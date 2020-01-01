Ангел

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 103 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:18 by

В мае мы с семьей переехали на новую квартиру. Это было значимым и весьма приятным событием в нашей жизни. Ну, во-первых, радовало то, что мы, наконец-то, начали жить самостоятельно, отдельно от родителей. Квартирка наша была небольшая, но уютная, пусть пока и съемная.Каждый вечер, со дня переезда, гуляя вечером с собакой, я встречала мальчика лет пяти. Он проходил молча мимо нас, но когда я оборачивалась ему вслед, его не было. Он буквально растворялся в воздухе.Однажды ночью, когда все уже в доме спали, в дверь постучали. Дизель (наш пес), обычно реагировавший лаем на каждый звук за дверью, тоже мирно сопел под одеялом. Я, решив, что это кто-то из соседей, пошла открывать дверь. На пороге стояла молодая женщина в легком голубом платье. В эту, жаркую для конца мая, ночь от нее веяло какой-то прохладой. Она была необычайно красивой, было ощущение, что она светится изнутри. Женщина извинилась за поздний визит, сказала, что ошиблась дверью, и стала спускаться к двери подъезда. Я, закрыв входную дверь на ключ, еще несколько минут стояла возле нее в недоумении. Однако звука открывающейся подъездной двери так и не услышала.Уснуть этой ночью я долго не могла, но утром, гуляя с Дизелем, я встретила соседку. Мы разговорились, и я поведала ей о ночном визите, а также, к слову, рассказала о мальчике, которого встречала каждый вечер. Соседка же, в свою очередь, рассказала мне историю, которая произошла примерно, по ее словам, сорок дней назад.- Недалеко от нашего дома произошла авария, - рассказывала Марина, - женщина, не справилась с управлением и на достаточно большой скорости врезалась в столб. В машине вместе с ней был ее сын, лет пяти. Мальчик скончался на месте, а мама умерла через несколько дней в реанимации. Про этот случай в то время по всем местным новостям рассказывали. Маму, кажется, Татьяна звали.- Моя тезка, - тихо прошептала я.Конечно, я не была уверена в том, что именно эта женщина приходила ко мне ночью, и что именно ее сына я вижу каждый вечер, однако ночью в дверь снова постучали, и на пороге снова была та таинственная незнакомка. Она вновь извинилась и, сказав, что ошиблась, направилась к выходу.- Татьян, - несмело позвала я ее, сама не веря в то, что делаю. Но женщина остановилась. - Вы ищете сына? Я могу вам помочь. Если можете, приходите завтра в девять (это было именно то время, когда я гуляла с Дизелем и встречала загадочного мальчика).Я на секунду отвернулась, а когда повернулась, Татьяны уже не было в подъезде. Она как будто бы растаяла."Наверное, она сочла меня сумасшедшей, - подумала я, - нет никаких призраков, это все мое воображение".Странно, но этой ночью я довольно-таки быстро уснула. День был напряженным, и я уже забыла про эту историю с приведениями. Но ровно в девять вечера в дверь постучали. Я уже как раз собиралась выходить на прогулку с собакой. Открыв дверь, я увидела свою таинственную незнакомку. Сердце в груди забилось чаще. Казалось, я слышу каждый его стук в своей груди.- Идёмте, - поборов весь свой страх, сказала я Тане. И женщина медленно, словно плывя в воздухе, направилась за мной.Как и каждый вечер, когда я гуляла с Дизелем, я увидела маленького мальчика. Однако я заметила, что увидев нас сегодня, он как-то изменился. Он прибавил шаг, и женщина "плывшая по воздуху" за мной, тоже поспешила ему навстречу. А мы с Дизелем остановились. Казалось, время замерло вокруг нас.Татьяна взяла сына за руку, и они так же медленно и плавно, словно по воздуху, прошли мимо. Обернувшись им в след, я думала, что они исчезли, но они тоже обернулись и помахали мне.- Спасибо, - прошептала Татьяна.Я посмотрела на Дизеля, он пытался что-то откопать в траве. На глазах у меня навернулись слезы. Когда я вновь посмотрела в ту сторону, где были мои призраки, то ничего не увидела.- Как же сильна материнская любовь, - подумала я в тот момент, - наверное, когда я умру, тоже стану ангелом. Я буду оберегать своего сына от всех бед и ненастий, которые поджидают его в жизни. И, наверное, каждая мама - это ангел-хранитель своих детей. Иначе просто не может быть.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Новая квартира вечер прогулка женщина авария поиск сына встреча ангел

Другие, подобные истории: