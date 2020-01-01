Сенька - часть 5

Lanass Просмотров: 64 Комментарии: 0 +1 Вчера, 18:04 by

Близилось начало учебного года. Лена с ребятами обходила всех положенных врачей. Когда была поставлена последняя печать, все трое направились к выходу.Почти у самой двери кто-то взял Лену за руку, она обернулась.Молча смотря на женщину, Елена силилась вспомнить, кому принадлежат знакомые черты.- Ирка? - Неуверенно спросила Лена.- Так сильно изменилась? - Вопросом на вопрос ответила женщина.- Да не то что бы, - соврала Елена. На самом деле изменения были просто поразительными...Ирина была однокурсницей Лены. Девушки не то чтобы были лучшими подругами, но частенько вместе гуляли. Пока не обзавелись семьями.Какое-то время они были в курсе о жизни друг друга, а потом мужья, дети, быт. Со временем всё изменилось.Последнее, что Лена помнила о жизни Ирины, это то, что она не очень удачно вышла замуж. Вернее, с мужем-то всё было хорошо, а вот с родной сестрой мужа, Ларисой и с его мамой, Ольгой Андреевной, отношения не сложились.Семья мужа была достаточно обеспеченной, жили в добротном особняке.А Ирина приехала в город из глубинки. Будущая свекровь и золовка свысока смотрели на невестку, считая её лимитой.Они в принципе не скрывали своего отношения к Ирине, в глаза говоря, что брату должна была достаться жена получше.Конечно, Ира расстраивалась. Только Вадим, муж Иры, обнимая любимую, шептал ей на ушко, чтоб не обращала внимания на двух змей.Именно так он и отзывался о своей сестре и маменьке. Уж кто-кто, а он лучше всех знал их скверный и склочный характер. Когда отец Вадима умер, ему пришлось взять семейный бизнес в свои руки. Он быстро показал себя настоящим, хватким бизнесменом. Семью, в виде матери и сестры, он обеспечивал более чем. И потому не считаться с ним женщины не могли.К тому же характером Вадим вышел в отца, его слово в семье было непререкаемым.Из-за этого мать и сестра в открытую травить невестку опасались. Предпочитая мелкие стычки и нервотрёпку, пока Вадим был на работе.Фразы типа: безрукая деревенщина, приживалка и нищенка, были неотъемлемой частью диалога при общении двух новоиспечённых родственниц с Ириной.Девушка держалась сколько могла. Всегда умалчивая от мужа, что на самом деле происходит в семье. В один прекрасный момент она не выдержала, и за семейным ужином, в ответ на лилейное обращение к ней свекрови, а при Вадиме она именно так и обращалась, выпалила всё, что думала о родственниках мужа.Скандал получился отменным! За всё накопленное месяцами молчание, Ира выдала с лихвой. Обиднее всего ей было за то, что она на самом деле всеми мыслимыми и немыслимыми способами старалась найти со свекровью и золовкой общий язык.Вадим, выслушав обе стороны, принял решение. Через несколько дней молодая семья в лице мужа и жены обустраивались в отдельной квартире.Спустя примерно год отдельной жизни Ирина родила своего первого ребёнка. Дочь назвали Валентиной.Именно с этого времени общение Иры и Лены потихоньку стало сходить на нет.Тем более, что Лена родила Мишку не совсем здоровым, и времени на праздное общение не хватало катастрофически.Ирина же родила здоровую дочку, а за ней ещё двойню - пацанов.Последний раз, когда Лена видела Ирину, это была пышущая здоровьем пышногрудая блондинка. О таких говорят кровь с молоком.Сейчас же напротив Лены стояла измождённая женщина, с серой, тусклой кожей и тёмными мешками под глазами. Шевелюра бывшей блондинки сейчас представляла собой серый с проседью крысиный хвостик. Во взгляде была собрана вся скорбь мира.