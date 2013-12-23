Записки санитара. Случай второй. Стены

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:24

zadira Просмотров: 190 Комментарии: 3 +3 Вчера, 11:03 by

Имело место быть одно странное событие в нашей больнице еще аж в 1973 году. Как раз сдали в эксплуатацию новое крыло, где сейчас находятся буйные пациенты. Эта история, можно сказать, основная байка нашего учреждения. У каждого старого здания она есть, просто про них не все помнят. Знают ее все и как минимум раз в полгода она всплывает в общих разговорах, когда целиком, когда виде отсылки. Расскажу саму суть, как я ее понял, ибо пересказывать пяток вариантов с разными данными, только читателя путать.Так вот. Началась она в начале апреля, новым корпусом уже пользовались с середины зимы, но как это водиться с переездами, еще не до конца обосновались. Персонал частично старый, частично новый, но все равно людей не доставало, провинция как ни как. Еще в честь начала весны сезонники заехали, в общем небольшой бардак имел место быть, поэтому не сразу заметили странное поведение некоторых больных. А когда заметили, не сразу среагировали. А странность заключалась в следующем... Часть пациентов перемещалась по коридорам, держась рукой за стену. Мелочь, на такое и внимание не обратишь, если не приглядываться. Проблема вскрылась, когда двое не слишком умных людей в больничной одежде, попытались обойти друг друга, не убирая рук от стены. Произошла потасовка и, когда их успокоили и оторвали от стены, у больных случилась форменная истерика со всеми вытекающими.И стоило начать бороться с этим явлением, как ситуация резко ухудшилась. Пациенты почти поголовно держались за стены, а по коридору передвигались едва ли не вжимаясь в них. И что примечательно, младшей персонал тоже стал двигаться из помещения в помещение, исключительно держась за стены. Главврачу получить внятные ответы на такое поведение не удавалось. Люди придумывали разные глупые отговорки или прикидывались, что не понимают, о чем речь, и они всегда так ходили.К середине мая ситуация дошла до такой степени, что все эти передвижения стали вырастать в некую систему жизнедеятельности. Причем в не больницы люди вели себя нормально. Ну может впервые часы касались стен, но это чисто мышечная память.Главврач, осознав масштаб проблемы, ринулся ее решать изо всех возможных сил. Своих не хватило, пришлось прибегать к сторонней помощи. Звонить в райисполком с просьбой разобраться в чем-то сверхъестественном, было равносильно волчьему билету для всего персонала, и это в лучшем случаи. Век рационализма и атеизма, как ни как.Вот он и вызвал якобы на консультацию своего наставника профессора, ну скажем Николая Андреевича. Тот еще помнил, как "закалялась сталь", и был идейным коммунистом с присущим им стальным характером и уверенностью в своих силах.Приехал этот Николай Андреевич, побродил денек по больнице, отчитал в грубой форме всех, казалось даже белок в парке за ненадлежащий вид. Сильнее всех перепало, понятное дело, главврачу. Профессор, недолго думая, приказал прекратить это безобразие. На что получил обезоруживающий вопрос "КАК?". Он лишь хмыкнул и остался, вроде как наводить порядок, попутно заночевав в больнице.По утру были вызваны все врачи, и двоих после этого уволили. Светлану Георгиевну банально за воровство медикаментов и Сергея Павловича с формулировкой "профнепригоден". Через неделю вся эта история со стенами закончилась, оставшись в памяти у сторожил и в виде официального заявления о массовом психозе.Ну что же, а теперь поговорим про мистическую составляющую этого случая.Как позже рассказывали непосредственные участники этой истории (Персонал понятно дело, а не психи. У тех версий было столько и настолько разных, что даже перечислять не буду, ибо бред он и есть бред. А вычленять из него что-то толковое, уж, простите, не моя специализация.) Так вот, няньки рассказывали, что ходить по коридору было поначалу не уютно, а после и страшно, причем страх не был конкретным, а неким эфемерным, что давило на психику со страшной силой, и не какой рационализм не помогал. А стоило коснуться стены, как он пропадал, будто рубильник обрубали. А если к стене прижаться, то можно было получить некое физическое удовольствие, сравнимое с хорошим потягиваньем по утру или чиханием. Мелочь, а приятно. И чем дольше все продолжалось, тем больше была зависимость от стен.Далее перескажу что случилось с Николаем Андреевичем. Сами понимаете пересказ из пятых уст, и как говорится верить ему дело сугубо личное. Как гласит основная версия, профессор отправился на пенсию и умер через пять лет в пансионате. И перед смертью его навестил наш главврач, то ли сам так захотел, то ли вызвали. Так вот Николай Андреевич и поведал. с чем столкнулся в ту злополучную ночь, гуляя по коридорам.Давящий страх он почувствовал еще днем, провел эксперимент с касанием стен по всей больнице, ища эпицентр. Не нашел, лишь понял, что наибольшее давление происходит в коридорах. Понимая, что ждать помощи не откуда, он решил принять бой или вызов, кому как будет угодно. Встал ночью в коридоре, что вел в кочегарку (он настолько узкий, что я там плечами за стены цепляюсь, и света всего от одной лампочки в сорок ват). Ждать пришлось не долго, спустя минут пять, страх и растерянность навалились монолитной политой, но профессор выдержал, и вот после началось. Пространство перед ним помутнело, выделяя некий силуэт, не прошло и минуты как профессор узрел Нечто. Оно до середины грудной клетки поднималось до потолка, после переламывалась и тянулась дальше еще на добрый метр, далее из плеч торчали руки, уходящие тенями в пол. Голова на тонкой шее практически обычная, человеческая, только с рядом ужасающих мутаций, нижняя челюсть, свисала на локоть вниз и болталась, словно от сквозняка, а вместо глаз имелись пучки шевелящихся щупалец, словно ловящих некие вибрации в воздухе. Разглядывал он тварь секунды две, не больше, но успел понять, поймай его эта тварь, и разорвет на куски. Нечто было взбешено его неповиновением (как он это понял никто мне толком, так и не объяснил). И профессор влип в стену как кусок метала к электрическому магниту. И наваждение пропало. После, не отлипая от стены, он пробрался в кабинет главврача, где пил до утра, по-прежнему держась за стену.Как избавились от монстра и проблем со стенами? Просто. Тварь была копией лица Сергея Павловича, за исключением мутаций. И не придумав ничего более умного, профессор вышвырнул того из профессии, благо авторитета на такое ему хватило. А что еще сделаешь? Не в полицию же заявление писать?После наводили справки об этом Сергее (к слову он приехал в нашу больницу в начале февраля), но ничего не обычного не узнал, родился, учился, не состоял, не привлекался. Единственное, если можно так выразиться, мутное пятно в его жизни, это проведённые пять суток под завалом после землетрясения. Но эти домыслы уже от безвыходности положения. Что это было за явление, не ясно. Может вы знаете?P. S. В интернете про такого монстра я ничего не нашел, но один знающей человек сказал, что это мог быть Ракшас. Точнее одна из разновидностей этого демона.

Ключевые слова: Психиатрическая больница стены монстр авторская история

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