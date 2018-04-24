Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Снеговичок

Историю, которую хочу рассказать, помню ещё с детства. Услышал её от ленинградских родственников, когда гостили у них всей семьёй в начале 70-х…

Учебный 1941 год Шура Александрова закончила на одни «пятёрки» и перешла в третий класс, с нетерпением ожидая сентября и начала новых школьных занятий. Но начавшаяся Великая Отечественная война, а потом блокада Ленинграда, где они жили с мамой, ржавой косой располосовала её детскую судьбу на «до» и «после».

Эвакуироваться в тыл, на восток, они не успели. Так и остались в своей маленькой ленинградской коммуналке на первом этаже переживать самую суровую блокадную зиму.

Школа, куда ходила третьеклассница Шура, открыла двери для ребят только в октябре. На улице с каждым днём становилось всё холоднее. Отопления не было ни дома, ни в классах. На уроках ученики сидели в пальто и шапках, но всё равно мёрзли. Зато на обед в школьной столовой всем наливали по тарелке горячего супа. Для многих детей школа в вымирающем от холода и голода городе была спасением. А голод в осаждённом фашистами Ленинграде свирепствовал всё сильнее. Истощённые люди замерзали на улицах, лестничных площадках и в собственных квартирах.
В своём подъезде Шура перестала видеть многих соседей. А те, с кем встречалась и, по привычке, вежливо здоровалась, часто молча проходили мимо с отрешённым пустым взглядом. Словно не узнавая. Один дедушка только всегда отзывался на её приветствие. Который жил где-то на верхних этажах. И иногда проходил мимо их квартиры, спускаясь на улицу то в магазин – отоварить продуктовые карточки, то по сирене в бомбоубежище, то по каким-то другим своим делам.
Шура этого высокого дедушку в длинном драповом пальто немного побаивалась. Ещё до войны, проходя по двору, строгий дед всегда прикрикивал на расшалившуюся ребятню. Так и запомнился Шуре сердитым и мрачноватым. Похожим на старого колдуна из сказки.

В начале зимы, когда продуктовые нормы по карточкам стали совсем крошечными, а холода усилились, мама Шуры заболела. Она перестала ходить на работу и даже дома вставала с кровати лишь с помощью дочери. Все хозяйские дела полностью легли на худенькие детские Шурины плечи. Доставка воды из колонки, поиск дров и растопка печи-буржуйки, стояние в очереди с продуктовыми карточками, уход за больной мамой… Да и учёбу в школе она не бросила. Как могла, справлялась со всем. Но к вечеру сил у маленькой Шуры не оставалось даже на то, чтобы почитать перед сном любимую книжку.

В их с мамой маленькой коммунальной комнатке было всего одно окно. Выходило оно на задворки и смотрело в глухую стену соседнего дома. Тут всегда было темно. Даже в летние солнечные дни за окном расползался полумрак. Не говоря уже про унылые зимние вечера.
Шура не любила смотреть в окно. Но однажды, всего за день до Нового 1942 года, засыпая в кровати, вдруг с удивлением заметила странные отблески на оконных стёклах. Сначала подумала, что почудилось. Но нет, искристые лучики света продолжали блистать откуда-то снаружи.
Девочка спрыгнула с кровати на пол и подбежала к окну. То, что она за ним увидела, заставило распахнуть от удивления глаза.

Посередине занесённого пургой мрачного пустыря, плотно зажатого стенами домов, стоял… снеговик! Слепленный из трёх снежных комов, с ведром на макушке. Из-под нижнего кома торчали чёрные носки старых валенок. А с обеих сторон среднего – палки в рукавицах. Руки-закорюки, значит. В одной «руке» снеговик держал плетёную корзинку, а в другой - сыплющий вокруг искрами бенгальский огонь. Это его отблески заметила девчонка на своём окне.
Из-под мятого ведра прямо на Шуру задорно глядели два глаза-пуговицы. А вырезанный под носом-сучком рот расплывался в широкой улыбке. На шее смешного создания был повязан потрёпанный шарф.

От невиданной картины, сразу забывшая про сон и усталость, девочка звонко рассмеялась. Уткнувшись носом в оконное стекло, чтобы лучше разглядеть нежданного весёлого гостя, Шура закричала:

- Мама, мама, посмотри какой чудный снеговичок стоит у нас под окном!..

Но у истощённой больной женщины не было сил встать с кровати. Приподнявшись на локте, она на лишь улыбалась, глядя на радостно смеющуюся дочку. Ведь счастливый девчоночий смех уже так давно не раздавался в стылых стенах их коммуналки.

- Мама, я сбегаю на улицу, погляжу на него вблизи! Не волнуйся, я быстренько!..

И сунув босые ноги в валенки, девчушка выпорхнула из комнаты.

Когда Шура вернулась домой, глаза её сияли. В кулачке она сжимала два хлебных брикета, которые обычно выдавали по продуктовым карточкам:

- Во, смотри, что я нашла в корзинке у снеговичка! И вот ещё!..

Вынув руку из кармана пальто, протянула её маме. На ладошке лежало несколько простеньких конфет-подушечек:
- Мамочка, на, ешь хлебушек и конфетки! Они такие вкусные! А я сейчас быстренько воду вскипячу!..

И метнулась раскочегаривать печку-буржуйку, чтобы поставить чайник (электричество в их доме давно было отключено)...

После вечернего чаепития с хлебом и сладостями, девочка ещё долго смотрела в заиндевевшее окно на сказочного снеговика, улыбавшегося ей с улицы. И счастье переполняло маленькое доброе сердце. Наконец-то у больной мамы чуть порозовели впалые щёки! Значит, она обязательно, обязательно выздоровеет!.. Спасибо тебе, дорогой Снеговичок!..

Утром, едва проснувшись, Шура первым делом подскочила к окну. Знакомая белая фигурка с ведром на голове всё так же стояла на заметённом снегом пустыре и поблескивала глазами-пуговицами. Одна «рука» в варежке, словно приветствуя девочку, поднята вверх. Шура слегка удивилась – вчера, кажется, она не торчала так высоко?.. Но тут же, крикнув «привет, Снеговичок!», радостно помахала в ответ.

Днём, еле-еле дождавшись конца уроков, третьеклассница припустила домой. И прежде чем забежать в квартиру, заглянула к своему новому «знакомому». Место на пустыре и в мирное-то время было безлюдное, а теперь подавно сюда никто не заглядывал. Кому и зачем взбрело в голову скатать здесь снеговика – Шура никак не могла понять. И следов вокруг никаких. Кроме одной цепочки, которая вела прямо под нижний ком. Будто он сам сюда притопал в своих дырявых валенках.

При дневном свете внимательно рассмотрев пузатого снежного человечка со всех сторон, ничего особенного девочка не заметила. Снеговик, как снеговик. Разве что, пуговицы вместо глаз необычные – выпуклые и блестят, словно живые.
Собралась было бежать домой, но заглянув в корзинку, висевшую сбоку на палке с варежкой, замерла в изумлении… На дне корзинки стояла миниатюрная новогодняя ёлочка, увешанная такими же миниатюрными ёлочными игрушками! А под ёлкой лежали два больших куска сахара и горсть конфет-подушечек!..

Не веря своим глазам, Шура запрыгала от восторга. А потом помчалась к маме делиться радостью и гостинцами.

Новый год они встретили втроём: мама, дочь и снеговик за окном. Миниатюрную ёлочку с игрушками установили на подоконник. На нём же соорудили и праздничный стол – с хлебом, сахаром, подушечками и чаем.

А когда уставшая женщина легла спать, девочка ещё долго смотрела на своего снежного друга в ночное окно и что-то тихо шептала. Может быть, делилась со Снеговичком заветным новогодним желанием – чтобы мама поскорее поправилась…

Теперь каждый день, забегая на пустырь после школы, Шура находила в его плетёной корзинке то квадратики хлеба, то крупу в мешочке, то сахар, то ещё какие-нибудь продукты. И всякий раз обязательно, вкусненькие конфетки-подушечки.

С таким подспорьем мама стала потихоньку поправляться. К ней возвращались силы. Скоро она уже сама вставала с кровати. А недели через две даже вышла во двор, чтобы взглянуть на своего спасителя.
В благодарность они с Шурой заменили худые варежки снеговика на тёплые вязаные. На голову надели новое ведро. А на шею, вместо старого, повязали пушистый шарф с оленями. Да, смеясь, приговаривали: «Теперь тебе, Снеговичок, никакие морозы не страшны!..»

Но однажды случилась беда. Во время очередного налёта фашистских бомбардировщиков взрывной волной Снеговичка разметало по всему пустырю. Да так, что и следа не осталось. Этим же взрывом выбило стёкла в их окне. Хорошо – сами успели спрятаться в бомбоубежище. А то бы погибли наверняка.

Позже стёкла, конечно, помогли вставить работники коммунальной службы. А вот снеговичка…

Шура каждый вечер и каждое утро выглядывала с надеждой в окно. Мечтая вновь увидеть на прежнем месте улыбающуюся знакомую рожицу с блестящими глазами-пуговицами. Но чуда не происходило…
Чтобы успокоить дочку, мама полушутя приговаривала:

- Шура, не расстраивайся! Ну, ушёл твой Снеговичок. Помогать другим девочкам и мальчикам, у которых тоже болеют мамы…

Дни шли за днями. Близилась весна. Уже начал подтаивать снег от яркого солнца. Как-то, возвращаясь из школы, Шура у своего подъезда увидела траурную процессию. Немногочисленные соседи, сняв шапки, стояли около носилок с чьим-то телом. Девочка подошла ближе и в мёртвом человеке узнала высокого дедушку с верхнего этажа. Рядом перешёптывались старушки:

- Ещё в середине зимы, сердешный, помер. Как многие, от голода. Прямо в своей кровати. А сегодня нашли случайно, когда водопровод в доме стали восстанавливать и квартиру вскрыли. Думали, что пустая, а там вот что… Два месяца, почитай, окоченевший лежал у себя в комнате…

Шура не стала дослушивать старушечьи разговоры. Перед тем как зайти в подъезд, в последний раз взглянула на строгого дедушку, лежащего на носилках, и у неё перехватило дыхание. Через заволакивающие глаза слёзы девочка увидела - застывшая рука старика накрепко сжимает холщовый мешочек, из которого в носилки высыпалось несколько продолговатых конфет-подушечек…


16.12.2020


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:27
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 04:27 by V.V.PukinПросмотров: 119Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Великая Отечественная война блокада Ленинграда голод истощение блокадная зима бомбёжка девочка мама дедушка снеговик новогоднее чудо авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: krux
Сегодня, 04:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 62
Если честно, не люблю когда спекулируют рассказами на подобные темы. И так понятно, что нива благодатная, только собирай плюсы. Но написано хорошо, поэтому минус не ставлю
Зарегистрирован: 24.04.2018
#2 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 11:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1290|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 921
Люблю добрые, пускай и творческие, истории, потому плюс от меня!)))
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (269|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 717
Чудесный рассказ! Надеюсь, Шура с мамой выжили. Автор, спасибо, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.