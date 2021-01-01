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Творческие истории

Водяной

Зовут меня Виктор. Лет мне было двенадцать. Это было летом. Я тогда отдыхал у бабушки в деревне. Когда мы с другом Серёгой купались на озере тайком от бабули, мне показалось, что меня кто-то зовёт. Это был голос деда. Я прошёл через кусты и в озере увидел человека. Он махал мне рукой и звал к себе. Я пошёл как зачарованный в воду, но, сделав шаг, услышал, как меня отвлёк Серега и я очнулся ото сна. Я испугался и всё рассказал Сергею. Он мне поверил, так как сам видел человека и поэтому меня окликнул. Мы убежали и больше не пытались ходить на это озеро. Теперь я понимаю, почему бабуля нам запрещала туда ходить. Она говорила, там живёт водяной и принимает разные обличия, чтобы забрать тебя и утащить на холодное тёмное дно водоёма. А всё для того, чтобы ему не было одиноко. Она жила одна, дед погиб на том же страшном озере. Но как только разговор доходил до озера, она страшно кричала и не пускала меня ни на йоту. Она долго не хотела мне об этом говорить. Но не проверишь – не поймёшь. И тем более детское любопытство… И этого я не забуду никогда.

Сейчас мне уже тридцать. Бабушки не стало. Мы с компанией друзей собрались ко мне в деревню, так сказать, отметить моё небольшое повышение. Я отучился в строительном университете и, когда проходил практику, мне дали вести проект. Это был серьёзный проект, и от этого зависела моя роль в этой компании. То есть, возьмут ли меня на работу, и обязательно мне нужно было выиграть «тендер», чтобы в течение пяти лет компания могла продолжать работу.

Нас было семь человек. Это были ребята с моей работы. Пять парней и две девушки. Одна из них мне нравилась, но я стеснялся подойти к ней. Это была Настя. Она была стройная блондинка с голубыми глазами, всё как в тех анекдотах; нет, не то, что вы подумали, не тупая, она была очень умной, просто стереотип – блондинка всегда с голубыми глазами и тупая. Но это совсем не так. Она была очень-очень. Вторую девушку звали Ларисой, она мне очень была неприятна. Полноватая, с рыжими волосами, ей было двадцать пять, но выглядела она на десять лет старше. Но мне приходилось её терпеть, потому что она была лучшей подругой Насти. Они дружили с самого детства.

Ехали мы туда на микроавтобусе Пети. И мои попутчики говорили об озере, что хотят там купаться и готовить шашлыки.

– А озеро рядом с твоим домом есть? – спросил Петя. Петя был богатый, вернее, не он, а его отец. Я вообще не понимал, почему он работал с нами. Но, как оказалось, отец ему денег не давал в воспитательных целя, чтобы тот самостоятельно мог зарабатывать себе на жизнь.

– Да, – ответил я. – А что вы хотели?

– Да замутить на этом озере шашлык и искупаться, – сказал Михаил.

Михаил был сиротой, он вообще был скептик и огромный пофигист. Грубоватый и чересчур уверенный в себе. Про таких говорят люди "большие эгоисты".

Я ехал и думал, как их отговорить от этой дурацкой затеи. Сказать правду? Засмеют и не поверят. Что же можно придумать? Хотя нет, скажу им правду, а там будь как будет.

– Знаете? На озеро ходить опасно, особенно вечером.

– Почему? —спросила Настя.

– Мне бабушка рассказывала, что там живёт нечто такое...

– Какое? – Переспросила Лариса, не дав мне закончить.

– Нечто недоброе, которое может превратиться во что угодно и утащить на дно.

– На дно? – Переспросил Дима. Дима был простым. Он вырос в деревне и, как правило, такие всегда стремились в город. В деревне нет перспектив.

– Да, когда мне было двенадцать лет, я и сам видел это, это был мой дед, который утонул в этом озере. – Как только я это вспомнил, у меня прям мурашки пробежали по коже.

– Да ладно, не гони, – проговорил Миша. – Не верю я в эту чепуху.

– Ой, я боюсь, – сказала Настя.

– А я верю, – произнёс Даня, – я в детстве что-то подобное видел. Когда я ночевал на даче, музыка включилась сама собой. Мы тогда отдыхали с друзьями, все были на улице, и вдруг заиграла музыка, пришли в дом, а там никого рядом не было. Я тогда увидел своего покойного деда, он стоял и улыбался. А кстати, песня была любимая деда.

И с этого времени эзотерика была его любимой темой.

– Какие страсти, – произнёс Петя. – Пойдём на озеро и точка.

Доехали мы хорошо, без происшествий. Когда выгружали вещи из машины, я вспомнил детство: как бабушка готовила пирожки в печке, с улицы, бывало, забежишь домой, а в хате пахнет выпечкой, схватишь пирожок и побежишь дальше гулять. Бабуля моя была лет шестидесяти, но выглядела она лет на пятьдесят. У неё были тёмные волосы. Морщинки вокруг глаз, знаете, как говорят, мимические морщинки, когда много улыбаешься. Но после смерти деда она стала угрюмая и всегда ворчала.

Зашли в дом, было зябко. Пахло сыростью. Мы с Даней захотели растопить печь. Пошли в сарай, нашли там дрова. И пошли в дом. А девчонки пошли заниматься по хозяйству. Остальные занялись шашлыком.

– Ты юшку открыл? – спросил Даня. – А то угорим здесь все.

– Забыл, долго не был уже, сейчас открою. – И полез открывать юшку.

– Где ножи и миски для салатов? – спросила Настя. – И вообще, где постельное бельё?

– А зачем тебе?

– Как зачем? Мы же с ночёвкой тут или будем как животные спать в одежде?

– Настя, а с кем ты ляжешь? – спросил Даня.

– С Лариской, а что? Ну не с тобой же.

– А может с… – и посмотрел на меня. Я покачал отрицательно головой и пригрозил ему кулаком.

Он не стал дальше продолжать. И захохотал. Настя покрутила пальцем у виска и сказала:

– Дураки вы, – и ушла. Я пошёл за ней, показывать где что лежит.

– Тут всё перемывать нужно! – сказала Лариска недовольным голосом.

– Да, ответил я, тут давно уже никто не живёт.

– Тут ловит интернет? – с рёвом забежал Петя.

– Нет, тут ничего не ловит.

– Блин, нельзя было раньше сказать?

– А ты спрашивал? Тут и связь-то плохо ловит, не дозвонишься. Далеко отойти нужно, чтобы позвонить.

– Блин, это пипец какой-то. Глушь полная. – Со злобой произнёс Петя и выбежал на улицу.

Тут зашёл Дима. Он парень простой, деревенский, спросил, где можно справить нужду.

– А что, ещё на улицу ночью ходить? – спросила Настя.

– Нет, – сказал я и повёл показывать, где туалет.

Мы с Димой дошли до туалета, и я его покинул, а сам дальше пошёл растапливать печку. Растопили печку и стало уже в доме тепло. Девушки навели порядок. Накрыли на стол. Стало опять тепло и уютно. Как с бабулей. Вечерело, я пошёл на улицу и стал звать всех за стол. Но никого на улице не оказалось. Я выбежал за ворота. Тоже никого. Тут меня кинуло в дрожь, «А вдруг они пошли на речку?» - подумал я. Вроде бы договорились в машине туда не ходить, но это же Петя, богатей, которому всё ни почём, и Михаил, которому всё по фигу.

