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Творческие истории

Шорох

До отбоя еще остался час. Поэтому я стараюсь побольше написать в своем дневнике, который я веду уже несколько недель. В нейролептическом дурмане голова плохо соображает. Ноги как ватные. Мигрень. Как будто в голову засунули пачку лезвий и хорошо встряхнули. Итак, я начну.

Не вынеся напряженной бессмысленной учебы на факультете информационных технологий, и 13 долгов, я на все плюнул и закрылся у себя дома дней на 10, изредка выбегая в домашней одежде за водкой и небольшим количеством еды, накинув куртку. Так в депрессии я пролежал на своем диване, уставившись в стенку. Что такое депрессия? Это то, что заставляло даже вполне состоятельных людей стрелять себе в грудь.
Что дало мне несколько лет учебы? Да ничего. Растрёпанные нервы, конфликты с одногруппниками и бессонницу, которая часто донимала меня. Бессонница скорее заключалась в неумении засыпать без снотворных средств и нейролептиков. Мой цикл сна и бодрствования был похож на малоаппетитную кашу. Я часто завидовал людям, умеющим легко засыпать и легко пробуждаться. Видимо, это все в генах.

Часто мне помогал телевизор засыпать под его тихий бубнеж. Так же мне помогал один сериал, который действовал на меня как успокоительное средство. Я настолько привык к феназепаму, что 40 таблеток, от которого обычный человек мог просто склеить ласты, на меня действовало мягким релаксантом. Не боясь за свое здоровье, я мешал тот же фен с алкоголем. 10 таблеток и стакан вина, чтоб расслабиться.

Так что еще я хочу сказать про учебу. Не понимаю суть нашего образования. Кроме специализированных предметов в программу обучения намешали кучу разного учебного дерьма. Ну зачем айтишнику мучиться, сдавая ту же историю или экономику, культурологию, русский язык. Раз за разом, приходя на зачет и пытаясь сдать его, в душе копится ненависть к учебе. Без диплома плохо, да. Он в наше время действует как повыситель самооценки. Это как дорогое нижнее белье или редкие марки одежды. Никто его не видит, но ты себя чувствуешь не***ски крутым. Хотя некоторые люди, получившие диплом, говорили, что на нем только можно только резать колбасу. У меня были знакомые друзья, которые вообще не имели образования, однако зарабатывали неплохие деньги. Помню, были и знакомые, которые покупали горшки для цветов, чтоб им поставили зачет. И в итоге, по окончанию образования, ничего не умели.

Итак, как я говорил, меня поперли из института. После пары недель зависания в алкогольном угаре, я устроился грузчиком в том же магазин, где покупал бухло. Один плюс был для сна. Я так выматывался, что засыпал лучше и без своих пилюль. Однажды ночью меня разбудил какой-то шорох под моей кроватью. Первая мысль, что пришла мне в голову, это соседский кот забежал случайно в мою квартиру. Других причин я не предполагал. Встав и включив свет, я посмотрел под кровать. Там никого и ничего не было. Я включил телевизор и попытался заснуть снова. Примерно через час шорох повторился. Это меня не на шутку напугало. Снова встав с теплой постели, я включил свет и вновь взглянул под кровать. Снова было пусто. Что это может быть? «Может, у меня началась белка от частого употребления алкоголя?» – подумал я. Сон совершенно прошел. Пройдя на кухню, я налил себе рюмку водки и опрокинул ее залпом. Закурил. Кухня наполнилась белым смогом. Посидев немного на кухне, я пошел в кровать, взяв с собой кухонный нож. Это придавало мне уверенности. Это очень неприятное ощущение, что кроме тебя в квартире еще кто-то есть.

Хлопнув пару таблеток феназепама вдогонку с алкашкой, я попытался еще раз заснуть. К радости, я проспал до утра. Меня разбудил ненавистный звон будильника. Опять переться в то место, куда не хочется идти, и делать то, чего не хочется. Но жить как-то надо. Ноги были как макаронины, на голове было черт-те что, давно не ходил к парикмахеру. Да и к психиатру надо бы сходить.

Во рту сушняк, да еще и головная боль. Я знал, что практика мешать медикаменты с алкоголем рано или поздно загонит меня в гроб, но все же следовал ей, чтоб лучше расслабиться. Самое неприятное после пробуждения, это ужасный привкус во рту. Поэтому первым делом я чистил зубы, а потом шел в туалет.

Придя в полном изнеможении, я рухнул на диван. Приняв немного на грудь, я лег спать. Этой ночью меня разбудил грохот на кухне. Складывалось впечатление, как будто кто-то ходит и гремит своими ножищами. Вдруг раздался грохот посуды. Вскочив и взяв из-под подушки нож, я медленно направился на кухню. Ноги мои были ватными со страху. В груди клокоталось сердце. Я набрал 112.

- В мою квартиру кто-то пробрался, может воры, - тихо сказал я в трубку сотового. На том конце ответили:
– Ждите, мы отправим к вам наряд полиции.
Зная нашу систему правопорядка, я знал, что они приедут максимум на завтрашний день. Я оставался в комнате и делал вид, что сплю. Звуков на кухне не было слышно. Я старался тише дышать и меньше шевелиться. Хотя нож держал в руке и готовился к худшему.

