Дом за рубльПоезд весело нёсся мимо живописных уральских деревушек. Тимур рассматривал плывущий за окном пейзаж, блаженно улыбаясь. На родине он не был очень давно.
Десять лет назад он уволился с работы, продал всё что имел и поехал путешествовать по миру в поисках себя и смысла жизни. За это время он объездил Японию, Китай, Индию и Тибет, пожил во всех храмах, поучился у всех гуру, выучил три языка, постиг секреты саморазвития и самореализации, постиг дзен, три года отсидел в самадхи, перестал чувствовать жару, холод и голод, соединился с высшими аспектами. А голос души заговорил в нём громче, чем радио у соседа. Но, когда он переводил последнему гуру последние средства с последнего счёта, то задал вопрос, выявляющий явные изъяны его духовного развития: «Учитель, мои старые деньги закончились, а новые не прибавились. Как мне жить дальше?» Учитель снисходительно улыбнулся и изрёк с мудрым и бесстрастным видом: «Не гневи Вселенную своими сомнениями, друг мой! Ты её дитя, она обязательно о тебе позаботится».
Поняв, что кроме Вселенной заботиться о нём больше некому, Тимур поехал домой.
Родной город встретил его плохой погодой и суетой материализма. Сняв скромную комнатку на оставшиеся копейки, Тимур начал искать работу и жильё. С работой Вселенная помогла сразу - он устроился тренером по йоге. А вот с жильём…
С тоской пролистывая объявления о продаже недвижимости, Тимур понимал, что даже чтобы накопить на первый взнос ипотеки, ему нужно усаживать тётушек в асаны ещё лет пять.
Вдруг его взгляд упал на необычное объявление. Добротный и привлекательный дом на двести квадратов. Цена же стояла очень странная - один рубль! Тимур подумал, что это либо опечатка, либо продавец не хочет озвучивать стоимость. Но всё-таки перешёл и прочитал текст объявления: «Продам дом за рубль тому, кто проживёт в нём два месяца.»
Тимур перечитал текст несколько раз. Почесал затылок, обратился к высшим аспектам, помедитировал, поманефестировал…И ему пришло озарение: Вселенная позаботилась о нём и предоставила выход!
Воодушевлённый и блаженный, ощущая, как в его теле потекли космические энергии, Тимур связался с продавцом дома и назначил встречу.
Дом находился в городской черте, на самой окраине. Владелицей оказалась полная женщина лет пятидесяти. Она сидела в машине, которую поставила возле соседского участка. Когда Тимур подошёл к воротам, она вышла и окликнула его.
- Этот дом…как бы сказать, необычный! - говорила торопливо хозяйка, озираясь по сторонам. - Он достался мне от деда, который любил проводить спиритические сеансы, и он…колдовал здесь много. Из-за этого здесь всякое стало происходить.
Тимур молчал и улыбался, женщина смотрела на него с недоумением, боязливо поглядывая на окна.
-Ну, в общем, - подвела она итог, - Держите ключи! Если продержитесь здесь два месяца, дом Ваш. Оформлю как положено.
Сунув ему ключи, хозяйка быстро выскочила за калитку, хлопнула дверцей машины и газанула так, словно за ней кто-то гнался.
Тимур пожал плечами и пошёл в дом. Внутри всё оказалось очень даже ничего. Хотя в доме никто не жил несколько лет, плесени не было, запаха сырости тоже, мебель стояла добротная. Только было много ненужного хлама, который Тимур сразу принялся расчищать.
Целый день он наводил порядки. Снял и вынес на мусорку пыльные бордовые шторы, туда же отправил старые покрывала и подушки, кипы газет и журналов, старые книги магического содержания и кучу всяких пыльных безделушек, оставшихся от прежнего хозяина.
Возвращаясь с мусорки в очередной раз, Тимур увидел у ворот бабулю, которая с любопытством заглядывала во двор.
- Здравствуйте! Да Вы заходите, не стойте на пороге.
- Спасибо, дружочек! - ответила бабуля, хитро улыбаясь. - Я тут постою. Боюсь я чертей местных!
Слово за слово, разговорились, и рассказала ему бабушка, которая оказалась соседкой, всякие подробности. Тимур узнал, что он уже восьмой жилец, пытающийся удержаться в этом доме. Предыдущие не смогли пробыть там даже сутки! Все выбегали посреди ночи в чём были и носились по посёлку, зовя на помощь, до самого утра. Многие убегали, не забрав вещи. А хозяйка дома очень хочет его продать, так как этот дом буквально мучает её! Ей снятся кошмарные сны, в которых покойный дед, Фёдор Степаныч, и бесы требуют у неё новых жертв. И что вся эта компания угрожает, что если она оставит дом без жильцов или снесёт, то они её со свету сживут!
«Эх, суета!» - подумал Тимур и пошёл доделывать уборку.
К вечеру в доме уже не было пыльно, в комнатах гулял свежий воздух из распахнутых форточек, сантехника пахла хлоркой.
Тимур осмотрелся. Удовлетворённо улыбаясь, он включил на смартфоне релакс музыку и уселся в любимую асану. «Ничего не принимай близко к сердцу! - вспоминал Тимур наставления гуру. - Оставайся пустым. Когда ты пустой, тебя не за что зацепить!»
***
Последние лучи солнца погасли, полная луна виднелась в незашторенных окнах. Из самого тёмного угла старого дома потянулось тёмное прозрачное щупальце. Осторожно, прислушиваясь и принюхиваясь, тьма поползла, как чёрный дым, к новой жертве. Она плавно приближалась к человеку, который скрутился в бублик…Зайдя со спины, она окружила его своими щупальцами, поднося их к лицу…Ближе…Ближе…Оп-па…Человек вдохнул громко и с такой силой, что втянул в свои лёгкие одно из щупалец! И тут же выдохнул его обратно вместе со странным вибрирующим звуком!
«Омммммм…», разнеслось по дому. «Оммммм…» Стёкла завибрировали в такт вибрациям голосовых связок… «Омммм…», тьма спешно ретировалась в свой угол, не желая снова оказаться в лёгких и не желая вибрировать вместе с этим странным и неприятным ей явлением…
Тимур не включал лампы, он полностью расслабился и вошёл в медитацию. Вдруг сквозь сжатые веки стал пробиваться свет. Открыв глаза, он увидел вначале свечу, которая плыла по воздуху. Наведя резкость, он рассмотрел, что свечу держала тёмная высокая фигура.
-Добрый вечер !- сказал Тимур. - Вам кого?
Ответа не последовало, но фигура поднесла свечу к своему лицу. То, что увидел Тимур, могло лишить чувств любого храбреца: череп, обтянутый жёлтой, местами потрескавшейся кожей, пустые глазницы, две дырки вместо носа и оскаленная в жуткой ухмылке страшная пасть…
-А, Фёдор Степанович! - бодро произнёс Тимур, раскручиваясь из «бублика». - Неупокоенный! Не входите без стука, пожалуйста!
Сказав это, Тимур встал, потянулся и, подошёл к фантому. Плюнув на пальцы, он затушил его свечу и пошёл на кухню, оставив ошалевшего призрака в темноте и в раздумьях.
Напившись чаю из припасённых в Тибете трав, Тимур завалился спать прямо на полу в спальне, так как посчитал старую кровать слишком мягкой. В сон он погрузился быстро, как младенец.
***
Старинные часы пробили полночь. Полная луна светила в окно спальни, её лучи падали на стену. Вдруг в пятне холодного света появилась тёмная точка. Она стала расти и расширяться, и, наконец, расползлась на метра два в диаметре. Из центра тёмного круга появились вначале рога, потом страшная, похожая на медвежью, голова, а потом и вся фигура. Огромный чёрный демон вышел из портала, привлечённый запахом свежей жертвы. Он не скрывал своего присутствия, и подошёл к спящему на полу человеку, гулко ударяя тяжёлыми копытами. Но, к его удивлению, человек не проснулся, лишь что-то пробормотал во сне и перевернулся на другой бок.
