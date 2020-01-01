Сенька - часть 3

Lanass Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:04 by

Как же так получилось, что умершая хозяйка кукол могла в прямом смысле причинять вред живым деткам, так и осталось неизвестным. Жизнь она, как оказалось, вообще штука не предсказуемая. И если ничего мистического не случилось с тобой, это не значит, что этого вообще не существует.С того избавления от призрака девочки прошло время. Анна и Лена очень сдружились. Общая тайна и чудесное спасение дочери Анны, Софьи, сплотило их крепче семейных уз.Теперь Лена уже не переживала, уезжая в город по делам, на чьё попечительство, можно было оставить сыновей. А мальчики и рады, если выпадает возможность побывать у тёти Ани. Всем известно, как интересно малышне дружить со старшими ребятами, коим был сын Анны, Андрей.Андрей хорошо относился к мальчишкам, брал их с собой на рыбалку, в лес иногда, погулять по краешку. Учил, как какой гриб называется. В общем, нянькой был замечательной.Лена не злоупотребляла Аниным гостеприимством. Хотя прекрасно видела, что общение с их семьёй ей было совсем не в тягость.Вечером, гуляя по окрестностям деревни, Лена попросила вкратце рассказать о том, что за люди живут в деревне. Аня, жившая здесь с самого рождения без проблем поведала почти о каждом жителе.- А вот в этом и этом доме, показывала жестом Анна, - живут самые древние жители деревни. - Улыбалась она. - Баба Глаша и дед Матвей. Сколько себя помню, они были всегда. Деду Матвею, конечно, повезло больше, его сыновья и внуки так и остались жить с ним в деревне. Приглядывают за стариком, уважают.А баба Глаша по большей части всё одна живёт. Дети в город перебрались уже давно. Звали её с собой, да только им, старикам, разве втемяшишь, что так проще будет и догляд и уход. Старая ведь. А бабка Глаша знай на своём стоит - "здесь родилась, здесь и помру".Сын-то приезжает пару раз в месяц, порядок наведёт, в бане её напарит, намоет, холодильник продуктами забьёт и обратно в город.Внуки-то помладше были, к бабке в деревню за милую душу неслись. А сейчас - повзрослели, женихаются.Вот чаще и приходится соседям присматривать за бабкой. Сын её благодарен конечно. Одно время по деревне ходил, спрашивал, может за деньги кто будет с бабулей помогать. А то, говорит, не удобно. Словно бросил мать, а он переживает! Да только бабу Глашу не своротить. Поэтому соседи по-людски и ходят, проведывают, да в магазин, если что прикупить надо, по её просьбе ходят. А много ли бабке надо? - продолжала Анна. - Она вон, в этом году и не выходит почти! Раньше частенько на лавочке грелась, солнышку улыбалась, а сейчас видать силы оставляют. Хотя вчера я её видела, рукой мне махала. - Закончила свой рассказ Анна.- Да уж, - посочувствовала Лена. - Одиночество - это плохо.Придя домой и поужинав, Лена как обычно расспросила, как прошёл день у мальчиков. И получив подробный отчёт о том, что дядя Игорь с середины деревни привёз для строительства огромную кучу песка, в которой милостиво разрешил им полазить, отправила ребят к себе в комнату. А сама села поработать.- Мам Лен, - услышала она голос Семёна, - а помнишь, ты обещала нам завести кошечку? - тихо спросил мальчик.Конечно, Лена помнила. Но надеялась, что мальчики забудут про это обещание. Пока она не хотела заводить никого.- Конечно, помню Сенечка, ответила Елена, - я обещаю подумать над этим вопросом.Ночью Лене не спалось. Несколько ночей подряд её волновали шумы на чердаке. Словно маленькое животное иногда бегало по скрипучим доскам. Мальчики никак не реагировали на шум. А главное, что Семён про этот шум не говорил ровным счётом ничего, и это успокаивало Лену.С недавних пор она вообще научилась слушать сына так, как не каждая мать слушает своего ребёнка. Ни разу в мыслях она не поставила под сомнение дар Семёна! И доверяла его чутью безгранично.Так, например, неделей раньше. Она собралась ехать в город для получения очередного задания по работе, когда Сенька, догнав её у калитки, сунул ей в руки зонт.