Новогодний кошмар

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Лис Просмотров: 9 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:00 by

"Мерзкие ублюдки, твари, сволочи, ненавижу вас всех! Вы все сами скоро сдохнете в муках!"- задыхаясь от бессильной злобы и капая пеной изо рта, сыпал проклятиями очередной осуждённый, приговорённый к смертной казни и ведомый к месту исполнения приговора."Откуда только берутся такие нелюди? 26 зверски убитых, истерзанных и расчлененных жертв, включая детей. И никакого раскаяния, даже в последние минуты жизни", - думал, содрогаясь от отвращения, молодой судебный врач.Выстрел оборвал злобные крики и угрозы смертника."Ну, вот и всё на сегодня. В мире стало одним подонком меньше", - вытирая пот со лба, проговорил, видавший виды и участвующий в казнях по долгу службы, начальник тюрьмы.* * * * *Вечер опускался на зимний лес быстро.Темнота, будто резко накинутое на абажур покрывало, окутывала деревья чёрным тюлем.Алексей с другом, утопая в рыхлом снегу, подходили к хвойной лесополосе.- Настоящие лесные красавицы, словно на подбор! Именно то, что мы искали. Ровные, пушистые, даже немного жаль рубить их.- Бросай свои сантименты! Нас никто не пожалел, когда сокращал с работы перед новогодними праздниками, оставив буквально без средств к существованию. А ведь праздники хочется встретить по-человечески, стол накрыть и хоть символические подарки близким собрать. На новую работу перед праздниками не устроиться, а лес от нескольких ёлок не обеднеет. Продадим их и хоть немного заткнем финансовую брешь. Сейчас почти на каждом углу продают хвойные - и ничего, никто угрызениями совести не мучается. А где именно выросли ёлки - в лесу или на специальных фермах или плантациях - значения не имеет.Парни, срубив несколько десятков вечнозелёных красавиц и погрузив их на старенький, вездепроходный "Соболь", стали разворачиваться, чтобы выехать из леса.- Опять эти таблички с какими-то номерами и датами, мне уже попадались такие в лесополосе. Видимо, это количество ёлок или их рядов и даты посадки. Наверное, лесники в своё время ставили их для учёта насаждений.Ёлочный базар для парней прошёл так, как они даже не мечтали. Документы на деревья и торговлю никто не спросил. Сами же колючие символы Нового Года разлетелись моментально, как горячие пирожки из печи.* * * * *Новый Год заявил о своём наступлении радостными залпами хлопушек, выстреливающих переливающимся серпантином, разноцветными конфетти и огненным сиянием всеми цветами радуги фейерверков, распускающихся в ночном небе причудливыми сказочными узорами.Совершенно незнакомые друг с другом люди обнимались, пили шампанское, жгли бенгальские свечи и желали всех благ на улицах почти всех уголков страны.Но такая лёгкая праздничная атмосфера не коснулась города N", где перед самыми праздниками началась череда жестоких, бессмысленных и загадочных убийств.Людей находили мёртвыми в своих квартирах. Тела были изуродованы до неузнаваемости. Внутренности, вперемешку с кровью, устилали всё вокруг. А порой ошмётки кожи и кишки, словно украшения из ада, висели на празднично наряженных ёлках, среди ярких игрушек, мишуры и огоньков, усугубляя и подчёркивая кошмар и абсурдность убийств. У некоторых жертв были раздроблены кости, как будто их перемолола гигантская дьявольская мясорубка.Убийцы не щадили никого, ни стариков, ни молодежь, ни даже грудных детей.Оперативники сбились с ног, в поисках хоть какой-либо зацепки или логики в этой жуткой новогодней гирлянде убийств.Но всё было безрезультатно. Жертвы не были знакомы друг с другом и не имели совершенно ничего общего: ни работы, ни друзей, ни привычек, ни поведения, ни пола, ни возраста, ни социального статуса.В некоторых случаях убийства не имели никакого объяснения в целом, так как двери и окна были заперты изнутри.Безжалостные и неуловимые монстры-убийцы, словно проходили сквозь стены.Город был охвачен паникой.Лучшие следователи и криминалисты день и ночь прочесывали город и переворачивали кипы документов, способных пролить свет на непрекращающиеся зверства преступников.Но никто из них даже и подумать не мог, что причиной Новогоднего кошмара были... ёлочки.Лесные хвойные красавицы, выросшие на старых захоронениях серийных убийц и маньяков, грязных педофилов и безумных садистов.Вечнозелёные символы жизни, таблички под которыми означали номера заключённых, осуждённых на смертную казнь и даты исполнения приговора - были косвенными виновниками многочисленных смертей.К тому же, эти ёлки были срублены уволенными парнями в ночь на 21 декабря - в праздник Йоль, когда наступает разгул духов и всей нечистой силы, которая в течение 13 дней может даже материализоваться. Недаром кельты называли этот период - Днями жертвоприношений, и очень боялись злобных сущностей, и задабривали их.Стоит ли говорить о накопившейся нечеловеческой злобе и безумной агрессии неупокоенных душ убийц-садистов, которые вместе с ёлочками проникли в дома людей и материализовавшись на время, от энергии зла в Йоль - вновь принесли людям горе, боль, страдания и смерть.P.S. А какую ёлку нарядили Вы? И всегда ли покупаете лесных хвойных красавиц на санкционированных администрацией базарах и с соответствующими документами, разрешающими вырубку?

Ключевые слова: Ночь кошмар смерть авторская история

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