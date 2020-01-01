Купидон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:08

Причина: Изменен раздел.

dolina Просмотров: 45 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:08 by

Снег шёл уже третьи сутки, превращая всё вокруг в сказочное царство, а оставленные под окнами машины, в огромные бесформенные сугробы. Дворники, расчищая тротуары по утрам, ругались, что придётся работать ещё и днём, но свою работу выполняли. Природное явление, что же тут поделаешь. Февраль – месяц снежный.Ближе к ночи, когда всё разбредались по домам, а последние автобусы развозили припозднившихся пассажиров, снег снова укрывал улицы покрывалом, да что уж там, скорее периной. Его было так много к утру, что маленькая лохматая собачка, которую выводили гулять до прихода дворника с его огромной лопатой, радостно лая, выскакивала из подъезда и тонула с головой в этом белоснежном океане.Ира возвращалась поздно.Так уж вышло, что после работы они с Наташкой зашли в кафе, заболтались и не заметили, что уже почти ночь. Девушки дружили ещё со школы, вот тогда-то и договорились, что будут встречаться ежегодно именно в этот день.Почему именно в этот?Да всё просто. Они очень долго думали, какая же дата лучше всего подойдёт для такого события, но так ничего толком и не придумали. Тогда Ирка, закрыв глаза, ткнула ручкой в рекламный календарик, который им недавно дали у метро, и всё решилось в считанные секунды.Сегодня у Натальи было море новостей. Она через месяц выходила замуж и звала Иру быть подружкой невесты, а летом уезжала на полгода стажироваться в Италию.Ирка радовалась за подругу, как за себя, а Натка сетовала на то, что нельзя отметить две свадьбы в один день, как они когда-то мечтали.– Везёт же некоторым, – улыбаясь, думала девушка, шагая от автобусной остановки и бороздя сапогами заснеженный тротуар, как ледоход просторы северного моря. – Хоть у Наташки всё хорошо. А тут, один маршрут, от дома до работы и обратно. Никакой личной жизни, даже отпуск, в этом году, зимой. Ну ничего, будет и на нашей улице праздник. Вот накуплю к весне сногсшибательных нарядов и выйду на охотничью тропу, на пару с Купидоном. Хватит мне уже карьерой заниматься, любви хочется, ночей бессонных, счастья.– Купидо-о-он, мне нужна твоя помощь. Только ты, наверное, в силах помочь мне влюбиться, – растягивая слова, почти пропела она.Засмеялась, представив себя в наряде охотницы, с луком за одним плечом и толстым кучерявым мальчишкой с крылышками, таскающим втихаря у неё стрелы, за другим.Вдруг, девушка услышала странный звук за спиной. Казалось, что стая птиц, которых кто-то вспугнул, перелетела с одного карниза на другой. Оглянувшись, Иринка никого не увидела, а, когда повернулась, буквально уткнулась носом в мягкое кашемировое мужское пальто. Она подняла глаза, чтобы посмотреть, на кого же она так неожиданно налетела, ведь, пару секунд назад, на улице не было ни души.Перед ней стоял симпатичный голубоглазый парень в сером пальто, светлый шарф с серебристым орнаментом обнимал его шею, непокрытые волосы, щедро посыпанные снежинками, переливались в свете фонарей.– Ой, извините, – произнесла Ирка. – Я вас не заметила.– Что вы, это я виноват. Не думал, что в это время могу встретить такую очаровательную девушку на улице. Давайте, я составлю вам компанию и немного провожу, нам по пути. Меня Эрик зовут, а вас?Ирка обычно не говорила своего имени первому встречному, но тут, непонятно почему, вдруг ответила:– А я – Ира.– Ирина. Какое красивое имя. В переводе с греческого означает “мир”, ведь оно происходит от имени богини Эйрены, одной из дочерей Зевса и Фемиды.– Что означает “мир” – слышала, но про богиню Эйрену, к сожалению, нет.– Про неё мало кто сейчас помнит. Ведь она не входит в число двенадцати высших Олимпийских богов. Вместе со своими сестрами Дике (богиней справедливости) и Эвномией (богиней законности) Эйрена охраняет порядок в природе и среди людей.– Ух ты, как интересно. Вы так много знаете про древнегреческих богов!