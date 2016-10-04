Сон не помог предотвратить беду

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:06

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Helldog Просмотров: 155 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 15:06 by

Я очень редко вижу сны и еще реже их запоминаю, но этот сон до сих пор стоит у меня перед глазами.У меня внезапно умер отец (оторвался тромб), я даже попрощаться с ним не успела, приехала только на похороны. После поминок мы с мамой долго сидели, обговаривали случившееся. Мама рассказывала, что отец как будто чувствовал, что скоро умрет, хотя никогда не жаловался, что у него болит сердце.Папа никогда не любил вставать рано, а в то утро как раз была суббота, тем более можно было дольше поспать. Мама услышала, что он вышел на балкон и решила, что ему плохо. Папа стоял грустный, а на мамин вопрос, почему он так рано проснулся, ответил: «Я видел восход солнца только в детстве, когда пас коров у бабушки, и вот захотелось еще раз увидеть». Маме стало не по себе, но, немного постояв с ним, пошла спать. Проснувшись, не увидела отца рядом, решила, что он на кухне, но увидела его лежащим на балконе. Надеюсь, что он увидел восход солнца.А мне в ту ночь снится сон, будто покойная бабушка (мамина мама) приехала к нам в гости. Я собираюсь в школу и понимаю, что бабушка приехала, чтобы забрать маму к себе домой. Я в панике, думаю - а как же мы с папой, стала плакать, просить бабушку уехать одной, но она сказала: «Успокойся, мне нужна не твоя мама, а отец». Я успокоилась, почему-то решив, что он поможет ей по хозяйству и вернется домой. Но папу все равно стало так жалко, что я даже проснулась со слезами на глазах.Этот сон стоял у меня перед глазами два дня, я не могла успокоиться, чувство беды никак не проходило. Решила, что это к болезни или к смерти кого-то и родных, оказалось, бабушка таки забрала отца. Но почему она приснилась мне, а не маме (своей дочери), чтобы ее предупредить?

Ключевые слова: Сон предупреждение отец смерть предчувствие

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