Астрал

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:37

Nik_dk Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:37 by

Была у нас одна история в операционной, её можно и к другой теме отнести, но, согласитесь, здесь тоже есть что-то необычное.Оперировали женщину лет 50. Сначала всё было нормально, мы как обычно, во время операции вели разговоры не по работе, а о домашних новостях, кое-где даже шутили. А потом неожиданно открылось кровотечение, состояние её резко ухудшилось, давление было по нулям.В общем, нашим анестезиологам пришлось нелегко. Как говорится, попа была в мыле. Естественно, до конца операции как-то не хотелось больше никому шутить. На мой вопрос хирургу, когда уже надо было зашивать послеоперационную рану, косметический шов будем делать или простой, он ответил: "Какая нахрен "косметика"? Здесь лишь бы потом всё нормально было. Да и зачем в её возрасте косметический шов? Она что, свои телеса будет на пляжу выставлять?"Ну, в общем, что-то типа такого разговора состоялось. Через какое-то время, когда эта женщина пошла на поправку, стало выясняться самое интересное. Во время обхода женщина один в один рассказала, что было на операции: какие разговоры мы вели, как потом врачи побегали, возвращая её к жизни.Можно было бы списать это на какой-то поверхностный наркоз, но и здесь неувязочка выходит. Она рассказывала, как будто всё время наблюдала за происходящим с потолка, видела своё тело со стороны. А когда у неё давление упало, у неё было дикое желание уйти вместе с покойной мамой, которая находилась рядом с ней всё это время.Возвращаясь к данному случаю. Та женщина рассказывала даже наши разговоры про детей, которые мы вели во время операции. Но больше всего, по её словам, её обидело, что врач не захотел накладывать ей косметические швы, что он посчитал её полной и староватой для этого. Короче, мы вынуждены были поверить, что она всё действительно слышала. Потому что такое выдумать было нереально, слишком много нюансов.Кстати, мы эту женщину иногда видим в окно на территории нашей больницы. То она с внучкой идёт в поликлинику, то сама. И всегда мы вспоминаем про этот случай. А для нас это был урок. По крайней мере, во время операций мы стараемся негативно не отзываться о больных, а то мало ли что...Автор: TRIGRAMMA.

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