Омский Пироман

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 11:53

Handsome Bann Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:30 by

Если вы посетите Омское Северо-Западное кладбище и пойдете в сторону дальнего угла от входа, то рано или поздно выйдете на участок с выгоревшей землёй; там находится обугленное надгробие. Оно гласит, что здесь покоится человек с фамилией ***айков, который погиб 12 сентября неизвестного года. За годы, что он здесь лежит, вокруг этого надгробия не осталось ни травы, ни насекомых, одна лишь черная земля. Что за история стоит за этим местом?История не сохранила ничего об этом человеке, словно все сгорело вместе с ним. От некоторых людей известно, что отец парня работал в пожарной части номер 162, и во время пожара больницы сгорел, вынося больных. Вдова пожарного, оставшаяся наедине с маленьким сыном, не смогла самостоятельно содержать семью, поэтому пустилась в поиск женихов, но кому нужна женщина с "прицепом"? Этот факт угнетал её, и те немногие деньги, которые она зарабатывала, тратились на преображение внешности. Бюджетные операции, солярий, тонны косметики на лице.В это время парень рос, развивался, учился. В школе он даже пользовался спросом: как среди учеников, так и учителей. Но внутренняя пустота, вызванная смертью отца и холодной матерью, давила на его, и к концу обучения в школе он решил для себя, что проще быть одному, чем постоянно быть в компании людей.После получения аттестатов, его класс собрался на гулянку, дабы отпраздновать конец школьной жизни. Наш парень, ясное дело, не желал идти с ними, но почему-то пошёл. Весь вечер он сидел, выпивал, как и многие, немного общался и уже собирался домой, чтобы поспать, но его потащили на улицу "веселиться". Веселье заключалось во взрыве петард и фейверков, которые запасливые одноклассники принесли с собой. Надравшиеся бывшие школьники устроили салют в честь себя, но, как и полагает закон подлости, некоторые фейверки полетели не туда, куда надо. Сначала в других людей, потом в тот ресторан, где они праздновали. Начался пожар, который быстро охватил всю деревянную пристройку к зданию, началась паника.Но наш парень не бросился куда-то, он остался смотреть на языки пламени, которые уничтожали здание. Он остался смотреть на черный дым от огня, который заполнял ночное небо. Это завораживало, ведь, как известно, вечно можно смотреть на то, как горит огонь. Что-то внутри мальчика переклинило, он вспомнил то, как исчез его отец в таком огне, он увидел, на что действительно способен огонь.Спустя несколько дней он дождался ночи, взял спички и пошел сжигать траву во дворе дома. Устроив маленький костер, он сидел и погружался в эту стихию. Что-то было в этом треске травы, тепле, которое шло от огня. Кажется, он понимал, что хочет делать в жизни. Он хотел созерцать пламя.К этому времени его мать превратилась в старую иссохшую куклу, которая являлась пародией на красоту. Придя домой, она, как обычно, занялась своими делами, не обращая внимание на сына. Он же собирал свои пожитки, чтобы начать странствие и нести пламя. Прошли дни, он решился покинуть дом, который был для него холодной камерой, и здесь наше повествование обрывается, ибо люди, которые рассказали это, больше о нем не слышали.Но мне удалось найти других старожил, которые смогли рассказать, что было через несколько лет после этих событий. С их слов, после ухода в странствие, парень преобразился в неприметного жителя города, который не имел никаких отличительных черт, и он старался полностью стереть свою личность, как огонь уничтожает всё на своём пути. Первый крупный пожар от его рук был устроен ночью, парень решил поджечь старый деревянный дом.Он наверное испытывал экстаз, эйфорию, а может ловил приходы, как от веществ, но очевидцы видели, как он стоял столбом буквально в метрах от огня. Как только послышался слабый звук сирен, он сразу убегал в темноту, чтобы подготовиться в новому пожару.Возможно, у парня было психическое расстройство, из-за которого он полностью отвергал себя как человека, и ассоциировал себя с огнём, или что-то вроде того. Он не был маньяком, он был обособленным. Со временем его преступления извращались, он поджигал остановки, больницы, мосты - иногда успешно, иногда нет. Чем он питался, неизвестно, может, воровал, потом просил милостыню, но ночью он был самым жутким кошмаром города.Но в один день парень зашел слишком далеко: он решил поджечь памятник зодчества, но изнутри. Кинув в кучу мусора спичку, он смотрел, как огонь изнутри сжигает деревянную постройку. В этот момент он увидел, как умер его отец. В духоте, жаре, безысходности, но без страха. На его глазах проступили слезы, он уселся на пол и закрыл глаза. Смерть настигла его.После разбора завалов, пожарные нашли обугленный труп, катафалк увез его в морг. Никто не отозвался на это событие, даже мать, которая превратилась в сухую мумию, пытаясь догнать красоту. На похоронах с закрытым гробом не было никого, кроме матери, которая потеряла всё.Через пару дней на кладбище возник пожар на могиле парня, который сжег и деревянный крест, и надгробия соседних участков, не трогая свой. Так продолжалось до тех пор, пока вокруг не осталось ничего, кроме черной и выжженной земли. Ни смотритель кладбища, ни священник не могли повлиять на это, они просто приняли этот факт. Кажется, но его душа обрела покой.Как говорят: если вы придёте на это кладбище и отыщите этот участок, то дух Пиромана подожжет спичку, вознесенную вверх.

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