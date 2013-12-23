Записки санитара. Случай первый. Смотрящий

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:31

zadira Просмотров: 139 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:31 by

Здравствуйте! Меня зовут Иван Вал... впрочем, ни к чему вам моя фамилия, как и названия городов и других мест. Незачем баламутить неокрепшие умы, а то кинутся проверять, опровергать и случайно вляпаются во что-нибудь нехорошие.Собственно, о чем я вам хочу рассказать: случилось со мной несколько мистических историй, возможно, все я притянул за уши, судите сами. Оно и не удивительно, работал я продолжительное время в психоневрологическом диспансере, по-простому в "психушке". Не, не врачом или психологом, я там числился простым "держи мордой", то бишь санитаром. Попал на должность случайно, по блату, мамина подруга устроила. Знаете, в начале девяностых сразу после армии любая работа со сносным окладом была за счастье. Да и вообще работа как работа, не хуже и не лучше других, особенно, если ты метр девяносто семь ростом, под центнер весом и разрядник по греко-римской борьбе. Не в бандиты же идти. К тому же, нрав у меня спокойный и флегматичный, ну и юношеского пофигизма тоже хватало.Ладно, хватит о себе, надо и к основной теме переходить. Так что простите излишние разглагольствование начинающему графоману. Долго думал с каких историй начать. По итогу решил с тех, что лучше помню, так что хронология будет скакать.Случай первый. Смотрящий.К моменту этих событий я уже три года как числился на должности санитара. Если первый год я все пытался приноровиться к общему ритму и ничего не успевал, то спустя пару лет, времени стало хватать на многое: и книжку почитать, и пофлиртовать с симпатичными представительницами медицинского персонала. За это время большую часть наших постояльцев я знал не только по именам и лицам, но и по заскокам, поэтому понимал, когда они могут перейти в агрессивное состояние. Буйных у меня в крыле практически не было, их отправляли в соседнее здание, где я бывал крайне редко.Так вот, Пашка, с виду, вполне себе обычный парень, с высшем образованием, милыми родителями и оторвой сестрой. Она частенько навещала брата, то с синяком под глазом, то с ссадинами на костяшках пальцев. Ну и разговоры у нее вертелись все больше с мелкими хулиганствами.И знаете, как-то так случилось, что мы с Пашкой сцепились в шахматных баталиях (старший персонал на такое шалости смотрел сквозь пальцы). Не все время, понятное дело, играли, но в неделю раза два-три так точно фигурами по столу в клеточку стучали. Сидишь разговариваешь с ним, фигуры двигаешь, и никак не можешь понять, чего он тут забыл, адекватнее меня будет. Интересовался его историей болезни у персонала, сказали, что банальная мания преследования. Мол, за ним гоняется какой-то демон, и тут он прячется от потустороннего. И да, на моей памяти он дважды саботировал попытки его выписать, выдавая концентры: а-ля псих из кинофильма "Пролетая над гнездом кукушки".И вот, восьмого мая я как раз договорился с Ленкой остаться на ночное дежурство, перед праздником Великой победы. Я заметил, что Пашка со страхом посматривает в коридор и прям дёргается весь, и с каждой минутой все сильнее напоминает шизофреника в период буйного помешательства. Он мне, конечно, не друг, но приятельствуем же. Вот я и отправился узнать, что его так взволновало.- Паш, ты чего? - миролюбиво спросил я, присаживаясь рядом.Он посмотрел на меня непонимающим взглядом, после встрепенулся и, схватив за левый рукав, зашептал:- Оно меня нашло, оно меня нашло, - здравомыслия в его голосе практически не наблюдалось. Он явно не притворялся, такое сыграть не каждому лауреату Оскара дано.- Кто нашел? - включился я в игру, психам в приступе лучше подыграть, чем ломать их иллюзорный мир, особенно, если ты не профессиональный психотерапевт.- Смотрящий, - дрожащим голосом проговорил приятель по шахматам, украдкой тыкая в сторону коридора указательным пальцем.Продолжая подыгрывать, я мимоходом посмотрел в указанную сторону.Там бродила Аничка, прозванная приведением, и в коридоре стояла Арина Николаевна (без имен не получится, поэтому буду выдумывать свои), то ли уборщица, то ли завхоз, я ее должность так для себя и не смог классифицировать. Чуть сгорбленная, в сером халате, с платком на голове и в больших солнцезащитных очках.- Я его не вижу, - повернувшись к больному, сказал я.- Оно в тетке, оно на меня смотрит, - и внезапно вскочил, отшвырнув стул и опрометью бросился к санузлу.Я сплоховал лишь в первую секунду, после умело поймал психованного, уложил на пол и заломил руки, в ожидании подкрепления в виде врачей с успокоительным. Меня похвалили за оперативность, Пашку уволокли в палату.Спустя два дня он умер от сердечного приступа. И вот тут появляется первая, но далеко не последняя, странность. Возле его мертвого тела обнаружили Арину Николаевну и, как утверждает медсестра, уборщица прям нависала над ним, неестественно держа руки вдоль тела. Тетеньку вытолкали из палаты, и она в тот же день уволилась. И как после выяснилось, уехала из города, не сказав куда ни близким, ни коллегам. Можно сказать, что все это притянуто за уши и дело просто в глупых совпадениях. Ведь есть Вайолетт Джессоп, что пережила несколько крупных катастроф, она и на Олимпике плавала, и с Титаника выбралась, и после затопа Британники выжила. Никакой мистики, просто случайности, но тут другое дело, слишком много совпадений в слишком короткий период времени.Первое: у Николаевны не было проблем с глазами, просто она в один непрекрасный день решила носить солнцезащитные очки днем и ночью, не снимая. Про это узнали случайно от сменщицы, а та – от ее мужа.Второе: она практически переехала жить в больницу, дома появлялась буквально, чтобы переночевать. Нашим говорила, мол, хочет уйти от мужа, с коим прожила более двадцати лет, ему врала про аврал на работе.Третье: она пыталась подкупить бутылкой водки сторожа Аркадия. Что, в принципе, возможно, он человек по части алкоголя слабохарактерный. Но она потерпела фиаско, сторож начал было ломаться для виду, и любой здравомыслящей человек из постсоветского пространства на ее месте поуговаривал бы мужика, да в итоги бы и сговорились. Но она после второй попытки просто зашипела и стала покрывать его матами. А под конец со злости швырнула бутылку в стену, где та бездарно и погибла. И тут еще две странности, Николаевна была в солнечных очках и этой ночью, и полностью отказывалась называть причину, по которой хочет попасть на территорию больницы, даже глупый предлог не смогла придумать.Четвертое: ее постоянно в последние дни работы ловили то смотрящей в окно, то на больных, и в это время она была словно бы в некоем ступоре.По отдельности вроде и ничего страшного, а если сложить все вместе?.. то-то и оно.Ну а теперь расскажу про самого больного и то, что он поведал о преследующем его монстре. Буду излагать своими словами, ибо читал его дело давно. (Как получил дело? Да просто поговорил с техперсоналом, у них есть ключи от всех дверей. Если проявить терпение и знать, когда что просить, то в нашей больнице можно попасть куда угодно и добыть что угодно. У нас так, как в других местах, за это сказать не могу.)Нарвался он на эту тварь, когда ехал на раздолбаном трамвае, машина сломалась, а добираться до дома как-то надо было. От такого способа передвижения он отвык в силу того, что начал свое дело, немного преуспел и обзавелся личным транспортом (не забываем, я про начало девяностых пишу, а тогда личный транспорт не то, что сейчас). Но судьба распорядилась по-своему и спустя три года он вновь полез в жестяную коробку на рельсах. От безделья Пашка рассмотрел пролетариев, обосновавшихся в одном с ним вагоне. Это ему очень быстро наскучило, и он полностью переключил внимание на действия, что разворачивались за окном. И вот на одной из остановок он увидел странного вида женщину, в белом платке и коричневом пальто, с темными стрекозообразными солнцезащитными очками. Вид женщины был настолько своеобразным, что он вперился в нее, словно музейный эксперт в картину Ван Гога. И в тот миг, когда трамвай тронулся, он отчётливо увидел, как за темными стеклами мелькнул с десяток сверкающих зрачков. А сами глазные яблоки едва ли не вываливались за пределы оправы. И именно в тот момент тварь его и пометила.Почти год он умудрялся от ее прятаться, но с каждым днем Нечто находило Пашку все быстрее и быстрее. Горе-бизнесмен то и дело видел женщин в темных очках и коричневом пальто, иногда разных, иногда одну и ту же, но неизменными оставались атрибуты: пальто, платок, солнцезащитные очки. Пашка не знал, чего твари надо, но твердо верил, стоит ему встретиться с ней взглядом, и быть Беде. Последней каплей стал приход соседки за сахаром, та пять часов стояла под дверь и как заведённая твердила "Пашенька, дай сахару. Пашенька, посмотри в глазок". Он, естественно, этого не сделал, ибо Лидка из сорок третей сроду не ела ни сахар, ни соль, и всячески пыталась переманить на свою сторону безвкусия его с женой. Бегство заграницу тоже не помогло, тварь нашла его там буквально за неделю. И тогда у него созрел план, спрятаться или в тюрьме: туда уже точно женщин не пустят, или в психбольнице. Выбор пал на второй вариант по ряду причин. В тюрьму попадать ему было откровенно страшновато. Ну а в психушке все полегче будет, да и к тому же, не следует исключать вариант, что он все же поехал кукухой. И у нас его вылечат. Как показала практика, спрятаться не удалось.И в виде постскриптума еще несколько слов.Спустя много лет выпивал я в одной компании, и с нами был полковник, что до развала Союза служил в Калининграде. Я рассказал пару баек, в том числе и про Пашку. Так вот он, немного подумав, уже на балконе, когда мы дымили, поведал, что у них, когда он еще был салагой, произошёл очень схожий случай. В одной деревеньке стали гибнуть люди, со странным вывертом, вырезанными зрачками, то бишь глазное яблоко цело, а зрачка нет. Как такое возможно – местные медики не знали и всех записали в "инфарктники". И там тоже фигурировала женщина в темных очках и пальто, но вроде как свидетелем и только. Он в следствие не вникал, военные там присутствовали в виде галочки, как никак дело проходило возле секретного объекта.Так что, други, будьте осторожны и не всматривайтесь в темные очки незнакомых тетенек.

Ключевые слова: Психиатрическая больница очки женщина преследование авторская история

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