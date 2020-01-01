Поучительная история о поступках-Скажи, если ты не человек, то кто ты?
~ «Кто ты», слышалось у него как эхо в голове.
-я…я…я…вампир!
— О>О
-Нет! Осторожно! Машина!
-А? Что?
~Одним мигом он достиг её и толкнул на тротуар… а сам попал под машину…
— Блуд? Блуд! Нет! Не умирай!
~Кто-то вызвал скорую, через несколько минут она приехала.
-Л…люб…блю…
-Молчи! Береги силы!
Скажите, можно поехать с вами? Мне надо сказать хирургу пару слов! Пожалуйста!
~Доктора кивнули.
-Спасибо вам!
~В больнице:
-Здравствуйте, можно вам кое-что по секрету сказать?
-Да, конечно.
-Того «человека», которого вы будете сейчас оперировать, не человек, он-вампир. Только пожалуйста, никому не говорите…
-Хорошо.
-Спасибо…
-Не волнуйтесь, я самый лучший хирург в больнице, я всё сделаю аккуратно.
-Хорошо…
~Прошло 2 часа…
-Мисс Эш?
-Я
-Операция прошла успешно, он очнулся, к большой странности)
-Спасибоооооо!
~Она зашла в палату:
-П..прост…ти, что… напу..г…гал..
-Главное- ты жив…
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ГЛАВНОЕ-НИ КАКОЙ ТЫ РАСЫ, НИ КОКОГО ТЫ ПОЛА…
ГЛАВНОЕ-КАКИЕ У ТЕБЯ ПОСТУПКИ!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:32
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 18:32 by Р’РµСЂР° РўРµСЂРµС…РѕРІР°РєСѓПросмотров: 84Комментарии: 0
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