- Что ты, милый, посмотри какая благодать на улице, - улыбалась Лена, - синоптики дождь не обещали.Надо ли говорить, что домой Лена, из города возвращалась под проливным дождём. И таких мелочей было много. На эти маленькие чудеса мать уже и не удивлялась.Одного Лена боялась, что чудеса иногда случались и большие. И тогда, от осознания великой тайны, скрывавшейся в недрах Сенькиной головы, у неё бегали мурашки.- Мам Лен, - сказала ей как- то Сенька, - дядя Серёжа всё спешит и спешит, а ему нельзя туда.- Не поняла тебя, милый? - озадаченно спросила Лена. - Куда он спешит?- Не знаю, позвони ему и скажи, что нельзя туда, там много стекла.Встревоженная Лена опрометью бросилась к телефону. Бывший муж долго не брал трубку. Поднял её только со второго раза. Оказалось, что выходя из квартиры, он забыл телефон. И понял это, когда услышал, что тот начал трезвонить на полке у зеркала. Только вот дверь он уже успел захлопнуть и кинуть ключи в сумку. А телефон был нужен!Как назло, в сумке не удавалось нащупать ключи. А потом замочная скважина решила объявить ему войну, словно ключ был вовсе не от этой двери.В итоге провозившись, он опаздывал на встречу и тут ещё Лена звонит. Услышав её обеспокоенный голос, Сергей слегка смягчился, хотя уже намеревался накричать на неё, раздражённый своей задержкой.Выслушав сбивчивое, "зачем ты спешишь" и слегка удивившись от того, что Лена в курсе того, что он, как копуша возился с ключами, он решил и правда не спешить. Тем более, что он уже и так опаздывал!Спустя час он приехал на место запланированной встречи с коллегами и встал, открыв рот от удивления.Кафе, в котором они должны были встретиться, было оцеплено людьми в форме. Повсюду сновали врачи. Водитель, не справившись с управлением, на скорости влетел в стеклянную витрину кафе. Зад автомобиля торчал из-под обломков. Пять человек доставлены в больницу с разными травмами.Коллега Сергея, заметив его в толпе, подошёл к нему. Его лицо было порезано осколками, а руки тряслись нервной дрожью. Всё случилось очень быстро. Выскочить из-за столиков у окна не успел никто.Сергей смотрел на коллегу, а в его голове роились совсем другие мысли.Спустя три часа он сидел за столом у Лены в кухне и внимательно смотрел на играющих в приставку мальчишек. Вернее, он смотрел на Семёна.- Как? - Тихо спросил он, обращаясь к Лене.- Как он узнал?- Не знаю и знать и не хочу, - коротко бросила она, давая понять, что разговор на эту тему завершён.Ещё два дня после того случая Сергей прожил вместе с семьёй в деревне. Уезжая, он обнял сначала Мишку, пообещав приезжать почаще. А потом и Семёна, тихо шепнув ему на ухо спасибо.Когда машина скрылась из виду, Сенька повернулся к матери и спросил:- Мам Лен, а за что мне дядя Серёжа спасибо сказал?- За то, что ты напомнил ему, что иногда полезно опаздывать, - улыбнулась мать, взлохмачивая соломенную шевелюру.И всё-таки Лене удалось заснуть. Разбудил её странный шум. Она открыла глаза и лежала прислушиваясь. В доме стояла тишина. Поднявшись, женщина потихоньку подошла к комнате мальчиков. Они тоже спали. Подумав, что ей что-то почудилось во сне, Лена прошла на кухню и, выпив стакан воды, снова отправилась к себе в комнату.И вдруг опять этот звук. Он шёл от окна. Словно со стороны улицы, кто-то тихонько стукнул по стеклу.Сердце Лены затрепыхалось. Мало приятное ощущение испытываешь, если ночью, тебе кто-то стучит в окно.Осторожно отодвинув занавеску, Лена вскрикнула и тут же зажала себе рот рукой.За окном, у калитки стояла женщина. В белой ночной рубашке, с седыми волосами, она стояла и смотрела прямо на её окно.Свет от фонаря над крыльцом частично освещал её. Женщина светилась лёгким голубым свечением.От страха Лену замутило. И словно маленькая девочка, она бросилась от окна на кровать и накрылась с головой одеялом. В надежде, что весь этот ужас пройдёт сам собой.Через минуту стук в окно повторился. Лена зажмурилась, молясь про себя, что бы то, что стояло возле её калитки, ушло.