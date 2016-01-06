Оградка

Kiria Просмотров: 103 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 06:19 by

Сегодня она узнала, что её одноклассница Анна Скворцова возвращается в родной город. Анна и Марина учились с первого класса вместе. Марина сразу стала задирать Анну, натравлять на неё ребят, да и сама частенько била её за кампанию. Она издевалась и унижала свою одноклассницу каждый день, придумывая новые для себя забавы, которые заканчивались для Анны синяками и нервными срывами. Виноватой была Анна лишь в том, что из неё было удобно сделать жертву. Аня была абсолютно нормальным и безвредным ребёнком. Просто перед самой школой на неё накинулась стая собак. И вместе с укусами девочка заработала заикание, непроизвольное мочеиспускание, фобии и нервный тик. Родители Анны водили её к психологам, но они не смогли помочь. Зато для Марины, которая вечно совала свой нос во взрослые сплетни, сам факт, что «водили к психологу» стал сродни занятием проституцией. Аня была пугливая, ведомая безмолвная девочка, которую Марине так хотелось добить забавы ради. Иногда учителя поднимали вопрос по поводу травли Анны. Но Марина, как самая дерзкая, тут же вставала и держала громкую речь с вызовом, суть которой сводился к тому – как это школа и её учителя допускают, чтобы вместе с нормальными детьми училась ненормальная? И если так пойдет дальше, то следует пожаловаться куда надо! И обычно боязливые на жалобы учителя теряли свою строгость и меняли тему. Но сегодня всё изменилось. Анна вернулась в родной город уже в роли влиятельной чиновницы администрации. А её муж - успешный бизнесмен, который поднялся не без помощи криминальных методов. Марина ждала удар в любую секунду…Вечером она вышла с работы и направилась к остановке. По узкому тротуару навстречу ей шел парень в медицинской маске. Шел, широко размахивая руками быстрой и вальяжной походкой, в руке он держал баночку пива и внимательно посмотрел на Марину. У женщины внутри что-то екнуло, и когда парень почти приблизился, она тут же прошмыгнула в бок, забежав в случайный магазин. Парень обернулся, словно потерял цель. Сердце Марины готово было выпрыгнуть из груди, голова гудела и ужасно болел затылок. Только через полчаса, когда уже магазин стал закрываться, женщина с замиранием вышла на улицу, судорожно оглядываясь. На месте той тропинки, где прошел парень, Марина заметила разлитую жидкость, а нос учуял резкий запах щелочи. Началось…Марина работала медсестрой, а её муж Виталий - таксистом, теперь она была совсем беспомощна. Муж не воспринял опасность всерьез, но Марина настаивала, чтобы он её возил и отвозил на работу. Его стараний хватило на два дня. На третий день Виталий отказался забирать жену с работы, ссылаясь на срочные заказы. Марина попросила у коллеги номер самого проверенного и хорошего таксиста. Это был немолодой мужчина с хриплым и приглушенным голосом. Уже садясь в машину, женщина пожалела о своем выборе, что-то в нём внушало страх. Она не сводила глаз с его волосатых огромных рук. Водителю позвонили. Но это был не диспетчер. Завязалась беседа. Мужчина стал рассказывать о рыбе, которую он поймал на озере, большую и шуструю, и про то, что он её отвез другу Ломоносу. По Марине пошли мурашки, страшная догадка – словно молотком стала бить по её вискам. В какой – то момент водитель резко поднял руку. И женщина не выдержала, одним махом выбросилась из движущей машины прямо на проезжую часть. Машины едва успели остановиться. Её таксист что – то кричал вслед, а Марина бежала и ещё раз бежала, не обращая внимания на пронзающую боль в спине…Этим вечером Марина почти была спокойна. И хоть на работе начались проблемы.…И всё из-за её постоянных перепроверок. Марина подумала, что раз кислотой облить не получилось, заманить и поймать тоже, то скорее всего захотят подставить на работе, ведь это её коллега дала номер того таксиста, а значит уже накормлена и в сговоре. Потом посадят в тюрьму. А тюрьме сделают всё что захотят. И женщина стала перепроверять каждую ампулку, каждое назначение, дотошно и мнительно, чем весьма тормозила общий процесс работы и раздражала всех вплоть до начальства. Все разносы и выговоры Марина выносила стойко. Она не даст себя подставить, они только и ждут её хоть одну ошибку, и злятся, что не попадается. Но нервы конечно были не железные и где – то там внутри она, конечно, понимала, в её работе тем более, захотят, всегда подставят.Двухлетний сын Тимур, которого муж привез из садика, ласкаясь с ней, пожаловался. В садик пришла новая воспитательница со злыми глазами, и ему, Тимурке, очень стало страшно. И он не хочет больше ходить в садик. Марина пошла в ванную, помыв в лицо, забилась в тихой истерике. «Только не Тимурка, только не сын!»Когда пришел Виталий, женщина решительно заявила ему о своем решении. Она увольняется с работы, забирает из садика сына и сидит дома, на обеспечении мужа. Муж эту новость воспринял в штыки. Он, конечно, мог на свою зарплату их содержать, но это означал полный отказ от его карманных расходов и пива перед сном. Супруги поругались, Марина кинулась на мужа с кулаками, а тот впервые влепил ей пощечину одну за другой. Гордость и злость взыграли в униженной жене. Женщина собрала его вещи и тут же выставила за дверь. Припомнив тому пару измен и то, что он толком ничего не приносит в дом. Без мужа, Марина почувствовала большое облегченье, и лишь удивилась, почему она не сделала это раньше? Ведь пользы от этого *удака давно не было, одни нервы и пиво. Ночь Марина не спала, думала, как выйти из этой ситуации. Подруга скинула пару ссылок работы в интернете, деньги конечно маленькие, но хватит на первое время, а потом женщина спланировала продать квартиру и сбежать куда–нибудь подальше, авось Анна её забудет и простит.Утром следующего дня в дом позвонили. Марина посмотрела в глазок и увидела мужа. Тот просился в дом, чтобы забрать фотографии своей умершей матери. Марина, решив, что самое страшное позади, открыла ему дверь. Но он оказался не один, на лестнице внизу прятались трое крепких мужчин и две женщины. Марина закричала, и побежала на кухню, схватив огромный нож. Но ударить кого-либо она им не успела. Виталий быстро скрутил её руку, нож выбили. Двое мужчин быстро и профессионально её связали. Тимур истошно кричал. А Марина задыхалась в истерике, она просила пощадить сына, не убивать его, и не убивать её на глазах ребёнка. Виталий ухмылялся, женщины качали головой и что–то заполняли в бумагах. «Всё кончено, они победили, Анна не простила» - последняя мысль промелькнула в голове Марины. Связанной женщине что-то вкололи и тихо уволокли в неизвестность, словно рысь утащила свою добычу. Виталий остался дома и успокоил сына, подарив ему игровой планшет.Через полчаса в этот дом вернулась одна из женщин, что были утром. Молодая красивая, открыла квартиру своим ключом. Мужчина и женщина слились в долгом поцелуе прямо в прихожей. Кровать ещё не остыла от Марины, как на ней уже миловался муж с другой женщиной. Виталий нежно ворковал:- Леночка, я тебе говорю, всё надежно. Она сама себя скомпрометировала перед ментами. Квартирка записана только на неё, больше наследников у её погибших родителей не было. А значит теперь после неё квартира только моя и Тимуркина, а лишение её родительских прав вопрос времени. Пацан маленький, Марину вряд ли запомнит, так что ты станешь его полноценной матерью. А она оттуда не вернется, коллеги уже дали показания, да и я добавил, типа у них в роду были шизофреники, ложь конечно, но кто теперь – это проверит.- А вдруг и в правду наследственное, Виталий, всю жизнь, продуманная змея была, чего она умом тронулась?- Да нет, Леночка. Она пару недель назад на похороны главврача ходила. А того похоронили рядом с некой Анной. Марина эту Анну узнала, одноклассницами они были, только та повесилась в седьмом классе, говорили тогда, моя виновата, но моя этим даже гордилась. Так вот Марина, когда мимо проходила этой могилки, упала и затылком ударилась об железный колышек оградки своей одноклассницы. И даже сознание потеряла, рану зашили, поставили легкое сотрясение, а оно видишь, в какое осложнение вылилось. Так что там уже на физиологическом уровне нарушения. Она не вернется, у меня в психушке брат работает, он позаботится и об этом. Ведь сама Марина не раз говорила - ненормальным не место среди нормальных людей.Автор - ГалиандарИсточник: http://darkbook.ru/ogradka-strashniya-istoriya

Ключевые слова: Травля норма паранойя месть

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