Дом за рубль

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 09:04 by

Поезд весело нёсся мимо живописных уральских деревушек. Тимур рассматривал плывущий за окном пейзаж, блаженно улыбаясь. На родине он не был очень давно.Десять лет назад он уволился с работы, продал всё что имел и поехал путешествовать по миру в поисках себя и смысла жизни. За это время он объездил Японию, Китай, Индию и Тибет, пожил во всех храмах, поучился у всех гуру, выучил три языка, постиг секреты саморазвития и самореализации, постиг дзен, три года отсидел в самадхи, перестал чувствовать жару, холод и голод, соединился с высшими аспектами. А голос души заговорил в нём громче, чем радио у соседа. Но, когда он переводил последнему гуру последние средства с последнего счёта, то задал вопрос, выявляющий явные изъяны его духовного развития: «Учитель, мои старые деньги закончились, а новые не прибавились. Как мне жить дальше?» Учитель снисходительно улыбнулся и изрёк с мудрым и бесстрастным видом: «Не гневи Вселенную своими сомнениями, друг мой! Ты её дитя, она обязательно о тебе позаботится».Поняв, что кроме Вселенной заботиться о нём больше некому, Тимур поехал домой.Родной город встретил его плохой погодой и суетой материализма. Сняв скромную комнатку на оставшиеся копейки, Тимур начал искать работу и жильё. С работой Вселенная помогла сразу - он устроился тренером по йоге. А вот с жильём…С тоской пролистывая объявления о продаже недвижимости, Тимур понимал, что даже чтобы накопить на первый взнос ипотеки, ему нужно усаживать тётушек в асаны ещё лет пять.Вдруг его взгляд упал на необычное объявление. Добротный и привлекательный дом на двести квадратов. Цена же стояла очень странная - один рубль! Тимур подумал, что это либо опечатка, либо продавец не хочет озвучивать стоимость. Но всё-таки перешёл и прочитал текст объявления: «Продам дом за рубль тому, кто проживёт в нём два месяца.»Тимур перечитал текст несколько раз. Почесал затылок, обратился к высшим аспектам, помедитировал, поманефестировал…И ему пришло озарение: Вселенная позаботилась о нём и предоставила выход!Воодушевлённый и блаженный, ощущая, как в его теле потекли космические энергии, Тимур связался с продавцом дома и назначил встречу.Дом находился в городской черте, на самой окраине. Владелицей оказалась полная женщина лет пятидесяти. Она сидела в машине, которую поставила возле соседского участка. Когда Тимур подошёл к воротам, она вышла и окликнула его.- Этот дом…как бы сказать, необычный! - говорила торопливо хозяйка, озираясь по сторонам. - Он достался мне от деда, который любил проводить спиритические сеансы, и он…колдовал здесь много. Из-за этого здесь всякое стало происходить.Тимур молчал и улыбался, женщина смотрела на него с недоумением, боязливо поглядывая на окна.-Ну, в общем, - подвела она итог, - Держите ключи! Если продержитесь здесь два месяца, дом Ваш. Оформлю как положено.Сунув ему ключи, хозяйка быстро выскочила за калитку, хлопнула дверцей машины и газанула так, словно за ней кто-то гнался.Тимур пожал плечами и пошёл в дом. Внутри всё оказалось очень даже ничего. Хотя в доме никто не жил несколько лет, плесени не было, запаха сырости тоже, мебель стояла добротная. Только было много ненужного хлама, который Тимур сразу принялся расчищать.Целый день он наводил порядки. Снял и вынес на мусорку пыльные бордовые шторы, туда же отправил старые покрывала и подушки, кипы газет и журналов, старые книги магического содержания и кучу всяких пыльных безделушек, оставшихся от прежнего хозяина.Возвращаясь с мусорки в очередной раз, Тимур увидел у ворот бабулю, которая с любопытством заглядывала во двор.- Здравствуйте! Да Вы заходите, не стойте на пороге.