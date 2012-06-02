Видеофайл к делу №2714 (Палочник)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:43

Причина: Вырезан мат.

panoptikum Просмотров: 137 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:43 by

Из архивных материалов 9-го Управления ФСБ.Объект исследования: видеозаписьПредмет исследования: видеокамера " Sony HDR-SR11/12"Общая продолжительность записи: 27 минут 46 секунд.Место съемки: РФ, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, д.920 октября 2009 годаКамера включается и показывает время: 23 часа 17 минут. В объектив видеокамеры попадает стена дома. В большинстве окон горит свет. Положение камеры меняется и в объективе виднеется дверь подъезда. Где-то рядом слышится мужской голос:- Гриша, бьюсь об заклад, что школота вновь на крыше ***** страдает.- Скорее всего, – доносится голос оператора, – только я не пойму, а на кой **** Петрович заставил нас с этой камерой на крышу лезть?Камера направляется в сторону подъезда. В объектив попадает немолодой седовласый мужчина среднего роста. Он набирает комбинацию в домофоне, после чего дверь открывается. В подъезде горит лампочка, отбрасывающая тусклый свет на стены. Мужчина оборачивается и отвечает:- Петрович страхуется. Жители дома неисправность антенны сваливают на нас. Нашли крайних, короче. Нам теперь каждый раз придется таскать с собой эту хреновину, чтобы документировать ремонт. Ну, для того, чтобы если претензии возникнут, показать, мол, так и так, приезжала ремонтная бригада, все отремонтировала, ничего не подкручивала и не выкручивала… Чтоб не докопались до нас, понимаешь?- Понятно. А с чего это наш головняк? Ежу понятно, что молокососы по крыше бегают и гнут антенну. Пускай вызывают ментов или сами туда лезут!Мужчины заходят в лифт.- Ага, вызовут они. У нас же как? Кого проще, того и *****. С ментами связываться не хотят, да и вдруг те примут отпрыска одного из жильцов. Им проще нас вызванивать и на контракт пальцем тыкать. Дескать, обязаны обслуживать в случае неисправности и все тут.Объектив камеры направлен в пол. Раздается звук работающего лифта. Через некоторое время мужчины выходят из него и направляются к металлической лестнице, ведущую на крышу дома. Камера отключается.Включенная камера фиксирует крышу дома и следующий диалог:- Иваныч, ты никого не видишь?По крыше скользит свет карманного фонаря, освещающий гудронную гладь.- Вроде никого нет. Смотались видимо, уроды.Мужчины,освещая себе путь, направляются в сторону телевизионной антенны, находящейся в метрах тридцати от них.Камера переводится в режим ночного видения. Иваныч, присаживается на колени, открывает портфель и достает оттуда инструменты. Приступая к работе, он бранится иотдает распоряжения оператору. Камера время от времени меняет расположение и снимает окружающую обстановку. Внезапно, в объектив камеры попадает прутообразный движущийся предмет над краем крыши. По движениям заметно, что раскачивающийся "прут" ищет точку опоры на поверхности крыше. Оператор не замечая этого, разворачивает объектив видеокамеры на антенну и сидящего возле нее Иваныча.- Ну вот и все, Гриш! Сигнал должен теперь поступать. Ее наклонили слегка. Теперь спустимся вниз и зайдем в сорок первую квартиру, откуда вызов пришел. Пускай проверяют.Иваныч складывает вещи в портфель. Оба мужчины оборачиваются, начинают идти и внезапноостанавливаются. У края крышы стоит силуэт.- Видишь? – раздается голос Иваныча.- Да, кто-то стоит.- Иваныч, посвети фонарем. Если это один из местных любителей беготни по крышам, я ему жопу надеру.Иваныч включает фонарик и направляет его в сторону силуэта. Камера фиксирует худощавуюфигуру с тонкими конечностями. Руки объекта непропорционально удлинены. Лицо разглядеть невозможно. Визуально рост объекта не превышает 1,6 метра.- Ну, точно, что я говорил? Это один из них…- Я сейчас с ним поговорю! – перебивает Иваныч и направляется в сторону силуэта, - вы до каких пор, придурки, будете здесь шляться и технику портить?Иваныч приближается к объекту, но постепенно замедляет ход.- Гриш! – раздается его голос, - слушай, странно. Я не вижу лица.Объект от мужчины разделяет метров шесть. Григорий с камерой идет в сторону Иваныча.- Чего ты говоришь?