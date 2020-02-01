Идол старого кладбища(часть1)

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:04 by

Андрей Степанович мчался домой, счастливый. В машине играла приятная музыка. Он был навеселе, но это и не важно, останавливать его, местного депутата, никто не будет.Заскочив домой с прытью подростка, он прокричал с порога, тряся папкой:-Светик! Светочка! Я получил, получил разрешение!Жена показалась в дверном проёме, довольно улыбаясь. Зная упорство мужа, в успехе она не сомневалась.Андрей, ещё год назад, заприметил прекрасное место, недалеко от его нового дома. Сосновый лес, который пересекали несколько ручьёв, впадавших в чистейшую и живописную реку. «Вот здесь я и смогу осуществить мечту детства! - думал он. - Пансион! Нет, санаторий! Термы! Лучшие массажисты. Бани, сауны всех видов! Сюда потекут люди, а ко мне потекут деньги!»Но, на пути его мечты стояло небольшое препятствие. В месте, которое молодой депутат облюбовал для строительства, располагалось старинное кладбище.Бегать ему пришлось долго. Но... Деньги делают чудеса. И наконец, отсчитав нужному человеку приятную сумму, он взял в руки заветные бумаги!Да, придётся повозиться, ведь он обязался перезахоронить останки. Но одно радовало, на старом кладбище новых захоронений не было уже более века. А кому нужны эти забытые останки? Да и местные сюда не ходили, совсем. Старые могилы почти заросли, никто не приходил за ними ухаживать.Через неделю, к кладбищу подъехала техника.***Было раннее туманное утро. Дмитрий гнал на пастбище своих коров. Как вдруг, увидел странный силуэт, бредущий ему на встречу. Подойдя ближе, он увидел бабу Дусю, местную знахарку. Выглядела она очень плохо. Седые волосы, обычно заплетённые в тугую косу, распущены и растрёпаны, подол юбки был грязным и порванным. Она смотрела, растерянно перед собой, утирая рукавом слёзы. Дмитрий относился к знахарке очень тепло, как и большинство жителей посёлка. Ведь она в детстве вылечила его от серьёзной болезни, а недавно полечила его безплодную жену, от которой врачи отказались. Недавно…Малышу уже год!Увидев женщину в таком состоянии, он подбежал к ней и взял за локоть.- Бабушка Дуся! Вы почему плачете? Обидел кто? Я ему башку оторву!Та остановилась и, подняв на него страдальческие глаза, запричитала:- Ой, Димочка! Ой, беда! Зло скоро наружу вырвется. Бежать нужно всем, дома родные бросать!- Бабуль, Вы о чём? - опешил Дмитрий.- Толстосум наш, отжал, таки кладбище!- Да Вы что?! - воскликнул Дмитрий, чувствуя, как кровь отхлынула у него от лица.- Да, дружочек! Я с рабочими его поговорила. Они сказали, что всё кладбище убирать будут! Тогда я…Бабушка перевела дыхание, вытирая очередную порцию слёз, и продолжила:- Тогда я к нему самому пошла. Предупредить пыталась, отговорить его. Но он мордоворотам своим приказал меня со двора прогнать. Ничего слушать не захотел!Дмитрий представил, как быдловатые охранники депутата вышвыривают тщедушную старушку и сжал кулаки.- Бабушка Дуся! Мы им устроим! Бежать будут впереди своего крика!Бабушка лишь покачала головой:- Не остановите вы его, Димочка! Не послушает он. Выпустит зло…Бежать нужно! Бежать, пока не погиб никто!***Работа на старом кладбище велась полным ходом вот уже две недели. Лишь одно омрачало и вызывало недоумение у Андрея Степановича - реакция местных. Вот уже пятый раз неизвестные поджигали технику и избивали рабочих. Вторая бригада сменилась. Была даже попытка поджога его дома.- Я не понимаю! - кричал депутат, ударяя пухлой ладонью по столу. - Почему?! Что неймётся этим засранцам? Я им дорогу сделал, газ подвёл…А они…Что им до этого чёртового кладбища? Они уже и имена родственников позабывали, которые там захоронены.- Так, бабка это всё! - ответил один из охранников. - Знахарка местная. Это она панику в людях сеет, несёт бред о каком-то зле, схороненном на этом кладбище.Андрей Степанович нервно закурил и начал тихо проговаривать свои мысли:- Бабка, значит…Помню её…Тщедушная такая. Тресни - рассыпется…Нет бабки - нет проблемы…Вдруг, он выразительно посмотрел на своего охранника и повторил:- Тресни - рассыплется.