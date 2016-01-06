"Я всегда буду рядом... даже после смерти"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 123 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 07:16 by

Мой отец - мой ангел хранитель. Уже умирая, мой отец пообещал мне, что всегда будет рядом... «Я всегда буду рядом с вами... И если кто-то захочет обидеть тебя, Игоря или малышей, я не позволю. Я дам знать... Я отведу от вас беду, доченька!»Мама умерла, когда мне едва исполнился год. Пока отец находился в рейсах, моим воспитанием занималась моя бабушка.Папа так никогда больше и не женился. Позже он объяснил мне уже взрослой: «Был молодым - не хотел приводить в дом мачеху, а потом, когда ты выросла и обзавелась своей семьей, не видел смысла».Я всегда выходила на причал встречать его из рейса, с нетерпением ждала возвращения, считала дни и минуты, оставшиеся до встречи с любимым папулей....Море такое синее-синее, солнечный диск медленно сползает за горизонт, тихий плеск волн и крики чаек... Я крепко сжимаю своей маленькой ладошкой сильную руку отца. Легкий ветерок развевает мои волосы, они немного щекочут лицо, от этого становится весело.- Чего смеется мой котенок?Папка наклоняется, легонько касается губами моей щеки.- Щекотно! - хохочу я, а через пару минут серьезно, как взрослая, спрашиваю: - А ты надолго приехал?- На целый месяц! - отвечает он.- А потом мы снова будем одни-одинешеньки... - вздыхаю. - А ты всегда так будешь уезжать?- Нет. Вот выйду на пенсию и стану сидеть с вами дома.- Всегда? Прям всегда-превсегда?- Конечно. Обещаю тебе: я всегда буду рядом с тобой!Сладкий сон, в котором я снова была маленькой девочкой, идущей с отцом по набережной приморского городка, внезапно прервался каким-то странным грохотом. «Что это?! Малышня гостит у сестры, муж в командировке... Ну да, конечно, опять подлец Лузер что-то сбросил с кухонного стола! Сейчас задам ему!» - подумала недовольно.Не хотелось вылезать из-под теплого одеяла, но по опыту знала: этим «что-то» вполне может быть банка со сгущенкой, которую забыла на столе вечером, а значит, измазанный ею котяра перепачкает все в доме. Ничего не поделаешь, нужно топать в кухню! Мельком глянула на часы: начало первого ночи! Мерзавец! Внутри закипела злость на шкодливого кота. До кухни дойти не успела. Остановилась как вкопанная на пороге гостиной: на полу лежал турецкий серебряный, покрытый художественной резьбой, кувшин. Он всегда стоял на полке вместе с другими сувенирами со всего света, привезенными моим папой, моряком дальнего плаванья.- Лузер! Скотина! Прибью я тебя когда-нибудь! - заорала я, оглядываясь в поисках кота.- Мр-р... - раздалось из детской.Оказалось, что кот мирно спит, свернувшись калачиком возле батареи. Лузер приподнял голову, недовольно глянул в сторону хозяйки, потревожившей его сон, сладко зевнул и отключился. «Чуть было не отшлепала ни в чем неповинную животину!» - подумалось мне.Вернулась в зал, подняла кувшин и повертела его в руках. Посмотрела на полку... Она висела ровно, без малейшего наклона. Так почему кувшин упал? Здесь нет сквозняков, да и землетрясение можно смело исключить. Так что же случилось? А если сделать предположение из области фантастики, что в комнате образовалось какое-то неожиданное завихрение воздуха типа мини-торнадо, то почему упал только кувшин, а все остальные предметы остались на местах? Присела, так как хотела собраться с мыслями, сосредоточиться. Потрогала резные края кувшина, вспоминая, как радовалась, когда папа его подарил... Тогда обещала, что в следующий раз мы вместе поедем в Турцию...Но этот следующий раз никогда не наступил... Я вышла замуж, потом родились дети, а два года тому назад папа умер... Я тяжело перенесла его смерть. До последней минуты сидела у его кровати, а когда он уходил, держала за руку..Старалась скрыть свои слезы, но напрасно... Боль сжимала горло, не давала произнести ни одного слова. А столько еще хотела ему сказать... Не успела...От грустных мыслей оторвал ужасающий грохот, донесшийся из спальни. Стало уж вовсе не по себе. Буквально заставила себя туда войти. О ужас! Дубовая полка, висевшая прямо над тем местом, где я спала, оборвалась. Стало плохо. Ведь, если бы я там дрыхла, то... от моей головы осталось бы кровавое месиво! Без сил опустилась на пол. Руки и ноги дрожали, ладони стали ледяными, а по спине стекал мерзкий холодный ручеек. Господи, а если бы я не проснулась?Вдруг как молнией ударило: папа, папочка, это ты, отец, мой ангел-хранитель, отвел от своей дочери беду! В голове всплыли его последние слова:- Не плачь, Наталка, - с трудом произнес отец. - Я всегда буду рядом с вами... И если кто-то захочет обидеть тебя, Игоря или малышей, я не позволю. Я дам знать... Я отведу от вас беду, доченька!Немного пришла в себя и, несмотря на позднее время, все же решила убрать в комнате и спальне. «Может быть, это поможет хоть как-то успокоиться!» - промелькнуло в голове.Внезапно мой взгляд наткнулся на маленькую золотистую коробочку, которая выпала из кувшина. Снова нахлынули воспоминания. Папа, таинственно улыбаясь, вызывает в коридор моего будущего мужа Игоря. Они о чем-то шепчутся, а на свадьбе отец преподносит мне шикарный подарок - перстень, украшенный драгоценными камнями. Сначала я носила его, не снимая, а потом, после первых родов, поправилась, колечко стало сжимать палец, и я положила его назад в коробочку до лучших времен. К своему стыду совсем забыла о нем. Машинально надела перстень. «Хм... А кольцо-то уже не жмет! Конечно, ведь за последние пять лет сбросила килограммов десять, а то и больше!» И опять мысли уходят в прошлое.Возникает яркое воспоминание: Игорь пришел свататься, а папа, знавший его несколько лет, так как они какое-то время ходили в море на одном судне, и поэтому, собственно, мы с будущим супругом и познакомились, говорит: «Теперь у меня появится сын!» Нужно сказать, что у отца с Игорем были не родственные отношения, как у тестя и зятя, а крепкая мужская дружба на равных.Мысли перескочили на нашу с мужем жизнь. Мы не виделись уже месяц. Игорь обещал на прошлой неделе приехать на эти выходные, но так и не явился. А я сильно скучала. Внезапно возникло ощущение, что что-то не так, но что именно? «Утро вечера мудренее!» - подумала и легла спать.Вероятно, на какое-то мгновение забылась, проснулась же оттого, что кольцо немилосердно сдавило палец. Глянула на руку: она распухла, пальцы побелели. Попробовала стянуть перстень - тщетно! Мало того, чувствовала странную пульсацию от него.Перед глазами появилось лицо умирающего отца, когда он говорил, что будет всегда со мной и подаст какой-то знак, если должно произойти что-то плохое. Папа опять предупреждал. Но о чем, а вернее - о ком? О моем муже? Но ведь не может быть, чтобы он хотел сделать мне что-нибудь плохое... Или ему что-нибудь угрожает?Несмотря на то, что была глубокая ночь, взяла мобильник, набрала номер супруга. Вне зоны! Снова и снова перебирала кнопки - никакого результата! Сердце неизвестно почему отчаянно колотилось. «Господи, что с ним?»Странно, но в тот момент совершенно забыла о боли в пальце. Вероятно, не до того было! «Игорь, ответь, ну прошу тебя!» - неизвестно к кому взывала я.За окном начинало светать. Сделала крепкий кофе, отхлебывала большими глотками обжигающий напиток и размышляла: «А вдруг у Игоря там появилась другая женщина? Ведь все в жизни бывает...» На сердце похолодело от этих мыслей. Старалась отогнать их от себя, но они с назойливостью осенней мухи не давали покоя.«Так! Не выдумывай! Сегодня приедет! - убеждала сама себя. - Но почему он все время вне зоны...» Наступило утро. Вышла из кухни и увидела лежащий кувшин, который так и не поставила на место. Взяла его в руки, провела пальцем по резному ободку и вскрикнула от боли: на кончике пальца появилась капелька крови. «Надо же быть такой недотепой! Порезаться гладким без зазубрин краем!» - мысленно отругала себя.Вспомнилось: в тот день узнала, что стану мамой. Врач послал сдать анализы, а папа ждал в коридоре. Странно, но до того момента я не знала своей группы крови. Пожилая медсестра определила ее, недовольно покачала головой.- Что-то не так? - в испуге спросила у нее, холодея от страха.- Да... как сказать... Очень редкое сочетание: четвертая группа и отрицательный резус. Проблемы могут быть! - ответила медсестра.Из кабинета врача вышла со слезами на глазах, бросилась к отцу, который сопровождал меня в тот день в поликлинику:- Пап, у меня отрицательный резус... И группа четвертая... Это плохо! - слезы потекли уже ручьем. - Проблемы могут быть!- А почему? - не понял папа.- Редкая группа.- Редкая, да меткая! - засмеялся отец. - У Игоря тоже четвертая минус! Он как-то в рейсе донором был для матроса с редкой группой крови. Поэтому не слушай никого, все у тебя будет хорошо!А дома Игорь тогда сказал: «Мы с тобой одной крови: ты и я!»И вдруг события последних суток стали как-то сами собой выстраиваться в логическую цепочку: ни с того ни с сего падает кувшин, поднимаюсь с постели, куда с грохотом обваливается полка, нахожу кольцо. Затем порезала руку... Игорь не приехал и не позвонил. С ним произошла беда! Отец все время наталкивает на эту мысль. Раздался сигнал - пришла СМС-ка. Схватила трубку: Игорь появился в сети. И только хотела набрать его номер, как он сам перезвонил.- Игорь?! Ты где?! С тобой все нормально?! Почему ты не приехал?! - заорала как сумасшедшая.Ответил незнакомый женский голос. От ее слов сердце сжалось.- Вы жена Игоря Алексеева?- Да... А... а вы кто?- Врач. Вы только не волнуйтесь... Ваш муж в больнице, ночью произошла авария на дороге... Он в тяжелом состоянии, потерял много крови. Нужно срочное переливание, а у нас в городке такой редкой группы в запасе нет...- Почему вы сразу не позвонили?- В первые минуты нам не до того было, а потом телефон разрядился. Вот зарядили - звоню. Ищите кровь и побыстрее! Нужна четвертая отрицательная. Записывайте адрес больницы... Поторопитесь!- У меня четвертая отрицательная... Я скоро буду!Я быстро оделась и через полтора часа уже влетела в отделение реанимации соседнего городка. Игорь пришел в сознание на следующий день. Увидев меня, чуть улыбнулся, слегка сжал пальцы своей ладонью:- Спасибо тебе...- Не мне, это отцу спасибо!- Ты о чем? - удивился он.- Потом расскажу... Знал бы ты, как я за тебя волновалась...Я уверена, что это мой отец - мой ангел-хранитель, мой папочка, помог мне спасти любимого!Автор - Наталья.

Ключевые слова: Ангел-хранитель отец смерть кот ваза кровь муж больница

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