Дар колдуна

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 81 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:31 by

Аня выросла в детском доме. Там она оказалась, когда ей ещё и года не исполнилось. Подбросили на крыльцо. Поэтому информации о предполагаемых родственниках не было совсем. Но Аню это не особо расстраивало. Она уже свыклась с мыслью, что одна на всём свете.После окончания школы, Аня собиралась поступать на заочное отделение и работать. Ей предоставили комнату, так что взрослая жизнь виделась ей достаточной перспективной. В день, когда Аня сдавала вступительные экзамены, ей пришло письмо. Белый конверт лежал я почтовом ящике, куда Аня уже давно не заглядывала. Писать-то некому.Аня удивилась, каким витиеватым почерком был подписан конверт. Она его вскрыла и принялась читать написанное.Дорогая внученька! Ты меня никогда не видела и на то была важная причина. Мне очень жаль, что ты росла без материнского тепла, но мама твоя давно погибла, а отец мне неизвестен. Я твой родной дедушка – Григорий Васильевич. Жить мне осталось пару дней, а может и меньше, но перед смертью я бы хотел тебя повидать, а ещё наследство тебе передать. Много у меня добра скопилось. И дом, и хозяйство, и деньги. Так что, прошу тебя, внученька, приезжай ко мне.Далее следовал точный адрес. Аня задумалась. Никогда раньше никто из её родни не объявлялся. Ане стало сначала обидно. Родной дед знал про её судьбу и столько лет не выходил на связь. А потом любопытство взяло верх. Интересно же посмотреть на родственника, пусть и умирающего. А вдобавок ко всему наследство ей бы очень сейчас не помешало. Тогда бы она смогла поступить на дневное отделение.К вечеру следующего дня Аня уже добралась до места. Это была небольшая деревня, спрятанная среди густого леса. Дом дедушки оказался богатым. Аня ещё таких не видела. Люди вокруг неё столпились, шушукались.- Внучка приехала. Преемница. Спасительница.Одна сумасшедшая бабка даже зачем-то ей, Ане, в ноги упала.Аню провели в дом, где на кровати лежал бледный старик. Он едва заметно шевелил губами. Аня подошла ближе к нему.- Внученька, - тихо сказал он, приоткрыв глаза.Старик попытался шевельнуть рукой, но сил не хватило. Аня смотрела на него, пытаясь найти сходство. А оно определенно было. Прямой нос, кудрявые брови, пухлые губы. Неужели в старости она будет вот такой?- Дай, - шепнул старик.- Что? – Не поняла Аня.- Руку.Аня неуверенно протянула свою кисть, которую тут же накрыла тёплая стариковская ладонь.- Прости меня за всё и прими этот дар, - только и успел сказать дедушка. И тут же замолчал, и обмяк.Аня в тот момент почувствовала, как волна прошла по её телу. Где-то далеко зазвучало голоса, перед глазами замелькали картинки. Аня едва успела выйти из комнаты и тут же рухнула.Сквозь сон она слышала чей-то разговор.- Приняла, значит. Иначе бы Гришка не ушёл. Смотрите, не спугните девку. Ей на первое время помощник нужен. Галька, пригляди за ней.- Не буду я здесь жить, - боязливо ответил женский голос.- Это ещё почему?- Страшно.- Страшно ей. Ничего не случиться. Аня нам эта нужна, иначе все мы тут без силы их семейной загнемся. Ни урожая, ни погоды не будет. Или ты забыла, как нас твари болотные одолевали? Житья не давали.Аня открыла глаза. Вокруг неё стояло несколько человек.- Что со мной?- Всё в порядке, деточка. Добро пожаловать в нашу деревню. Мы тебя очень ждали.Автор - неизвестен.

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