Прошел час. В дверь постучали. И громким голосом сказали: «Откройте полиция!» Груз страха свалился с моих плеч. В пару прыжков я рванул к двери. Она была заперта. Я открыл. На пороге стояло трое полицейских с оружием наготове.
«Что сдесь произошло?» - спросили они.
- Там на кухне кто-то есть, может воры, – сказал я. Хоть и подумал, что странно, что входная дверь была закрыта.
- Может, они перебрались по балкону, - сказал я полицейским.
Наряд ринулся в квартиру.
- Здесь никого нет, мы обшарили всю вашу квартиру. И дверь у вас была заперта.
- Да, это очень странно, - ответил я.
- Может, вам показалось, - спросил один из оперов.
- Звуки были такие громкие, – ответил я полицейскому, при этом сам недоумевая, каким образом в мою квартиру могли проникнуть. Ладно, если бы я жил на первом этаже. И ко мне могли забраться по балкону. Но я жил на девятом этаже. Я был совершенно озадачен.

- Может это вам показалось? Принимали ли вы какие-либо вещества?
- Ну, я выпил грамм 50-100 водки, - ответил я, сильно пристыдившись своей вредной привычкой.
- А прочее? Спайс, травка, мет?
- Что вы, - возмутился я, но сознался, что так же принимаю снотворные и транквилизаторы.
- Все понятно, - нахмурился полицейский, – еще один такой вызов, и мы поставим вас на учет в наркологию или вызовем кровельщиков.
Кровельщиков они называли психиатрическую бригаду.
- Пока принимайте свои снотворные и ложитесь спать. И никакого алкоголя!
Хлопнув дверью, они ушли.

Первым делом я заглянул на кухню. На полу была разбитая тарелка.
Этой ночью я не смог уснуть. Меня колотило от страха и потрясения. Было обидно, что меня приняли за психа или какого-нибудь нарколыгу. Я включил свет во всех комнатах и просидел с ножом в руках до самого утра. На следующий день я еле-еле вышел на работу.

Теперь я знал, что остался один со своими страхами. Перспектива караулить нечто каждую ночь кого-то или что-то, меня очень удручала. С утра, тщательно проверив балкон и всю квартиру, я закрыл дверь на два замка. Мне предстоял еще один мучительный день.

Этой ночью меня разбудил не просто шорох под кроватью, а скрежет. Такой, что не мог показаться галлюцинацией. Вскочив с постели, я не верил своим ушам. Под кроватью что-то скреблось об пол. Вскочив как ошпаренный и взяв в руки нож, я отскочил в другой угол спальни. Посмотрел под кровать. Там что-то мелькнуло. Включил свет. Под кроватью я никого не увидел. Но, присмотревшись, я заметил несколько царапин на полу. Что же это могло быть? Сейчас я удостоверился, что это не мои глюки, а реальная опасность. Схватив подушку с одеялом, я перебрался в другую комнату. А ту, в которой я обычно спал, закрыл на шпингалет. Свет я не выключал и ждал самого ужасного. Может, это призрак прежнего жителя. Я слышал про такое. Читал в газете, что один парень сошел с ума и устроил пальбу из травмата в своем доме. Ему часто досаждал сосед-маргинал, но, как оказалось, тот тип давно умер, а звуки из соседней квартиры парень до сих пор слышал. Вроде как тот маргинал замочил своего собутыльника, а потом повесился сам.

Итак, я держал в руке нож и до чертиков был напуган. Звонить в полицию было бессмысленно. На следующий день я сходил в церковь и взял немного святой воды. Поговорил с батюшкой. Он посоветовал прочесть мне молитву в каждом углу дома и дал молитвенник. Окропив всю квартиру святой водой, особенно под моей кроватью, прочитав молитву, я лег спать…

Мне стало немного спокойней. Я включил телевизор и стал дожидаться сна. Я даже заснул без своих привычных допингов. Однако той ночью меня разбудил не шорох, не скрежет. Что-то взяло меня за ногу и начало тянуть вниз. «Спасите! Помогите!» - только выпалил я. В бликах телевизора я увидел черную, как будто разлагающуюся, руку с огромными когтями. Я упал на пол, больно стукнувшись головой. Этого я не забуду никогда. Под кроватью было существо с ярко красными глазами. Оно что-то пыталось мне сказать. Однако я не мог разобрать, кроме: «Я всегда буду с тобой». Я рванул что было сил и выбежал из квартиры. По моему лицу стекал пот, сердце бешено клокотало в груди. Одним махом я пробежал все лестничные пролеты босиком. После чего я вылетел на улицу. Вскоре кто-то вызвал бригаду кровельщиков, и вот я тут очутился тут.
В нейролептическом дурмане я вспоминаю те события. Но мне часто кажется, что под больничной кроватью раздается тихий шорох.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:52
Вчера, 23:52 by Sergey1988Просмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Страшные истории квартира нечто шорох

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