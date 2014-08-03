В чужой шкуре. Вторая часть

Estellan Просмотров: 165 Комментарии: 5 +6 Вчера, 10:28 by

«Кто это?», - в мыслях изначального владельца тела отчетливо заметалась паника. Кажись, перебор впечатлений для подростка за одно утро.Ну да, вместе с моим разумом и сознанием, он за компанию получил и часть моих способностей, относящихся к этой области. В том смысле, что швыряться магическими зарядами или открутить голову обидчику голыми руками он, само собой, не сможет. Но вот видеть призраков, линии силы или тех, кто петле не принадлежит – запросто. Остается надеяться, что он отнесется к происходящему с должной долей спокойствия, иначе, вместо продуктивной работы, мне светит успокаивать чужую истерику или, того хуже, запирать чужой разум полноценно. А это чревато осложнением и без того непростой ситуации.- Это призрак. Не бойся, они не кусаются.Дожидаться реакции на этот выпад я не стал, да и мы, наконец, добрались до нужного кабинета.На урок мы с провожатым, естественно, опоздали. Спутник мой отделался легким испугом, а вот моему пристанищу изрядно досталось. Пришлось передавать управление Даниэлю и восхищенно наблюдать изнутри, как доблестно тот отбивается от нападок преподавателя, начисто забыв и про призрака, и про меня, и про всю картину в целом. У меня же появилось время поразмыслить.Вообще, призраки не столь частое явление. А про призрака в школе я до сих пор не слышал. Восточный округ не моя территория, но о таких казусах принято сообщать в центр. Если бы там знали о призраке, мне бы сообщили прежде, чем сюда запускать. То ли бывшая восточная смотрительница капитально забила на свои дела, то ли он свежий. Если свежий, значит, этот призрак может знать о происходящем. Следовательно, надо бы его поймать и поспрошать. Но вот как это сделать? Как выследить призрак? Особенно, учитывая мое подневольное положение.- Эй, Даниэл, у вас вообще как со временем? Уроков много? – парень вернулся на свое место, позволив мне снова взять контроль в свои условные руки.«Много. После третьего урока большая перемена. После шестого – обед. Потом с двух до шести самостоятельные и дополнительные занятия».- Офигеть у вас нагрузка. Мне нужно быстро и не привлекая внимания осмотреть все здание.«Можно попробовать во время обеда, но тогда многие кабинеты заперты, а в некоторые помещения мне вообще нельзя».- Чудесно, - плюс, конечно, что парень артачиться не стал. Но вот общий расклад так себе. К тому же я не знаю какого размера петля. Может, ее хватает на несколько часов, а может, несколько суток. Что будем делать?Большую часть дня, в итоге, мы с подростком угрохали на то, чтобы попытаться осмотреть школу и найти призрака. За короткие перемены мы едва успевали перебежать от одного кабинета до другого, попутно кое-как общаясь с одноклассниками. Моего подопечного вроде как и не третировали, но и особо не выделяли, как одноклассники, так и учителя. Одним словом, пристального внимания удавалось избегать, а странности если кто и замечал, то усиленного внимания никто этому факту не уделял.Обед прошел так же бестолково. За час мы успели обежать здание от подвала до крыши, но ни следов призрака, ни иных аномалий на глаза не попалось. Это плохо. Почти целый день коту под хвост.- Сколько времени?Спрашивал я скорее самого себя, чем свою вторую сущность. Мы как раз оказались в холле. Без пяти пять. Чудно. У нас пять минут на то, чтобы добраться до следующего кабинета.- Куда дальше?«Третий этаж, первый кабинет там, в правом коридоре».Народу в холле было не так много, все торопились по своим делам и друг на друга особого внимания не обращали. Тем удивительней стал внезапный тычок откуда-то со спины, и нарисовавшаяся высокая темная фигура.- Смотри куда преш, шкет, - говоривший смерил парня неприязненным взглядом и направился дальше, вверх по лестнице.«А это – кто?»- А это, дорогой мой Даниэл, кажется, именно то, чего здесь быть не должно.Поднимавшийся по лестнице меньше всего походил как на ученика, так и на учителя. Ростом, наверное, метра два, небритая рожа, длинные темные волосы, собранные в низкий хвост, высокие сапоги, кожаные штаны, несколько ремней, явно с оружием. Торчащая из голенища рукоять то ли ножа, то ли кинжала и здоровенная пушка на спине, дополняли образ вооруженного бомжа. Или разбойника с большой дороги, по ошибке зарулившего в школу. И как его охрана пропустила?- Вашу ж Машу… охотник!«Охотник?»- Охотник, Даниэл, это такие вооруженные дядьки, которых смотрители иногда нанимают для выполнения грязной работы по устранению взбесившихся нелюдей. Иногда, правда, очень редко, они действуют по собственному усмотрению, но это крайне редко. Основная их политика – пока за смерть нелюдей не платят, они безобидны. Короче, пока за твою голову кто-то прилично не забашлял, охотников тебе бояться нечего.