– А как же иначе?! Греция, Олимп… это моя Родина, – ответил, улыбнувшись, парень. – Эрик, сокращённое имя, а полное – Эрос. Но сейчас речь не обо мне. Скажите, почему такая милая и хорошенькая девушка, как вы, совершенно одинока?– Ну, что вы! У меня с личной жизнью всё в порядке, – соврала Ира, подумав, что парень, действительно, на грека немного похож.– Ирина, не обманывайте меня. В этом деле я хорошо разбираюсь и могу вам помочь.– Вы психолог, да?– Называйте это, как вам будет угодно, но…– Кстати, вон мой дом. Мы почти пришли. Я должна с вами попрощаться.– Одну секунду, у меня есть для вас подарок. Не так часто обо мне вспоминают в последнее время. А потому, вот, держите.Эрик взял Ирину руку и вложил в неё маленькую подвеску в форме стрелы.– Спасибо, получить сегодня подарок я никак не ожидала.– Моё время – весна. А она уже не за горами. Эта стрела поможет вам найти свою судьбу, – улыбаясь, произнёс парень.– Ага, как в сказке, поймает её лягушка – царевна. В моём случае, лягуш – царевич, – засмеялась девушка.– Зачем вы так, я же серьёзно, – обиженно произнёс Эрик. – Когда вы встретите свою судьбу, не прозевайте. И, пожалуйста, дайте мне слово носить кулон, не снимая.– Не сердитесь. Я буду носить, – пообещала Ира, поворачивая к своему подъезду.– Что ж, тогда я свою миссию выполнил. Осталось дождаться весны. Тогда весь лёд растает.Ирина подошла к двери и оглянулась, чтобы попрощаться с молодым человеком, но его за её спиной не оказалось, только шелест крыльев в воздухе. Наверное, кто-то вспугнул спящую птицу.Дома она внимательно рассмотрела подвеску. Маленькая стрела, сделанная из какого- то прозрачного камня, переливалась на свету и выглядела очень изящно.– Буду носить, раз пообещала. Хотя, парень чудной какой-то. Как не от мира сего.Она прицепила кулон на серебряную цепочку и надела на шею.В марте, на свадьбе Натальи, Ирина показала подруге подвеску.– Странный камень, я такого никогда не видела, – сказала она и посоветовала обратиться к одному из друзей её жениха. – Никитка в этом разбирается, у него отец ювелир. Вон он у колонны стоит, рядом с моей мамой.Ира заметила этого парня давно. Он не сводил с неё глаз с того самого момента, как пришёл. И, как только Наташина мама отвлеклась на других гостей, она направилась к Никите.– Здравствуйте. Я – Ира. Мне Наталья сказала, что вы в камнях разбираетесь. Если сможете, то подскажите, пожалуйста, из чего эта подвеска?– Я давно вас заметил. Вы самая красивая подружка невесты, какую только можно представить. Всё, что смогу, для вас сделаю.Ирина положила кулон на ладошку парня.Он улыбнулся и сказал, что розыгрыш удался.– В смысле, розыгрыш?– Ну, что же вы думали, что я не пойму, что это льдинка? Но, я вам скажу только одно, тот, кто сумел изготовить подобное украшение – отличный мастер. Работа тонкая, да ещё из такого хрупкого материала.– Вы шутите? Это из камня сделано.– Камни, Ирочка, не тают.Только сейчас девушка заметила, что подвеска, лежащая на ладони молодого человека, действительно, почти растаяла. Она не поверила своим глазам. Почти месяц кулон украшал её шею. Но долго думать над этим Ире не пришлось, через минуту они уже кружились с Никитой в танце.А следующей весной подружкой невесты была уже Наташка. Ира с Никитой поженились. На свадьбу его отец подарил девушке золотую цепочку с кулоном в виде стрелы из горного хрусталя, который изготовил по чертежу сына.Когда они выходили из дворца бракосочетаний, Ирина услышала шум птичьих крыльев.Она повернула голову, надеясь увидеть того парня, Эрика, но оказалось, что это кто-то вспугнул голубей, и они, взлетев, уселись на крышу ближайшей пятиэтажки. Девушка разочарованно вздохнула.В этот момент лёгкий ветерок подхватил её фату, а с неба посыпались принесённые им белые яблоневые лепестки. На свадебных фотографиях это был самый красивый кадр.Только спустя много лет Ирина обнаружила, что в этом районе никогда не росли яблони.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Свадьба встреча весна льдинка

Другие, подобные истории: