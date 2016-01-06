Священный человек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 304 Комментарии: 1 +3 Вчера, 14:47 by

Дело было в Сибири. Стоял теплый июльский вечер (в какой мере это возможно в тех краях). Молодой парень по имени Олег, приезжий, пошёл побродить по округе да заблудился, что не мудрено небывалому человеку. Через несколько часов блужданий по лесу, он набрел на брошенную хижину, в которой и решил переночевать, т.к. уже темнело, выйти из леса отчаялся, а бродить ночью по лесу небезопасно. По всему было видно, что хижина давно нежилая.Расположившись в ней и оглядевшись, Олег наткнулся на некое письмо - пара исписанных листов бумаги, лежавших на старом деревянном столе. Парень решил эти записи почитать, делать всё равно нечего. Автором, как он понял, был хозяин данной хижины, и вот о чем там шла речь:"Я уже старый и дряхлый старик, я очень надеюсь, что читающий это послание постарается меня понять и поверить. Я много раз выживал там, где должен был погибнуть, и много раз спасался там, где не было спасения. Моя тайна не в заговорах и не в магии, я всю свою жизнь был набожным, хоть и жил отшельником и бывать в церкви мне не довелось. Много лет назад, когда я был молод и крепок, ко мне попал раненый паренёк, молоденький совсем. Да, Сибирь никого не щадит, ни детей, ни стариков. Он совсем слабый был, долго я его выхаживал, травами отпаивал и таки поставил на ноги. Он, как смог на ноги становиться, уйти собрался, а перед уходом сказал:- За то, что ты меня выходил, жизнь спас и добра сделал, я тебе тем же отвечу. Умрешь ты седым стариком, и никакая напасть тебе страшна не будет, а одиночества не бойся, верный друг тебе в жизни попадется. Ты еще меня увидишь, да обстоятельства изменятся. Когда придёт твое время, и Богу душу отдашь, не боись, священный человек тебя в землю-матушку положит да землёю присыплет. Прощай добрый человек!И не солгал - от медведя уходил, от пожара, от браконьеров. Да и про друга не солгал: волчонка в лесу нашёл, вот он-то и стал мне другом на 23 года, другом, который отдал за меня жизнь, и которого я никогда не забуду. Сейчас я понимаю, что недолго мне осталось, сегодня видел во сне того паренька...Жизнь человеку дается лишь раз, и прожить ее нужно с пользой, а не лишь бы как, моя польза свелась к спасению этого парня, но только сейчас я понимаю, как много я тогда сделал и как много мог бы сделать, если бы задумался об этом раньше. Душу я вверяю Богу, а тело оставляю в подсобке, дабы не досталось дикому зверю или ещё чему".На этом письмо заканчивалось. Парня стало терзать любопытство заглянуть в подсобку, которая, как он предположил, находилась за старой дверцей в глубине хижины. Но жуткая мысль «а вдруг правда» заставила сомневаться. Всё же, минут через десять, парень решился и открыл подсобку, начал подсвечивать телефоном и наткнулся на того старичка, лежащего на лавке! Увидев его, Олег испытал настоящий ужас, ломанулся назад, закрыл подсобку. Просидев с полчаса, раздираемый мыслями о том, что делать - бежать отсюда в ночной лес или всё же ждать утра, чуть успокоился. А чуть успокоившись и поразмыслив, пришёл к выводу, что оставлять старичка так не хорошо, не по-христиански, не по-людски это, надо схоронить.Кое-как дождался утра, сон не шёл, нервы сдавали. С рассветом вышел на улицу, за хижиной выкопал найденной лопатой достаточно глубокую яму и вернулся в подсобку. Парень чуть не поседел от всех этих событий, но старичка все же похоронил и собрался в путь. Пройдя метров двести в сторону, откуда пришёл, вышел на знакомый утёс. Оказывается, все это время он был в нескольких километрах от деревни, а ведь накануне вечером он всё там исходил, и вокруг был сплошной лес!Спустя несколько лет, однажды вечером Олег сидел со своей девушкой в гостях у его мамы. И в ходе разговора девушка спросила у мамы парня:- А почему вы его Олегом назвали?- Так ведь он наше маленькое чудо, а означает это имя - «священный».Парень был ошарашен, вспомнилась фраза из письма старика - «…священный человек тебя в землю-матушку положит…».Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Сибирь хижина письмо старик лес похороны священный человек

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