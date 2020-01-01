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Творческие истории

Похититель времени

Вы слышали историю о похитителе времени? Молодой человек лет девятнадцати, с бездонными голубыми глазами, в темном пальто, с красивой тёмной тростью в руках. Его главная отличительная черта - небольшой эффектный шрам над правой бровью в виде молнии. Он появляется в нашем районе в вечернее время, знакомится с девушками, приглашая их прогуляться под луной. А иной раз, в дождливое время, накрывает вас своим зонтиком, предлагая проводить. Он настолько обаятельный, что никто не может устоять перед ним и взглядом его бездонных глаз - все соглашаются на прогулку. Но как только он предложит угостить вас чаем из своего старинного термоса, стрелки часов многократно ускорят свой бег. К тому моменту, когда закончится церемония чаепития, вы навсегда потеряете вашу красоту и молодость, а молодой человек лишь улыбнется и растворится в воздухе, словно призрак.

- Аня, хватит фигню нести, какой похититель времени?! Начиталась своих страшилок и теперь придумываешь, – скорчилась её подруга Оля в недовольной улыбке.

Подружки совсем недавно вернулись из школы, успели перекусить и сделать два устных урока на завтра и теперь обсуждали местные сплетни. Анины родители сутками пропадали на работе, являясь какими-то главными инженерами на открытом недавно заводе по добыче нефти. Ребенок был обеспечен всем, чем нужно - ее родители не жалели денег, пытаясь откупиться от времени, ответственности и совести многочисленными подарками. Вот и сейчас девочки находились у неё дома совсем одни, вальяжно разлёгшись на диване в большой комнате.

К неудовольствию подруг, сегодня с ними вместе находилась новенькая – Дина. Только сегодня она пришла в их класс, перевелась из другой школы другого города. Учительница, Мария Петровна, просила взять над новенькой шефство, оказать помощь в адаптации, помочь влиться в текущую программу. Подругам не хотелось терять времени и они, скрепя сердце, пригласили Дину с собой. Вот и сейчас она хлопала своими большими, почти бездонными глазами, больше слушая диалог, чем участвуя в нём. Она казалась наивной и слегка отстранённой, но это ощущение полностью проходило, когда девочка поднимала на собеседника свой взгляд.

- Дина, ну хоть ты-то мне веришь?! – с надеждой посмотрела на девочку Аня.

Дина уколола её быстрым выстрелом глаз, слегка склонила голову вправо, поймав завитушку волос кончиком пальцев, и в задумчивости проговорила:

– Всякое может быть, легенды ведь откуда-то берутся?

- Ну вот, о чём я и говорила! – просияла после её слов девочка.

- Да хватит тебе уже о своих страшилках, ты же так хотела узнать, что мне Макс в записке написал на уроке?

Макс Антоненко, их одноклассник, был красивым мальчиком, идеалом для всех девочек параллели их десятого класса. Про него нельзя было сказать, что он заучка, ботаник или зубрёжник. В нём сочетались такие необыкновенные качества как красота, ум и отвратительное поведение на уроках. Если ему было неинтересно, мальчик легко мог сорвать урок и переиграть его по своему желанию. Учителя "вешались" от него, но и молились, когда дело доходило до олимпиад. Почти на каждой он набирал максимальное количество баллов, небрежно наблюдая за своими оппонентами, укалывая их острыми шуточками. Этакий мачо с острым, как клинок, умом.

- Ну и что он тебе написал? – легко переключилась на другую тему Аня.

- Он написал мне, что сегодня вечером хочет встретиться со мной возле дома, – понизив голос и заговорщицки посмотрев на подруг, проговорила Оля.

- И, что ты?! Согласилась, ну?! – вцепившись в подушку, спросила её подруга.

- Конечно, согласилась! Но что делать, если он захочет меня поцеловать?

- Ты никогда не целовалась?

- Никогда, – честно призналась девочка.

- Ну это легко! – рубанула Аня рукой воздух, и именно в этот момент зазвонил её телефон.

Звонили родители. Именно в этот день они смогли чуть раньше освободиться со своей работы и спешили домой с коробками суши, пиццы и другой разной снеди. Обязательным условием было, чтобы все посиделки друзей завершались, когда они вернутся домой. Поэтому подруги наскоро завершили все свои оставшиеся дела и начали собираться домой.

- Я тебе все подробности пришлю в голосовом сообщении, хорошо, ладно? – скороговоркой проговорила хозяйка квартиры и захлопнула входную дверь.

Дина, всё также молча и хлопая своими глазами, вопросительно посмотрела на Олю.

- По домам? – спросила та, отвечая на немой вопрос.

- Вообще-то, я хотела тебя к себе пригласить, родители у меня в другом городе. Пойдешь? Если ты, конечно, не против?

- Ты одна живешь?

- Нет, с братом. Но он тоже постоянно по делам мотается.

- Ну ладно, пошли. Всё равно мне ещё до встречи с Максом некоторое время нужно где-то пересидеть, иначе предки загонят домой, – согласилась девочка.

Дом Дины располагался в 10 минутах ходьбы от школы и в 15 минутах ходьбы от дома Оли. Созвонившись по мобильному со своими родителями, девочка уверила их, что всё в порядке, наврав с три короба про то, что задали кучу уроков, и им обязательно нужно помочь новенькой их сделать. Наконец, когда родители поняли, что с дочерью все в порядке, они сменили гнев на милость, разрешив девочке заняться нужными ей делами.

Свернув с тенистой аллеи в сторону девятиэтажного панельного дома, ко второму подъезду, девочки поднялись на этаж. Открыв квартиру, они услышали из её глубин какие-то звуки.

- Ты же говорила, что никого нет? – прошептала Оля.

- Похоже, брат вернулся, - улыбнувшись, сказал девочка, закрывая входную дверь.

Несколькими секундами позже в прихожей появился статный молодой человек лет девятнадцати, с бездонными голубыми глазами, над его правой бровью был эффектный шрам в виде молнии.

- Дина! С подружкой! Какой приятный сюрприз, мойте руки, чай почти готов, – мило улыбнулся юноша, и от его улыбки Оля полностью потеряла контроль над своими действиями, медленно направившись в сторону ванной комнаты.

Макс Антоненко уже битых полчаса ждал Олю возле подъезда, проклиная себя мысленно и обещая, что завтра же устроит моральную взбучку этой дрянной девчонке, которая посмела его продинамить. Из-за спины вдруг послышался старческий голос.

- Максим!

Обернувшись, мальчик увидел старую, ссохшуюся, сгорбленную старушку.

- Здравствуйте, – проговорил он удивленно.

- Максим, это я - Оля! Ты что, не узнал меня? —спросила бабушка дребезжащим старческим голосом.

Это было последней каплей.

- Ещё и бабку свою подговорила меня разыграть! - психанул Максим, сплюнул, и, развернувшись на девяносто градусов, зашагал по направлению к своему подъезду.

- Максим! – полетел ему вслед окрик, полный боли и печали, а по морщинистой щеке скатилась слеза.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:37 by Генрих ЕльшинПросмотров: 85Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колдун похититель времени школьницы подруги брат родители чай авторская история

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