Но оно не уходило. Удар в стекло был одиночным и периодическим. В какой- то момент Лена громко вдохнула и встала с кровати. Подойдя к окну, она снова отодвинула занавеску. Призрак женщины в белой ночнушке так и стоял возле калитки. Только теперь, он протягивал руку вглубь улицы, пальцем, словно указывая куда-то.- Нет, нет, нет, - тихо бормотала Лена, закрыв лицо руками. - Этого не может быть.За спиной послышался шорох. От ужаса Лена резко повернулась. В дверях стоял Семён. Мальчик тихо подошёл к окну и отдёрнул занавеску. Призрачная женщина опять подняла руку, указывая направление.- Сенечка, пойдём от окна. Это какой-то ужас, бормотала она срывающимся шепотом, боясь разбудить Мишку. Лена совсем не хотела, что бы сын увидел этот ночной кошмар.- Мам Лен, тише, - сказал Семен, поднося палец к губам. - Мы Мишку разбудим, - словно прочитав её мысли, произнёс Сенька.- Посмотри, - продолжал он, - она что-то хочет показать. Не нужно её бояться, она не злая.- Откуда ты знаешь?- бормотала трясущаяся от страха Лена. - Она может быть какой угодно, - не унималась она, - давай милый, отойдём от окна и она уйдёт.- Не уйдёт, - шептал Сеня. - Можно я к ней выйду?- Что ты, милый, - взмолилась Лена, - ты в своём уме? Это призрак. Я говорила, что нельзя покупать дом рядом с кладбищем, - кричащим шёпотом говорила Лена.- Мам, к ней нужно выйти. Просто поверь мне, - сказал мальчик, глядя в глаза Лены, - ей нужна помощь.И Лена решилась. Трясущимися руками, она накинула на себя плащ и, всунув ноги в резиновые калоши, пошла к двери. Пальцы не желали слушаться и открывать дверной засов. Шёлк. Отщёлкнулся язычок замка и, громко втянув воздух, Лена вышла на крыльцо, в ночную прохладу ранней осени.Страшного не произошло. Возбуждённое страхом, воображение Лены, оказалось не право, рисуя в голове жуткую картину. Опасения были напрасными, призрак женщины не бросился на Лену, пытаясь её сожрать, когда она вышла из двери.Чуть помедлив, женщина сделала шаг навстречу призраку.И чем больше шагов Елена делала в сторону призрака, настолько дальше приведение отдалялось от неё. В конце концов, Лена шла бойким шагом сообразив, что призрак действительно куда-то её ведёт.За удаляющимся призраком Лена старалась идти под светом фонарей, тогда как само приведение, наоборот, плыло, скрываясь под тенью домов. Деревня спала. Лишь кое-где, услышав ночные шаги Лены, побрёхивали собаки. Дойдя почти до половины деревни, призрак женщины остановился напротив дома старой, одинокой бабы Глаши. Снова вытянув руку и пальцем показав на дверь, призрак растворился.Отворив незапертую калитку в заборе, Елена подошла к дому и, привстав на цыпочки, заглянула в окно.Там, на полу, вниз лицом лежала старушка. А в углу комнаты, отбрасывая яркие, жёлтые языки, разгоралось пламя.Лена бросилась к первому соседскому дому. Соседями бабы Глаши оказалась молодая семья. Молодой парень, допоздна смотрел телевизор и потому вышел на настойчивый стук очень быстро.- Там старушка, соседка ваша, - тараторила Лена, - она на полу, там огонь, - сбиваясь, говорила она на ходу, уже убегая к дому бабы Глаши.Парень быстро разбудил жену, которая позвонила пожарным и в скорую. А сам, одевшись, побежал к соседке.Лена уже пыталась влезть в окно. Подоспевший сосед, отодвинул женщину могучей рукой и легко подтянувшись, исчез в недрах дома.Через минуту дверь в дом распахнулась, и парень вынес во двор бесчувственную бабу Глашу.Осторожно положив старушку, и буркнув, "жива", сосед убежал обратно в дом.Лена сняв с себя плащ, накинула его на тщедушное тельце бабы Глаши.Вскоре замаячили огоньки скорой помощи.Приехавшим пожарным делать, в принципе, уже было нечего. Соседский парень всё сделал сам, вовремя подоспел. Да и огонь только начал разгораться.Старушку с инфарктом отправили в областную больницу. Причина пожара была ясна, как белый день.Проснувшись ночью, баба Глаша видимо, почувствовав, что с сердцем неладно, собиралась на кухню, за водой, чтобы выпить лекарства. Но не дошла, потеряв сознание. Вечно мерзнущая старушка, падая, зацепила провод от старого, ещё советского электрообогревателя. Прибор упал на половицу, которая от высокой температуры начала тлеть.