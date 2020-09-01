Мистика в судьбе человека

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:10 by

Эти мистические истории были услышаны мной в далёком детстве. Из моей памяти стёрлись имена, даты и место действия. Но даже годы не смогли уничтожить мои впечатления от услышанного.Где грань, разделяющая мистику и реальность? А может, этой грани вовсе нет? Провидение свыше, судьба, совпадение или случайность? Впрочем, случайности – не случайны, и факт того, что мистика и реальность живут рядом – неоспорим.Автобус остановился около старой остановки. В лицо Василия Фёдоровича повеял лёгкий ветерок, принёсший запах хвои и цветов, где-то звонко куковала кукушка, слышался звук трактора-трудяги. Вот она – мечта любого горожанина. Василий Фёдорович вдохнул полной грудью.Пять лет назад погибли его дочь и зять. Это несчастье сильно подорвало и так хрупкое здоровье старого фронтовика. Но отчаиваться нет времени, теперь на его плечи легла забота о внуке Серёже. А годы идут. Всё чаще и чаще стало побаливать сердце, мучила одышка и ныли старые раны. «Поднять бы Серёженьку, а там и умирать можно», — думал Василий Фёдорович.Позавчера он отправил внука в пионерский лагерь, а сам решил съездить в село, где прошло его детство. Порыбачить, грибов пособирать, но самое главное – сходить на клюквенные болота. Кислая, вяжущая, набивающая оскомину ягода эта очень полезна для здоровья. Василий Фёдорович представлял, как зимними вечерами будут они с Серёжей пить чай с клюквенным вареньем и болтать о всяких пустяках.Жил в этом селе его старый друг, не виделись они, правда, уже лет восемь, но разве настоящую дружбу годы разрушат? Через двадцать минут пожилой мужчина уже стучал по крепким воротам, предвкушая радость встречи. Каково же было его разочарование, когда на его стук вышла жена и сказала, что дед Степан (так звали его друга) вот уже месяц как гостит у старшего сына в Казахстане.Пожилой человек присел на скамейку около дома. «Значит, не судьба», — подумал он. Автобус до города отходил через три часа. Посидев немного, Василий Фёдорович решил сходить на озеро и просто искупаться, совсем, как в детстве. Благо, оно находилось на окраине деревни.Заросшее камышом, озеро встретило шумом плескающихся мальчишек и запахом тины. Мужчина отошёл подальше от мостков, где стоял смех и визг купающихся. Здесь была тихая неглубокая заводь, знакомая ему с детства. Ничего не изменилось: те же стрелки камышей, качающиеся от лёгкого ветерка, нежная рябь, бегущая по воде.Старый фронтовик снял одежду и с удовольствием зажмурился, войдя в тёплую воду. Отплыв от берега на несколько метров, он лёг на спину и стал наслаждаться умиротворением и спокойствием, охватившим его старое тело. Внезапно острая боль пронзила грудь. Василий Фёдорович напрягся и прижал руку к груди. Опять сердце шалит. Боль не отпускала. Онемела рука, закружилась голова, и всё поплыло перед глазами. До берега рукой подать, а сил нет никаких. Боль пронзает тело, воздуха не хватает, и какая-то неведомая сила тянет ко дну.Очнулся Василий Фёдорович уже на берегу. Над ним склонился курносый паренёк с крупными веснушками, лет шестнадцати, и заботливо приподнимал голову пожилого человека.— Там, в рюкзаке, таблетки, — прошептал мужчина.— Сейчас, сейчас, потерпите немного, — ответил паренёк, повернувшись туда, где лежали оставленные вещи.Сквозь полуопущенные веки Василий Фёдорович заметил что-то странное на спине паренька. Чуть повыше лопаток виднелись наросты, напоминающие сложенные крылья. Ему даже почудилось, что он видит белые перья, подымающиеся от лёгкого ветерка. Он смутно помнил, как его долго куда-то везли, как хлопотали над ним заботливые врачи, но последние слова, сказанные незнакомым молодым человеком, он запомнил на всю жизнь.— Не время уходить ещё! Серёжку надо на ноги ставить. Хорошим человеком будет внук твой!Выписавшись из больницы, пожилой мужчина не раз приезжал в то село. Расспрашивал местных, искал паренька с крупными веснушками, но никто такого не знал и ничего вразумительного объяснить не мог.Как он узнал о внуке? Сложенные крылья – это игра воображения или сам ангел спустился с небес? Чудесное спасение – совпадение, или провидение свыше?Говорят, у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Любое событие влечёт за собой последствия – хорошие или плохие. Предоставляя выбор жизненного пути человеку, ангел-хранитель всегда рядом, оберегает, отводит, следуя божьим законам. Может быть – это именно тот случай.Говорят, что слепой душой видит. Подтверждений этому немало. Например, знаменитая Ванга. А мало ли таких Ванг в мире?! Много, только знают их не все.Старой бабе Симе шёл девяносто пятый годок. А всё на своих ногах, в здравом уме, в твёрдой памяти. Сорок лет проработала она хирургом в местной районной больнице. Теперь давно на пенсии, живёт с внучкой в большом доме в самом центре села. Около её дома всегда народу много, и местных, и приезжих. Каждый со своей бедой, со своей болью. Дело в том, что может баба Сима, взглянув на человека, сказать, что за недуг у него. Врачи ошибаются, а она никогда. Многие спрашивали бабу Симу, как это у неё получается, а она улыбается хитро щурясь: «Человека вижу насквозь». А больше от неё и слова не добьёшься.Привезли как-то к ней больного мальчика. Отчаявшиеся родители видели в старой бабушке единственную надежду: ребёнок за три месяца совсем зачах, точного диагноза нет. Малыш лет пяти еле держался на тонких ножках и жался к матери, со слезами на глазах. Баба Сима долго смотрела на малыша незрячими глазами, а потом сказала куда-то в сторону:— Я и сама вижу, без тебя обойдусь!Такие слова повергли мать в недоумение. С кем это бабушка разговаривает?А та уже к матери обращается:— Что, милая, и часто у мальчишки судороги бывают?— Часто, а в последнее время совсем замучились. Он кушает плохо, совсем слабеньким стал. Наверно, нервное это.— А грудью долго кормила?— Да искусственник он, только разве это важ…Договорить женщина не успела, потому что баба Сима перебила её.— В младенчестве своё не взял, сейчас, видно, молочко с творожком не ест. Кушает он плохо! А чем кормишь-то?— Он у меня молочное вообще не ест.— А вот тебе и результат! В молочных продуктах есть всё, что ему для здоровья нужно. Молочное он не ест! Вот отсюда и хворь, и судороги, и слабость.Старая женщина разгорячилась так, что на щеках румянец появился, а старческий голос задрожал от возбуждения. Внезапно она замолчала, а потом произнесла:— Прав ты, на покой мне пора, устала я очень.Молодая женщина с ребёнком на руках уже за дверью была, а баба Сима всё бормотала:— На покой пора, и мне, и тебе, мы своё дело с лихвой сделали.Скоро по посёлку слух прошёл – слегла баба Сима. Многие жалели её от чистого сердца, добра она много сделала. Людям в помощи никогда не отказывала. Находились и такие, кто злорадствовал. Мол, конец ведьме старой пришёл. Внучка бабушку свою окружила заботой, ни на шаг не отходила, но старушка быстро угасала.Сегодня она попросила внучку присесть рядом и выслушать её тайну.— Вот все удивляются, как это у меня получается незрячей увидеть человека насквозь. А это вовсе и не я вижу. Я как зрение потеряла, очень уж переживала. Чувствовала, что что-то в жизни не сделала, да и обузой вам быть не хотела. Иногда такая тоска на меня находила, что жить не хотелось. Вот тут и появился он.— Кто он, бабушка?— Ангел или призрак – сама не знаю. Я ведь его присутствие ощущать стала, а потом и слышать. Он стал моим спутником на все эти годы. Это он мне сказал, чтобы я все плохое из головы выбросила, потому что должна людям помогать. Придёт ко мне человек со своей болью, а мой помощник мне и говорит, что у того болит да почему. А ещё рассказал он мне, что нет для него преград, может он не только внутрь тела человека заглянуть, но и душу его увидеть. А вот когда недавно мальчика ко мне привезли, я его сама увидела, чем он болен, сразу поняла. Сама! Без незримого помощника! Вот тогда он мне и сказал, что больше мне не нужен, а время моё пришло. Устала я. Покидает меня жизнь. Только мне не страшно. Знаю – не конец это.Удивилась внучка словам умирающей. Может, чудит бабушка? А ведь дар у неё открылся действительно тогда, когда она ослепла. Ни разу она не ошиблась, много людям добра сделала, прожила жизнь долгую, светлую. Провожали бабу Симу в последний путь всем посёлком. Дождь с утра лил, словно оплакивая хорошего человека, оставившего добрый жизненный след.Кто же был её незримым помощником? Ангел или призрак? А может это игра старческого разума? Бесспорно то, что было это что-то такое же светлое и хорошее, как сама старушка, так как помогало самому ценному на Земле – человеку!Свадьба была в самом разгаре. Жених, солидный темноволосый мужчина, с уже тронутыми сединой висками, не отрывал глаз от своей возлюбленной. Возлюбленная – очаровательная девушка, гораздо моложе своего избранника, покоряла всех своей свежестью и неотразимой улыбкой. Тосты за здоровье молодых следовали один за другим. В самом разгаре свадьбы на пороге зала появилась измученная женщина, держащая на руках годовалого малыша. Двое детей постарше прижимались к матери, держась ручонками за её платье. При виде женщины в зале наступила тишина, смолкла музыка и весёлый свадебный шум.— Как тебе не стыдно, ты — отец троих детей! Где же твоя отцовская честь? Променял нас на эту вертихвостку, которой нужны только твоё положение и деньги! Неужели тебе все равно, что будет с твоими детьми? — гневно выплеснула обвинения женщина, глядя в глаза жениху.На лице того появилась гримаса недовольства и замешательства. Он даже не попытался что-нибудь сказать в своё оправдание. Женщину быстро окружили и буквально потащили к выходу. Раздался плач детей.— Будь ты проклята, разлучница! Как ты могла разбить нашу семью и отнять отца у детей?! Ничего, Бог видит наши слёзы. Его кара настигнет и тебя!Последние слова заглушил возмущённый гул гостей. Дверь зала закрылась, и опять полились звуки весёлой музыки. Некоторые гости озабоченно переглядывались, другие перешёптывались, сидя за красивыми столиками. Атмосфера праздника была безнадёжно испорчена. Жених сидел, опустив голову вниз. Одна молодая невеста оставалась невозмутимой. Нежный румянец залил её щёки, а победная улыбка не сходила с губ.Прошло несколько дней. Умолк свадебный переполох и дни потекли своей размеренной чередой. Вот только в доме молодых было не всё так гладко. Сразу после весёлого застолья красавица жена стала жаловаться на сильную головную боль, которую не могли снять даже лекарства.Умерла она через четыре дня после свадьбы. Врачи констатировали инсульт. Инсульт в двадцать лет у молодой, полной сил женщины! Всё произошедшее дало новую пищу для разговоров. Появление бывшей жены, слёзы детей и страшные слова, брошенные в лицо невесте.Словом можно вернуть человека к жизни, словом можно и убить. Что это: роковое совпадение или всё же сила проклятия? Благословение и проклятие – догмы противоположные, но сила у них огромная.Около трёх часов ночи в дежурную часть отделения милиции поступил звонок. Два тоненьких детских голоска, захлёбываясь от слёз, кричали в трубку:— Он хочет убить нашу маму! Помогите маме!Напрасно дежурный пытался успокоить ребёнка на том конце провода. Ни адреса, ни других обстоятельств узнать он так и не смог. Пока пробивали адрес по номеру телефона, пока машина выехала, прошло довольно много времени. Дежурный, крепкий мужчина со стальными нервами готов был сам расплакаться от безвыходности. Два детских голоса, перебивая друг друга твердили лишь одно:— Он хочет убить нашу маму! Спасите маму!Он сам отец двоих детей, не мог найти слов, чтобы как-нибудь помочь и успокоить этих малюток. Потом всё стихло – на том конце повесили трубку. Группа, выезжавшая на вызов, ещё долго рассказывала об этом происшествии.Проводив мужа в командировку, молодая женщина, намаявшись за день, легла спать. Откуда ей было знать, что сосед-алкоголик, живущий напротив, только и ждал того момента, когда женщина останется дома одна. Он давно обратил внимание на золотые серьги и кольца, которые она носила. А может, и ещё что ценное в доме найдётся. Милиция приехала в тот момент, когда он уже проник в открытое окно. Женщину спасло то, что заснула она не в спальне, а на диване в зале. Преступник, сразу не найдя её, замешкался, тем самым потеряв несколько минут. Испуганная женщина долго не могла прийти в себя, когда в дом ворвались сотрудники милиции и скрутили негодяя, уже занёсшего нож для удара.Когда всё немного успокоилось, пришла очередь удивляться и даже испугаться самим сотрудникам милиции. У молодой женщины не было детей. Она была беременна на восьмом месяце и носила близнецов. Кто позвонил в дежурную часть – так и осталось загадкой.Многое из того, с чем приходится нам сталкиваться остаётся загадкой. Даже не родившийся младенец может найти связь с этим жестоким миром ради спасения матери.Размеренный стук колёс действовал успокаивающе. Да и какие могли быть волнения? За восемь лет работы ни одного случая, из ряда вон выходящего. Панель управления светилась ровным светом, за окном в наступающих сумерках проплывали знакомые картины — поля, небольшие холмы и огоньки одиноких ферм. Сегодня у Робина было очень хорошее настроение. Послезавтра день рождения его младшей дочери. Он совпадал с его выходным. Какое счастье провести весь этот день со своей семьёй!Робин думал, какой подарок лучше купить дочери. Лёгкий стук в окно отвлёк его от этой мысли. Машинист оглянулся. Кто может стучать в стекло поезда, движущегося со скоростью 80 миль в час? Внезапно впереди показался луч яркого голубого света. Робину показалось, что этот свет летит прямо на него с бешеной скоростью. Он на секунду зажмурил глаза, представив последствия столкновения.Открыв глаза, машинист внимательно стал смотреть вперёд, пытаясь разглядеть источник света, но ничего не увидел. Самообладание, выдержка, способность ясно мыслить в любой ситуации – отличительная черта тех, от кого зависит жизнь других людей. Робин Стоуккер, проработавший машинистом поезда восемь лет, не был исключением, но сейчас он не понимал, что с ним происходит.Стук в стекло стал повторяться всё чаще, попеременно переходя то на левую, то на правую сторону. Робин ничего не видел за окном. Вдруг прямо перед ним возник образ женщины. Казалось, что она парила над землёй. Лицо её было белым и прекрасным, а в глазах стояла немая мольба. Робин увидел, что она буквально прильнула к лобовому стеклу движущегося поезда, стуча ладонями и мотая головой. Позади неё лился яркий голубой свет, образуя ореол, напоминающий крылья. Впоследствии Робин не мог объяснить, каким чувством руководствовался, останавливая поезд, но в данный момент он готов был поклясться, что слышал голос, умоляющий остановить локомотив.Когда смолк визг тормозов и обеспокоенные пассажиры стали выглядывать из окон вагонов, Робин, освещая себе путь большим фонарём, двинулся по рельсам. Какой же ужас и удивление испытал он, когда обнаружил на рельсах метрах в десяти от остановившегося поезда двух крепко спавших обнявшихся малышей.Как показало дальнейшее расследование, малыши эти ушли с небольшой фермы, расположенной в нескольких милях от железной дороги. Их мать умерла несколько месяцев назад, отец постоянно был занят нелёгкой работой на ферме. Старая бабушка в этот день не уследила за детьми. Их искали уже несколько часов, но никто даже предположить не мог, что дети окажутся так далеко от дома на рельсах.Когда Робину Стоуккеру показали фотографию умершей матери детишек, он узнал в ней ту женщину, которая появилась в лучах голубого света перед поездом.Мистическая реальность! Умершая женщина вернулась в этот мир, чтобы спасти своих детей. Только истинная любовь не знает смерти, не знает времени, не знает преград.Джон жил со своей семьёй счастливо. У него был большой дом, несколько акров земли, на которых он возделывал кукурузу. Счастье Джона омрачало лишь одно – два года назад он потерял руку. Нелепая случайность во время работы на дробилке привела к серьёзной травме – раздробленные кости, порванные сухожилия. В результате врачи отняли руку по локоть.Когда ты имеешь своё хозяйство, которое является средством к существованию, такая потеря невосполнима. Но Джон привык. Он мог ловко управляться одной рукой: водить трактор, забивать гвозди, работать в поле. Его двенадцатилетний сын был самым лучшим помощником. На этой неделе они решили перекрыть крышу амбара, в котором хранился весь хозяйственный инвентарь, стоял новенький трактор со всем навесным оборудованием и несколько тюков сена.Работа уже подходила к концу. Стив, сын Джона, стал спускаться по лестнице вниз. Сам Джон стоял на большой перекладине, держась рукой за верхнюю балку. В этот момент лестница, на которую поставил ногу Стив, накренилась и стала падать. Мальчик испуганно закричал. Там внизу куча железного оборудования с острыми краями. Глаза сына встретились с глазами отца. Джон выкинул вперёд свою культю. Стив мягко упал на тюки с сеном.Кто может объяснить тот факт, что тогда отец забыл, что у него рука отнята по локоть. Опусти он вторую руку, сам бы полетел вниз. Но в тот момент сын ясно почувствовал, как сильные пальцы отца сжали его ладонь и откинули на спасительные тюки.Мистика? Человек может чувствовать боль в отнятых конечностях. Отец несуществующей рукой спас своего ребёнка, а тот ощутил тепло и силу отцовской руки.Воспоминания и впечатления детства. Многое из того, что происходит в этом мире неподвластно разуму. И всё же человек нашёл простое объяснение непонятному и загадочному. Он назвал это судьбой! У каждого она своя – невидимая ниточка, сплетающаяся в клубок человеческих судеб.Автор - Дианида.

Ключевые слова: Мистика провидение свыше судьба село фронтовик ангел баба Сима свадьба проклятие звонок убийца поезд стук в окно образ женщины судьба

Другие, подобные истории: