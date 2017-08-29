Бабье лето

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 142 Комментарии: 2 +3 Вчера, 09:59 by

Ранней осенью, когда случаются тёплые денёчки бабьего лета, затевает Макоша чаепитие – расстилает на столе под яблоней яркую скатёрку, собирает самовар, варенье да баранки маковые – гостей поджидает. Себе веночек из осенних цветов плетёт – покрасоваться напоследок.Никого специально не приглашает. Кто захочет, тот и придёт. Макоша всем рада.Последнее время гостей всё меньше становится. Забыли люди о тех, кто издавна рядом обретается, исчезла вера в чудеса. Сникли существа неведомые, кто за грань ушёл, кто под землю, в пещеры да норы. Там и живут потихонечку, но к людям больше – ни-ни. Обиделись.Вот и теперь лишь блуд да черток пожаловали. Перед долгой зимой повидаться.Блуд – весёлый, с виду совсем как человек. Только по пальцам и отличишь – по четыре на каждой руке. Сильно охочий блуд до чая. Оно и понятно - он всё больше в лесу живёт – откуда там чай.Скучает он. Вот и балует - грибников да охотников частенько обводит, по лесу блуждать заставляет. А разозлится если – далёко заведёт, в самую глушь! И всегда к воде! К болоту, или к озеру лесному. Хорошо, если отпустит, отведёт морочь в самый последний момент. И очнётся человек посреди воды! Как оказался здесь, как пришёл в место нехорошее - ничего не помнит. Если спокойствие сохранит – выберется без потерь. Ему в этом другие нечистики пособят – лозники, что в ивах у воды живут. Крошечные они и беззлобные. Поиграют только маленечко – макнут заплутавшего в воду. После ветки спасительные опустят, ухватиться за них помогут – так и вытянут.Черток – тот среди людей крутится, по деревням да городишкам маленьким. То на рынке болтается - под ногами путается, норовит разбросать выставленное на продажу добро. Кому подножку выставит, кому глаза пылью запорошит... То в автобус заскочет – потолкаться среди людей. Под руку толкнет – мелочь рассыплется, ноги отопчет в тесноте, щипаться примется. Заругается меж собой народ, а черток и рад! Смеётся, в ладони хлопает. Такая у него забава.Блуд зимой у лозового деда квартирует, под моховой кочкой сухо и уютно ему. Там и дремлет в ожидании весны.А черток под холода к людям прибиться пытается, чтобы в тепле квартиры зиму переждать. Выберет себе семью, где частые склоки да свары случаются, и туда. Хорошо ему с ними. Сытно! Кормится он словами грубыми да мыслями злыми. Хотя иногда и от бараночек не отказывается, таких, как у Макоши выходят – румяных да маком сдобренных. Хрустких, рассыпушных.Баба Фина, что в доме с Макошей живёт, совсем стара стала, глазоньки выцвели – ничего почти не видит. В соседях у неё дед Тиша да собака без имени. С дедом баба Фина давно разругалась, лет десять уж не разговаривают. Особняком живут. Каждый по себе. Приходится Макоше крутиться - и за бабкой присматривать, и деда навещать. Прибирается Макоша у него. Стряпает. Еда простая, но сытная, с огородика своего.Всё реже баба Фина во двор выбирается. А как выйдет – по сторонам щурится, дивится – дворик весь травой зарос, а сбоку будто грядочки – зеленушка растёт, помидорки краснеются, огурчики по забору плетутся. Откуда взялись? Неуж, я сажала? – тщетно пытается вспомнить старая, вздыхает…- Скучно небось тебе со старухой? – в который раз выспрашивает блуд. – Перебралась бы от неё.- И то правда! Пора тебе, кика, в цивилизацию податься! – степенно кивает головой, соглашается черток.Макоша только отмахивается. Куда она от бабки пойдёт, если ту ещё махонькой девчоночкой помнит. Помнит, как подобрала её, Макошу, в сугробе примёрзшую да домой притащила. Как за печкой в тёплой тряпице пристроила да гостинцы положила рядышком. Так всю жизнь бок о бок и прожили. Что уж теперь…Хорошо нынче в саду. Яблони ветви до земли свесили – уродилось плодов немеряно! Глянцевые, крепенькие – аромат от них! Сейчас бы варенья наварить, баночки компота закатать… Да только для кого?Тонкими липкими нитями щекочут лицо паутинки… Сонный ветер едва шевелится, легонько покачивает лохматые астры…Притихли гости, задумались каждый о своём…Плещет солнышком в глаза бабье лето, гладит по головам мягкой ладонью. Шепчет слова заветные – для каждого свои. Из тех, что на сердце теплом ложатся и холодной зимой греть станут...Автор - Елена Ликина.

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