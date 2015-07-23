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Творческие истории

Летний отдых

События данной истории произошли летом, когда мы с парнем решили поехать отдыхать на дачу. Я хотела бы описать их раньше, чтобы освободиться от переполняющих мою душу чувств и эмоций, но как только совершала попытку, леденящий душу страх сковывал все мое тело, и я откладывала написание истории на потом.
Сейчас за окном январь, жуткая погода: холодный ветер, слякоть, серое небо, но в душе я ощущаю покой. Может быть, все это из-за того, что уже несколько месяцев в тайне от всех хожу к психологу, но… Тем не менее я все же хочу выговориться.

В тот день мы с самого утра поехали в магазин, закупились всеми необходимыми припасами, и, не возвращаясь в квартиру, направились прямиком в сторону дачи, которая располагалась в сорока километрах от города.
День был жарким, даже душным, но это нас только радовало, потому что на дворе стоял июль, а это означало, что можно во всю купаться и загорать, чего мы давно не делали из-за чрезмерной занятости на работе и решения проблем с ипотекой.

До дачи мы добрались быстро, разобрали вещи, выпили вина и обсудили планы на предстоящие несколько выходных дней. Мы с ним любим все планировать, потому что так, как нам кажется, проще жить, и первым, что стояло в нашем плане, были шашлыки, поэтому я ушла на кухню мариновать мясо к вечеру, а он пошел к машине разбираться с мангалом и приготавливать шампура.
Рядом с нашим домом были еще несколько жилых домов, и соседи – знакомые его родителей - конечно же посетили нас и поинтересовались, как дела и как наша жизнь. Мужчины начали говорить о рыбалке, ну а мы с женщинами стали болтать о новой квартире, о детях и прочей другой ерунде, которую я не любила, но ради приличия о ней я могла поддержать диалог.

Все шло замечательно, если не сказать, что просто великолепно. Я ощущала, как все треволнения, преследовавшие нас на протяжении, наверное, полугода, стали отходить в далекие дали сознания, оставляя там место для восприятия природы и спокойствия, царившего вокруг.

После того, как мы проводили соседей, Сергей ушел приготавливать дрова и устанавливать мангал недалеко от дома, я же вышла на крыльцо с бокалом вина и стала наблюдать за ним, ощущая, как сердце бьет с легким волнением. Тогда мне казалось, что это из-за чувств к нему, но теперь я думаю, что каким-то маленьким участком своей души я предчувствовала весь кошмар, который только должен был с нами произойти. Позже Сергей признался мне, что тоже что-то подобное ощущал.

День тогда медленно, но верно приближался к вечеру. Мясо было готово, угли созрели, мы уже немного были пьяны, или, лучше сказать, слегка опьянены алкоголем, друг другом и обстановкой. Поцелуй за поцелуем, закат, теплый ветерок, желание и… Роковое предложение поехать на озеро, чтобы там, в уединении, насладиться всеми дарами, которые у нас к вечеру появились.
Мы отправились к озеру в лучах уходящего солнца, погрузив все в машину. Сердце тогда билось у меня часто, а в душе ощущалось волнение, но я все сваливала на предстоящий хороший отдых и его ожидание, а не на что-то иное.

Проезжая среди полей, я обратила внимание на заброшенный склад и спросила у Сергея, что там было ранее и почему его закрыли. Честно говоря, мы уже не один раз проезжали мимо него, но спросила я только в этот, на что получила ответ, что там был гараж для комбайнов и тракторов, и закрыли его якобы из-за ненадобности, но ходили слухи, что все случилось из-за того, что несколько рабочих заболели какой-то язвенной болезнью кожи, ибо под гаражами когда-то давно была бойня для больного скота.
Такой рассказ привел меня к неприятному смятению, ведь мы ехали совсем рядом, и, как мне было известно, рисковали заразиться, как каждый, кто ходил этой дорогой пешком, ведь никаких предупреждающих знаком не было, и забора тоже.
Сергей увидел мою обеспокоенность и поспешил сказать, что то были лишь слухи, и реальных подтверждений не оказалось, ибо заболели вроде как некоторые, и не факт, что заразились они именно на работе, а не где-то еще, если заразились вообще.
Такое объяснение меня частично устроило, хотя бы немного отогнало тошнотворный страх, подступающий к горлу, а когда мы миновали это поле и выбрались все же к озеру, все чувства и эмоции, связанные с рассказом, улетучились, ибо закат и тихая природа овладели полностью моей душой.

Вечер проходил в приятных теплых оранжево-красных тонах заходящего солнца. Мы купались, пили, ели, занимались любовью и строили планы на будущее, смотря на синеющее небо перед наступлением ночи, лежа на одеяле. Душу радовало все, а тело будто бы предчувствовало опасность, от того все сенсорные системы настроились на более чуткое восприятие окружающего мира.
Я слышала ярче шелест листьев, хотя, казалось бы, у опьяненных все должно притупляться. Вечерний ветерок, коснувшись моей кожи, заставил вздрогнуть из-за ярких нот холода, именно холода, а не прохлады. Шуршание птиц в прибрежных кустах вызывали ассоциации с разными зверьками, ибо этот звук казался слишком громких для таких маленьких созданий, как воробьи.
Рыбы плескались, а казалось, что о водную гладь бьет огромными ластами какое-то морское чудовище. И, признаюсь честно, картинки радостные и беззаботные в моей голове менялись на страшные и уродливые, связанные с отвратительными монстрами, диким зверьем и… И тем полем с похороненными под землей убитыми больными животными.

