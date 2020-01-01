Поучительная история о поступках

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:32

Причина: Изменен раздел.

Р’РµСЂР° РўРµСЂРµС…РѕРІР°РєСѓ Просмотров: 84 Комментарии: 0 -1 Вчера, 18:32 by

-Скажи, если ты не человек, то кто ты?~ «Кто ты», слышалось у него как эхо в голове.-я…я…я…вампир!— О>О-Нет! Осторожно! Машина!-А? Что?~Одним мигом он достиг её и толкнул на тротуар… а сам попал под машину…— Блуд? Блуд! Нет! Не умирай!~Кто-то вызвал скорую, через несколько минут она приехала.-Л…люб…блю…-Молчи! Береги силы!Скажите, можно поехать с вами? Мне надо сказать хирургу пару слов! Пожалуйста!~Доктора кивнули.-Спасибо вам!~В больнице:-Здравствуйте, можно вам кое-что по секрету сказать?-Да, конечно.-Того «человека», которого вы будете сейчас оперировать, не человек, он-вампир. Только пожалуйста, никому не говорите…-Хорошо.-Спасибо…-Не волнуйтесь, я самый лучший хирург в больнице, я всё сделаю аккуратно.-Хорошо…~Прошло 2 часа…-Мисс Эш?-Я-Операция прошла успешно, он очнулся, к большой странности)-Спасибоооооо!~Она зашла в палату:-П..прост…ти, что… напу..г…гал..-Главное- ты жив…____________________________________________________________________________________ГЛАВНОЕ-НИ КАКОЙ ТЫ РАСЫ, НИ КОКОГО ТЫ ПОЛА…ГЛАВНОЕ-КАКИЕ У ТЕБЯ ПОСТУПКИ!

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