У Лены сжалось сердце. И хоть в её планы не входила задержка в городе, просто пройти мимо она не смогла."Ирка, что с тобой случилось? Где твои формы, где блеск в глазах?".Ирина грустно улыбнулась, на глаза навернулись слёзы."Сразу так и не расскажешь"- потупив взор, ответила женщина. В этот момент её кто-то окликнул. Ира повернулась, по коридору, навстречу ей, шёл врач. Медленно, он поддерживал под руку худенькую девочку. Худоба была такой сильной, что, казалось, будто она прозрачная.Ирина бросила на Лену взгляд и как-то неловко спросила: "У тебя есть свободное время?"Конечно, Лена это время нашла...Прозрачной девочкой оказалась Валентина, старшая дочка Ирины.Спустя полчаса, вся компания, в лице Лены с мальчиками и Ирины с Валей, оказалась в небольшом кафе в центре городского парка.Усадив детей за отдельный стол и заказав им мороженое, женщины сели рядом.- Миша выглядит абсолютно здоровым, - произнесла Ира, разглядывая мальчика.- Да, - ответила Лена, - это просто чудо, Миша абсолютно здоров. Лена с нежностью смотрела на своих мальчишек.- А Валя? - голос Лены дрогнул. - Почему девочка так болезненно выглядит?Ирина молчала, нервно теребя в руках салфетку."Ты же помнишь, что мы съехали от родственников мужа, - начала она. Лена кивнула в знак согласия. - Так вот, съезжая от этих двух змей, я думала, что наконец-то всё закончилось. Эта травля, вечные подколы и унижения. Я ошибалась. Всё стало ещё хуже.Ты видела сестру Вадима? Лариса старше его на два года. Характер у неё всегда был гадкий, под стать своей мамаше.Долго рядом с ней не мог продержаться ни один ухажёр. И вроде мужики были, и встречалась она. Но, то ли из-за характера, то ли из-за постоянного присутствия рядом любимой мамочки, только спустя время женихи бежали от неё, роняя тапки.Когда мы съехали, Лара как раз нашла себе нового ухажёра. Она очень мечтала забеременеть.Всегда говорила, что и мужик не нужен, если есть ребёнок. Только никак у неё не получалось.Видимо, количество её внутреннего яда не давало, - с горькой усмешкой сказала Ира. -Так вот, когда я родила Валюшку, началась такая травля, что мне хоть беги на край света.Они каждый день приходили к Вадиму на работу и рассказывали, что ребёнок не его. Что я наверняка его нагуляла. Что он ещё будет жалеть, о связи со мной. Он терпел долго. Ничего мне не говорил, не хотел расстраивать. Я кормила Валюшку грудью, вот он и переживал, что молоко пропадёт.В один прекрасный день ему это надоело. И он рявкнул на мать и сестру, что если они продолжат в том же духе, больше они общаться не будут. И если мать он ещё содержать согласен, то сестре точно придётся искать себе работу.О, они сразу притихли! Уж кто-кто, а его сестричка явно не любила работать!Конечно не сразу, но всё же в нашей жизни на годы воцарилась тишина.Всё было по старому, я сидела с Валей дома. Вадим работал. Лариса безуспешно искала себе мужа, правда, теперь она перешла к альтернативным методам. Вместе с маменькой они стали обращаться к колдунам, экстрасенсам и прочим.Однажды я как обычно гуляла с дочкой по скверу, как ко мне подлетела Лариса. Она буквально набросилась на меня с кулаками, выкривая, что я ведьма и неблагодарная скотина. Что их семья меня приютила, а я отплатила им порчей, ну или чем-то в этом роде. Я уже точно не помню, что она там кричала.Вечером, когда с работы вернулся муж, я ему всё рассказала. Он позвонил сестре. Они очень долго разговаривали. Положив трубку, Вадим тяжело вздохнул. Оказывается очередной экстрасенс вбил Ларе в голову, что на ней венец безбрачия и порча, из-за которой она не может иметь детей. И виновата в её бедах я. Якобы именно я наслала всё это на неё, потому что когда-то она была против нашего брака с Вадимом.Я была раздавлена услышанным. Тем более что никогда в жизни я не бегала по бабкам и колдунам. И уж тем более ни на кого не наводила порчи! Лариса буквально изводила меня. Она звонила почти каждый день, то угрожала, то начинала плакать. Она явно была не в себе. А потом вдруг резко она пропала. Я подумала, что Вадим опять поговорил со своей неугомонной сестрой. Но, как оказалось позже, он с ней не общался. Очень долго нашу семью никто не беспокоил. И я уже подумала, что наконец-то до людей дошло. К тому времени я забеременела близнецами. Видимо этот факт снова вывел из равновесия Ларису. Потому что она забеременеть так и не смогла. И ситуация пошла по второму кругу, как вдруг, в один из дней раздался телефонный звонок.Звонила Лариса. Она извинилась, просила прощения, что так себя вела. Что эти колдуны ей словно мозги затуманили. Конечно, я простила. Сказала, что не держу зла. Спустя месяц Лариса пришла к нам в гости. Принесла какие-то подарки. Мы мило пообщались, она поиграла с Валюшкой и с тех пор действительно ни разу у нас с ней не было конфликта.В нашей семье наконец-то наступил мир. Я родила близнецов, всё было хорошо и вдруг что-то пошло не так. Заболела Валя. Она похудела почти вдвое. Её стали мучить кошмары. Очень быстро устаёт и чувствует постоянный упадок сил. Пока мы лежали с ней в больнице, с близнецами сидел Вадим, иногда помогала Лариса.Пролежали в больнице несколько месяцев, нас выписали домой. Врачи не нашли ничего. Мы сдали какие только можно анализы. Вадим постоянно ищет новое светило медицины, ничего не жалея на дочь. Но все разводят руками. Все показатели в норме, но Валюша тает как свечка. Я так устала, - закрыв лицо руками, сказала Ирина. - Ничего не помогает, моя дочь угасает".Лена повернула голову в сторону детей. Все трое сидели за столиком, Миша что-то рассказывал, а Сенька, положа свою руку на руку Валюши, внимательно её рассматривал. Что должна была сказать Лена?! Конечно, она как могла словами поддержала Ирину. Но большего сделать ей было не под силу. Расставаясь, Елена сказала Ирине, что та может звонить ей в любое время.Дома, готовя мальчикам ужин, Лена была в плохом настроении. Перед глазами всё время всплывала худенькая и измождённая Валечка. Женщине до слёз было жаль ребёнка. Кому как не ей знать, каково это, видеть, что твоя любимая кровиночка болеет, и ты ничего не можешь изменить. За спиной раздалось шуршание.Лена обернулась. У холодильника стоял Семён и с многозначительным видом, шерудил рукой в пакете с кукурузными хлопьями.- Сенька, - сдвинув брови, сказала мать, - ну ведь ужин через пять минут, а ты сейчас наешься чего попало!- Мам Лен, а эта тётя Ира, она кто тебе? - Не обращая внимания, на строгий тон спросил Семён.- Это моя давняя знакомая, - ответила Лена, - мы вместе учились.- Её дочка, она не одна в семье? Есть ещё дети, да? - продолжал любопытствовать Семён. В этот момент в кухню вошёл Миша.- О чём болтаете? - Спросил мальчик.- О девочке, с которой мы сегодня встретились в больнице. - Ответил Сеня.- А, о Вале. Мне она понравилась. Тихая, не то, что наши девчонки с деревни. - Размышлял вслух Михаил.- Да, тихая, - задумчиво произнесла Лена. - Очень жаль девочку. Врачи не могут найти причину болезни.- А может ей нужно из города уехать? - Продолжал Мишка. - Ну бывает же, что нужен свежий воздух, а в городе, какой он свежий! Я вот тоже теперь не болею, как сюда переехали, так я и не болею.Лена смотрела на болтающих мальчишек и думала, о том, какая же она счастливая. Мишкино выздоровление, конечно она понимала, что этому послужил совсем не чистый воздух. А то, что в их жизни появился Семён. Может он и вылечил Михаила, а возможно Бог сжалился над Леной, за то что она забрала из приюта маленького Сеньку. Какова бы ни была причина, Лена была счастлива в любом случае."Конечно, пусть бы пожили у нас недельку" - вдруг донеслось до её слуха. Вынырнув из своих размышлений, Елена поняла, что мальчики продолжают рассуждать о пользе чистого воздуха. И что можно было бы пригласить Ирину вместе с детьми к ним на время, пока они не пойдут в школу.- И правда, мам Лен, а может пригласить тётю Иру к нам? - спросил Сеня. - Может Валюша и поправится.- Ну, я не знаю, - замялась мать, - я не уверена, что Ира согласится. Валя болеет и удобно ли.- А ты позвони и узнай, - подытожил Михаил, - чего гадать-то!Лена вышла из комнаты и взяла телефон.Приглашая Ирину в гости, Лена ни сколько не лукавила, когда говорила, что будет рада её видеть. Поначалу Ира отказалась, сославшись на то, что ей неудобно будет стеснять Елену своими проблемами. Но потом вдруг согласилась. Горячо поблагодарив подругу, за то, что она даст ей возможность немного отвлечься.На следующее утро к дому Елены и мальчиков подъехал автомобиль. В вышедшем из него мужчине Лена узнала Вадима. Увидев женщину, он широко улыбнулся.- Лена, рад тебя видеть, - сказал он и направился к ней.Открылась пассажирская дверь и на улицу вышла Ирина. Всё такая же уставшая и серая. Она тоже подошла к Лене.- Мне так неудобно! - сказала она. - Я действительно вас не стесню?- Не глупи, Ира, - ответила Елена, - я же сама тебя пригласила. Всё хорошо.Вадим пошёл обратно к машине, открыв багажник он начал доставать из его недр вещи, которые Ирина взяла с собой.Открылась задняя дверь и из машины вышла Валя. Взглянув на неё, Лена даже подумала, что с их последней встречи она стала выглядеть ещё хуже.Вадим перенёс вещи в дом. Лена и Ира, вытащив близнецов из машины, пошли следом.Ире с детьми выделили отдельную комнату на первом этаже. Муж уехал, обещая через несколько дней навестить их. Настало время обустраиваться.День пролетел как миг. Вечером вся компания собралась на веранде. Они мирно болтали ни о чём и пили вкусный, душистый чай. С приближением темноты всё разошлись по комнатам и легли спать.Утром, все, вместе позавтракав, шли гулять к лесу. Так прошла почти неделя.Однажды в очередной день, Ира вдруг сказала:"Знаешь Лена, я бесконечно тебе благодарна. Я не знаю, что произошло, может чистый воздух, может атмосфера спокойствия, царящая в вашем доме, но мне кажется, Валюшка стала какой-то другой. За эти дни она ни разу не просыпалась от своего же крика. Она стала кушать! И кушать с удовольствием!А вчера, я видела, как она бежала с мальчиками к ребятам с улицы.Бежала тихонько, словно она сама не верила, что у неё появились силы!Впервые за долгое время, я услышала, как она рассмеялась. Так заливисто и звонко, что я не смогла стерпеть, я расплакалась. Я так боюсь спугнуть эту робкую надежду на выздоровление".Лена слушала и ловила себя на мысли, что буквально сегодня утром, она отметила, что у Вали появился аппетит и будто даже лёгкий румянец зарделся на её бледном личике. Девочка, действительно, с удовольствием отправлялась на прогулку с ребятами. Лена не знал,а что сказать.У неё в душе была маленькая тайна, о которой она мало кому могла рассказать. Да может это и не тайна вовсе, а всего лишь бред любящей своего сына матери. Лене казалось, что рядом с Семёном всё оживало. Что всё хорошее в её жизни связано именно с ним. И что Валечка вполне могла попасть под исцеляющую энергию Семёна.- Ириша, я не знаю, что сказать тебе на это. Если ты считаешь, что Валюше лучше, то я могу лишь предложить тебе остаться у меня подольше. Может Бог даст, и Валя действительно поправится.- Спасибо, - только и ответила Ира, опуская глаза с навернувшимися слезами.С момента этого разговора прошло три недели. Ситуация с Валентиной, действительно, стала казаться мистической. Девочку словно подменили. Приехавший в очередной раз в гости Вадим, до этого не навещавший семью из-за проблем с бизнесом, почти две недели, просто ахнул.Ему на встречу неслась Валюшка, к тому времени даже набравшая вес. О той прозрачной девочке сейчас не напоминало абсолютно ничего. Она много времени проводила на улице, бегала с деревенской ребятнёй, помогала матери с близнецами, энергии девочки хватало на всё.Ира, видя свою дочь в таком состоянии, не переставала удивляться и благодарить Бога, за то, что в больнице ей повстречалась Елена. Лена же с удовольствием отмечала, что и сама Ирина расцветала на глазах, потихоньку превращаясь в ту женщину, которую Лена знала много лет назад.Подходило время расставаться. Сентябрь был на носу. Учебный год вносил в жизнь свои коррективы. Прощались со слезами. Ревела Лена, ревела Ира, тихонько молчаливую слезу пускала Валюшка. Вадим и Мишка с улыбкой поглядывали на женскую сентиментальность. И только Сенька стоял хмурым. Списав его плохое настроение на процедуру прощания, Лена не заострила на этом внимание. Уже вечером, сидя перед телевизором, Елена и мальчики смотрели фильм.- Мам Лен, тётя Ира скоро опять позвонить тебе, - сказал вдруг Сенька.- Конечно, позвонит дорогой, мы не собираемся вновь терять отношения.- Нет, она позвонит тебе по другому поводу. - Сказал Семён и ,выйдя из комнаты, направился на свой излюбленный чердак, оставив Лену и Мишу вдвоём.- И что же это за повод? - крикнула мать вслед уходящему сыну. Семён не ответил.Почти через день Ира и Лена созванивались, болтая о пустяках. В школьных хлопотах Лена не обратила внимания, что с момента их последнего разговора по телефону, прошло больше двух недель. Она набирала номер сама, но телефон либо был отключен, либо просто не брали трубку. Конечно, это показалось Елене странным, но глубоко вдаваться в это, не было времени. И вдруг в один из дней раздался телефонный звонок. Звонила Ира.Потухшим голосом она рассказала, что так надолго пропала, потому что лежала с Валюшей в больнице. По приезде всё было хорошо. Знакомые удивлялись такой разительной перемене, даже приехавшая в гости сестра Вадима была поражена, как сильно изменилась Валечка. А потом, что-то пошло не так. Снова ночные крики от кошмаров. Снова отказ от еды и быстро неиссякаемая энергия, которую она так старательно набирала, живя в загородном доме Елены. Ира заплакала."Я так устала, - сквозь слёзы прошептала она. - Всё заново, всё пошло по кругу. И снова анализы в больнице не дали никаких результатов".После разговора с Ирой у Лены остался тяжёлый осадок. "Что же могло поменяться, - думала она, - ведь всё было хорошо. И Валюша себя так хорошо чувствовала". Из раздумий женщину вывел шорох. Она обернулась, в дверном проёме стоял сосредоточенный Семён."Звонила тётя Ира?"- спросил он. И вдруг, в памяти Лены всплыла его фраза, которую он произнёс в тот вечер.- Сенечка, - начала она, - помнишь, ты обронил фразу, что тётя Ира позвонит мне?- Помню. Я знал, что она позвонит. Вале опять плохо?- Да. Ира сказала, что опять появились те же симптомы. - Лена без отрыва наблюдала за сыном. - Сеня, ты что-то об этом знаешь?- Я не могу сказать точно, мама, - начал Семён. - Помнишь, как у дочки нашей тёти Ани была плохая игрушка.- Помню дорогой, - ответила Лена и напряглась, вспомнив, как к маленькой Софье приходило привидение за проклятой куклой.- У Валюши в комнате есть, - мальчик замолчал, словно не зная, какое подобрать слово.- Призрак? - В ужасе спросила мать, не веря, что ситуация может повториться.- Нет, не призрак. У Вали есть тонкая ленточка. Она не должна быть в мире живых, её забрали оттуда, - сказал Сенька и ткнул пальцем в окно.Лена повернула голову, за окном виднелась часть кладбища. Волосы на голове женщины зашевелились.- Как это, Сенечка? - Спросила мать. - Что-то с кладбища оказалось в комнате Валюши?- Да, именно так. Тётя принесла это. Она плохая, она не любит тётю Иру и сильно на неё злится.- Ты уверен в этом, дорогой? Не каждый человек додумается принести что-то с кладбища в дом.- Не каждый, - согласился Семён, - а она принесла. Ей не нравится, что у тёти Иры так много детей, а у неё их нет.Соображать долго Лена стала. Она в миг поняла, о чём говорит Семён, о какой женщине он вёл речь. Леденящим ужасом била в голове мысль, неужели человек может быть настолько безжалостным и злым! Вылетев из комнаты, Елена схватила телефонную трубку. Спустя десять минут, она пришла в комнату мальчиков и сказала, что ей срочно нужно выехать в город. А пока с ними побудет Андрей, сын соседки тёти Ани. Мальчишки приняли эту новость на ура. Уж кто-кто, а Андрей умел найти с мальчишками общий язык, развлекая их страшными историями и рассказами о рыбалке!Через час, Лена стояла в дверях Ириной квартиры. Ещё раз извинившись за поздний визит, она сказала, что очень нужно поговорить о чём-то серьёзном. Прежде чем увести женщину на кухню, Ирина подвела её к комнате Валюши. Тихонько открыв дверь, Лена заглянула внутрь. Девочка спала. Опять тоже измождённое лицо, в свете тусклого фонаря оно казалось фарфоровым. Тоненькая ручка лежала поверх одеяла. Валюша тяжело дышала...- Ты веришь в потустороннее? - спросила Лена, делая глоток горячего чая, только что налитого ей Ириной. Ира тяжело вздохнула.- Лен, я так устала от неизвестности, что сейчас бы я поверила во все глупости, если бы они, хоть как-то могли изменить ситуацию.Чуть помолчав, Лена рассказала Ирине про проклятую куклу. Из-за которой чуть не умерла дочка её соседки. Ирина слушала внимательно, не перебивая.- Зачем ты мне это рассказываешь? - спросила она, когда Елена замолчала. - Ты думаешь, у Вали в комнате тоже есть такая кукла?- Нет, - попыталась объяснить Лена, - вернее не совсем кукла. Понимаешь, Сенька, он никогда не объясняет до конца. Может не знает, как сформулировать. А может ещё по какой-то причине. Он чувствует зло в общих чертах, но не даёт конкретики. Просто вчера, он мне рассказал про некую женщину, которая тебе завидует. Не радует её, что у тебя трое детей, а у неё ни одного. Ира напряглась.- Рассказывай всё! - сказала она. И тогда Лены выложила ей их разговор с Семёном...В кухне висела напряжённая тишина. Ирина, обхватив голову руками, слегка покачивалась из стороны в сторону. Верить в услышанное не хотелось. Но сопоставив факты, она понимала, что сделать это всё-таки придётся.- Я не могу понять, про какую ленточку говорит Семён. Лент может быть целая куча. Мы же завязываем косы. Некоторые Валины куклы опоясаны тесёмками. Это как искать иголку в стоге сена. Но я должна её найти! - разгорячёно выпалила Ира. - Неужели эта стерва могла такое сделать?! - В глазах женщины горел лихорадочный огонь, её руки постоянно находились в движении, было видно, что ей стоит огромных усилий, прямо сейчас не поехать к сестре мужа и не разорвать её на мелкие клочки.- Что это?- Продолжала она. - Порча, сглаз, что мне делать, искать бабку? Где, как это вообще делается?Лена заметила, что состояние Иры близко к истерике. Она оставила чашку с чаем и крепко сжала руки женщины своими руками.- Успокойся! - Твёрдо сказала она. - Мы постараемся всё исправить. Сейчас я уеду домой, а завтра, как только мальчики уйдут в школу, а твой Вадим на работу, я приеду и мы прочешем всю комнату! Мы найдём эту злополучную ленту. Я обещаю!На глазах Иры выступили слёзы. Весь её вид был таким жалким, что у Елены сжалось сердце. Они должны найти эту чёртову ленту!Утром, накормив мальчиков и отправив их в школу, Лена поехала к подруге. В их распоряжении была половина дня. По открывшей дверь Ирине было видно, что эту ночь она провела без сна. Синие круги под глазами явно указывали на это. Раздевшись и войдя в комнату Вали, Лена увидела, что подруга уже развернула бурную деятельность. На кресло были сложены все ленточки, верёвочки и тесёмки, на которые только упал взгляд Ирины."Я сняла всё, что было привязано к игрушкам"- взволнованно произнесла Ира.Валюшка, непонимающе смотрела на двух взрослых тёток, самозабвенно ищущих всё, что можно было завязать и развязать.Лена пыталась разрядить обстановку, болтая с девочкой о всяких разностях. Ирина же была сама сконцентрированность. Спустя три часа, на кресле лежала гора найденных лент и иже с ними.- Всё, - сказала мать девочки, - больше искать негде. Мы перерыли каждый сантиметр. Вопрос, что теперь с этим делать?- Может сжечь? - робко предложила Елена.- Всё? - спросила Ира.- Ну, мы же не можем знать, что именно за ленточка нам нужна. - Справедливо заметила женщина.- Мамочка, - встряла в разговор ничего не понимающая Валя, - но мои бантики? Как же я буду носить свои платья без поясков?Женщины вздохнули и переглянулись. Вся ситуация казалась абсурдной, глупой, смешной и в тоже время страшной...- Послушай, - вдруг предложила Лена, - а может привести к вам в гости Семёна и он как-то нам поможет.- О, Сенечку! - Враз повеселела Валя. - Мамочка, давай пригласим в гости ребят, я так по ним соскучилась.Еле дождавшись окончания занятий, Лена забрав мальчиков, предложила им съездить в гости к тёте Ире. На что они с радостью согласились. В доме у Иры вкусно пахло. Женщина к приезду гостей напекла нежнейших ватрушек. Все вместе они сидели на кухне и пили чай. Когда трапеза была окончена, и дети направились в гостиную, Лена окликнула Семёна.- Сенечка, а ты не мог бы нам уделить минуточку внимания? - спросила она. Мальчик остановился.- Дорогой, ты помнишь наш разговор про ленточку в Валюшиной комнате?- Помню, - ответил мальчик.- А не мог бы ты вместе с нами зайти туда и посмотреть. Понимаешь, с тётей Ирой мы нашли много всяких завязочек и бантиков, и никак не можем понять, какая именно нам нужна.Сенька кивнул головой в знак согласия и направился в комнату Вали. Войдя туда, он тут же наткнулся глазами на ворох лент, которые женщины сложили на кресле. Мальчик подошёл к ним и стал перебирать их пальцами. Потом вдруг резко повернулся и сказал.- Это не те ленточки. Нужной здесь нет. Та, которая нужна, на ней что-то написано. Ирина стояла, заломив руки.- Но больше в комнате не осталось ни одной незамеченной ленты. Было видно, что женщина очень расстроена. Семён ещё чуть чуть-чуть постоял, разглядывая комнату, а потом, указав пальцем на постель, сказал: "Она там".- Конечно! - Стукнула себя по лбу Ирина. - Валюша всё время лежала на кровати, и её мы не проверили.Сеня отошёл в сторону, а две женщины начали перетряхивать постельное бельё. К сожалению, ни на кровати, ни под ней, они ничего так и не нашли.