Сколько я бежал до речки, меня окутывал страх, ноги становились ватными, и в мыслях пробежали воспоминание из детства. Потом я тешил себя надеждами, что всё-таки они вышли на дорогу, чтобы позвонить. Вечерело. Сумерки. Я добежал до этого озера и обалдел. На берегу лежали вещи Пети и Миши. У меня сразу началась паника. Всё, подумал я, оно их утащило. И вдруг услышал всплеск воды. Я обрадовался. Побежал туда. Но там меня ждало разочарование. И вдруг я услышал голос бабушки, она звала меня. Я шёл на этот голос как тогда, в детстве, как загипнотизированный. Не знаю, сколько я прошёл, но увидел над водой чудовище, оно парило в воздухе. Это был водяной. Сам он был не то рыба, не то человек, весь зелёный, покрытый чешуёй, волосы у него были как водоросли, или больше похожи на тину. Они разлетались в разные стороны. Глаза сверкали, как у дикого животного в темноте. Рот открыт, и он жутко звал меня к себе. Это был не человеческий голос, а хриплый и рычащий. У него были руки покрыты бородавками, ногти были очень длинные и острые. Он занырнул в воду, а затем вынырнул и был в обличии бабушки, затем он опять занырнул и был уже моим дедом, и в третий раз он превратился в Настю. Потом всё стихло. Я нагнулся к воде, и вдруг тот вынырнул из воды возле моего лица и крикнул. Это был пронзительный крик, он мне напоминал сирену, только в три раза громче. У меня чуть не порвались перепонки. Зубы у него были очень тонкие, пасть как у акулы. О, какой неприятный запах изо рта, меня чуть не пробило на рвоту. Он протянул ко мне руки и позвал с собой. Я как зачарованный пошёл за ним в воду. И как только я дошёл по шею, я услышал голос Насти и Сереги. Я обернулся и очнулся ото сна, но меня уже кто-то потащил за ноги в воду. Я стал вырываться. Но оно меня крепко держало и не отпускало, под водой я увидел мёртвого Петю и Мишу, они говорили со мной:

– Останься с нами, нам будет скучно без тебя.

А они всё просили, даже умоляли, чтобы я остался с ними. Мне кто-то начал шептать на ухо:

– Я тебя заберу, ты мне нужен, я ваш род весь уничтожу.

Там ещё много трупов было: и бабуля, и дед, и маленькая девочка, которая утонула прошлым летом, это я разглядел, которые были рядом со мной. Я стал в воде кричать. И мне стало не хватать воздуха. Я потерял сознание и стал погружаться все глубже и глубже…

Очнулся я уже на берегу и не понял в чём дело. Ко мне подошёл Петя и Миша, Настя с Сергеем стояли возле меня.

– В чём дело? – спросил я.

– Ты тонул, – сказал Сергей, – как тогда, в детстве.

– А вы что, живые? – спросил я у Пети и Миши.

– Да, – сказал Петя. – А в чём, собственно, дело?

– Я увидел вашу одежду возле берега, а потом в воде, вы были синими утонувшими трупами.

– Да, мы пошли на речку, – сказал Миша, – а потом что-то нас позвало из воды, ну мы и убежали.

– А как ты меня нашла, Настя?

– Тебя долго не было, я вышла во двор и увидела Сергея, он мне и показал, где это озеро.

– Я понял, но как вы меня спасли? Оно же тащило на самое дно.

Тут вышел Даня и сказал:

– Я, когда мы ехали сюда по дороге в машине, услышал твою историю и сразу понял, что это водяной. Когда я разжигал печь с тобой, мне попался дневник. Это был дневник твоего деда. Там говорилось, что давным-давно в деревне жил злой колдун, и люди его боялись и решили его утопить. Они к нему пробрались в дом, связали его и потащили на озеро, привязали ему на шею камень, посадили в лодку и продырявили её. Лодка доплыла до середины и затонула. Но колдун, когда погружался в воду, смеялся и кричал: «Такие, как я, не умирают! Я тебе отомщу!»

И это был твой прадед Виктор, кому колдун это кричал. Твой прадед был зачинщик всего этого. Но твой дед знал какие-то заклинания и хотел в одиночку успокоить чудище раз и навсегда, чтобы спасти деревню от напастей. Но не справился с этим. Это заклинание было в дневнике. Когда я услышал Настю и Сергея, я схватил дневник и побежал за ними. И вот тут я спас всех от чудища. У нас это получилось вместе. Это, раз и навсегда, покинуло это место. Его уже не будет.

Я, конечно, был шокирован этой историей о своей семье и всем, что произошло. Мы ушли с озера. А на душе у меня было спокойно. Что Настя со мной, и что больше не будет зло забирать людей.

Через три года мы с моей женой и дочкой приезжали на это озеро отдыхать, всё было тихо и спокойно. Остались лишь только плохие воспоминания. А моя жена, как вы уже догадались, была Настя, а доченьку мы назвали Анжелой.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:05
Сегодня, 07:05 by daperkushaПросмотров: 79Комментарии: 0
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Ключевые слова: Озеро водяной компания чудовище авторская история

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