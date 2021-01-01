Гадание на Ивана Купала

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Олеся Куприна Просмотров: 161 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:53 by

Я расскажу историю, которая произошла с моей подругой Таней. Она наконец-то закрыла сессию, но то ли какие дела были, то от ещё чего, но уехала она в родной город не сразу и осталась с двумя ее одногруппницами Сашей и Лидой в полупустом общежитии. Те тоже отчего-то задержались. Тревоги и бессонные ночи были позади, и девчонки отдыхали и развлекались, ежедневно собираясь в Таниной комнате, благо соседки ее уже уехали.Как-то вечером Лида прибежала откуда-то взволнованная (Саша с Таней уже сидели в комнате) и сообщила, что сегодня, оказывается, ночь на Ивана Купала, и надо гадать на суженного, и гадание обязательно сбудется. Девочки были первый курс ещё, о женихах всё мечтали, конечно же все согласились и договорились гадать в общей ванной, некогда постоянно забитой народом, сейчас же совершенно пустой. Они ещё немного поболтали, попили чаю, пообсуждали варианты гаданий и около одиннадцати часов направились в ванную, прихватив с собой всё необходимое: свечи, кольца, нитки, небольшое ручное зеркало.Лида, самая загоревшаяся идеей, первой зашла в ванную и закрыла дверь за подругами. Помещение выглядело жутковато: длинный ряд раковин и душей, еле работающая единственная лампочка, большое окно, неизвестно зачем сделанное в ванной комнате, с полной луной, проглядывающей через листву деревьев, и гулкая неожиданная тишина - даже немногочисленных студентов с разных этажей не слышно. У Тани засосало под ложечкой, но любопытство ещё брало вверх. Лида, пританцовывая, зажгла свечи и выключила свет. Комната погрузилась в полутьму, только свечи оставляли желтоватые отсветы на белых плитках. Девчонки решили попробовать одно из гаданий, самое страшное. Таня, конечно, начала их неуверенно отговаривать, но Саша с Лидой отступать не хотели. Лида объяснила, что надо набрать в раковину воду, поставить рядом две свечи, стать напротив большого настенного зеркала, взяв в руки маленькое, и вглядываться в коридор отражений. Тут и увидишь суженного, а русалки и прочая водяная нечисть помогут. Главное вовремя потом крикнуть: «Чур меня!» - иначе суженный в зеркало утянет. Сам факт, что русалки будут помогать через общажную раковину, немного насмешил Таню и совсем развеял ее страхи. Неизвестно откуда Лида взяла этот абсурдный способ, но настроена она была всерьёз и чуть не вытолкала из ванной хихикающую Татьяну.Саша вызвалась гадать первой. Она встала, как полагается, девчонки же отошли на достаточное расстояние. Несколько минут ничего не происходило: Лидка с Таней то и дело спрашивали: «Видно чего?» - Саша напряжённо вглядывалась в зеркало и огрызалась: «Куда вы так торопитесь? Сейчас будет...» - Вдруг Саша как будто вся затряслась, вскрикнула и резко замолчала, уронив зеркало. Зеркало разбилось с громким звоном на множество осколков, а девушка вся обмякла и осела на пол. Таня с Лидой, конечно, переполошились, подбежали к подруге, стали ее тормошить, расспрашивать. Саша вначале смотрела на них ошалевшими глазами и только хватала ртом воздух, а затем упала Тане на плечо и расплакалась: «Ой, девки, там гроб открытый. Я ведь умру. Какие уж тут женихи!» Девочки принялись ее успокаивать, говоря, что это не гроб вовсе, а ванна, наверно, отразилась так, а в полумраке и не такое покажется. Саша долго всхлипывала, но потом отошла и вроде как поверила, хотя и понимала, что ванны ну никак, при любом желании нельзя было увидеть с этого места. Само собой гадания они продолжать не стали, а пошли в комнату, оставив гореть во всем коридоре свет, как настаивала дрожащая ещё Саша.Решили спать все в одной комнате, потому что Саша наотрез отказалась ночевать одна, да и Лиду не хотела отпускать. «Ну, думаю, не будут твои соседки сильно сердиться», -говорила она Тане. Ещё несколько часов они говорили, лежа в кроватях, пока Сашу окончательно не отпустило, и она не заснула.Среди ночи Лида вдруг проснулась. Занимался уже рассвет. Она оглядела незнакомую комнату, увидела Таню в кровати напротив и повернула голову к кровати у двери, где спала Саша. Кровать была пуста. Внутри у Лиды все похолодело... Но быстро объяснив себе, что Саша, наверно, перестала бояться и ушла досыпать в свою комнату, где уж поудобнее, чем на чужой постели без белья, она обратно провалилась в сон.Наутро Таня и Лида, только умывшись, пошли в комнату к Саше, звать ее завтракать и пить чай вместе. Проходя по коридору, они заметили, что свет, оставленный ими ночью, уже не горит, наверно, вахтерша выключила. Хотя, что же она забыла на восьмом этаже ночью?.. А других студентов тут не было. И как же Саша, так трясущаяся добрые полчаса, пошла бы ночью по четырём темным пролетам, где света нет по определению, ввиду выкрученных лампочек, на свой шестой?.. Но девчонки отгоняли страшные мысли, так назойливо вертящиеся в их головах.Саши в комнате не было. Не было ее и ванной шестого этажа, и в курилке на общем балконе. Вахтерша внизу говорила, что Семёнова Александра мимо неё не проходила. Все Сашины вещи, включая сотовый телефон, кошелёк, словом то, без чего она не отправилась бы на улицу, были в комнате.Сашу искали около недели, а затем в одном из подмосковных лесов, в озере, ее обнаружили местные рыбаки, красивую, как будто живую, с кувшинками, запутавшимися в длинных волосах.

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