Тот, едва заметно, кивнул и отправился выполнять задание.На улице уже стемнело. Деревня была небольшая и охранник решил не пользоваться машиной, чтобы не привлекать внимание. Он прихватил с собой увесистый молоток.Знахарка жила в стареньком доме на краю деревни. Собак у неё не было, забор был символическим. Поэтому попасть к ней во двор не составило труда.В окне горел свет. Охранник подкрался и заглянул. В комнате, тускло освещённой настольной лампой никого не было.Тогда он попробовал дверную ручку. Не заперто. Он прошёл в коридор и начал прокрадываться к спальне. И тут началось то, что рациональный ум объяснить не мог…Коридор не заканчивался! Он шёл и шёл, а конца узкому и тёмному коридору не было. Спустя минут пять, охранник начал паниковать, а ещё спустя время, он впал в отчаяние. Он забыл об осторожности, кричал, звал на помощь, бился в стены, пытался идти назад, умолял и проклинал. Наконец, он увидел дверь! Ему казалось, что он брёл по бесконечному коридору уже ночь. Трясущимися руками, он распахнул дверь и вошёл. Вдруг, он всё понял…Точнее, понял, что конкретно ему нужно сделать прямо сейчас!***Было тихое раннее утро, Андрею Степановичу не спалось. Он вышел на балкон покурить. Как вдруг, опустив глаза вниз, он увидел лежащее между клумб тело. Андрей быстро накинул куртку и спустился во двор. Это был его охранник. Тот самый, которого он вчера вечером отправил разобраться со знахаркой. Его голова была разбита и представляла собой кровавое месиво.Позже, с помощью камер, установленных во дворе, следователи узнают, что произошло. То, что они увидели, заставило их волосы зашевелиться на голове! В записи было явно видно, как охранник зашёл во двор, в руке у него был молоток. Он медленно вышел на середину и, внезапно, начал избивать себя молотком по голове! Он бил, с особым неистовством, пока не упал и не затих.На вопросы следователей, Андрей Степанович ответил просто: «Перепил! Или обкурился. Баловался он всяким. Вот и накрыло.»Оставив следователей на попечение жены, он помчался на кладбище. Сегодня должно было случиться нечто особенное. Строительная бригада, расчищая территорию, наткнулась на старинный склеп! Он почти полностью утонул в зарослях кустарников и травы. Заметили его, лишь когда подошли совсем близко. На каменных стенах склепа были высечены древние руны. Двери его были кованными и украшенными изящным орнаментом. Скрепляли двери семь замков. Которые, сами по себе, были произведениями искусства.Андрей Степанович подозревал, что в старинном склепе могут быть ценные артефакты, поэтому настрого запретил вскрывать его рабочим. Он помчался туда сам и пригласил знакомого искусствоведа.***Старый еврейчик, Михаил Яковлевич, с огромным любопытством рассматривал двери склепа.- Андрей Степанович! - возбуждённо лепетал он. - Я представить себе не могу, как такое возможно, но эти узоры и руны очень, очень древние! Боюсь, склеп был создан и запечатан ещё до крещения Руси!- Прекрасно! - депутат потёр вспотевшие ладони и добавил громче. - Открывайте!Отчаянно завизжали болгарки и, через пару минут, рабочие распахнули двери склепа.К огромному удивлению и разочарованию депутата, в склепе совершенно не было каких-либо вещей или мебели, кроме деревянного идола, высотой, чуть больше человеческого роста. Он стоял посреди абсолютно пустого помещения.Подойдя к идолу, Андрей Степанович начал светить фонариком, рассматривая его. Выполнен он был в форме человека, только лицо было жутковатое, полузвериное. По телу идола были вырезаны древние руны, подобные тем, что были на стенах. Самым пугающим в идоле были глаза. Они, словно живые, выражали осмысленность.Но что было самым странным, так это то, что дерево было светлым и даже пахло древесиной так, словно идола создали несколько дней назад. Депутат оглянулся, в поисках своего эксперта, но в склепе его не было. На улице его тоже не оказалось.- Куда делся Михаил Яковлевич-то? - спросил он мужиков.И тогда рабочие рассказали ему, что, увидев идола, эксперт присмотрелся, потом побледнел, как мел и, прикрыв лицо папкой, развернулся и, ничего не объясняя, побежал в машину. И уехал.