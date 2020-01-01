Стукачиха: Знакомство с ведьмой

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 114 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:33 by

Было мне лет пятнадцать. Поехали мы с другом в деревню, погостить у его бабки. Как приехали, сразу познакомились с местными мальчишками-девчонками. Те сразу стали расспрашивать нас про город, мы подробно рассказывали про городскую жизнь, и на какое-то время стали местными знаменитостями.Деревенские тоже не хотели ударить в грязь лицом, и вот как-то сидели мы у озера, и Костик - рыжий деревенский парнишка - сказал:- А у нас в деревне ведьма живёт.- Да ладно, - махнул рукой мой друг Женька, - врёшь.- Да провалиться мне, - засопел Костик, - её дом в овраге стоит. Хотите, вечером сходим туда, и сами увидите?Однако познакомиться с ведьмой нам удалось гораздо раньше...После обеда ребята стали собираться на лавке под большущим деревом. Мы с Женькой, Костик и ещё два пацана сидели и болтали о чём-то, как вдруг Костик затеребил моего друга за плечо.- Смотрите, смотрите! Вон бабка Стукачиха идёт! Она - ведьма!Мы все разом обернулись и увидели худую сгорбленную старуху, ковыляющую через улицу. Одета она была во всё чёрное, в руке держала кривую палку, на которую опиралась при ходьбе. В какой-то момент она резко посмотрела на нас. Мне тогда показалось, что взгляд свой она бросила конкретно на меня. Потому что словно молния пронзила всё моё тело.Старуха доковыляла до одного из домов, находящихся на нашей улице, и скрылась за калиткой.- Тут у неё кума живёт, баба Галя, - пояснил Костик, - пару раз в неделю Стукачиха к ней заходит. А хотите, докажу, что она ведьма?!- Докажи.Мы тихонько пробрались в заросли ивы, которая росла возле двора бабы Гали, и стали смотреть через дырки в заборе.Долгое время во дворе никого не было, но спустя часа полтора появились две старушки, одной из которых была Стукачиха.- Ну я пошла, кума, - услышали мы холодный каркающий голос, - зайду на неделе.- А теперь смотрите, - прошептал Костик, доставая из кармана складной ножик, - меня моя бабушка одному трюку научила.Он подкрался к калитке и воткнул свой ножик прямо в столб, на который эта калитка крепилась.- Валим отсюда, - прошипел Костик, и мы рванули на другой конец улицы.Едва мы успели отбежать, как калитка распахнулась, и появилась Стукачиха. Она собиралась сделать шаг, но застыла, словно статуя. Затем старуха стала топтаться на месте.Всё это продолжалось минут пятнадцать. Стукачиха то топталась, то поворачивалась на месте, глядя по сторонам. Будто какая-то неведомая сила не давала ей пересечь линию забора. Мы стояли, выпучив глаза, и лишь Костик самодовольно ухмылялся.И вдруг старуха заметила нож, торчащий из забора.- Кума! - позвала она, - кума!Через минуту рядом с ней возникла баба Галя.- Кума, кто это у тебя балуется? Ножи в забор втыкает.- Не знаю, - пожала плечами кума, - наверное, ребятня хулиганит.Баба Галя протянула руку и выдернула ножик. Стукачиха сразу же оказалась за забором.- Ты мне этот ножик отдай, - попросила ведьма, - мне как раз в хозяйстве такой вот нужен.Забрав нож, старуха заковыляла прочь.Мы смотрели на всё это, открыв рты.- Что это было? - выдавил я из себя после продолжительной паузы, когда Стукачиха скрылась за поворотом.- Если ведьма пришла к кому-то во двор - нужно воткнуть нож в ставни или ворота, - объяснил Костик, - тогда ведьма не сможет перейти через порог.- Да уж. Значит действительно эта бабка - ведьма. А ведь у неё теперь твой нож. А ну как через него с тобой что-нибудь сотворит?- А, ничего. Прорвёмся, - махнул рукой Костик, - ай да на берег.И весь вечер мы с Женькой слушали рассказы деревенских ребят про Стукачиху и её "подвиги". Да и самим нам позже довелось своими глазами увидеть необыкновенные вещи. Но это уже отдельные истории.Автор - Мистика: по рассказам очевидцев.

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