Юёрдаах алас (Чертов алас)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

astrelez Просмотров: 79 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 04:58 by

Эта удивительная, похожая на сказку история произошла с бабушкой, в один из дней жаркого лета 196… года. В этот день бабушке пришлось пойти в лес в поисках несносной коровы по кличке Кэйиик. Это неуемное существо портило бабушке много крови, но отдать ее на забой у бабушки не хватало мужества, и она, в сотый раз проклиная себя за мягкотелость, одела мужнины кирзовые сапоги и побрела в сторону знакомого аласа (пойменного луга, с озером посредине), где любила кайфовать в одиночестве Кэйиик в полной уверенности, что рано или поздно хозяйка доберется до нее и освободит ее вымя от бремени.Обычно бабушка быстро доходила до аласа, минут за тридцать, но в этот раз бабушке показалось, что она прошагала дольше обычного. Когда она вышла на край аласа, солнце было уже почти в зените. Громкие голоса детей она услышала еще на подходе к аласу, а сейча,с выйдя на его кромку, она сразу заметила высокую урасу на берегу озера и стайку детишек, которые, весело хохоча, носились недалеко от нее. Заметив незнакомку, дети понеслись к урасе, что-то нестройно выкрикивая на ходу. Бабушка решительно направилась к урасе, потому что откуда-то оттуда раздавалось знакомое мычание.Когда бабушка была в паре сотне шагов от урасы, оттуда вышли мужчина с женщиной, оба они были нарядно одеты, на женщине были массивные серебряные украшения, такие носила мама бабушки, и сама бабушка в юности, пока не вышла замуж за дедушку. Бабушка подошла ближе и первой поздоровалась с хозяевами. Они, представившись, тут же пригласили ее к очагу. Мужчина, назвавшийся Батас (Копье), выложил на сандалы (низенький круглый стол) ойогос (отварные конские ребра), налил холодный пенящийся кумыс в высокий резной чороон (кубок), его супруга, Сардаана (Цветок), подала к мясу жареные якутские лепешки, взбитые сливки с земляникой (керчээх) и нежное сливочное масло.Пока хозяева собирали угощение. Бабушка огляделась вокруг, все в урасе выдавало зажиточность, а то и богатство хозяев. Пол был устлан прекрасно выделанными волчьими шкурами, на лавках-скамьях, стоявших вдоль стен урасы, лежали медвежьи шкуры, стол и все кухонные принадлежности были обильно украшены тонкими узорами. Одежда супругов и детей изобиловала превосходной вышивкой, в которой якутские узоры чередовались с неизвестными бабушке рисунками узоров. В глубине души бабушка недоумевала, откуда взялось все это в советское время, ей казалось, что она перенеслась назад во времена своей юности, но и тогда богатство этих людей было бы воистину царским.Отведав пищи, бабушка завязала разговор с хозяевами. Они рассказали ей, что перебрались сюда с севера, месяц тому назад, что оставаться здесь надолго не намерены и будут кочевать дальше на юг. После трапезы хозяин оставил женщин наедине и ушел по хозяйственным делам, бабушка же помогла убрать посуду, затем они покурили, разговаривая в основном на хозяйственные темы. Выбив трубку, бабушка засобиралась домой, но хозяйка сказала, что ни за что не отпустит гостью так поздно домой, одну, через лес. Бабушка, выйдя на улицу, была поражена тем, что на дворе уже было темно, хотя, когда она заходила в урасу был только полдень, по ее разумению, она провела в помещении всего часа два, может три. Поход в темноте через лес со строптивой коровой, не самая приятная перспектива, и потому бабушка согласилась на ночлег.Сардана уступила ей свою хаппахчу (спальное место для женщин, похожее на большую коробку, сделанную из бересты, с дверцей), это еще больше удивило бабушку, ведь хаппахча, как пережиток времени, давно уже ушел в прошлое. Вновь бабушка показалось, что она вернулась во времена своей юности, она устроилась в хаппахче и, закрыв дверцу, погрузилась в воспоминания и незаметно уснула.Она шла в тумане, таком густом, похожем на сметану, вокруг царила тишина, только впереди тускло светился огонек, не огонек даже, а так, пятнышко небольшое, к нему-то и шла бабушка сквозь туман. Внезапно она вышла из тумана и увидела перед собой дом шамана Боппая, а сам он, сидя на завалинке, курил трубку, дым от которой и стелился, подобно туману, вокруг бабушки. Бабушка молча подошла ближе и села на завалинку, раскурила трубку, и они оба молча курили, наслаждаясь обществом друг друга. Выкурив трубку и выбив ее, шаман сказал, ну здравствуй Мария, дочь Спиридона. И ты здравствуй, Боппай, ответила бабушка. Потом они снова молчали, дым от трубки шамана не рассеивался, он по-прежнему клубился вокруг них, как густой туман, завитки дыма принимали разные формы, и бабушке виделось в них прошлое, настоящее и, наверное, будущее.Наконец шаман разомкнул уста и произнес, ты снова попала в переделку, Мария, дочь Спиридона. Что значит в переделку, у меня все хорошо, я в гостях у хороших людей, которые хорошо приняли меня, а завтра я вернусь домой вместе с Кэйиик. Если ты не послушаешь меня, Мария, дочь Спиридона, то ты никогда не вернешься домой, никогда… Ну хватит меня пугать, Боппай, и не такими как ты пугана, начала сердиться бабушка, или объясни толком на что ты намекаешь, или прощай. Ты по-прежнему гордая и своенравная, усмехнулся Боппай, завтра утром, когда ты сядешь завтракать с хозяевами ураасы, урони на пол лепешку и сама подними ее. Затем возьми кость, которая будет на столе и брось ее в очаг с криком «хватай». Тут Боппай снова погрузился в молчание. А дальше что? Поинтересовалась, наконец, бабушка. А дальше - закрой глаза, сказал, Боппай. Бабушка послушно закрыла глаза, но было по-прежнему тихо, она открыла глаза и хотела рассердиться, но сердиться было не на кого, вокруг снова был только то ли дым, то ли туман. А дальше что? Закричала бабушка, уверенная, что Боппай где-то притаился в своем тумане-дыму. И действительно, вскоре до нее донесся затихающий вдали голос, а дальше беги, беги-и-и, беги-и-и-и-и…Бабушка проснулась, все еще чувствуя запах трубочного дыма старика Боппая. Она открыла дверцу хаппахчи и увидела, что хозяева давно встали и даже накрыли завтрак. Среди мясного и молочного изобилия бабушка сразу приметила якутские лепешки. Сев за стол, она сразу потянулась к лепешке и сделала вид, что не удержала ее в руке, она наклонилась за лепешкой и едва не вскрикнула от удивления, обнаружив, что у хозяев вместо ног звериные лапы. Вернув себе самообладание, бабушка подняла лепешку, и сев прямо - оглядела стол, верно, большая мозговая кость с остатками мяса лежала на блюде, окруженная кусочками жира. Бабушка, не раздумывая, схватила ее и бросила в камелек с криком «хватай». Хозяева, не сговариваясь, прыгнули за костью, в прыжке превращаясь в нечто невообразимое, а сама она перевернула стол, добавив хаоса, и бросилась прочь, забыв о корове и обо всем на свете, думая только о том, что ей надо добежать до дома живой.Добежав до леса, бабушка бросилась бежать куда глаза глядят, слыша за собой чье-то сбитое дыхание, на последнем издыхании она нашла в себе силы крикнуть имя дедушки и упала, выбившись из сил, потеряв сознание. Пришла в себя она уже дома. Она рассказала все, что с ней произошло дедушке. Дедушка же рассказал ей, что она пропадала не один день и одну ночь, а целую неделю, что Кэйиик в тот же день сама вернулась домой, а ее где они только не искали. А в тот день, когда нашли ее, они шли к старому аласу Юёрдаах (Чертов алаас), который все обходили стороной, так как ночью ему приснился старый шаман Боппай и сказал, что Марии нужна помощь, и он должен спешить в старый алас Юёрдаах. Бабушке не надо было рассказывать страшную историю аласа Юёрдаах.Когда-то давным-давно там жила счастливая семья, муж, жена и шестеро ребятишек. Но однажды к ним пришел незнакомец, что там произошло - точно неизвестно, но через неделю, приехавшим в гости родственникам предстала ужасная картина. В урасе, на разобранной постели лежали разлагающиеся тела хозяйки и незнакомца, покрытые страшными ранами, топор, которым были нанесены раны, лежал тут же, рядом с кроватью. Сам хозяин болтался, висящий на ветке одинокой лиственницы, росшей у урасы. Детей так и не нашли, видимо, оставшись без родителей, они пытались найти дорогу к людям и пропали в лесу.Косвенным подтверждением стала детская рукавичка, найденная на дороге к аласу. Нашедшие их бежали в ужасе, бросив тела в том самом положении, в каком нашли. Через несколько лет в тех местах заблудился купец, который ехал на Якутскую ярмарку со своим приказчиком. Его, поседевшего от ужаса, нашли местные охотники, он прожил ровно столько, чтобы рассказать, что они с приказчиком сбились с пути и попали в какой-то алас, где их встретила гостеприимная пара, они накормили их, напоили кумысом и оставили ночевать. Утром хозяева накормили их, а затем, тут купец зажмурил от страха глаза, словно не хотел видеть тот ужас, что приключился с ним и его незадачливым компаньоном. С криком «хватай» хозяева набросились на приказчика, в прыжке они изменились и стали похожи на помесь росомахи и медведя, они стали рвать приказчика на части. Купец бросился бежать, и бежал покуда у него хватило сил. Здесь силы покинули купца, и он потерял сознание. Охотники довезли его до села, там он и скончался, спустя пару часов, не приходя в сознание. На следующий день охотники, привезшие купца, дошли до заброшенного аласа, там они нашли останки урасы, полусгнившие кости хозяев и свежие кости того, кто, судя по всему, и был приказчиком покойного купца. Обглоданные кости незадачливого приказчика, охотники оставили на месте. Тело самого купца предали земле, а проклятый алас назвали Юёрдях алас, Чертов алас.

Ключевые слова: Алас хозяева шаман дети корова потерявшиеся авторская история

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