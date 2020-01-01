Похититель времени

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:53

Генрих Ельшин Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:37 by

Вы слышали историю о похитителе времени? Молодой человек лет девятнадцати, с бездонными голубыми глазами, в темном пальто, с красивой тёмной тростью в руках. Его главная отличительная черта - небольшой эффектный шрам над правой бровью в виде молнии. Он появляется в нашем районе в вечернее время, знакомится с девушками, приглашая их прогуляться под луной. А иной раз, в дождливое время, накрывает вас своим зонтиком, предлагая проводить. Он настолько обаятельный, что никто не может устоять перед ним и взглядом его бездонных глаз - все соглашаются на прогулку. Но как только он предложит угостить вас чаем из своего старинного термоса, стрелки часов многократно ускорят свой бег. К тому моменту, когда закончится церемония чаепития, вы навсегда потеряете вашу красоту и молодость, а молодой человек лишь улыбнется и растворится в воздухе, словно призрак.– скорчилась её подруга Оля в недовольной улыбке.Подружки совсем недавно вернулись из школы, успели перекусить и сделать два устных урока на завтра и теперь обсуждали местные сплетни. Анины родители сутками пропадали на работе, являясь какими-то главными инженерами на открытом недавно заводе по добыче нефти. Ребенок был обеспечен всем, чем нужно - ее родители не жалели денег, пытаясь откупиться от времени, ответственности и совести многочисленными подарками. Вот и сейчас девочки находились у неё дома совсем одни, вальяжно разлёгшись на диване в большой комнате.К неудовольствию подруг, сегодня с ними вместе находилась новенькая – Дина. Только сегодня она пришла в их класс, перевелась из другой школы другого города. Учительница, Мария Петровна, просила взять над новенькой шефство, оказать помощь в адаптации, помочь влиться в текущую программу. Подругам не хотелось терять времени и они, скрепя сердце, пригласили Дину с собой. Вот и сейчас она хлопала своими большими, почти бездонными глазами, больше слушая диалог, чем участвуя в нём. Она казалась наивной и слегка отстранённой, но это ощущение полностью проходило, когда девочка поднимала на собеседника свой взгляд.– с надеждой посмотрела на девочку Аня.Дина уколола её быстрым выстрелом глаз, слегка склонила голову вправо, поймав завитушку волос кончиком пальцев, и в задумчивости проговорила:просияла после её слов девочка.Макс Антоненко, их одноклассник, был красивым мальчиком, идеалом для всех девочек параллели их десятого класса. Про него нельзя было сказать, что он заучка, ботаник или зубрёжник. В нём сочетались такие необыкновенные качества как красота, ум и отвратительное поведение на уроках. Если ему было неинтересно, мальчик легко мог сорвать урок и переиграть его по своему желанию. Учителя "вешались" от него, но и молились, когда дело доходило до олимпиад. Почти на каждой он набирал максимальное количество баллов, небрежно наблюдая за своими оппонентами, укалывая их острыми шуточками. Этакий мачо с острым, как клинок, умом.легко переключилась на другую тему Аня.понизив голос и заговорщицки посмотрев на подруг, проговорила Оля.вцепившись в подушку, спросила её подруга.честно призналась девочка.рубанула Аня рукой воздух, и именно в этот момент зазвонил её телефон.Звонили родители. Именно в этот день они смогли чуть раньше освободиться со своей работы и спешили домой с коробками суши, пиццы и другой разной снеди. Обязательным условием было, чтобы все посиделки друзей завершались, когда они вернутся домой. Поэтому подруги наскоро завершили все свои оставшиеся дела и начали собираться домой.скороговоркой проговорила хозяйка квартиры и захлопнула входную дверь.Дина, всё также молча и хлопая своими глазами, вопросительно посмотрела на Олю.спросила та, отвечая на немой вопрос.согласилась девочка.Дом Дины располагался в 10 минутах ходьбы от школы и в 15 минутах ходьбы от дома Оли. Созвонившись по мобильному со своими родителями, девочка уверила их, что всё в порядке, наврав с три короба про то, что задали кучу уроков, и им обязательно нужно помочь новенькой их сделать. Наконец, когда родители поняли, что с дочерью все в порядке, они сменили гнев на милость, разрешив девочке заняться нужными ей делами.Свернув с тенистой аллеи в сторону девятиэтажного панельного дома, ко второму подъезду, девочки поднялись на этаж. Открыв квартиру, они услышали из её глубин какие-то звуки.прошептала Оля.улыбнувшись, сказал девочка, закрывая входную дверь.Несколькими секундами позже в прихожей появился статный молодой человек лет девятнадцати, с бездонными голубыми глазами, над его правой бровью был эффектный шрам в виде молнии.мило улыбнулся юноша, и от его улыбки Оля полностью потеряла контроль над своими действиями, медленно направившись в сторону ванной комнаты.Макс Антоненко уже битых полчаса ждал Олю возле подъезда, проклиная себя мысленно и обещая, что завтра же устроит моральную взбучку этой дрянной девчонке, которая посмела его продинамить. Из-за спины вдруг послышался старческий голос.Обернувшись, мальчик увидел старую, ссохшуюся, сгорбленную старушку.проговорил он удивленно.—спросила бабушка дребезжащим старческим голосом.Это было последней каплей.психанул Максим, сплюнул, и, развернувшись на девяносто градусов, зашагал по направлению к своему подъезду.полетел ему вслед окрик, полный боли и печали, а по морщинистой щеке скатилась слеза.

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