Я сказала Сергею, что замерзла и хочу домой, он попытался запротестовать и успокоить меня, обозвав трусишкой, но я настояла на своем, потому что уже тогда четко ощущала, как взволнованно и даже в какой-то начинающейся панике бьется сердце в груди.
Тем временем на небосводе появилась полная луна и начала освещать нам местность, чтобы мы смогли собраться, погрузить все в машину, не упав и не столкнувшись в темноте, и, наконец, покинуть это место, где с наступлением ночи стало слишком жутко, холодно и тихо.

Напоследок, прежде чем сесть в машину, я осмотрелась. Мое внимание привлекли прибрежные кусты, которые в свете полной луны казались не просто черными и с металлическим отсветом, будто бы создававшим вокруг них какую-то зловещую мертвую ауру. До моей кожи вновь долетел ветерок, наполненный ледяными дуновениями, и как мне показалось, вместе с ним я сумела уловить какие-то отдалённые стенания и хрипы.
По моей коже побежали мурашки, я быстро села в машину и сильнее обычного захлопнула дверь, отчего Сергей посмотрел на меня неодобрительно, но ничего не сказал, по моему лицу и так было видно, что я вся взвинчена и могу просто сорваться в истерику.
Мы поехали не спеша по дороге обратно, и чем ближе становилось то ядовитое поле, тем сильнее я всматривалась в темноту на залитые лунным светом просторы. Казалось, та мертвенная аура сияла везде, будто бы мы ехали по зоне отчуждения, где с наступлением ночи оживало то, что в нормальных условиях должно было оставаться мертвым.
Когда Сергей остановил машину, я все еще всматривалась в поле, уходящее далеко от дороги, но после сразу же перевела взор на него и вопрошающе изогнула бровь, ибо понятия не имела, что могло его подвигнуть на такую остановку.

— Смотри? – сказал он, не отрывая взгляда от чего-то впереди.
Переведя взгляд на лобовое стекло, в свете фар я заметила какого-то зверька, сидящего у нас на пути. В груди сердце будто бы перевернулось, а в мозгу молнией вспыхнула мысль о ловушке. Все мое тело пробила дрожь, потому что этот зверек сидел на той дороге, которая являлась самой короткой к дачному поселку.
Он смотрел в нашу сторону и не намеревался уйти с дороги. Когда Сергей подъехал ближе, мы поняли, что это сидела лиса, слишком пушистая и потрепанная для того, чтобы быть нормальной.
— Бешеная, наверное, - прокомментировал Сергей и сдал немного назад, чтобы мы смогли поехать по другой дороге, тем самым делая крюк вокруг оврага.
— А объехать ее нельзя? По полю? – запротестовала я. – На крайний случай задавить. Она же бешеная.

— Нам не обязательно ее давить. Объедем по этой дороге. Всего пять минут, - он хмуро посмотрел на меня, а потом вернулся к управлению. – Ты просто себя накручиваешь. Это не город, да, и тут нет на каждом углу фонарей, и животных здесь куда больше, а шума меньше, но бояться нечего. Мы в машине, все в порядке.
Я смотрела на него испуганно, и даже вскрикнула, когда он вновь остановился. В голове успела мелькнуть лишь одна мысль – что еще там такое? – но я не успела ощутить раздражения из-за остановки, потому что меня с головой накрыла волна страха.
Переведя взгляд на лобовое стекло, в свете фар я видела странный человеческий силуэт, который стоял средь дороги и держал одной рукой что-то у себя на плече. Мне совсем не нравилась такая встреча, потому что этот человек не отличался от той лисы нормальностью, тем более, что и его окружала эта металлическая аура в свете луны.

— Пожалуйста, поехали отсюда по той дороге. Может быть, она убежала, - тихо простонала я, но Сергей не шелохнулся.
Я посмотрела на него и увидела в его глазах явный ужас и изумление. Тот человек будто бы загипнотизировал его, потому что ни руки, ни ноги, ни глаза не шевелились, а дыхание стало еле заметным.
Паника охватила меня с ног до головы и усилилась, когда тот странный силуэт пошел, не спеша, к нам. С его приближением я стала замечать, что вся его одежда порвала и свисала лохмотьями, что сам он походил более на скелета, обтянутого кожей, которая являла собой отвратительное месиво из серого лоскута, испещренного черными язвами.
Все это зрелище заставило мое сознание затуманиться. Я лишь отрывочно помню, как начала трясти Сергея и заставлять очнуться, я помню, как это чудовище ударила лопатой по лобовому стеклу, как мы, наконец, сдали назад и помчались, будто бы напролом, через поля к кратчайшей дороге.

Я помню, как нам под колеса бросилось что-то маленькое, как мы от этого кричали, Сергей сигналил и всеми силами старался побольше поднять шума по приезду в дачный поселок… А также я помню это чесночное зловоние, окутавшее нас в машине после того, как этот человек подошел слишком близко. Оно усилилось, когда мы задавили что-то маленькое, выезжая на дорогу, и не оставляло нас все время, пока мы были в машине.
Подъехав к дому соседей, Сергей вышел из машины и сказал мне сидеть и ждать его, но я не могла. Когда он зашел за забор, я вылезла наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, но как оказалось, это чесночное зловоние будто бы въелось в обонятельные нервы и никак не хотело уходить.

Я осмотрелась и увидела, что в той стороне, откуда мы приехали, сгущался зеленоватый туман. Меня вновь пробила дрожь, и когда меня окликнули, я закричала.
Сергей и еще один мужчина вышли на улицу, они кивнули друг другу, и тот зачем-то пошел в сарай, а Сергей направился ко мне.
— Я же сказал, чтобы ты была в машине, - сказал он, аккуратно опустив руки на мои плечи. От этого я, наконец, расплакалась и прижалась к нему. Все мое тело содрогалось, мозг отказывался соображать, а сердце колотилось в истерике. – Все нормально, мы уезжаем. Сейчас же.

Прошептал он мне на ухо и начал успокаивающе гладить по голове, тем временем из сарая доносились странные звуки, а затем раздалась сирена, отчего мне пришлось закрыть уши руками и поморщиться.
Во всех домах на этой улице стал загораться свет. Тот первый мужчина вышел за забор с ружьем и фонарем и посмотрел на нас строго и в то же время сочувственно.
— Уезжайте отсюда, и мой совет, сожги эту машину. Лучше сожги, - он вновь кивнул нам и побежал к другому соседу, а я непонимающе посмотрела на Сергея. Он лишь мотнул головой, говоря таким жестом, что сейчас нет времени для объяснений.
Я и не стала настаивать. Собрались мы очень быстро и уехали сразу же, даже не проверив, закрыли ли дом или нет. Сергей несся по автомагистрали быстро, но ближе к городу все же мы поехали медленнее. Опьянение сошло на нет, как и ощущение какого бы то ни было отдыха.

Чесночный запах все еще преследовал нас даже с открытыми окнами, даже с приездом в город, где смешивался с запахов смога, постоянно висевшего летними вечерами. В голове было пусто, практически пусто, всю пустоту заполнял лишь один вопрос: что произошло? – И Сергей будто бы прочитал мои мысли, потому что последовал незамедлительный ответ.

Те двое рабочих действительно заразились язвенной болезнью, попив из местного родника воды. Они умирали, и их жены обратились к одной вроде бы целительнице с просьбой о помощи, и та помогла, но этим двум семьям пришлось заплатить слишком высокую цену, ибо они продали свои души не тем силам этого мироздания, и теперь обречены блуждать по тому полю в поисках либо новых жертв, либо тех, кто отдаст им больше всего питательного и животворящего страха из самых недр души.

После этой истории я потеряла сознание. Очнуться мне пришлось в нашей квартире уже на следующее утро. Я в растерянности встала с кровати и поспешила найти Сергея. Он уже готовил нам завтрак.
Я не сказала, как это у нас бывает обычно, «доброе утро», а кинулась расспрашивать его, на что он как-то натянуто начал смеяться и сказал, что это был его розыгрыш, ибо я же не верю во всю эту мистическую чушь.

Тогда я его возненавидела, и именно тогда мы с ним чуть не расстались. Первым моим порывом, конечно же, стал уход, но я увидела в его глазах страх, неподдельный страх, а еще в них пропал блеск жизни, который так наполнял их ранее, и это еще не все…
Через месяц нашу машину угнали, полиция ее так и не нашла, но я не наблюдала в Сергее раздраженность и озлобленность на произошедшее, в его лице читалось лишь какое-то облегчение. Я знала, что он избавился от нее, я знала, что он старается все свести к тому розыгрышу, и друзей своих как-то подговорил на то, чтобы они ему подыгрывали, чтобы защитить меня, но…Я знала, и он знал, что я знаю. И нам лишь оставалось поддерживать друг друга, чтобы пережить эту встречу с миром, обычно лежащим по ту сторону жизни людей.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:56 by Stays_XПросмотров: 180Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Дача поле мертвец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 20:57
+1
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Комментариев: 2 685
Неплохо. Весьма неплохо.
Плюс поставил))
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: Stays_X
Сегодня, 01:04
+1
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Комментариев: 3
Цитата: Estellan
Неплохо. Весьма неплохо.
Плюс поставил))

Спасибо вам, такие слова вроде как обнадеживают и помогают писать дальше. Спасибо)
Зарегистрирован: 21.08.2020
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:53
0
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Необычный розыгрыш удался на славу. Читается с затаенным чувством страха. Интересный рассказ. +++
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#4 написал: Stays_X
Сегодня, 03:21
0
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Репутация: (1|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 3
Цитата: Сделано_в_СССР
Необычный розыгрыш удался на славу. Читается с затаенным чувством страха. Интересный рассказ. +++

Спасибо)
Зарегистрирован: 21.08.2020
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