Андрей Степанович пытался звонить ему, но абонент был не в сети. Наконец, выругавшись и сплюнув, он вернулся к идолу. Депутат не мог отдать себе отчёт, чем ему так нравится эта деревянная статуя, но он чётко видел её главным украшением своего сада. Поэтому распорядился идол отвезти к нему домой, а склеп разломать!Когда рабочие привезли и выгрузили идола, случилось нечто странное. Белая пушистая кошка, неженка и ленивица, которая грелась в лучах солнца на пороге, увидев идола, вскочила, вздыбилась, выгнула спину и, издав жуткий вой, бросилась в лес! Тщетно искали её охранники целых два дня. Тщетно лила слёзы её хозяйка. Любимой кошки нигде не было.Пёс тоже повёл себя странно. Он начал выть и царапать двери вольера, просясь выйти. Так как на него не реагировали, забился в будку и не выходил даже к еде.***В ту ночь Светлана спала плохо. Ей снились кошмары. Наконец, когда на улице рассвело, она вышла на балкон с чашкой кофе. Обведя взглядом двор, она посмотрела на новую статую и…мурашки пробежали по её спине к макушке! Во-первых, идол стоял лицом к дому. Хотя Светлана помнила, что муж установил его лицом к улице. А во-вторых, он смотрел прямо на неё! Но она же чётко помнила, что взгляд идола был направлен прямо, а не вверх! Женщина выронила чашку, но, от страха не обратила внимание на это и бросилась в дом.***Бабушка Дуся наблюдала, как сын и внук носят её скромные пожитки в газель. Сердце её сжималось, в горле стоял ком. Она прожила в этом доме всю жизнь. Здесь любила, здесь рожала и растила детей, сюда шли люди, которые нуждались в её помощи, здесь она помогла сотням нуждающихся…Но оставаться было нельзя. Ведь она едва успела навести морок на своего убийцу, охранника депутата. Да и идола уже достали. Времени было мало.Сын радовался, что забирает мать к себе. Он давно этого хотел.Бабушка Дуся в последний раз окинула взглядом родной дом, поклонилась, поблагодарила его и попросила прощения. И, глотая слёзы, села в машину.За время поездки, она попросила сына остановиться дважды. Первый раз возле крепкого мужчины, который гнал коров. Выйдя, она сказала ему:- Димочка, я уезжаю. Ждать больше нельзя. Идола достали! Скажи всем, чтобы поторапливались.Мужчина, к удивлению сына, обнял бабу Дусю, как родную и поцеловав её в лоб, сам утёр со щеки скупую слезу. Сын знал, что местные любят свою знахарку, но что настолько…Второй раз бабушка попросила остановиться, когда проезжали возле леса. Она вышла из машины и остановилась, всматриваясь в кусты. Вдруг, из травы выскочила белая пушистая кошка и, громко, обрывисто мяуча, посеменила к ней. Бабушка посмотрела на неё немного, вслушиваясь в её звуки, словно пыталась понять, а потом подняла её и, прижав к груди, вернулась в машину.- Мать! Ты посмотри, она ж домашняя. - попытался возразить сын. - Она погулять, видно пошла. Кто-то искать её будет.- Не будет! - отрезала знахарка. - Нет у неё больше дома. Великое зло эта малышка видела. Она о помощи меня просит. Не могу я отказать!***Андрей Степанович, без аппетита ковырялся в тарелке, тушеное мясо, почему-то стало ему противно. Последнее время он чувствовал, что не может сдерживать эмоции. Всё больше нервничал без причины, срывался на домашних и подчинённых. И не мог насытиться. Он хотел есть, но не мог. От всего его тошнило. Расстроенный, он вышел в сад. «Снова кто-то его развернул! - прошептал он, подходя к идолу. - Блин. Узнаю, кто - убью!»Он подошёл и снова повернул статую лицом к улице. Заходя в дом, он не увидел, как идол, сам по себе, снова сделал разворот на сто восемьдесят градусов. Лицом к дому.Андрей Степанович проснулся рано утром от голода. Вчера он почти ничего не смог съесть на ужин и сейчас «под ложечкой» неприятно ныло. Он тихо встал и, накинув халат, побрёл на кухню.Там уже работала домработница. Она разделывала и фасовала свежее мясо. В магазине семья депутата мясо не покупала. Им привозили свежину, по заказу с фермы.Зайдя на кухню, Андрей осознал, что очень сильно, как никогда, чувствует запах сырого мяса! И этот запах ему невероятно приятен. Это именно то, что ему нужно!Медленно, он подошёл к столу. Домработница испугалась и взвизгнула, но он даже не заметил её. Будучи полностью поглощённым новыми чувствами, он взял в руки отрезанный кусок…Кровь ещё сочилась…Он поднёс мясо к лицу и понюхал, потом лизнул, потом вонзил в него зубы…О…Какое же удовольствие он испытал! Лишь на миг ему показалось, что его зубы слишком слабые для поедания сырого мяса. Как тут же, словно ощутил, что его зубы становились всё крепче и крепче, с каждым укусом. Даже клыки его удлинились и стали острей. И ему, наконец, откусывать сырое мясо, было легко и естественно! Он поедал кусок за куском, разрывая их острыми и крепкими зубами. И, поглощённый насыщением, он не заметил, как белая, словно мел, домработница тихонько выскользнула из кухни, как бежала она по длинным коридорам его особняка, смотря перед собой расширенными от ужаса глазами, как запрыгнула в свою машину, и как помчалась с максимальной скоростью прочь от этого кошмарного места, чтобы не вернуться туда никогда.В то утро Светлана так и не смогла дозвониться до домработницы. Она никак не могла понять, почему ответственная женщина, работавшая у них столько лет, исчезла без объяснений. Разбудив детей, она пошла на кухню и сама принялась за готовку.Завтракать Андрей Степанович отказался, сославшись на отсутствие аппетита. Но вид у него был очень довольный. Светлана бросила взгляд на мужа… и посмотрела снова. Что-то неуловимо изменилось в его лице. Что-то…После завтрака, она повезла детей на занятия. Проезжая по улицам посёлка, она увидела странную картину. Возле нескольких домов стояли грузовые машины, люди переезжали. Она затормозила и поехав медленно, всматриваясь в дома, вдруг осознала, что большинство дворов были без жильцов! Не бегали собаки, не гоготали гуси, и коров уже не пасли на полях. Посёлок опустел. Словно случилось стихийное бедствие и все эвакуировались. Впервые за всё время, ей стало жутко!***Вернулась Светлана только вечером. Дети есть не хотели, она накормила их в кафе. Подойдя к кухне, она остановилась в дверях, и пройти дальше не решилась, так как её шокировало то, что она увидела. Муж сидел на полу и, буквально, жрал сырое мясо! Вокруг валялись обглоданные кости, и сам он был весь перепачкан кровью. Внезапно, он повернулся к ней и, улыбнувшись грязным ртом, протянул ей кусок. С ужасом, Светлана увидела, что лицо её мужа изменилось ещё сильнее! Из полуоткрытого рта, явно выступали с нижней челюсти два длинных белых клыка!Всё начало казаться бедной женщине сюрреалистичным, словно сон. Разум отказывался воспринимать то, что видели глаза. На ватных ногах, Светлана прошла в комнату к детям и закрылась на защёлку.- Мамуль, ты с нами спать будешь? - спросила дочурка.- Да, зайчонок. Сегодня я сплю с вами!Когда дети уснули, она набрала номер своего брата. Трубку взяли сразу.- Стас! Привет! - прошептала она. - Слушай и не перебивай. Это очень важно. Завтра приезжай за мной утром на газели.- Что случилось?! - раздалось в трубке.- Стасик, я всё расскажу тебе. Только не сейчас. Пожалуйста!- С тобой всё в порядке?- Обещай, что утром заберёшь меня и детей!- Может полицию вызвать?- Нет необходимости. Просто, приезжай завтра!Договорившись с братом, Светлана положила телефон и подошла к окну. Было уже темно. Луна освещала двор. Идол снова был повёрнут лицом к дому. И снова смотрел на неё!Она отшатнулась от окна и опустилась на пол. Её руки дрожали. Ей казалось, что жуткие глаза деревянного истукана видят её сквозь стену.***Съев всё мясо, Андрей ощутил приятную сытость. И, наконец-то, покой. Но не на долго. Через час он снова захотел есть! Ему хотелось мяса! Но мёртвое мясо уже ему не было интересно. Ему захотелось вонзить зубы в живую, пульсирующую артерию!Он вышел на улицу. В свете луны, Андрей увидел вольер. Там, забившись в будку, сидел пёс. Открыв вольер, он вошёл, вдруг кто-то метнулся у него под ногами! Чувствуя опасность, пёс ловко выскочил из вольера и помчался в лес. Андрей бросился за ним!