Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Мёртвый табун

Эта история произошла со мной пару лет назад, но помню я это так, будто было вчера.

Я ценитель природы, фотографирую различные пейзажи, потом продаю. Думаю, вы понимаете - путешествую много.

Один раз приехал я в какую-то глушь, деревня Смоленская. Там поле было красивое, решил сходить да пару фотографий сделать. Да вот бабка какая-то меня остановить решила. Схватила за рукав и говорит:

- Не ходи туда, наш табун тебе фотографии испортит!

Я тогда не понял, чего это старушка разбушевалась, что такого в лошадях? Наоборот плюсом будет, их тоже пофотографирую. Вырвался я из хватки и пошёл в то поле.

Самое обычное поле: луговые цветы, высокая трава повсюду. Но лошадей я так и не нашёл. Пожал плечами и начал фотографировать местность. Наверное, штук 10 фотографий сделано было.

Вернулся я в ту деревеньку, сел на лавку перед чьим-то домом и стал фото просматривать. Чем больше я смотрел, тем сильнее моё лицо вытягивалось: почти на всех фотографиях проявились какие-то белые пятна, штук 8 точно было.

Перепугался я, конечно, не на шутку: вместе с фотографиями понёсся к священнику. Я ему их показал, а он лишь усмехнулся и рассказал мне историю.

Лет 10 назад был тут мужик, лошадей разводил. Правда, был он с небольшим приветом: общался он исключительно с лошадьми. Один раз какие-то подонки решили увести его лошадей и прибить этого старика: закрыли в доме и подожгли. Он из дома как закричит: "Ах так, значит!? Тогда пусть и лошади мои в землю со мной уйдут!". Он сгорел. А лошади сразу же на землю упали да и издохли. Правда, в землю они так и не ушли, до сих пор духами по этому полю бегают, да приезжих пугают...


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21 by WhiteWolfПросмотров: 100Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Лошади призраки старик фотографии сожжение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.