине частых головных болей ещё и на учёте у врача состоял.
Ну, а чтобы захмелеть и почувствовать на душе праздник, Валеку достаточно было посидеть в компании подвыпивших друзей…
Но однажды произошёл необъяснимый с материалистической точки зрения эпизод, перевернувший в жизни парня всё с ног на голову…
Стояло лето 2000 года. Валя возвращался плацкартом из московской командировки в Нижний Тагил. До дома оставалось уже немного. Скоро должны были проехать Пермь. За окнами вагона стемнело, и половина пассажиров мирно похрапывала на своих полках.
Но вдруг раздался резкий стук, состав тряхнуло. Везде погас свет. Поезд сразу замедлил ход, а потом и вовсе встал где-то посреди леса, на безлюдном перегоне.
Привыкшие к таким мелким шалостям российских железнодорожников пассажиры не особенно взволновались. Ну, постоим пять минут (наверное, какой-нибудь встречный пропуская) и дальше поедем. Но ни через пять, ни через десять минут состав не тронулся с места. А спустя полчаса по тёмным вагонам заходили обеспокоенные чем-то люди в железнодорожных мундирах, светя фонариками куда-то под потолок.
Среди пассажиров моментально распространился слух о якобы теракте. Но реальность оказалась гораздо загадочнее. Во всём составе, в верхней части всех купе, тамбуров и подсобок зияла дыра диаметром с крупный грецкий орех! Причём, в каждом вагоне она находилась на одинаковом уровне от пола и боковой стенки. Словно железнодорожный состав целиком проткнули невидимой иглой насквозь. К счастью, никого из людей не задев.
Края у сквозных отверстий были ровные, без заусениц и оплавления. Сами же отверстия соблюдали чёткую геометрическую форму окружности. И везде – точно одного диаметра. На вопрос - как и чем можно было одномоментно проделать такую дыру в длинном составе поезда из более, чем десятка вагонов, ответа не находилось…
Переполошённые соседи Валека по купе, несмотря на поздний час и кромешную тьму (свет везде отсутствовал), оживлённо обсуждали произошедшее. Выдвигали разные версии, одна фантастичнее другой. Кто-то твердил о неудавшемся испытании нового секретного оружия. Кто-то, по привычке, винил во всём инопланетян…
Валек не поддерживал ни тех, ни этих. Ему вообще было не до праздных разговоров. Отчего-то нестерпимо разболелась голова. Он уже выпил лошадиную дозу цитрамона, а боль только усиливалась. То, что на начавшуюся мигрень стали жаловаться и другие пассажиры, ничуть не успокаивало.
Валеку казалось, что голова вот-вот треснет пополам. Похожего с ним давно не случалось.
Старичок-сосед по купе, видя, как мучается молодой мужик, предложил по-простецки:
- В таких случаях, милок, лишь одно средство помогает…
И, сунув руку в свою видавшую виды торбу на колёсиках, вынул початую бутылку водки:
- Не стесняйся, присоединяйся!.. По ходу, нам тут ишшо долгонько середь лесу стоять…
С этими словами плеснул грамм по пятьдесят в казённые стаканы, теснившиеся на узком купейном столике. Рядом с зажжённой свечкой, предусмотрительно припасённой другой пассажиркой.
Что повлияло на Валека больше – доканывающая головная боль или неясная, чуть пугающая, но в то же время немного романтичная и уютная обстановка, неизвестно. Только парень взял стакан, чокнулся с дедком «за здоровье» и, зажмурив глаза, залпом опрокинул водку в рот.
Тут же хозяйственная соседка по купе, женщина бальзаковского возраста в теле, зашуршала бумагой и фольгой, разворачивая домашнюю снедь, взятую в дорогу. На закуску, значит. Да и сама к компании подключилась.
Почуяв аппетитный запах копчёной колбаски, сочной курочки да солёненьких рыжиков, Валек не смог устоять перед приглашением поддержать и второй тост. Вкусно покушать в час поздний – была его маленькая слабость…
Вскоре по телу разлилась приятная истома. И к несказанному удивлению, раскалывающая голову боль стала быстро проходить. После третьего тоста молодой мужчина уже чувствовал себя полностью здоровым. Более того, ощутил такой прилив сил, что, казалось, готов любые горы свернуть…
С тех пор понеслось. Чуть начинала болеть головушка (а болела она почти каждый день), Валек, забыв про вечные таблетки, открывал бутылку…
Года не прошло, как спившийся мужик потерял работу и всех солидных приятелей. Продал квартиру в центре города, принадлежавшую им с мамой, переехав в окраинное захолустье. До скорой маминой смерти жил на её пенсию и на те государственные крохи, которые получал сам за оформленную инвалидность.
Последний раз я встретил его случайно на улице, вконец опустившегося, году в 2003-ем.
А причина столь загадочного ночного происшествия в поезде осталась невыясненной. По крайней мере, для тех простых пассажиров, кто там присутствовал. Валек рассказывал, что ни в одном СМИ так и не нашёл упоминания о том странном случае, сколько ни искал…
12.03.2021.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41 by V.V.PukinПросмотров: 6Комментарии: 0
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