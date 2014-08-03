В чужой шкуре. Последняя часть

Estellan Просмотров: 57 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:36 by

- Да что ж ты будешь делать-то? – пар требовалось выпустить, но вспомнив предыдущую несговорчивость стены, кулаком по ней лупить я не стал. Так, попинал немного, борясь с желанием разбежаться и впечататься головой в стену, вдруг помогло бы?«Что это было? Что там произошло? Что это за штуковина у него была? Тот парень, что, оборотень?», - голос Даниэля казался обеспокоенным.Да уж, сейчас я его понимал лучше, чем когда-либо раньше. Понял, наконец, как крупно мы оба вляпались. Причем непонятно кто сильнее.- Белое древо. Такая полумифическая штука, позволяющая убить любого нелюдя, сразу после смерти раскрывающая его сущность, пусть и всего на мгновение. Именно от него пошли легенды про то, что любого упыря можно насмерть заковырять обструганной ножкой от стула. И да, боюсь, что один из твоих одноклассников – оборотень. Что гораздо интересней, похоже, именно его смерть – причина петли. Все выглядит так, словно он почему-то очень важен для этого мира, ему предстоит сделать что-то очень важное. Настолько важное, что кто-то очень сильно хочет от него избавиться. Настолько сильно… что этот кто-то не гнушается устроить у нас тут небольшой коллапс реальности. Короче, мы с тобой должны этого лохматого остановить любой ценой. Для начала.«И как ты предлагаешь это сделать? Стулом его оглушить? Боюсь, мне роста не хватит».- Нет… но одна идейка у меня есть. Можно попробовать у него древо отобрать.«Ага, напасть со спины, обыскать. Заорать в ухо? Выдернуть из рук? Укусить за нос? Изобразить припадок? Вдруг он испугается и передумает? А вдруг он меня этой штукой ткнет?»- Ну, подумаешь, ткнет. Древо убивает только если им ткнуть нелюдя в сердце.«То есть, ты уверен, что если в сердце деревяшкой ткнуть простого человека, он даже не заметит?»Хм. И правда. Но, может, в запале драки он не успеет как следует прицелиться?- А если…«Слушай, смотритель, не знаю, заметил ли ты, но у него и помимо древа куча всякого оружия. Мне, в отличие от нелюдей, и вполне обычного выстрела в голову хватит, чтобы коньки отбросить. А еще он мне шею может одной лапой свернуть».- Да не дрейфь ты. А вообще, надо бы наемницу еще раз найти. Может, она какую идею подкинет?Во время обеда нам удалось поймать Элуэль на той же лестнице, где и в прошлый раз. Это – что? Первое проявление стабильности? Вряд ли. Скорей всего она нас дожидалась.- Ну как? Увидел?- Даже больше, чем хотелось бы. Хуже всего то, что он меня узнал.- Значит, я была права. Лохматый чье-то орудие. И какие у тебя планы?- Прежде чем вычислять того, кто нам тут этот хоровод организовал, надо разорвать петлю. Следовательно, надо остановить охотника. Идеи, мысли, предложения?- Ну, если ты намериваешься на него бросаться с голыми руками, то аминь, и да придет царствие Его тому, в ком ты сейчас находишься. Но я могу тебе помочь, например, могу попробовать его отвлечь, а ты кинешься и выхватишь корешок.«У меня есть идея получше, а давай я его отвлеку, а она кинется и выхватит корешок».- Боюсь, это не сработает, - я задумчиво поскреб подбородок, запоздало удивившись его гладкости. А, ну да, подросток.- Ты о чем? – наемница пыталась просочиться сквозь окно, но оно оказалось менее сговорчивым, чем пол.- Да так… думаю, может сработать. Но мне еще было бы неплохо успеть снять его «след». На это может потребоваться пара секунд, лишь бы он стоял спокойно в эти мгновения.- Тут все зависит только от тебя, смотритель. Сам знаешь, максимум, что я могу – доставить ему несколько неприятных ощущений, ни задержать его, ни перехватить я не смогу.- Чудесно.В этот раз, когда охотник вошел в холл, меня там не было. И, судя по всему, это было правильным решением, так как он тут же остановился и принялся шарить взглядом по холлу. Ай-яй-яй… меня ищет? Если верить наемнице, то, задавшись целью, он может выслеживать меня довольно долго, а время замрет как раз до того момента, пока он не убьет пацана. Причем это будет уже после того, как он шлепнет меня. Расклад у нас – так себе.- Действуй… - шепот в сторону где, как я думал, затаился призрак.Элуэль не заставила себя долго ждать и почти сразу же вынырнула из стены, правда, другой, чтобы тут же вихрем налететь на чекурявого. Счет пошел на секунды. Выбежав из своего убежища, я рванул к ним. Древо, как я помнил, было где-то во внутреннем кармане куртки. Рост у Даниэля, конечно, был небольшим, но размеры компенсировались ловкостью. Поднырнув под руки отмахивающегося от призрака охотника, я сумел пошарить по его карманам, уворачиваясь от мелькающих локтей. В тот момент, когда удалось нащупать нечто подходящее по параметрам, призрак как-то странно взвизгнул, а следом я заработал весомый удар в грудь.Что ж так больно-то? Ногой он меня что ли двинул? Дыхание перехватило. Сумев, наконец, вдохнуть, я обнаружил себя лежащим на полу у стены. Точно ногой…«Бежим!»- Чего?«Бежим!!!»Паника владельца тела была вполне объяснимой, охотник, отбившись от призрака, направлялся к нам, с самым недовольным выражением лица. Дружелюбия и желания поговорить об этом, оно не вызывало, как и обещание спустить с нас шкуру.