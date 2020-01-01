Культ Смерти

Летяга Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:46 by

- Мы собрались здесь, чтобы прославить Ее! Воздать Ей честь! Сказать, что мы всегда знали и верили – только Она наша единственная избавительница от зла и бренности этого мира. Наша проводница в новые лучшие миры! – самозабвенно вещал лидер, десятка два человек внимали ему с полуоткрытыми ртами, но дьявольски пустыми глазами. Парочка взрослых мужчин – небритых, с опущенными плечами. Несколько женщин, с неестественно напряженными спинами. Одна-единственная бабулька лет под сто, вся в морщинах и морщинках, выглядевшая так, словно не совсем понимала, где находится. Остальные – молодежь, парни и девчонки лет до двадцати, не больше.– Она – наше будущее, а мы – Ее воины! Ее проповедники! Скоро все мы соединимся с Ней навеки! Скоро! Очень скоро мы бросимся в Ее объятия! И никто нас не остановит и не удержит! Ни мир, обещающий лживые радости жизни! Ни родственники, утверждающие, будто любят нас! Ни незаконченные дела! Если тебя не любили, то знай – Она любит и ждет! Если ты был неудачником – то теперь Она сделает тебя самым счастливым человеком! Если ты нуждался, то теперь Она даст тебе все полной мерой! Она наша мать! Она наша…- А что мы должны делать? – вдруг перебила разгоряченного проповедника девчушка лет пятнадцати.Пораженный ее непочтительным тоном и самим фактом прерывания такого воодушевленного монолога, он медленно перевел на девочку горящий яростью взгляд.- Маша! Ты же знаешь, что меня нельзя перебивать!- Да? Знаю? – искренне удивилась та. – Ну, ладно. Я просто хотела выяснить, что дальше. Мы тут все поклоняемся Смерти, восхваляем ее и так и этак. Вы нам тут рассказываете, обещания всякие даете, ну а что дальше-то? А?Лидер вместо того, чтобы ответить Маше, обратился ко всем адептам и, указывая дрожащей рукой на девочку, произнес:- Взгляните на это неразумное дитя! Она пришла к нам полгода назад, раздавленная жизнью. Той жизнью, которую все славят, за которую все держатся! Которую люди превозносят, не понимая истинного пути. Что это дитя получило от жизни? Глупых, злобных родителей! Некрасивое лицо! Слишком тощую непропорциональную фигуру! Низкий интеллект! Подружек-предательниц! Равнодушного мальчика, в которого она влюбилась! Но мы утешили ее, мы показали ей выход! Мы…- Да? – снова перебила девочка. – Подсказали? Просто забыла. Случается со мной. Вы же сами сказали – интеллект низкий. Напомнить не можете? Что именно вы мне подсказали?Лидер сурово сдвинул брови.- Мы все идем одним узким путем. Это путь – воссоединение с Ней.- Ага, кажется, начинаю понимать, - девочка улыбнулась. Адепты, присутствующие при этом диалоге, несколько оживились и с интересом наблюдали, удивляясь наглости и непонятливости сестры по вере. – То есть, мы все умрем? Да?- Помирать-то все равно надо! – вдруг вмешалась в разговор бабулька, оказывается, она прекрасно слышала. – Вот дед мой помер, и мне скоро…- Но вам-то, понятно, - заметила девочка, - а остальным рановато, как бы.- Мы презираем жизнь, - снисходительно заметил лидер, - и ее законы. Мы не намерены ждать освобождения естественным путем.- То есть, нам всем тут нужно будет себя того… - девочка очень театрально изобразила повешение. – Понятно… понятно, - она задумчиво потерла подбородок. – И это, значит, должно понравиться Ей?- Что с тобой случилось, Маша? – вопросом на вопрос ответил проповедник. – Ты всегда была готова. Ты никогда не спорила со мной и не задавала таких глупых вопросов.- Не глупых, а уточняющих.- Ты очень изменилась. Наверное, предала нас? Связалась с плохой компанией? Отвечай! Ты что, ты теперь хочешь… ЖИТЬ?- Я? Жить? Здесь? В этом мире? Да боже упаси!- Тогда ты не потеряна, - облегченно выдохнул лидер. Он хотел было вернуться к своей проповеди, но девочка на том не успокоилась.- А вы уверены, что Ей это понравится?- Кому? – раздраженно переспросил лидер.- Смерти, кому ж еще.- Что понравится? – лидеру очень не хотелось, чтобы его отвлекали.- Ну то, что мы все тут себя того… - снова характерный жест вокруг шеи, скошенная голова, закаченные глаза и высунутый набок язык.- Госпожа наша Смерть пожнет щедрый урожай! Как ей может это не понравится? – лидер смотрел на Машу снисходительно и немного жалостливо, взгляд его говорил: «Вот же жизнь умом обидела…» - И мы, - повышая голос, он снова попытался обратиться к адептам, - восславим тем самым!..- Ну, а вдруг не понравится?- Маша! – не выдержал лидер. – Закрой рот и сядь! Ты ничего не знаешь о Ней! Ты ничего не можешь утверждать! Она нас ждет!- А ты откуда знаешь? Чего это Она вас ждет? Что ей делать больше нечего, как вас ждать?- Во-первых, не вас, а нас, - лидер насторожился, подозрительно щурясь. – А, во-вторых, почему это ты такая дерзкая сегодня? А не переманили ли тебя на свою сторону враждебные силы света?- Надоело мне все! – вдруг заявила Маша, уперев руки в бока. – Она - то, Она сё… А что вы о Ней знаете?- Мы ее дети!- С каких делов?- Маша! – лидер готов был взорваться. Он уже перемигивался с плечистыми парнями – помощниками, намекая, что девочке не мешало бы проветриться.- Я спрашиваю, почему это вы решили Ей в родственники записаться? А?- Маша! – тон лидера стал по-настоящему угрожающим.- Да и вообще, как вам такое в голову взбрело, что ваше тупое членовредительство и суицидность эта чокнутая Ей по вкусу?- Маша… - зашипел лидер, сделав шаг в сторону девочки с явным намерением устроить ей скорую встречу с почитаемым здесь идолом.- Да не Маша я! – вдруг заявила она и улыбнулась довольно неприятной улыбкой. – А ты что? Повелся?- Как? – не понял лидер.- Маша дома. Отдыхает. Попросила друга одного за ней пока присмотреть, а то совсем мозги промыли девочке.- Какого друга? – нахмурился проповедник.- Морфея.- А ты тогда кто?Народ от накала страстей начал привставать со своих сидений и вытягивать шеи.Девочка тяжело вздохнула, сделала несколько движений, словно смахивая с себя пыль, покрылась на мгновение черной дымкой, и пред очами культистов предстала их… Мать, Госпожа… или как там они ее называли… Выглядела она довольно классически: высокий белый скелет в черном балахоне с капюшоном, в руке сверкающая, остро заточенная коса.Лидер ахнул, резко попятился назад, шлепнулся на пятую точку и, падая… перекрестился.- Что? Не ожидал? – спросила Смерть.- Ты посетила нас, Госпожа! – восторженно воскликнула одна из женщин, вскакивая с места. – Какое счастье! Наконец-то мы воссоединились с тобой!Смерть глянула на нее, покрутила костяным пальцем у виска и снова обратила взгляд к лидеру.- Ну? Так как это вам в голову пришло?- Я… Мы…- Мне ваша организация давно покоя не дает! Знаешь, как я задолбалась несанкционированные души забирать? Чего вам не живется-то спокойно? Ишь, дети они мои! Я, может, вообще чайлдфри! Работу ненужную мне подкидывают, неприятности организовывают от начальства… Что за молодежь нынче пошла? Поперек батьки в пекло лезут!- Во-во! – поддержала бабуля. – Стариков нигде не уважают, даже тут без очереди прутся! Мир с ума сходит, видать, конец света скоро.