Уже после того, как вся суета поутихла, сосед бабы Глаши подошёл к Лене:- Быстро мы с вами сработали, - улыбнулся он ей. - Можно вопрос? И не дожидаясь разрешения спросил. - Вы здесь чего в такое время делали-то?- Не спалось, - устало проговорила Лена и отправилась домой.Утром вся деревня шумела. И старушку, бабу Глашу, жалели, не подоспей соседи вовремя, сгорела бы заживо. И беда бы большая могла случиться, разгорись пожар во всю мощь! Дома рядом стоят, вспыхнуть могли по цепочке.Лена сидела на кухне и пила чай, когда к ней пришли мальчики. Пока ребята уплетали белый хлеб, щедро сдобренный шоколадной пастой, Лена молча разглядывала перепачканного в Нестле Сеньку. Говорить о вчерашней ночи не хотелось совсем.Вся ситуация от начала до конца полностью выбила Елену из колеи. Как бы она не старалась свыкнуться с особенностью Сеньки, есть вещи, которые она просто не сможет понять.- Мам Лен,- вдруг оторвавшись от бутерброда, обратился к ней Семён, - ну чего ты! Не страшно же было!И в очередной раз Лена, убедившись, что мальчик иногда может читать её мысли, громко вздохнула.- Ты прав, Сенька,- ответила она, подойдя к мальчику и взлохмачивая его соломенную шевелюру, - страшно не было.А что она должна была ему сказать? Что у неё волосы чуть не поседели, когда она увидела за окном призрака? Или, что она считает не нормальным вот так выйти навстречу чему-то ужасному...Поток мыслей Елены прервал стук в дверь.- Ну, рассказывай, - сгорая от любопытства, произнесла влетевшая в дом Анна.- Да особо-то и нечего, - отозвалась Лена.- Ну конечно! - подбоченилась Аня. - И оказалась ты ночью у дома бабы Глаши тоже совершенно случайно! Погулять решила!Лена улыбнулась, представив, что местные жители о ней подумали, узнав, что она бродит глубокой ночью по деревне одна.В вкратце рассказала она Ане, что случилось ночью.- Ух ты, - произнесла та. - А интересно, чей это призрак так о старушке переживал, - задумчиво произнесла женщина.- Понятия не имею, - развела руками Лена. - И, если бы не слова Сеньки, что она зовёт на помощь, фиг бы я из дома вышла! Ох, Аня, мне ужас как страшно было.- Да уж, я даже представить не могу. Посочувствовала Анна. - И всё же Сенька молодец, что тебя подтолкнул на такой шаг. Как представлю, что пол деревни могло выгореть...В комнату вошли мальчики и разговор прекратился.- Мама, мы с Сеней погулять пойдём. Ольга нам вчера медведку показать обещала. Живую! - сказал Мишка.- Ну, раз живую, - улыбнулась Елена, - то идите.Перед выходом Сенька обернулся:- Мам Лен, ту, которая к нам вчера приходила, представляешь, Грушей зовут, - выдал мальчик и залился звонким смехом. - Имя такое смешное, Груша! А ещё она сказала, подарочек нам с Мишкой принесёт.- Какой подарочек?- спросила побледневшая Лена.- Не знаю, но она сказала, нам понравится, - равнодушно пожал плечами Сеня и вылетел вслед за братом.- Я с ума сойду, - закатив глаза произнесла Лена, обращаясь к Анне.- Не сойдёшь, - строго произнесла Аня. - Одевайся, пошли.Через десять минут, миновав метры кладбищенской ограды, женщины стояли возле старого, потрескавшегося памятника.- Ну, здравствуйте, Аграфена Ильинична, - произнесла Лена и села на скамеечку, разглядывая фотографию седоволосой женщины. - Успели мы спасти вашу Глашу.- Лен, я если честно просто в шоке! - произнесла Аня. - Вот она, настоящая материнская любовь! Из могилы встала, чтоб дочь свою от страшной смерти спасти. Правду говорят, что для своих родителей, мы дети в любом возрасте!Они сидели на скамейке и каждая думала о своём. Как вдруг из зарослей травы позади памятника, вынырнул котёнок. "Мяв", - пропищало тщедушное тельце, покрытое рыжей шерстью.- А вот и подарок, - улыбнулась Лена, беря на руки маленький меховой комок. - Спасибо вам, Аграфена Ильинична, вы были правы, мальчикам он понравится...Автор - Юлия Скоркина.

Ключевые слова: Призрак пожар предупреждение благодарность

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