- Спасибо, дружочек! - ответила бабуля, хитро улыбаясь. - Я тут постою. Боюсь я чертей местных!Слово за слово, разговорились, и рассказала ему бабушка, которая оказалась соседкой, всякие подробности. Тимур узнал, что он уже восьмой жилец, пытающийся удержаться в этом доме. Предыдущие не смогли пробыть там даже сутки! Все выбегали посреди ночи в чём были и носились по посёлку, зовя на помощь, до самого утра. Многие убегали, не забрав вещи. А хозяйка дома очень хочет его продать, так как этот дом буквально мучает её! Ей снятся кошмарные сны, в которых покойный дед, Фёдор Степаныч, и бесы требуют у неё новых жертв. И что вся эта компания угрожает, что если она оставит дом без жильцов или снесёт, то они её со свету сживут!«Эх, суета!» - подумал Тимур и пошёл доделывать уборку.К вечеру в доме уже не было пыльно, в комнатах гулял свежий воздух из распахнутых форточек, сантехника пахла хлоркой.Тимур осмотрелся. Удовлетворённо улыбаясь, он включил на смартфоне релакс музыку и уселся в любимую асану. «Ничего не принимай близко к сердцу! - вспоминал Тимур наставления гуру. - Оставайся пустым. Когда ты пустой, тебя не за что зацепить!»***Последние лучи солнца погасли, полная луна виднелась в незашторенных окнах. Из самого тёмного угла старого дома потянулось тёмное прозрачное щупальце. Осторожно, прислушиваясь и принюхиваясь, тьма поползла, как чёрный дым, к новой жертве. Она плавно приближалась к человеку, который скрутился в бублик…Зайдя со спины, она окружила его своими щупальцами, поднося их к лицу…Ближе…Ближе…Оп-па…Человек вдохнул громко и с такой силой, что втянул в свои лёгкие одно из щупалец! И тут же выдохнул его обратно вместе со странным вибрирующим звуком!«Омммммм…», разнеслось по дому. «Оммммм…» Стёкла завибрировали в такт вибрациям голосовых связок… «Омммм…», тьма спешно ретировалась в свой угол, не желая снова оказаться в лёгких и не желая вибрировать вместе с этим странным и неприятным ей явлением…Тимур не включал лампы, он полностью расслабился и вошёл в медитацию. Вдруг сквозь сжатые веки стал пробиваться свет. Открыв глаза, он увидел вначале свечу, которая плыла по воздуху. Наведя резкость, он рассмотрел, что свечу держала тёмная высокая фигура.-Добрый вечер !- сказал Тимур. - Вам кого?Ответа не последовало, но фигура поднесла свечу к своему лицу. То, что увидел Тимур, могло лишить чувств любого храбреца: череп, обтянутый жёлтой, местами потрескавшейся кожей, пустые глазницы, две дырки вместо носа и оскаленная в жуткой ухмылке страшная пасть…-А, Фёдор Степанович! - бодро произнёс Тимур, раскручиваясь из «бублика». - Неупокоенный! Не входите без стука, пожалуйста!Сказав это, Тимур встал, потянулся и, подошёл к фантому. Плюнув на пальцы, он затушил его свечу и пошёл на кухню, оставив ошалевшего призрака в темноте и в раздумьях.Напившись чаю из припасённых в Тибете трав, Тимур завалился спать прямо на полу в спальне, так как посчитал старую кровать слишком мягкой. В сон он погрузился быстро, как младенец.***Старинные часы пробили полночь. Полная луна светила в окно спальни, её лучи падали на стену. Вдруг в пятне холодного света появилась тёмная точка. Она стала расти и расширяться, и, наконец, расползлась на метра два в диаметре. Из центра тёмного круга появились вначале рога, потом страшная, похожая на медвежью, голова, а потом и вся фигура. Огромный чёрный демон вышел из портала, привлечённый запахом свежей жертвы. Он не скрывал своего присутствия, и подошёл к спящему на полу человеку, гулко ударяя тяжёлыми копытами. Но, к его удивлению, человек не проснулся, лишь что-то пробормотал во сне и перевернулся на другой бок.Демон занёс было когтистую лапу, как вдруг его остановило страшное для него видение. Имея возможность видеть два мира, физический и духовный, демон увидел, что над его жертвой появились огромные светящиеся высоковибрационные фигуры. «Высшие аспекты??? - подумал перепугано, демон. - Что они здесь делают?» Он привык, что высшие аспекты свысока смотрят на свои грубые материальные реализации и отстраняются от них. Но сейчас ситуация была совсем другой.«Бу!» - сказал самый высший аспект и завибрировал на демона своими высокими вибрациями. Перепуганный и сбитый с толку демон поцокал копытами обратно в свой портал. Заскочил в него, прихватив парочку местных бесов, и захлопнул его со своей стороны, наложив вечные печати, чтобы никто не смог его взломать…Тимур проснулся от того, что солнечные лучи весело освещали комнату. Он размялся, напился воды, умылся и пошёл медитировать в своей любимой и самой сложной асане - Гарбха Пиндасане…***- Я говорю вам, убили бесы парня! Надо зайти и посмотреть. Не оставлять же труп разлагаться. - шептала соседка Тимура бабушкам, которые собрались вокруг неё.-Да, давайте вместе зайдём и посмотрим! - поддержала её другая бабуля. - Вдруг он ещё жив и скорую нужно вызвать.Прячась друг за дружку, крестясь и брызгаясь святой водой, бабули подошли к дому. Дверь оказалась не заперта. Они тихонько её открыли и прошли в комнату.- Ой, лишенько! - выдохнул кто-то от увиденного. - Смотрите, что бесы с парнем сделали! В бараний рог скрутили! Фрося, звони в неотложку!Вдруг «бараний рог» плавно развернулся, и из-за попы показалась улыбчивая мордаха Тимура.- О, утро доброе, дорогие женщины! Хотите присоединиться ко мне в утренней разминке?К концу второго месяца старый дом было не узнать! Тимур выкинул весь хлам, починил все поломки, выкрасил всё в светлые и весёлые цвета, расставил лампадки с ароматными благовониями. Почти все его соседки трижды в неделю стали приходить к нему на йогу. Они поснимали платочки и старые юбки, приобрели леггинсы и модные футболки, покрасили волосы и брови. Их радикулиты и подагры постепенно отступили, вместо новостей и сплетен они начали обсуждать вегетарианские блюда. В доме, который не так давно пугал местных, кипела жизнь!Хозяйка приехала в условленный срок. Рассматривая с изумлением преображения, которые произвёл Тимур, она поняла, что погорячилась, решив избавиться от дома без оплаты.- Э…Вы, конечно, молодец, что так всё здесь наладили. - начала она. - Но…Вы же понимаете, я не буквально имела ввиду, что продаю дом за рубль. Это было символически, я имела ввиду…ввиду…Тимур с удивлением наблюдал за изменениями лица хозяйки. Побелев как мел, она сползла по стенке вниз, и, ползком, стала ретироваться к выходу. Оглянувшись, Тимур увидел жуткую фигуру со свечой в руках, которая плавно приближалась из тьмы неосвящённого коридора.- Степанович! - сказал Тимур с укором. - Я же просил тебя без стука не входить!На улице, отдышавшись и придя в себя, хозяйка подписала все документы и умчалась, газуя со всех сил, в даль, уже навсегда.Тимур радостно забежал в дом. Призрак со свечой так и стоял посреди комнаты.- Степанович! - радостно прокричал ему Тимур, тряся документами. - Теперь я полноправный хозяин дома! Я даю тебе неделю на упокоение и выселение. Хорош уже тут топтаться. Тебе пора проходить следующие уроки в следующих воплощениях!Сказав это, он пробежал сквозь призрака, который посмотрел ему вслед, почёсывая затылок.«Через неделю я приглашу её сюда!» - думал Тимур, попивая чаёк из тибетских трав и вспоминая Любочку, одну из своих постоянных учениц, с которой он так давно хотел начать проходить телесный опыт.Солнце садилось над домом Тимура. Вселенная заботилась о нём, а он сотрясал Вселенную мантрой «Омммм»…Автор - Ирина Шведская.

Ключевые слова: Дом условия неупокоенный демон асана хозяйка сделка

Другие, подобные истории: