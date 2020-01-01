Охотники за медью

Обычные люди

Закрытые города - наше наследие от страны Советов. До распада Союза, само их существование было секретным, хотя, и после - некоторые из них, в статусе ЗАТО (пропускной режим, огороженный периметр).

Наш город строили заключенные. Обращались с ними так себе, как и до сих пор с людьми в тюрьмах. Страдания, которые перенесли эти люди, навсегда остались в здешних местах. Именно там, где раньше находились трудовые лагеря, чаще бывают проблемные квартиры - драки, убийства и суициды. Есть у меня одна теория, насчет энергии страданий живых, а особенно - разумных существ, типа человека. Все предметы, места, вещи как будто «впитывают» нашу энергию, пережитых физических и эмоциональных ощущений. Не зря люди обходят стороной дома, поставленные на месте бойни, кладбища или психиатрической лечебницы. Как художник наносит краски на холст, создавая оттенки и формы, так и человек своими эмоциями создает, порой, необычные вещи и явления…



Примерно месяца два назад по нашему городку поползли странные слухи о пропаже людей. Разговорился как-то со своим одноклассником Женькой, он в убойном теперь работает, зашли в бар поболтать. Странность, по его словам была в том - что преступники сами сдавались властям, получали сроки. Но, при этом, люди продолжали пропадать - всегда ночью, всегда жертвы находились в каких-то подземных сооружениях. Весь отдел сбился с толку – маньяки, обычно, одиночки, а тут… Своих жертв они ели, в основном - внутренние органы. Женек все это мне под градусом рассказал - водку он глушил с пугающей скоростью. «Ладно, - подумал я, - все равно поймают уродов, это же структура, полиция».



Все любят легкие деньги - это не секрет, вот и мы с подельником - люди простые, руки марать, это, конечно, вообще не наше, мы не мясники, а вот что плохо лежит - наш профиль. В основном - это медные кабели, а бывают и разного рода запчасти - тут как повезет.

Заводов у нас немало, а еще больше - складов в округе. Брошенные, действующие, военные (есть и особо охраняемые) и гражданские.



Да, можно резонно спросить - да какого ли? Не стыдно? Стыдно, но кушать охота, а тут инфляция, и сами понимаете ситуацию в стране. Оплата на основной работе - меньше, чем у меня в штанах... Короче, приходится крутиться.

Вчера днем раздобыли информацию о каком-то небольшом очередном складе. Часть завода, на котором располагается склад, не была в работе. Это из-за сокращения производства в 90-е. Ранее, как я потом узнал, после наших приключений, тут была территория трудового лагеря. В данном месте отбывали осужденные женщины, за аборт.



Работник, который слил инфу о складе - знакомый знакомого, в общем-то, нормальный мужик, Саныч. Пересекались с ним пару раз. Договорились 50 на 50 из всего хабара, что мы с подельником Толяном вынесем.

Саныч дал точные координаты склада, график пересменки охраны завода и некоторые детали о том, как проще и главное - незаметно пролезть к складу. Сам же Саныч ушел в отпуск, дабы, если что - он тут вообще и близко ни при чем.



За день, до нашего похода мне приснился странный сон - будто я стою посреди ночной тайги. Эта местность мне не знакома. Не слышно зверей и птиц, только ветер слегка шумит в деревьях. Передо мной поляна, а в ней - огромная пропасть, как глубокая рана, её бездна темна. Мне показалось, что там вообще нет дна, во тьме провала выл ветер, словно стая демонов. От этого завывания побежал трусливый холодок по телу. И тут, прямо из глубин провала зазвучали удары бубна - сначала очень медленно, а потом всё быстрей. Эти удары звучали все громче, поверх всех звуков, они были подобны звуку упавшей скалы. Я ощущал дикий страх, с каждым ударом из пропасти. Моё сердце начало биться в унисон этому бубну. Падая на колени, я закричал, что есть сил: “Проснись!!!”...

Ночь, луна - я лежу в своей постели в холодном поту. Уснуть я не мог - ворочался до утра.

Вылазка

Вечером того же дня, мы все же вышли вдвоем с Толяном, моим давним другом, на поиски нашего хабара. Что же можно рассказать о Толяне? Знаю я его давно, учились вместе на автомехаников. Раньше спускали деньги на кабаки и девок, а теперь решили свой бизнес открыть- автомастерскую. Кореш он был надежный, невысокого роста, крепкий, сообразительный малый. В сложных ситуациях много не болтал, больше делал. За это я его и уважаю.



Темнота уже окутала все вокруг - еще не густая, не удушливая, что бывает в безлунные ночи середины сентября. А легкая, в которой хорошо видны очертания предметов. Было тепло, без проливных осенних дождей. Перекликались птицы, приятно пахло свежей смолой. Когда на машине мы были недалеко от объекта, перед нами предстал типичный периметр и серые здания. Старый асфальт пустил свои сети из мелких трещин, из которых пучками торчала трава - природа неуклонно воевала с человеком. Ограда была из еще советских бетонных плит, да и та - для вида. Некоторое время спустя, две тени двигались к складу уже на территории завода.

Склад был слабо освещен с центрального входа - возможно, что-то там и хранилось нужное, иначе бы просто досками забили, и никакого фонаря не надо.



Но Саныч дал нам наводку, и мы знали, что с тыльной стороны угол у склада был с прорехой - на днях там делали ремонт кирпичной кладки, вот и огородили сигнальными лентами, чтобы никто не шастал из своих же… да так и бросили. Собак не имелось, как и камер - что было отличной возможностью спокойно всё тащить.



Впереди, в проходе на склад, стояла стена непроницаемой темноты - окон в здании не было, а у меня был монокуляр с режимом ночного видения. Склад, судя по пыли на стеллажах, посещали не часто, зато виднелись медные детали. “Родной цветмет”, - подумал я. На полках лежали какие-то гофрированные шланги, стояли бочки с ГСМ и прочее, что нам - охотникам за легкими деньгами, было не интересно тащить. Я уже начал подумывать, что, может быть, все ценное унесли сами рабочие, однажды, такой же ночью, как и мы, или перенесли в другой склад - более надежный, чем этот.



А это что? - Толян стоял недалеко от меня, указав рукой вдоль стены.

Траншея… широкая, может, есть там кабель какой не под напругой? - подельник думал, как и я, о выгоде.

Траншея оказалась довольно глубокой, ее стены из глины и песка обдавали сыростью и холодом.

Надо все тщательно осмотреть - я спрыгнул на дно траншеи, а может, повезет с поиском добычи… в углу был целый кабель-канал, только нестандартный, огромный проем. В нем еще оставались остатки кабеля - словно старые нервы, они лежали с облупленной изоляцией, потрепанные временем и климатом.



- Серый, полезли по каналу, посмотрим, что там, - и мы синхронно включили налобные фонари, бояться нам было уже некого.

Настроение было отличное, я уже грезил об увесистом медном ломе, ценных деталях или раритетных предметах, которые можно выгодно продать…

Толян был против долгого блуждания по каналу, были опасения, что он может обрушиться. Я же, напротив - мне было очень любопытно, никогда не видел такого. Канал закончился выходом в небольшое помещение.

Щитовая, всё цело, не мародёрили еще тут - я оценил масштабы предстоящих “работ”.

- Да уж… тут как будто бросили все просто и ушли…

- Или законсервировали...



Везде кучами лежало разное тряпье - остатки шинелей, с нашивками “СА”, мед. халаты с длинными лямками, “хирургические”. Вдоль одной стены расположился ряд из шкафчиков для личных вещей - время их не пощадило.

- Что думаешь, Серый, похоже, это склад военных? - Толян сам уже увлекся рассматриванием деталей интерьера, пиная хлам на полу. Я тактично промолчал.

- А может, тут есть вещи ценные? - Толян продолжал пинать кучки хлама, поднимая пыль.

- Разберемся, поглядим, - отозвался я.



Мы поспешили к старой единственной двери – может, есть более интересные вещи...

Дверь эта была сама по себе необычная, тяжелая, толстая, как бункерная. Краской были выведены какие-то знаки, но разобрать не удалось. Она легко поддалась, т.к. изначально не была заперта, а лишь прикрыта. Мы вышли в длинный коридор склада - напротив нашей двери были тоже комнаты. По бокам от нас, коридор уходил так далеко, что свет фонаря не просвечивал до противоположной стены. Потолок и балки - их бетонное покрытие зеленело от плесени. В коридоре опять же лежали кучки мусора и хлама, полное запустение: гнилое тряпьё, банки то ли из-под сгущенного молока, то ли из-под тушенки.



Быстро обходили комната за комнатой, в одной все было заставлено мебелью, до потолка, неаккуратно, будто в спешке. Еще в одной было найдено медицинское оборудование - шприцы, зажимы, и т.д. А еще в одной - нашли ящики с фильтрами от противогазов, старые советские фильтры, нам они были не нужны…



Мы обошли все комнаты по бокам коридора, в остальных был лишь тлен и забвение. Я уже подумал, что все тут вынесли до нас сноровистые сталки. Но оставалась последняя - она была в торце коридора.

Возле входа нас ожидала удивительная и странная находка - небольшая груда костей мелких животных, возможно - грызунов. Кости были вполне себе белые – значит, свежие, выложены были узором, примерно чем-то напоминающим корону.

- И кто их съел-то? - Толян присел на корточки, чтобы рассмотреть узор, - странно - крысы?

- А может, тут завелся целый король крыс? - лукаво протянул я.



И мы оба громко рассмеялись. Хохот, отраженный от стен коридора, звучал как жуткий гул камнепада.

- Дай я сфотаю эту кучку, никогда такого не видел, - подельник достал свой монокуляр и сделал пару снимков.

И тут за дверью, в глубине комнате послышался слабый скрежет и шум.

- А вот и его величество, - залыбился Толян.

Даже если это очень огромная крыса, ей не справиться с нами, тем более, мы не хотели ее убивать - а лишь посмотреть. Все животные боятся человека.

- Раз, - я начал отсчет.

- Два, - Толян схватился за ржавый поручень древней двери, словно ей сотни лет. Мы оба замерли, как спортсмены перед стартом.

- Три!

Всякое случается

Словно дети, с громким гиканьем и криками, почти как индейцы Северной Америки, мы ворвались в последнюю, неисследованную комнату. Хотелось немного развеяться в этой мрачной обстановке уныния. Но картина в этом помещении резко контрастировала с остальными. Это было огромное помещение, самое большое из всех - оно само было вытянуто, как главный коридор. Тряпье - мед. халаты, какие-то простыни, всё свисало со стен, а так же были протянуты веревки, где тряпье на них, было развешано в ряд, явно кем-то.



Впереди неясно мерцал свет, синеватый, тусклый - мы моментально выключили фонари, приостановились. Неужели тут кто-то живет? Мы вопросительно молча переглянулись. Послышался глубокий громкий рык. Мы, не сговариваясь, притихли.

- Это точно не крыса, - тихо сказал Толян.

Разошлись к противоположным стенам, присели, затаившись. Было несколько минут, чтобы осмотреться лучше. Тут так же был мусор, только его было меньше. Впереди, кроме тряпья, висели причудливые изделия. Я подобрался ближе - кости животных и птиц, привязаны на веревочках. Вокруг висели простые грубые куклы из травы. Толян подполз и смотрел вдаль - его беспокоил тот рык. Я же взял в руки куклу - простая, грубо сделанная фигурка, вдруг пыльца вырвалась из нее - странный запах, не полевых цветов, а удушливый, металлический... В глазах резко потемнело, я перестал чувствовать свое тело, время. Наступила темнота…



И шепот: “Ты умрешь”, - тихий, без зла, сострадания и вообще какой-либо заинтересованности. Голос был в моей голове, будто это была просто моя собственная мысль. И все вдруг исчезло, я опять ощутил себя и время, вновь в той комнате.

Толян в это время сидел, замерший, не мигая, смотрел вдаль мертвым взглядом. Я выбил из его руки куклу

- Ты слышал это, Серега? - у подельника был вид озадаченный.

- Да, неладно тут все, будь начеку.



Рык раздался еще раз - теперь уже ближе, судя по звуку. Уже не было сомнения - это что-то крупное, явно хищник.

Я притаился между старым шкафом и кучей хлама. Толян зарылся в ворохе старых ОЗК. Мысли роились в голове - а вдруг это те людоеды из новостей, или неизвестные науке животные - одно другого не лучше. “Или то и то”, - шальная мысль весело мелькнула и исчезла.



Кто-то неторопливым шагом направлялся к нам, мы сидели, затаив дыхание. Порой жизнь не готовит нас к некоторым событиям: извержение вулкана, падение метеорита или война. Вот и в момент того, что я увидел, было чувство - я не готов.

Шумно вдыхая воздух, к нам приближалась тощая, аномально высокая фигура.



Глаз я не видел - лицо было обезображено, искажено. Лохматые грязные волосы до острых плеч. Лохмотья, сшитые из разной ткани - вообще, как такое можно носить-то? Грубо сшиты, крупной нитью. Не сказал бы, что этот человек, пусть даже если и мутант - обладает силой, но до той поры, пока я не посмотрел на руки. Руки длинные, тощие, а вот пальцы мощные, с толстыми ногтями, как когти, темные. Лохмотья были сшиты как женское платье, я предположил, что очень отдаленно - это особь женского пола.

Оно было так близко теперь, что можно было разглядеть эту мерзкую морду - костистый хищный нос, впалые скулы. Одного глаза не было, он заплыл или зарос, а во второй - лишь на секунду я взглянул - безумие и ничего более. От вида этого уникума сердце уходило в пятки, я сидел и молился всем богам, чтобы оно не учуяло нас.



Тварь прошла мимо: “Повезло, пока что”, - пронеслось в голове.

- Ты видал?! - Толян оживился, - это что было?!

- Загуглишь, как выберемся, - ответил я.

- У нее на башке что-то, типа рога маленькие, - оповестил меня “эксперт”.

- Ну и цирк тут, и грима не надо – давай, Толян, глянем, что у них там, в центре, вдруг эта каланча не одна, оценим риски, так сказать.

Мы осторожно двинулись вперед, временами останавливаясь, прислушиваясь, не забывая, что тощая может вернуться. В центре нас ожидал еще сюрприз - источником освещения были не фонари, даже не костры. Столбы из дерева, семь столбов, образующие круг.

Светились они синеватым светом, мы просто с открытыми ртами замерли от такого чуда. Явно это алтарь или еще что, есть смысл во всем этом, не ясно какой. Каждый столб был вырезан искусно, изображая разных существ.



- Сатанисты, что ли? - была первой мыслью, когда миновали круг. Любоваться не было времени.

- Да не похоже, - я шагнул в полутьму малой комнаты, уже за кругом света. Послышался ужасный запах падали, выглядела эта часть как кухня. На столах обычная посуда - керамика и пластик. Вдоль стен висели различные коренья и сушеные травы - а тут знали толк в кулинарии.

Отдельно стояли 2 котла, которые бывают в типичной столовке. Как только я приблизился к ним - запах разложения усилился. Мы не стали отвлекаться и поднимать крышки - слишком шумно, и не особо интересно что там. Нужно было узнать - нет ли тут еще кого из противников, да и ценного для нас в этой мертвечине точно ничего нет.

Вся эта “кухня” наводила тоску, как будто именно она, кухня, тут существует целую вечность, как место, где нет времени вовсе. Но это было ощущение лишь на миг. Пройдя “кухню”, мы попали в широкий проход, который закончился такой же маленькой комнатой, где увидели, что кто-то лежит на полу.



- Я так и знал, что тут их целая секта, - прошептал Толян, вид его был серьезным.

- Не спешим, они вроде спят, - тихо сказал я, - такие же уроды, как и та гадина?

Но это оказались люди, обычные, как и все. Просто спали на циновках, прямо на полу. Одетые в спецовки с завода…

Так может быть это жертвы той длинной? Или сектанты? Как они вообще тут очутились? Эти вопросы мучили нас сейчас. Толян хотел сыграть в героя - пойти разбудить их, помочь выбраться. Но я сказал, что если они до сих пор живы, значит, их и сейчас не убьют. Иногда, даже когда казалось бы всё очевидно - это лишь поверхностное.



- Толян, валим отсюда, долго мы тут слишком, - моё чутьё говорило, что лимит нашего пребывания в этом странном месте исчерпан. Со стороны входа послышалось урчание - длинная тварь возвращалась и подала новый сигнал.

Между “кухней” и тем местом, где спали люди, в широком проходе, который был заставлен хламом крупным - мебель, сети, шкафы и т.д., мы и затаились, вновь погружаясь в пыль и тлен. Иногда лучше вдохнуть немного пыли, оставаясь целым и невредимым. Люди, что спали на циновках, начали просыпаться. Зевая и неспешно потягиваясь, они вели себя не как жертвы. Когда они начали подниматься, я насчитал шестерых. Все в робах, эмблема завода, на который мы и устроили свой поход этой ночью.



«Может те, кто копал яму?», - подумал я. Между тем, бригада поднялась. Они выдвинулись к сияющему кругу, не спеша, как будто у себя дома. Когда работяги проходили мимо нас, я рассмотрел их лица - улыбки и общие эмоции радости. Словно они не у дьявола на пиру, а гуляют по живописной долине Алтая, нежась на солнышке. Когда люди отошли от нас, Толян громко зашептал:

- Оно, наверное, их жрать будет сейчас?! Они как под гипнозом.

- Вижу, сейчас узнаем...



Мы шли к толпе медленно и осторожно, передвигаясь вдоль стен в полутьме. В центре, где испускали свет идолы, происходило что-то странное. Теперь длинную тварь можно было рассмотреть тщательно - явный мутант, несмотря на обманчивую худобу, выглядела она устрашающе и зловеще. И этот её один глаз... Такой знакомый образ...

Существо находилось в середине круга столбов, а люди стояли на периферии. Молча, без единого слова. Рабочие лишь моргали глазами, лица у них стали вдруг озабоченными, а смотрели они отрешенно - в никуда.



Каждый держал куклу, ту самую, со странным запахом металла. Невольно вспомнился голос в голове. Вдруг все разом двинулись, я сначала подумал, что нас заметили, и мы покойники, даже сердце бешено забилось в груди. Но они все двинулись к выходу. Длинная же вдруг сложилась в центре круга- то ли сон, то ли транс. Её уродливая фигура улеглась на полу в позе эмбриона.

Мы решили последовать за людьми, оставаться тут не было смысла, может, удастся найти какие-то слабости в этом союзе. Мы шли медленно, стараясь не наступать на хлам, чтобы не издавать ни звука.



Тут же я остановил товарища, дернув его за рукав.

- Ты сдурел? Мы сейчас выберемся, - путь свободен.

- Погоди ты, - осадил я его, - нам нужно кое в чем убедиться, нам надо вернуться на кухню.

Если ад есть, он выглядит именно так - пучки трав вдоль стен, коренья, запах падали, полумрак и два огромных пищевых котла, черные, как та бездонная пропасть из сна. Толян подошел первым к котлу и на секунду замешкался. Ты вроде догадываешься, что там, но тебе всё равно неохота открывать эту крышку.



- Мы покойники, - угрюмо выдал подельник, - чертовы людоеды.

Он стоял ошарашенный, с крышкой в руке. Его лицо выражало отвращение и осознание всей опасности, в которой мы находимся сейчас.

