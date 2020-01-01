Мёртвый табун

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:21

WhiteWolf Просмотров: 100 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:21 by

Эта история произошла со мной пару лет назад, но помню я это так, будто было вчера.Я ценитель природы, фотографирую различные пейзажи, потом продаю. Думаю, вы понимаете - путешествую много.Один раз приехал я в какую-то глушь, деревня Смоленская. Там поле было красивое, решил сходить да пару фотографий сделать. Да вот бабка какая-то меня остановить решила. Схватила за рукав и говорит:- Не ходи туда, наш табун тебе фотографии испортит!Я тогда не понял, чего это старушка разбушевалась, что такого в лошадях? Наоборот плюсом будет, их тоже пофотографирую. Вырвался я из хватки и пошёл в то поле.Самое обычное поле: луговые цветы, высокая трава повсюду. Но лошадей я так и не нашёл. Пожал плечами и начал фотографировать местность. Наверное, штук 10 фотографий сделано было.Вернулся я в ту деревеньку, сел на лавку перед чьим-то домом и стал фото просматривать. Чем больше я смотрел, тем сильнее моё лицо вытягивалось: почти на всех фотографиях проявились какие-то белые пятна, штук 8 точно было.Перепугался я, конечно, не на шутку: вместе с фотографиями понёсся к священнику. Я ему их показал, а он лишь усмехнулся и рассказал мне историю.Лет 10 назад был тут мужик, лошадей разводил. Правда, был он с небольшим приветом: общался он исключительно с лошадьми. Один раз какие-то подонки решили увести его лошадей и прибить этого старика: закрыли в доме и подожгли. Он из дома как закричит: "Ах так, значит!? Тогда пусть и лошади мои в землю со мной уйдут!". Он сгорел. А лошади сразу же на землю упали да и издохли. Правда, в землю они так и не ушли, до сих пор духами по этому полю бегают, да приезжих пугают...

Ключевые слова: Лошади призраки старик фотографии сожжение авторская история

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