Тот, что душит ночью. Вторая часть

Estellan Просмотров: 59 Комментарии: 5 +3 Вчера, 23:28 by

- Тихо, тихо… - перестав пытаться подтянуться, я повис на заборе с изяществом палки колбасы.- Руки! – оружие, если это было оружие, ткнулось в спину сильнее.- Что, руки?- Вверх!- А они где?- Ты мне тут еще и шутки шутить будешь? – за спиной что-то недвусмысленно щелкнуло.Да елы-палы. Разжав пальцы, я шумно свалился под забор. Утвердился на двух конечностях и плавно развернулся к хозяину фазенды, демонстрируя пустые ладони. Мужик оказался на голову выше меня, шире в плечах и вооружен, как я и думал, ружьем. Чем оно заряжено я решил не выяснять посредством своей тушки. Надо найти более мирный метод.- Сойдет?- Ты кто? – кажется, на мирный лад мужик настроен не был. Ну что же, и это я могу понять.- Да практически никто, зашел на вашу клубнику посмотреть.Мужик на мгновение замер. Этого мгновения мне хватило, чтобы зажечь на левой ладони «светлячок». Обычная осветительная магия. Не слишком изящно, но что еще надо, чтобы переключить внимание? Как я и ожидал, он отвлекся на трепещущий огонек. Всего на секунду. Достаточно для того, чтобы кинуть в него тот же импульс, который я опробовал на его собаке, свободной рукой.- Да какая нафиг клубника в ноя… - не договорив, он широко зевнул, выронил ружье и кулем повалился на землю.Блин. А не отморозит ли он чего себе? Ладно. Потом разберусь.Снова выглянув через забор, я, весьма предсказуемо, не обнаружил и следа той длинноногой твари. Черт. Ну и куда она подалась? Стоит ли бежать за ней в ночной лес? А если она там не одна? Что у нас вообще в той стороне? Стоило бы взять с собой ведьму.От души выругавшись, я вернулся к незадачливой жертве, прикинул габариты, выругался снова. Делать нечего. Если он тут кони двинет от переохлаждения, меня за это не похвалят.Следующие полчаса я, с перекурами, тащил хозяина фазенды к двери его же дома. Управившись с задачей, несколько раз настойчиво позвонил в дверь, дождался движения по ту сторону и сдриснул с участка, решив, что на этом моя миссия выполнена.Вернувшись в домик ведьмы, остаток ночи я провел за картами и изучением окрестностей. Информация была неутешительной. Как раз в той стороне, куда умчался паук-переросток, за полосой деревьев располагалось несколько заброшенных корпусов бывшего градообразующего предприятия. Как же я ненавижу такие места.Но делать, опять же, было нечего. Немного вздремнув, с рассветом я стал собираться. Пришлось немного ограбить ведьму, но что-то мне подсказывало, что сильно возражать она не будет. Если у меня все получится, то в ее городе снова станет спокойно. Это спокойствие стоит нескольких склянок с зельями.Упаковав все необходимое для вылазки, включая несколько ножей, я двинулся в нужную сторону.Как и показывали карты, полоса леса была небольшой, хуже было то, что деревья разрослись и между корпусами. Местами заросли прорезали ручьи. В других местах кто-то что-то копал, оставив глубокие ямы, наполненные то ли водой, то ли жидкой грязью. Выяснять не хотелось, пришлось обходить. К первому корпусу я вышел в дурном настроении и тут же обнаружил новую проблему. Для того чтобы отогнать подростков и вандалов, вокруг него была в свое время прорыта глубокая траншея. По крайней мере, я надеюсь, что от подростков и вандалов. Сейчас тоже заполненная водой и строительным мусором, она являлась препятствием.Снова выругавшись, я ринулся на штурм. Через десяток минут, изрядно изгваздавшись и мысленно пообещав себе вырвать чьи-то тощие длинные лапы голыми руками, я все же проник в здание.Детальное обследование выявило только то, что старался я зря. Подвала в здании не было. На второй этаж рухнула крыша, и попасть туда не представлялось возможным. По крайней мере тому, кто не умеет просачиваться сквозь стены, а на первом спрятаться было негде. Да нет, вряд ли оно устроило себе уютное гнездо под рухнувшей крышей. Надо идти дальше.Обратно выбраться оказалось не легче, чем попасть внутрь. Впрочем, грязи больше налипать было некуда, так что отделался я только моральным ущербом.Второй заброшенный корпус сохранился лучше, хоть и пришлось изрядно поплутать, чтобы подойти к нему. Разлившийся ручей изрядно размочил местность, сделав ее болотистой.Но выглядел он более перспективно, когда я умудрился-таки до него добраться, несколько промокнув до кучи и едва не пожертвовав болоту один ботинок. Чавкая обувью и матерясь в полголоса, пришлось обследовать и это здание.Подвал оказался затоплен. Доходившая до колен, вода пахла тухлятиной, и было непонятно, то ли это ее собственный «аромат», то ли привнесенный. Стараясь дышать пореже, я спустился в воду, искренне надеясь, что навстречу мне ничто и никто не всплывет.Подвал был большим, разделенным на отдельные помещения. Без дверей, за что ему сказала отдельное спасибо моя, внезапно проснувшаяся, клаустрофобия. Несколько коридоров и масса комнаток оказались пустыми. Черт, а ведь я надеялся, что оно прячется тут. Впрочем, над головой еще два этажа. Может, ему просто не нравится сырость?Утешившись тем, что не придется ввязываться в драку в тухлой воде, я выбрался из подвала и, отправив новую порцию лучей ненависти неведомой тварюшке, принялся исследовать наземные этажи.Первый и второй этажи были схожи по планировке. Две лестницы, длинный коридор от одной лестницы до другой и снова комнатки по обе его стороны. Некоторые даже с дверьми, открывающиеся с душераздирающим скрипом, когда я пытался незаметно рассмотреть, что же они скрывают.Первый этаж был предсказуемо пуст. Ну ведь никто не говорил, что будет легко. Проверив большую часть второго этажа, я расслабился и успел смириться с мыслью, что придется искать и изучать оставшиеся корпуса. Проверяя оставшиеся комнатки уже не таясь и исключительно для очистки совести, с искомым я столкнулся, в итоге, совершенно неожиданно для себя.Раскорячившаяся в верхнем правом углу, растопырив свои длинные лапы, серое существо недружелюбно скалило на меня свою пасть.- Здравствуйте, - вежливо поприветствовал я его и, уцепившись за ручку непредусмотрительно, ногой, выбитой двери, рванул ее на себя. Дверь захлопнулась, ручка осталась у меня в руке, с той стороны в дверь что-то глухо бухнуло. Черт! Почти сразу же разбухшая от сырости дверь стала заваливаться назад. Еще раз – черт!За то короткое мгновение, что я успел увидеть комнату, стало понятно, что логово его как раз здесь. Темно, нет окон, один вход. Правда, не удалось рассмотреть, что же там пряталось в темноте, подозрительно смахивающее на несколько коконов. Неудачливые охотники? Надо вспомнить, а ведьма ничего не говорила о пропаже людей? Впрочем, воспоминания можно отложить на потом. Сейчас у меня проблема посерьезней. Если это действительно его логово, то оно будет за него биться. А я так и не выяснил, чем его можно уничтожить.Дверь рухнула, не оправдав моих ожиданий и не придавив длиннолапого. Черт! Ушел? Зажав в одной руке нож, в другой склянку с настоем и жалея о том, что боги не наградили меня третьей рукой, чтобы направлять силу, я осмотрелся, прислушался, сделал шаг вперед, другой.- Ну и где ты?Комната была пуста. Оно опять удрало? Не везет.Обойдя помещение, я снова выругался. Ну и что теперь делать? Гоняться за ним по всем корпусам? В одном я был прав, в темноте действительно скрывалось нечто, больше всего похожее на коконы. Только не из паутины, тут скорее что-то в духе ласточкиного гнезда. Не хочу даже думать, из чего они сделаны. Представим, что из слюны, и забудем об этом. А что внутри? Попытавшись лезвием ножа подцепить странную твердую, но при этом какую-то резиновую оболочку, я почти сразу же ощутил, как на меня сверху упал мешок картошки, чувствительно приложив головой об пол.