Это - не то же самое, что смотреть на покойника на похоронах, нет. Такие моменты меняют жизнь навсегда. Внутри котлов были части тел людей - конечности в одном, туловища в другом. А сколько еще оно убило? Я вдруг подумал, что если мы не выберемся, то вот тут и останемся, по частям - мысли на миг овладели мной, но я “взял себя в руки”.

Тварь все так же не двигалась, лежа в центре круга. Мы прошмыгнули к выходу.



- А может, она отпустила их, Серега? - задумчиво произнес напарник уже в центральном коридоре.

- Ага, а кто себя плохо вёл - пошел в суп, да? - не верю я.

Когда вылезли из канала в яму - включили монокуляры, опасаясь, что работяги могли устроить засаду на складе. К счастью, их не было. Все вещи на складе были на своих местах. Только глубокая ночь и тишина.

- Так, ладно, бежим до машины и валим отсюда, - выпалил Толян.



Захотелось курить и домой...

Где эти работяги, ничего не пойму... - задумчиво произнес я, когда мы подходили к лесу.

Ночное небо хмурилось, подул прохладный ветер. Природа жила своими законами в этой ночи. А мои мысли устремились о природе происхождения того, что мы увидели там - под землей.

Повод

- Серый, погляди за дорогой, чтобы никого не было, я машину заведу, - Толян полез в старенькую четверку, которая была спрятана нами в леске вечером. И тут я увидел их - рабочих из подземелья. Они шли тихо, обычным шагом, только не говорили ни слова. Направлялись они со стороны жилого района, который окружен лесом, небольшой тут есть, опять к складу. Двое из них несли что-то.



- Чего ты завис?! Валим отсюда! - Толян хотел сбежать отсюда как можно скорей.

- Они поймали кого-то, - сказал я, - вырубили и несут туда, вниз, к той твари.

- Да не наше это дело, пусть этим полиция займется, нас не съели под землей - нам уже повезло.

- Действовать надо сейчас. Если мы уедем, я себе этого не прощу.

- Ладно, герой, - сдался Толян, - если нас сожрут, ты виноват.

Там, где прошла бригада, около дороги мы увидели женский каблук, когда подошли ближе.

- Девушку они поймали, Толя, шла ночью домой и не дошла - как тебе? - я строго посмотрел на друга, - а ведь у тебя сестра есть.

-Хорошо, - Толян всё понял, - я шокеры взял наши и нож.

Ловим на входе в склад, когда они разделятся.



Мы оба знали, что против толпы нам не справиться. К тому же - люди под трансом могли и не ощущать повреждений. Тем более, рабочие по комплекции были не маленькие - бой мог получиться тяжелым. А мы с подельником не были крупными.

Трое из рабочих пролезли в лаз и были внутри склада, еще трое снаружи замешкались с добычей. Нужный момент. Мы внезапно ударили шокерами двоих - в шеи. Они рухнули, как мешки с ватой.

- Тихо, дядя, - я приложил нож к горлу третьего.



Мужчина среднего роста, коим был третий, даже не дрогнул. Я не стал бить ножом - хотел лишь припугнуть. Мужик резко ударил меня в лицо кулаком. Перед глазами поплыли яркие круги, я даже присел. Толян кинулся на него с шокером - но мужик оказался на редкость проворным. Пока что еще те трое, со склада, не вышли - у нас было немного времени. Возможно, они не стали дожидаться и ушли в логово. Как знать...



Пока Толян возился с мужиком, я заметил у последнего куклу, она торчала из нижнего кармана спецовки, ту самую - из трав. Времени ждать не было, и мы вдвоем кинулись на противника, я успел забрать и выкинуть соломенную фигурку.

- Вот скотина, - тихо выругался Толян и пнул вдруг обмякшего рабочего.

Буквально через минуту мужик просто сидел, в сознании, как будто только что проснулся. Его движения стали медленными, более привычными.



- Извините ребята, не хотел бить, - мрачно сказал мужик, поднимаясь на ноги, - я как будто во сне был - помню все, понимаю, а телом не управляю. Проклятая кукла. Мы достали и выкинули кукол из вещей тех двоих, пока они еще не пришли в себя.

- Слушай, мужик, нет времени на разговоры, - сказал я, вытирая кровь с носа, - надо как-то твоих сотрудников спасать и девушку.

- Ты про то существо? Оно не хочет просто убивать своими руками, только с помощью марионеток, - он грустно посмотрел на нас. Двое других очнулись - уже в адеквате. Все трое, недолго думая, просто сбежали.



Мрак ночи сгущался и становился более зловещим. Не было видно ни Луны, ни звезд. Скоро должна была начаться гроза, не сверкало, лишь душный воздух висел вокруг, тишина звенела в ушах.

Эта была лишь минута безмолвия и бездействия, минута на размышление, что длится вечность. Мыслей было столько, что не сосчитать, о прошлом и о будущем. И вдруг я тихо сказал: ”Это просто страх”.



- Идем, - Толян тоже очнулся от оцепенения.

- А зря мужики ушли, - выдал я, - могли бы и помочь.

- А ты бы пошел рисковать на их месте? То-то и оно, брат.

В подземном комплексе шли по монокулярам - чтобы не светиться с фонарями.

Боги



Все так же, в дальней комнате, испускали голубоватый свет идолы. Суровые лики древних неизвестных богов были невозмутимы, как камень, к страхам и страданиям, радостям и победам людей.



Трое рабочих-марионеток возились с разными вещами, высокое же существо стояло ближе к кухне и молча наблюдало за всеми, спокойно плетя корзину из прутьев. Жертва - девушка была в сознании, но была поражена ужасом и пребывала в оцепенении. Самое необычное происходило со столбами - рожи богов словно ожили, вся их мимика играла разными красками, выражения лиц плавно менялись, передавая новые эмоции, как люди, предвкушая отличный ужин.



Сливаясь с тенями вдоль стен, мы крались ближе по жестяным банкам - ветхим и ржавым; по тряпью - от которого отлетали куски, как от мертвых, сухих осенних листьев.



Пока приготовления сектантов шли полным ходом, мы подкрались к столбам. Идолы вдруг стали выражать неодобрение, как мне показалось, словно ощущали нас и наши намерения. Высокая вдруг перестала плести … Может, она стала вслушиваться или, как я надеялся, о чем-то задумалась.

Бездействие смерти подобно - одна эта мысль сверлила мой мозг в данный момент. Время стало тянуться всё медленнее.



Мы с напарником синхронно забрали кукол у двоих, третий даже среагировать не успел, когда мы освободили и его. Все замерли: мы оценивали реакцию очнувшихся; кто очнулся - приходили в себя; а тварь повернулась к нам и поняла, что теперь у неё нет помощников.



Один из рабочих резко двинулся вперед, к выходу, убежать он успел. Остались двое - старик и молодой. Старик, вероятно, не успел выйти на пенсию, и к его сожалению - сейчас вляпался в такой переплет, где могила была близка, как никогда, было скверным вариантом. Когда подонки из правительства проводят плохие реформы - это может убить вас в прямом смысле.

Второй же был совсем юнец. Парень был под огромным впечатлением от происходящего.

- Там! В центре круга, - закричал старик, - мы должны забрать все наши вещи.

- В центре круга углубление, - отозвался парень.

Длинное существо надвигалось на нас, молча, прекрасно зная, что с нами делать.

- Если не забрать свою вещь, оно найдет меня,- глаза пожилого человека были полны ужаса, - где бы я ни был.





Каждая личная вещь человека, будь то брелок, ключи, кольцо или другое, имеет связь со своим хозяином, через которую, это существо может найти всех этих людей. И они вновь будут ему служить, либо лишатся жизни.



Мои раздумья прервала попытка тактического маневра от юнца и Толяна, которые хотели навалиться на великаншу и смять ее, надеясь на то, что ее тонкие конечности не выдержат налома. Они оба кинулись на неё разом. И тут же отлетели в разные стороны, как щенята - костистая худоба оказалась обманчивой, существо имело внушительную силу. Оно отмахнулось легко.

- ****! - простонал с земли Толян.



Молодому сильно досталось - он тихо стонал и не поднимался.

Тварь же не спешила, полностью понимая свое превосходство.

- Давай еще раз! - крикнул я, кинув шокер старику, а сам достал нож.

Толян тоже не стал прятать шокер. Накинулись с трех сторон одновременно, я зашел со спины, чтобы добраться до шеи существа. Ну вот сейчас точно ей конец. Удар ножом в шею оказался удачным, нож был с широким лезвием - полоснул во все горло.



Но крови не было, вообще ничего. Там где должна была быть рана, лишь темно-серая плоть. Тварь на миг замерла. А в следующую секунду все трое отлетели в разные стороны. Оплеуха была такой силы, что у меня звенело в ушах. Молодой работяга, поднявшись, побежал на выход - ужас завладел им.

- Эту скотину сжечь надо, - сказал я, вставая на ноги. Голова болела, тело ломило.

- Ага, только за бензином сбегаю, - как-то тихо сказал Толян. Волосы на его голове встали дыбом. Ситуация была критическая - нам вот-вот придет смерть. Перспективы были не лучезарны, в случае если не выберемся: станем марионетками или кормом. Или последовательно из первого во второе.



- Толян, сможешь еще раз отвлечь её?

Друг молча кивнул.

Я успел вбежать в круг, тварь шла за мной. А Толян всячески её отвлекал - орал, пару раз кинулся, едва увернувшись от когтистых рук. И он сделал свое дело - потянул время.



Я успел опрокинуть 2 столба, они были не особо устойчивы.

Следующие столбы пришлось поочередно раскачивать. Я бегал от столба к столбу, тварь выбрала меня, ей не нравились мои действия.



Толян со стариком расшатывали столбы тоже. Все вспотели, каменные истуканы поддавались с трудом, сил становилось все меньше, а тварь была неутомима. С падением каждого столба свет становился все тусклее, тени сгущались. Я уже не видел стен. Потом ушли из поля зрения лежащие люди, Толян и старик рабочий, тварь успела настигнуть их. Остался я, последний столб и эта тварь.

Столб был между нами, он был совершенно недвижим. Сколько я не пытался - последний столб словно врос в землю.



Существо вдруг стало яростным, я едва успел зайти за столб. Оно само его снесло в порыве гнева, пытаясь разорвать меня на куски. Наступила абсолютная тьма - ничего не видно. Это огромная людоедка во тьме, но я её не вижу. Сердце стучало в голове, а разум просто бился в панике. А может, оно меня уже убила, вот и погас свет в моих глазах, и я несусь в вечность? Все было как в кошмаре.



Я взял себя в руки, глубоко вдохнул. Мертвые ведь не дышат. Значит, я жив. Я достал фонарь, вжавшись спиной в стену. Искал фонарем тварь, быть может, она где-то затаилась? Но ее не было! Лишь небольшая горка пепла напоминала о неведомом монстре. Толик сидел, опустив голову. Старик рабочий застонал, медленно поднимаясь на ноги...







Спустя пару недель, мы вновь пересеклись с напарником, взяв квас, стояли около разливных напитков.

- Ну и здорово же мы тогда встряли, Серый, - Толик смачно начал пить холодный напиток.

- Мне те столбы из подземелья снятся порой, кошмары какие-то.

- Думаешь, еще не все? Опять попадем в подобную историю? Ну уж нет, я теперь только за честную работу, без лишних рисков.

- Для нас - все, мы справились…

- Знаешь, Толян, я когда все эти столбики уронил, слышал лишь одну фразу, но это была не тварь.

- Какую еще фразу?

- Мы вернулись...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Shiam Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:45 by

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