- Может ты ошибся Сенечка? - Спросила Лена.- Мам Лен! Ленточка там! - И он опять ткнул пальцем в кровать.И тут Лена обратила внимание на Ирину. Её руки тряслись, глаза были наполнены слезами, губы что-то беззвучно шептали. Она сделала шаг вперёд и руками взялась за подушку. Повернувшись к Лене, женщина сказала:- Эту подушку, нам привезла Лариса. Она сказала, что будет лучше, если у Валюши будет ортопедическая подушка, потому что она много лежит.- Сенечка, - повернувшись к ребёнку, сказала Лена, - ты можешь идти к ребятам, мы тут с тётей Ирой поговорим.Как только за Сенькой закрылась дверь, Ира с остервенением разорвала наволочку. Она крутила подушку перед собой пока не заметила, что с одного края, шов был чуть-чуть распущен. Просунув в отверстие два пальца, женщина с силой потянула в разные стороны. Из разорванной подушки на пол полетел наполнитель и не широкая, белая полоска, с чёрными славянскими буквами и символами. Наклонившись, Ира подняла её. В руках она держала потёртый венчик, которые кладут на лоб покойника...Последующие события тех дней развивались стремительно. В истерике Ира позвонила Вадиму и срывающимся голосом всё ему рассказала. Тот, бросив работу, помчался в дом к матери и сестре. Ларису, впрочем, он там не застал. А мать, в ответ на поток обвинений, клялась и божилась, что знать не знала о чёрных делах своей дочери. Ира же, считая себя христианкой, и никогда не сталкиваясь с миром чёрной магии, пошла к знакомому батюшке и выложила ему всю историю, показав ему венчик."Что мне с ним делать, отец Николай?" - спросила женщина. Ну что мог ответить молодой священник, так же, как и Ирина впервые столкнувшийся с таким средневековьем?! Он молча забрал венчик и пообещал утилизировать его подобающим образом.И с одной стороны Ира облегчённо вздохнула, избавившись от него. Но с другой стороны она не знала, правильно ли она поступила, отдав его. Не совершив в ответ на страшный проступок ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на Ларису…Но провидение решило по-своему!Как только Вадим ушёл от матери, та сразу же позвонила дочери и всё рассказала. Конечно, появляться перед глазами брата и тем более своей невестки, которая самолично бы её разорвала, попадись она ей, Лариса не могла ни в коем случае. И она решила спешно уехать из города. И ведь уехала! Собрав вещи и взяв у матери денег, она, наняв такси, мчалась подальше от раздражающей родни. Только что-то пошло не так. Может молодой священник, сжигая тот жуткий венчик, сам того не понимая запустил в действие обратку от колдовства. А может кто-то свыше решил, что во вселенной и так достаточно зла. Только в мчавшийся по трассе автомобиль, влетел потерявший управление мусоровоз. Водитель попытался уйти от столкновения, но всё произошло слишком быстро. Несколько раз перевернувшись, машина вылетела с трассы. Пристёгнутый таксист отделался переломом руки и сломанными рёбрами, а вот сидевшая на заднем сидении женщина вылетела через разбитое стекло. Травмы, полученные при аварии, ей не дали шансов на жизнь...И пошли дни за днём...Ларису похоронили. Только ни Ирины, ни Вали на тех похоронах не было. Мать Вадима заметно притихла, вмиг полюбив неугодную ранее сноху. Валюшка пошла на поправку со скоростью истребителя. Каждые каникулы упрашивая мать, хоть на пару денёчков, отпустить её погостить к Лене и ребятам. В деревенском доме на краю кладбища, жизнь вошла в привычное русло...Автор - Юлия Скоркина.

Ключевые слова: Сестра дочка порча венчик обратка

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