«Очень похоже на мафию».- В каком-то смысле… кстати, сколько времени? Без пяти пять. Хм… странно.На дальнейшие разговоры тратить время не было смысла. Пришлось плюнуть на странное время и отправиться за охотником. Он, вроде и не торопился, однако догнать его почему-то не получалось. То кто-то из учителей вцепился в плечо и дернул так, что клацнули зубы.- Не бегать по лестницам!- Отвянь.Дернуть плечом, освобождаясь, было не сложно, но отняло мгновение. Потом я забуксовал в стайке девчонок, который вроде и не стояли на месте, и двигались в нужную сторону. Но недостаточно быстро. Расталкивать их было опасно, пришлось прорываться, но и это получилось не так быстро.К тому моменту, как я выбрался, получив в спину несколько нелестную характеристику своей подвижности, внешности, особенностям характера и половой принадлежности в целом, рослая фигура как раз скрылась в коридоре третьего этажа.- Какой кабинет? Какой?«Я видел ровно столько же, сколько и ты».Именно этот момент выбрал одноклассник Даниэля, чтобы снова налететь на него, дергая за рукав.- Данька, ты чего тормозишь? Звонок через пять минут. Историк, конечно, не Грымза, но сегодня и он чего-то не в духе. Ты же слышал про опрос?- Не сейчас… - я снова дернулся, пытаясь освободиться, и именно в этот момент, прямо из пола, перед нами вырос призрак.- Не ходи за ним. Он опасен.- Чего?Мир мигнул перед глазами, стало темно, потом свет зажегся, и я обнаружил себя в другом коридоре, на первом этаже. Голова закружилась, пришлось облокотиться о стену.- Все хорошо? – прямо над ухом раздался женский голос, а на плечо легла рука.- Ч-ш-ш-шерт… в смысле - да, все хорошо, - выпрямившись, я уставился на стоящую перед собой изящную женскую фигурку, упакованную в строгий костюм, с ворохом тетрадок в руках.- Точно? Может, тебе надо в медпункт?- Нет. Все хорошо профессор Иннис.Учитель неодобрительно покачала головой, но настаивать на продолжении беседы не стала, удалившись дальше по коридору. Я остался вместе с Даниэлем и своим паршивым настроением. Выругался, саданув от души кулаком по стене, не сразу вспомнив, что это тело к такому не привыкло. Еще раз выругался, рассматривая сбитые костяшки.- Гадство… какое же гадство.«Что сейчас произошло стоит спрашивать или подождем до обеда?», - кажется, парень начал заражаться моими взглядами на мир.- Петля. Чертова петля времени. Нас откинуло обратно. А я ведь почти догнал охотника… он тут явно как-то замешан, как и призрак. Ты его видел раньше?«Нет. Подожди. Ты хочешь сказать, что мы в петле времени? Мы оказались в петле времени?»- Да, и вы тут уже неделю. Меня прислали разобраться, но я облажался.«Как облажался?»- Пока не знаю, но причина или в призраке, или в охотнике. Они оба мне не нравятся. Надо бы их выследить. Но вот как? Мы прошли эту чертову школу от подвала до чердака, но так его и не нашли.- Эй, Данька, опять сам с собой беседуешь? Ты так со своей зубрежкой совсем крышей скоро поедешь. Идем! Ща звонок будет. Если опоздаешь, Грымза с тебя снова шкуру спустит.Налетевший одноклассник сюрпризом не стал, как и тычок от него в бок. С той разницей, что в этот раз я успел его блокировать.«Что? Опять физика?»- Расслабься Даниэл, ты ей на эти вопросы уже неделю отвечаешь, мог бы и зазубрить.В этот раз, пробегая по холлу, призрака я не увидел. Значит, он действительно свежий, скажем даже – очень свежий, раз что-то здесь меняет. Паршиво. Я очень рассчитывал на эту встречу.Оставив исконного владельца тела разбираться с преподавателем, которая мне не понравилась и в первый раз, а сейчас я начинал пропитываться чувствами «благодарных учеников», фоном слушая ее недовольный скрипучий голос, я, по привычке, прикидывал варианты дальнейшего развития событий.Если я прав, охотник появляется в здании без пяти пять. Именно в этот момент что-то происходит со временем, заставляя его замирать. Потом он поднимается наверх и происходит еще что-то, после чего время сбрасывается. Но что? Кто вообще в здравом уме мог отправить охотника в школу? Местный смотритель? Это – капец какой залет со снятием с должности в лучшем случае. В худшем – лишат силы и выгонят на вольные хлеба, коротать вечность офисным планктоном. В самом худшем, а у нас тут самый худший вариант – могут и убить. Вряд ли новенький смотритель способен на такой финт ушами. Но кто-то же его прислал?И еще интересный момент, так как охотник появляется здесь каждый раз, значит он в петле изначально. Как его могли не заметить? Маскирующая магия? Откуда такой набор у обычного охотника? И куда делись присланные центральными наемники?

Ключевые слова: Подселение школа смотритель охотник авторская история

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