В погоне за добычей, он осознал, что бежит слишком медленно. Эх, если бы бежать так, как животные, на четырёх! Вдруг, его ноги и руки начали меняться! Расстояние между пяткой и пальцами ног стало увеличиваться. Руки начали удлиняться. Бежать ему было всё легче и легче! Наконец, его конечности достаточно трансформировались, и он помчался вперёд огромными прыжками, отталкиваясь от земли руками и ногами.Его слух и осязание всё больше обострялись, он всё лучше чувствовал преследуемую добычу.***Светлана проснулась. Окно уже было светлым. Она так и уснула на ковре в детской. Осторожно выглянув в окно, женщина обвела взглядом двор. Идол был отвёрнут от дома. Она провела взгляд по направлению лица идола и застыла…В глубине сада, сгорбившись, сидел её муж, и что-то чавкал. Присмотревшись, она увидела шерсть своего пса и его растерзанную плоть. А муж…Это точно был он, но тело его изменилось настолько, что его уже нельзя было назвать человеком.Внезапно, бедная женщина осознала, что хлипенькая дверь детской не является надёжной защитой. Она знала лишь одно надёжное место. Схватив сонных детей, она побежала в гараж.Светлана уже почти добралась до двери, как вдруг, услышала топот, словно собака бежит, только очень большая. Не оглядываясь, женщина заскочила в гараж и захлопнула тяжёлую металлическую дверь. Именно гараж, в котором стояли дорогущие машины, Андрей укрепил сильнее всего. Двери были бронированные, стены толстые. Как только она закрылась, в следующую секунду, в дверь ударилось что-то тяжёлое, а потом, раздался жуткий скрежет, словно кто-то проводил когтями по металлу. А потом раздался голос Андрея:-Ссссве-то-чкаааа…Открррой дверррь!Дети закричали и начали плакать. Светлана схватила телефон. Когда брат взял трубку, он услышал обезумевшую от ужаса сестру, которая умоляла его захватить оружие, подмогу и ни в коем случае не приезжать в одиночку. Он слышал плач и крики детей и странные, ни на что не похожие звуки. Он понял лишь одно - его сестра в смертельной опасности и дело серьёзное. Схватив дробовик, он побежал к своим охранникам и, собрав группу в пять человек, помчался на помощь.***- Мужики, он может быть вооружён. Все на чеку!Стас быстро давал инструкции охранникам, толком не понимая, к чему нужно готовиться. Наконец, они подъехали к дому сестры. Было тихо. Что бросилось Стасу в глаза, так это новый деревянный идол посреди двора. Мужчина посмотрел на него и поморщился, вид идола вызывал омерзение. Сестра сказала ему, что закрылась в гараже. Мужчины стали тихо пробираться туда.Когда они вышли из-за угла дома, то увидели жуткую картину. Перед дверями в гараж сидело кошмарное нечто. Как из скверного фильма ужасов! Отдалённо эта тварь напоминала Андрея. Только ноги её были звериные, руки слишком длинными, а лицо больше походило на морду зверя. Тварь шкрябала дверь когтями и голосом Андрея завывала:- Ссссве-точ-кааа, отдаааай мнеее моиххх деттто-чек….- Стас, что это за хр*нь! - прошептал охранник.Стас сам был в шоке. Тварь вызывала бесконтрольное чувство ужаса. Вдруг, почуяв их, она повернула морду и, оскалившись, прорычала:- Аааа, Сссстасссиккк! Ну, захххходиии…И, сжавшись, как пружина, тварь бросилась в их сторону! Перепуганные мужики открыли огонь.Расстрелянное существо затихло, отброшенное ударами пуль в кусты. Стас помчался к гаражу и вывел сестру. Дети истерили, Светлана смотрела впереди себя невидящим взглядом, она была в шоке.Испытывая животный, необъяснимый страх, все бросились к машине. Водитель ловко начал выруливать со двора. Боковым зрением, Стас увидел движение. Повернув голову, он увидел, что тварь, которую они только что расстреляли, встаёт.Водитель гнал внедорожник на максимально возможной скорости и улицам опустевшего посёлка. Тёмные окна домов смотрели на них, словно мёртвые глазницы. Далеко позади, за ними гналось светлое пятно.Лишь вылетев на трассу, они смогли оторваться от этого кошмара. Тварь отстала и, отчаянно заревев, бросилась назад в лес.Автор - Ирина Шведская.

Ключевые слова: Депутат строительство старинное кладбище знахарка зло склеп деревянный идол перевоплощение животный страх тварь

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