- Что? Апокалипсис? Уже? – Смерть нервно глянула на правое запястье, к которому на манер наручных часов были привязаны песочные. – Вот блин! Как же неохота с этими тремя жокеями сутками напролет по свету скакать… Ну никакого отдыха! И где конь мой, скотина бледная, знать не знаю… И как же так, трубили, а я не слышала?...- Да расслабься, не трубил я еще! – послышался громоподобный голос сверху.- Фуф! – Смерть картинно вытерла несуществующий пот с костяного лба. – Ну, вернемся к нашим баранам суицидным…Пока Смерть говорила, лидер, пятясь на четвереньках, отполз в дальний конец зала и вжался в стену, адепты, наоборот, как-то приободрились, в глазах появился огонек, то ли страха, то ли интереса.- Так вот, что я хочу вам сказать, люди: не сходите с ума! Я за вами сама, когда надо будет, приду. А воссоединяться, так сказать, раньше времени, вообще желанием не горю. Понятно?Народ молчал.- Понятно, я спрашиваю?Кто-то нервно кивнул, остальные не шевелились.Смерть вздохнула. Щелкнула пальцами, и рядом с ней возник из неоткуда бледный призрак молодого мужчины.- Это Вася, - представила она. – Вася успешно работал куратором в одной печально известной группе соцсетей. Однажды Вася написал мне в личку и сказал, что если у меня тяжело на душе, он может помочь. А у меня тяжело на душе, когда я пачками забираю на тот свет неготовых и ненужных еще там. Вася попросил вырезать на себе что-то вроде синего кита. Я ответила, что не сильна в резьбе по кости. Вася сказал, что можно не до кости. Потом Вася предложил прыгнуть с моста. Я прыгнула – не полегчало. Он сказал, что мне станет намного лучше, если я повешусь – и снова обманул – никакого облегчения! Потом Вася посоветовал броситься под поезд. Я ответила, что сомневаюсь в его методах и потому не буду. Он пригрозил, что тогда умрут мои родители. Я сказала, что это вряд ли, потому что сложно сказать, кто мои родители. И вообще у меня ни родственников, ни друзей, разве что всадники Апокалипсиса, и то, они, скорей, коллеги. Вася обещал меня найти. Я конечно удивилась, зачем оно ему надо. Но он так настаивал, что пришлось найти его самой. Вот скажи теперь, Вася, понравилось тебе?- Нет! – тут же ответил бледный призрак, нервно подрагивая.- Вот видите! Я могу быть достаточно неприятной. С тех пор вожу Васю везде с собой, людям показываю…- И что теперь с нами будет? – испуганно спросил паренек со второго ряда.- Домой пойдешь, - ответила Смерть. – Отменяется наше с тобой свидание, красавчик.- То есть, мы не умрем? – спросил еще кто-то.- Умрете конечно, но как-нибудь в другой раз.- А я? – спросила бабулька.- О! Вечно о тебе забываю. Ну да ладно, и ты в другой раз… Если опять не забуду…- А дед мой там как?- Дед? Да нормально, всем рассказывает, как он от своей бабки без спросу сбежал. А то, мол, всю жизнь ни на рыбалку, ни в гараж, ни на футбол с мужиками не пускала.- О! Точно мой! Теперь я спокойна! Пойду тогда значит. В ЖЭК еще сходить надо, в поликлинику и на рынок, - бабулька деловито собрала вещи и покинула зал.- Ну? – Смерть внимательно оглядела впавших в ступор поклонников. – А вы чего ждете?- Можно идти? – робко спросил парень со второго ряда.- Кыш-кыш! – махнула рукой Смерть, щерясь на народ.Адепты разом вскочили, пробираясь к двери. Они явно не были готовы к этой долгожданной и рьяно рекламируемой встрече. Первым с места рванул лидер, но Смерть ловко поймала его за шкирку.- А ты погоди. Понимаешь, у меня тут Вася устал. Вася, ты устал?Призрак бодро закивал.- А заменить его как бы некем…Автор - Владислав Скрипач.

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