- Гриша, стой! – кричит Иваныч, – мать твою, беги…Камера фиксирует движение объекта. Он резко меняет позу и встает на четвереньки. При этом видно, как конечности объекта вытягиваются и их становится шесть. Иваныч делает движение назад, но объект достигает его и заваливает на поверхность крыши. Раздается вопль Иваныча. Григорий, с трясущийся камерой, убегает. В метре от выхода с крыши он падает. Камера отлетает, ее объектив направлен в противоположенную сторону. К поднимающемуся Григорию, сзади, приближается объект. Его рост составляет около двух метров. Четыре конечности существаперманентно втягиваются и вытягиваются, будто на пружине. Передняя конечность объекта достигает ноги парня. Григорий зовет на помощь, но объект моментально утаскивает его в темноту. Где-то вдали раздаются крики о помощи и треск, который, предположительно, издает существо. Через несколько секунд звуки затихают. Камера фиксирует пустую панораму в зоне досягаемости. На объективе камеры появляется значок индикатора уровня заряда. В 23 часа 44 минуты запись прерывается.Выписка из отчета первого заместителя руководителя 9-го Управления ФСБ России по Свердловской области У…ва В.Г. г. Екатеринбург, 02 ноября 2009 года.«…В ходе проведенных сотрудниками уголовного розыска Орджоникидзевского ОВД г.Екатеринбурга оперативно-розыскных мероприятий по делу №2714 было установлено следующее:20 октября 2009 года в 21 ч. 47 минут в офис ООО «РоссТВ», поступил звонок от гражданина Северова О.Д., проживающего по адресу: город Екатеринбург, ул. Авангардная, д.9 с просьбой направить ремонтную бригаду по вышеуказанному адресу, с целью устранения неисправностейработы телевизионной антенны. Как следует из записи, обнаруженной на месте происшествия, сотрудники ООО «РоссТВ» Ковров Валентин Иванович, 1960 г.р. и Белозеров Григорий Семенович, 1980 г.р., прибыли к дому №9 по ул. Авангардная в 23 часа 17 минут. Поднявшись на крышу дома по указанному адресу, они приступили к ремонтным работам. В 23 часа 34 минуты видеокамера, находящаяся в руках Белозерова Г.С., зафиксировала появление объекта под условным названием Палочник. В 23 часа 39 минут у Коврова В.И. и Белозерова Г.С. произошел визуальный контакт с объектом, после чего Ковров В.И. подвергся нападению. Белозеровым Г.С. была предпринята попытка убежать с места происшествия, однако,он был, застигнут объектом в трех метрах от входа на крышу. Дальнейшее местонахождение Коврова В.И. и Белозерова Г.С. неизвестно. Оба мужчины, в настоящее время, объявлены в розыск Орджоникидзевским ОВД по г. Екатеринбург…»ПРИКАЗРуководителя 9-го Управления ФСБ по Свердловской области, генерал-майора …В целях обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории микрорайона «Уралмаш» и прилегающих районов, приказываю:1. Создать оперативно-аналитический штаб по адресу: ….. с целью координации работы агентов, задействованных в операции «Капкан»2. Назначить руководителем оперативно-аналитического штаба 9 (далее по тексту – ОАШ) подполковника 9-го Управления ФСБ по Свердловской области К…ко И.В.3. Включить в состав ОАШ полковника ГРУ Министерства обороны РФ В..ва А.К.4. Обеспечить наружное наблюдение за всеми чердачными, подвальными помещениями и крышамидомов, расположенных в радиусе 5 км. от места последнего появления объекта.5. Уведомить личный состав о необходимости избегать прямого контакта с объектом в случае егообнаружения и немедленном уведомлении руководителя ОАШ о встречи с ним.6. Разработать и внедрить оперативную легенду по делу №2714 в целях дезинформации руководства ОВД Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга о результатах ведомственнойпроверки. Обеспечить отстранение сотрудников уголовного розыска и следственного аппарата ОВД Орджоникидзевского района от дальнейшего расследования происшествия по факту исчезновения Коврова В.И. и Белозерова Г.С. на период работы ОАШ по данному делу.7. Наделить руководителя ОАШ полномочиями по применению устройства ИРЗ-5 в случаеобнаружения объекта.8. Направить копию материалов по делу №2714 и аналитического отчета к нему директору ФСБ РФ …9. Направить копию материалов по делу №2714 в структурные подразделения 9-го Управления ФСБпо Кировской, Саратовской области, городу федерального значения Москва и республики Башкортостан, где наблюдали появление Палочника.10. Контроль за исполнением настоящего приказа, возложить на генерал-майора 9-го управления ФСБ по Свердловской области …Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Крыша ремонт файл палочник

Другие, подобные истории: