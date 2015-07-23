Узники Атлантиды

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эдвард888 Просмотров: 52 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 01:07 by

- Добро пожаловать на борт, дамы и господа, компания Уайт Стар Лайн предоставит вам круиз с максимальным комфортом в безупречной безопасности! Дамы и господа, не проходите мимо! Компания Уайт Стар Лайн с гордостью представляет вам наш новейший, непревзойдённый, непотопляемый лайнер "Титаник"! - слышалась доносившаяся из рупора быстрая речь рекламщика.В тот день Элис Блаунт, вся полная надежд, и в предвкушении будущих приключений в Новом Свете, в Америке, подняв подол шикарного шёлкового платья, поднималась по трапу на борт лайнера. На небе светило солнце, прохладный весенний бриз щекотал её бледную от отсутствия загара аристократическую кожу и трепал причёску из густых чёрных волос. В Новом Свете её ждало престижное учебное заведение и множество возможностей, которым, как она теперь понимала, не было суждено сбыться.В момент, когда произошло столкновение, она находилась в дверном проёме своей каюты и, ударившись головой о дверной косяк, потеряла сознание. Когда Элис пришла в себя и выбежала на палубу, увидела лишь где-то далеко, на горизонте, уплывающие вдаль шлюпки и вокруг себя множество обезумевших от страха и безысходности людей. Кто-то рубил деревянные предметы интерьера и мебель, пытаясь соорудить из них плот, кто-то молился, кто-то напивался алкоголем.И теперь она стояла на палубе и смотрела наверх в ночное небо и мерцающие далёкие звёзды. Нет, она не стала напиваться до беспамятства, рвать волосы на голове, сходить с ума. Она решила уйти, как дворянке подобает, с достоинством. Страшно ей уже не было, немного было обидно за всего 20 прожитых лет, это как покинуть театр на самой середине интересного спектакля, успокаивала она себя. Элис прокручивала в голове свою недолгую жизнь и проживала её в своих мечтах до самой старости, с некоторой иронией вспоминала того рекламщика с рупором, представлявшего это злополучное судно. Всё, чтобы не думать о тысячах игл, приходящих с ледяной водой и пронзающих её ноги, поднимающихся выше к пояснице, подступающих с удушающей хваткой к горлу.Вскоре иглы, пронзающие тело, куда-то ушли, и она почувствовала облегчение и даже некое подобие тепла. "Странно", - промелькнула мысль у находившейся под покровом ледяной воды Элис. Мгновения спустя, она, к своему удивлению, услышала вой сотен или, пожалуй, даже тысяч разных голосов, и чьи-то холодные руки схватили и унесли её куда-то вдаль, во мрачные пучины океана.Он ждал этого, казалось, бесконечное количество времени. Он и миллионы таких же проклятых, жаждущих прикосновения к живой плоти, чтобы согреть себя на долю секунды уходящей искрой чужой жизни. И эта ночь обещала быть богатой на подарки. Он знал также, что этой ночью многие из утопленников пополнят их ряды. Он давно не помнил кто он и как его зовут, не помнил как того, что когда-то удачливее и кровожаднее его, морского разбойника, трудно было найти во всём Карибском бассейне, так и того, что получившему вознаграждение за его голову, позавидовали бы многие богатые испанские доны. Когда его, наконец, поймали недалеко от берегов Эспаньолы, заковали в кандалы и посадили на галеон идущий в Испанию, его приговор исполнили через неделю после отплытия, привязав к пушечному ядру и отправив навстречу глубинам Атлантики.Схватив тело утопающей девушки своими покрытыми илом и вечным тленом руками, он прижал её к себе и поволок за собой, в глубокие илистые впадины, к себе домой. Но в один момент искра души Элис Блаунт вырвалась на свободу из обречённого тела и устремилась куда-то туда, наверх, выше всяких звёзд небесных, куда ему и подобным ему путь навеки закрыт. Ещё долю секунды он провожал её взглядом, своими покрытыми бельмами глазами мертвеца, затем поплыл искать новую жертву среди обломков тонущего корабля.Бескрайние просторы океана и неупокоенные обитатели под покровом его. И только глубокие тёмные воды помнят тот далёкий день, когда некогда цветущий материк погрузился в вечную ночь океана, унося за собой тысячи душ, обречённых на вечный холод и мрак.

Ключевые слова: Титаник призраки девушка океан Атлантида авторская история

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