Демон занёс было когтистую лапу, как вдруг его остановило страшное для него видение. Имея возможность видеть два мира, физический и духовный, демон увидел, что над его жертвой появились огромные светящиеся высоковибрационные фигуры. «Высшие аспекты??? - подумал перепугано, демон. - Что они здесь делают?» Он привык, что высшие аспекты свысока смотрят на свои грубые материальные реализации и отстраняются от них. Но сейчас ситуация была совсем другой.
«Бу!» - сказал самый высший аспект и завибрировал на демона своими высокими вибрациями. Перепуганный и сбитый с толку демон поцокал копытами обратно в свой портал. Заскочил в него, прихватив парочку местных бесов, и захлопнул его со своей стороны, наложив вечные печати, чтобы никто не смог его взломать…
Тимур проснулся от того, что солнечные лучи весело освещали комнату. Он размялся, напился воды, умылся и пошёл медитировать в своей любимой и самой сложной асане - Гарбха Пиндасане…
***
- Я говорю вам, убили бесы парня! Надо зайти и посмотреть. Не оставлять же труп разлагаться. - шептала соседка Тимура бабушкам, которые собрались вокруг неё.
-Да, давайте вместе зайдём и посмотрим! - поддержала её другая бабуля. - Вдруг он ещё жив и скорую нужно вызвать.
Прячась друг за дружку, крестясь и брызгаясь святой водой, бабули подошли к дому. Дверь оказалась не заперта. Они тихонько её открыли и прошли в комнату.
- Ой, лишенько! - выдохнул кто-то от увиденного. - Смотрите, что бесы с парнем сделали! В бараний рог скрутили! Фрося, звони в неотложку!
Вдруг «бараний рог» плавно развернулся, и из-за попы показалась улыбчивая мордаха Тимура.
- О, утро доброе, дорогие женщины! Хотите присоединиться ко мне в утренней разминке?
К концу второго месяца старый дом было не узнать! Тимур выкинул весь хлам, починил все поломки, выкрасил всё в светлые и весёлые цвета, расставил лампадки с ароматными благовониями. Почти все его соседки трижды в неделю стали приходить к нему на йогу. Они поснимали платочки и старые юбки, приобрели леггинсы и модные футболки, покрасили волосы и брови. Их радикулиты и подагры постепенно отступили, вместо новостей и сплетен они начали обсуждать вегетарианские блюда. В доме, который не так давно пугал местных, кипела жизнь!
Хозяйка приехала в условленный срок. Рассматривая с изумлением преображения, которые произвёл Тимур, она поняла, что погорячилась, решив избавиться от дома без оплаты.
- Э…Вы, конечно, молодец, что так всё здесь наладили. - начала она. - Но…Вы же понимаете, я не буквально имела ввиду, что продаю дом за рубль. Это было символически, я имела ввиду…ввиду…
Тимур с удивлением наблюдал за изменениями лица хозяйки. Побелев как мел, она сползла по стенке вниз, и, ползком, стала ретироваться к выходу. Оглянувшись, Тимур увидел жуткую фигуру со свечой в руках, которая плавно приближалась из тьмы неосвящённого коридора.
- Степанович! - сказал Тимур с укором. - Я же просил тебя без стука не входить!
На улице, отдышавшись и придя в себя, хозяйка подписала все документы и умчалась, газуя со всех сил, в даль, уже навсегда.
Тимур радостно забежал в дом. Призрак со свечой так и стоял посреди комнаты.
- Степанович! - радостно прокричал ему Тимур, тряся документами. - Теперь я полноправный хозяин дома! Я даю тебе неделю на упокоение и выселение. Хорош уже тут топтаться. Тебе пора проходить следующие уроки в следующих воплощениях!
Сказав это, он пробежал сквозь призрака, который посмотрел ему вслед, почёсывая затылок.
«Через неделю я приглашу её сюда!» - думал Тимур, попивая чаёк из тибетских трав и вспоминая Любочку, одну из своих постоянных учениц, с которой он так давно хотел начать проходить телесный опыт.
Солнце садилось над домом Тимура. Вселенная заботилась о нём, а он сотрясал Вселенную мантрой «Омммм»…
Автор - Ирина Шведская.
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