- Вот черт, - по крайней мере первая часть плана удалась. – Древо было у меня. Похоже, я его все же успел выхватить до того, как нас отбросило.Лежать на полу и дожидаться начала кровавой расправы не хотелось, а то, что она определенно будет, помимо лица охотника, говорило то, что я он явно потянулся за оружием на поясе. Надеюсь, на спине у него не дробовик. Точнее, надеюсь, что если это таки дробовик, то он не станет его использовать. Пришлось бежать вверх по лестнице.Выстрел грянул, когда я ступил на первую ступеньку второго пролета. Пуля свистнула над головой и ударилась о стену, отколов кусок.- Хорошо, что не дробовик.«Он, что, в меня стреляет? Ты же сказал, что он не будет мочить учеников!»- Ну… это как-то само собой получилось.«Ага, как в плохом фильме ужасов. Когда надо бежать на улицу, герой ломится на чердак. С крыши прыгать будем?»- Мы не сможем выбраться за пределы петли. Ты, по крайней мере, - шел охотник вроде и не быстро, но и мне бежать было некуда.Новый выстрел, на этот раз пуля просвистела у самой головы. Ну все. Мне надоело. Надеюсь, никого не зацепило. Резко остановившись в коридоре третьего этажа, я развернулся к нападающему. Не знаю, успеет ли он меня пристрелить… Будет ли вообще стрелять в толпе? На лестнице, правда, ему это не помешало. Не дожидаясь, пока лохматый прицелится, я метнул в него древо. Побежал следом, чтобы не терять время. Попал. Дико удивился этому факту.Похоже, он попытался поймать древо свободной рукой, и успел бы, если бы я не сбил его с ног, прокатив вниз по лестнице.- Кто ты? – массы Даниэля не хватило бы, чтобы припечатать охотника к полу. Слишком разные весовые категории. Я пользовался мгновением передышки, пока мы перетягивали белесый корешок.Охотник снова сверкнул желтыми глазами.- Не узнал? Не верю.- Поверь, - энергия того, кто сейчас гостил в теле охотника была знакомой, но вот чтобы прямо узнать… По крайней мере, у меня теперь есть слепок его «следа», для передачи центральным, и дальнейшего поиска. – Ты попался. Я снял твой «след». Спорим, ты не знал, что смотрители так могут?Похоже, подселенец все же о чем-то догадался, так как энергия почти сразу же свернулась. Охотник обмяк. Корешок вывалился из рук и скатился на пол. Почти сразу же зазвенел звонок, отозвавшись зудом где-то в зубах.- Что за нафиг?Мир привычно мигнул, и накатила темнота, которая почти сразу же рассеялась. Ожидая вновь увидеть ставший уже почти родным, коридор на первом этаже, я несказанно удивился, обнаружив над собой не менее родной, а самое главное – знакомый, потолок своего кабинета.Внутренности болели так, словно я заснул в бетономешалке и вместе с ней скатился с обрыва. Издав сдавленный звук, я пошевелился, выяснил, что могу двигаться. Несказанно удивился этому факту.- Оклемался? – Роланд сидел в одном из кресел и наблюдал за мной с интересом вивисектора. – Как самочувствие?- Тебе на словах рассказать или картинку нарисовать? – отчаянно мутило. Странно. Такого отходняка у меня давненько не было.- В общих чертах.- Паршиво. Меня выкинуло?- Ты закончил задание. Петля разомкнулась. Работы, конечно, еще навалом. Надо разобраться, что именно там произошло, и подчистить память огромной куче народа. Похоронить наемников. Твой отчет, кстати, тоже с нетерпением ждут.- Если кратко, кто-то заказал охотнику одного молодого оборотня, учащегося в этой школе. А когда все пошло не по плану, вселился в него и стал поддерживать петлю.- Как интересно.- Я сделал слепок.- Хорошо. Значит можно будет его найти. А за оборотнем присмотреть. Раз уж он так важен для этого мира.- За Даниэлем, тем парнем, в которого меня подселили, тоже присмотрите. Толковый малый. А я как раз планировал через несколько лет брать ученика.В глазах Роланда сверкнули озорные огоньки, не смотря на общую серьезность. Сдавленно застонав, я рухнул обратно на свое неудобное ложе.- Ты ведь не хочешь сказать, что планировал это изначально?- Ты давно не брал учеников.- Ролик, тебе было мало Лестера? Вы сослали меня в доки, навязали мне ученика, а когда все плохо закончилось, и мне пришлось от него отказаться…- Не сослали, а назначили.- Роланд…- Не перебивай старших. В архивах ты просто просиживал штаны, не реализуя свой потенциал. Вспомни, какими были доки, когда ты занял место смотрителя. И что, через каких-то тридцать лет ты навел здесь порядок. Упыри с оборотнями когда в последний раз устраивали друг на друга облавы? Падшие давно у тебя кварталы вырезали? Основная роль центральных - подбирать кандидатов на работу. И я не думаю, что с тобой мы ошиблись. Да, в архивах тебе было интересно, но у нас достаточно бесталанных, для перекладывания бумажек, а хорошего исполнителя еще надо поискать.- А если я откажусь?- Я не могу тебя заставить. Но… что-то мне подсказывает, что ты не откажешься.Роланд поднялся из кресла, направившись к двери, насвистывая какой-то веселенький мотивчик, оставив мою бренную тушку заботам наги. Даже думать не хочу о том, сколько у них сейчас работы с той школой, оборотнем, поиском существа с желтыми глазами. Радует только то, что у меня, пока что, есть время на восстановление.

Ключевые слова: Подселение смотритель охотник авторская история

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