- Твою же… - шипел я, пытаясь нащупать усвистевший в темноту нож. Он не единственный, но второй нож в ботинке, так просто не достанешь, учитывая то, что на ногах устроилось серое чудовище, передними лапами явно пытаясь открутить мне башку. – Пш-ш-шел вон!Изгоняющий импульс сорвался с ладони и врезался в чудовище. Но, если ночью его хватило, чтобы выбить это существо из дома, то сейчас тварь лишь недовольно зашипела, заклекотала и удвоила свои усилия по отрыванию, одновременно приближая раззявленную пасть к моему лицу. Что это? Оно сильнее днем? Менее уязвимо? Блин, не хочу я выяснять это таким образом. Если оно оторвет мне голову, я не переживу этой потери.Вывалившись из кармана, по полу покатился один из ведьминых флаконов. Слишком темно, чтобы выяснять какой именно. Надеюсь, по вкусу зелье ему не придется, каким бы оно ни было. Проявив чудеса изворотливости в своем положении, одной рукой я ухватился за серую лапу, а другой по звуку поймав флакон и тут же разбил его о ушастую голову. В одном надежда оправдалась, по вкусу зелье ему не пришлось. Издав уже знакомы визг, оно отшвырнуло меня в сторону и заметалось, врезаясь в стены. Ого! Такого эффекта я не ожидал. «Светлячок» вспыхнул на ладони и улетел к потолку, освещая поле боя.Выхватив второй нож, я еще раз двинул серого импульсом и рванул следом, целясь ножом в голову.Убивец на коротких дистанциях из меня – так себе. Стараясь не подпускать его к стенам, чтобы оно снова не удрало, и пытаясь вонзить свое оружие поглубже, не забывая шарахать его разнообразными импульсами из арсенала, я кружил вокруг серого. Существу моя компания удовольствия не доставляла, и оно успело несколько раз меня от себя отбросить, неприятно приложив о стены. В какой-то момент мне казалось, что я выдохнусь первым, а тогда – конец. Когтей на его конечностях я в нашу первую встречу заметить не успел, зато в полной мере прочувствовал сейчас.Наконец, мне удалось подобраться достаточно близко для очередного удара. Нож вонзился в спину существа. Оно махнуло лапами, откидывая меня снова, но на этот раз его прыть изрядно иссякла. Сделав несколько неуверенных шагов, оно покачнулось, издало совершенно человеческий вздох и рухнуло на пол, остановившись.Я остался сидеть у стены, с недоверием посматривая на издохшую тварь. Надеюсь, что издохшую.Несколько минут ничего не происходило. Отдышавшись, я поднялся, осторожно к нему приблизился и потыкал ногой. Признаков жизни оно больше не подавало, позволяя себя рассмотреть. Ну и мерзость. Сходство с человеком только усиливало ощущение. Его бы заспиртовать, только вот в город я его не дотащу. Интересно, что же его добило? Нож? Слишком просто для нечисти. И все же…Выдернув нож, вытер его о еще менее чистые штаны и вернул на место. Хорошо бы здесь все сжечь, но я, как назло, не захватил спички.- А что потом? – ведьма сидела напротив и потягивала ароматный чай из чашки.- А что потом? Я вернулся.- И не сжег?- Нет. Оно и так померло. Авось до утра не уйдет.Ведьма всполошилась и, бросив чай, принялась одеваться.- Глупый вы народ, ой глупый, - причитала она, следом за пальто влезая в резиновые сапоги.- Да что ты, в самом деле?- А ты забыл? Забыл, что он активней ночью?Да что же ты будешь делать-то? Пришлось тоже одеваться и возвращаться в руины, которые я искренне надеялся больше не посещать.На этот раз дорога была знакомой, так что даже ночью я знал куда идти, хотя бы по своим следам, которые считывались без помощи глаз. Так что до искомого здания мы добрались довольно быстро.Поднялись на второй этаж. Нашли ту самую комнатку, обозначенную валявшейся в коридоре оторванной дверной ручкой.- Что это?- Дурак, ой дурак, - снова принялась причитать старушка, что не мешало мне осматривать помещение.Пустое помещение. Ни трупа, ни коконов, ничего. Только черная надпись на противоположной стене, сделанная чем-то блестящим в свете «светляка».«Еще увидимся, теперь я знаю как ты пахнешь».

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