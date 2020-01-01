В гостях у ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:48 by

Не каждому дано в нашем мире с настоящей ведьмой познакомиться, той, о которой мы только в книжках читали. Настоящей ведьмой, не придуманной, не тех старушек, которых множество в деревнях и городах наших, и которых люди ведьмами величают. А вот моему деду повезло. Свела судьба деревенского фельдшера и ведьму при таинственных и загадочных обстоятельствах.Случилась эта история с моим дедом в начале шестидесятых годов прошлого века. Жил и работал он в то время фельдшером в небольшой деревушке на тридцать домов. Деревня то была небольшая, а вот слухи о деде моём, что он любую болезнь лечит, шли семимильными шагами по округе нашей, а то и дальше, за её пределами. Знал он травы, что произрастали вокруг, практически все. И не только знал свойства трав на организм, но и секреты разные, можно сказать волшебные. Ведь дед поднимал на ноги даже тех, кто и сам уже не верил в свое выздоровление. Вот и шли люди к деду со всей округи и днём, и ночью, а кто не в силах был, того на руках приносили. Отработает дед фельдшером смену, как и положено, а к вечеру людей принимает. Не мог он людям отказать, хоть и уставал сильно.Бывало, что и сам ходил к больному, которого перевозить было нельзя. Ну как тут откажешь, когда человек между жизнью и смертью. Укладывал дед пузыречки свои со снадобьем разным в чемоданчик небольшой и шёл, невзирая на расстояние и погоду, на помощь к больному. Поэтому любили и уважали деда моего.Вот и той зимой собрался он к больному в соседнюю деревню. Не так уж и далеко, всего километра четыре будет, да и погода стояла хорошая. Отличная, можно сказать, солнечная погода, с морозцем небольшим. Иди и радуйся солнышку, почти уже весеннему. Разложил дед пузырьки свои по чемоданчику старенькому, да и пошел.Не прошёл и полпути, завьюжило вдруг. Все сильней и сильней ветер со снегом. Через пять минут совсем вокруг ничего не видать стало. Куда идти, в какую сторону, не может понять.И вдруг чует дед, как кто-то по плечу ему стучит. Оборачивается. Стоит небольшой мужичок с бородкой. Снегом занесённый так, что и не отличишь его от сугроба, не заметишь и мимо пройдешь.- Что, брат, заблудился? - кричит мужичок сквозь вьюгу.- Да не пойму, что происходит, - кричит дед в ответ. - Только что солнце было.- Ну пойдём, покажу я тебе дорогу, - кричит мужичок.Крикнул и пошел. Дед за ним. Мужичок идёт, сугробы раздвигает, дед за ним поспешает, старается не отставать, спину мужика из виду не упускает.Уже минут через пять подходят они к дому старинному. Красивый дом, резной, в два этажа. Остановился дед, глазам своим не верит. Понял, что что-то здесь не так. Не к добру всё это.- Откуда здесь дом, - кричит дед мужику на ухо, - я прекрасно знаю эти места. Нет в округе нашей дома такого.- А ты поменьше спрашивай, - кричит в ответ мужичок, - иди за мной.- Нет, не пойду. Я назад пойду.- Назад пойдешь - пропадешь, - крикнул мужик, - нет там твоего мира. Поможешь нам, вернёшься. А нет, здесь сгинешь. Матери моей помоги. Третий день не встаёт.- А кто она? - кричит дед.- Ведьма. Ведьма, по-вашему, - ошарашил деда своим ответом мужик.Заходит дед с мужичком в дом высокий. Лежит в полумраке на огромной кровати, сухонькая и маленькая старушка. Волосы седые, нос крючком. Лежит и охает. Подошёл дед к ведьме. Скинул на пол пальто своё старое, шапку снял. Понюхал ведьму, лоб потрогал, руки пощупал.- Неужто ведьмы тоже болеют? - спрашивает дед мужичка, - Ведь у матери твоей силища неимоверная. Я прямо чувствую энергию эту.- Как видишь, болеют, - тихо говорит мужик. - Стареет матушка, стареет.Ведьма открыла глаза и взглянула на деда. Деда будто током электрическим ударило.- Забыл сказать, - вдруг говорит мужик. - Ты в глаза-то маме не смотри и не зли маму болтовней своей. Видишь, плохо ей. Лечи давай, а не то пожалеешь. Навсегда у нас останешься.- Да я, вроде как, только людей лечу. С ведьмами дел ещё не имел. Не знаю смогу ли, - отвечает дед.Поднес дед к высохшим губам ведьмы пузырек.- Ну-ка открой-ка ей рот, - говорит дед мужику. - Что-то я опасаюсь.Подошёл мужик к матери своей, открыл ей рот. Дед влил старухе снадобье своё. Минут через пять ведьме вроде полегче стало. Ровно дышать начала. Второй пузырек дед достал, лицо и руки ведьме протёр. Через пять минут ведьме ещё легче стало.- Удивительно просто, как твоя мать так быстро восстанавливается, - смотрит дед на мужика, - людям сутки требуются, а тут смотри-ка, десять минут и температура спала.- Ладно, лекарь, - говорит мужик деду. - Пойдем я тебя провожу. Боюсь, очнётся мама, не отпустит тебя. Не любит она людей.Ведьма, не открывая глаз, приподняла руку и поманила костлявым пальцем сына. Сын наклонился, подставив ухо к тонким губам старухи. Наконец ведьма перестала шептать, и мужик выпрямился.- Матушка говорит, что давно уже не делает зла людям. Говорит, что есть кому и без неё зло нести простому человеку. Век ведьм заканчивается. Наступает другое время, куда страшнее века ведьм.Дед оставил ещё несколько пузырьков и поднял с пола пальто- Вот этот пузырек дашь ей минут через тридцать. А вот этот завтра утром.- Завтра? - удивился мужик. - Но здесь нет завтра и вчера. Это у вас там всё меняется, а здесь...Вышел мужик из дома резного, дед за ним. Минут через пять остановился мужичок.- Ну давай, не болей, - крикнул он деду.Тут же пурга закончилась, как по волшебству, а вместе с ней и мужик исчез. Огляделся дед. Солнышко светит, а он стоит на том же месте где метель его застала. Уже минут через двадцать он был у пациента, к которому шел. Дал тому снадобье свое. Рассказал когда и сколько пить надо. Пожелал здоровья и пошел до своей деревни.Только дома дед заметил, что на нём не пальтишко его старенькое, а полушубок богатый.Полушубку этому сносу не было. Всю свою жизнь дед полушубок этот с себя не снимал. Да он и сейчас в шифоньере моем висит как новый. Хоть и деда нет на свете этом лет сорок как.Автор - Сергей Бураков.

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