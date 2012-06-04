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Творческие истории

Записки сумасшедшего

04.06.12
Черт! Как это произошло!?
Почему они? Почему Бог забрал их у меня?!
Единственное, что было ценное в моей в жизни – мои дети, но теперь их нет. Чертов Камаз размозжил машину с сыном и дочкой. Я даже не могу перенести весь этот ужас. За что?!

21.06.12
Сегодня навестил их. Прошло не так и много, но на сердце все так же больно. Пришлось договориться со сторожем, чтобы он ухаживал за могилками. Так как я не всегда могу. Черт, кого я обманываю. Просто с каждым разом, как я там, я понимаю никчемность и бессмысленность своей жизни. Лучше бы это был я. Не они.

14.09.12
С тех пор, как это произошло, я уволился с работы и старался не покидать свой дом. Сбережения закончились, поэтому я решил продать авто. Мне кажется, теперь вещи мне не нужны. Теперь мне ничего не нужно!

2.12.12
Из-за мыслей о них я не могу уснуть. Мне кажется, что это все дурной сон...

13.12.12
Я видел их. Черт, я не могу, у меня сами бегут слезы. Я их видел! Они были здесь!
Денис сказал, что все хорошо, он хотел обнять меня, но Машуня почему-то не пускала его.

15.12.12
Нужно собраться. Я понял, что так жить нельзя. Они мертвы, их больше нет. А я остался один в этом жестоком мире. Попытаюсь уснуть, может быть, хоть сегодня я нормально высплюсь, а уже завтра начну решать проблемы.

14.03.13
Работа есть работа. Хоть ночная, но зато платят. Да и сторожем не так уж и плохо, зато ни с кем не нужно разговаривать. Пришел, посидел, сдал вахту и все.

20.03.13
Сегодня был странные случай. Я как обычно просматривал камеры. Но увидел человека. Три часа ночи. В производственном цеху стоит какой-то парень и смотрит прямо в камеру. Я собрался и быстро направился туда, но там никого! Я начал пересматривать записи, но даже на повторе там никого не было! Черт, что это!? Кто это!? Денис??!

22.03.13
После моего рапорта меня уволили. Ну и хрен с ними! Буду дальше сидеть дома!

25.03.13
С детства не переносил алкоголиков. По юности поклялся себе - ни капли, но сейчас, похоже, у меня единственный друг – это бутылка чего-нибудь крепкого.

15.04.13
Знаете, я так и не понял, для кого я это пишу, но именно здесь я могу выплеснуть свои мысли. Это немного успокаивает меня.

17.04.13
Извини! Я не виноват!!!

21.05.13
Мне пришлось разбить все зеркала. Они меня раздражали.

22.05.13
Ха, кто бы мог подумать. Одно все-таки осталось. Видно, дочки. Ничего, я буду за ним ухаживать. Буду ходить с ним и беречь его.

25.05.13
Я разбил его. Оно плохо смотрит. Оно злое. Это не ее. Было бы ее, я бы почувствовал это. А в нем только зло!

27.05.13
Много плохого вокруг. Эти стены душат меня!!

28.05.13
Так-то лучше!!! Я оторвал все обои! И сломал всю мебель. Теперь ничего не напоминает мне о прошлой жизни. Забьюсь в угол и буду петь песни. В армии я их много знал. Да!

30.05.13
Странно, я сломал все что можно было сломать, но телефон не прекращает звенеть. Черт, да кто мне так названивает!!

02.06.13
Что же мне так и не удалось найти этот чертов телефон и он почти без умолку продолжает звенеть.

03.07.13
Ахахааха. Ногти убежали. Я смотрю, а их нету. Ну на правой руке, на левой два есть ещё...

4.07.13
На меня жалуются соседи. Один даже приходил, хотел чего-то. Так я схватил нож и давай его пугать. С тех пор все затихли. Так им!

12.07.13
Я все не могу понять. Почему так сильно качаются стены. Да, они словно дышат!

13.07.13
Выйдя в ванную я случайно поскользнулся и у видел под ванной большой осколок зеркала. Мне страшно. Теперь я не буду ходить в ванную!!

14.07.13
Сегодня я снова их видел. Они звали к себе. Сказали, им печально и тосклива без меня. Хорошо. Детишки... Сейчас. Папочка уже идет...

Я, Тамош Виктор Николаевич, 1973 года рождения, нашел тетрадь с записями покойного Севальнова Дмитрия Павловича 1964 года рождения. И прилагаю ее к своему заявлению о нападения на меня с ножом.

Сегодня, 08:32 by NegryotmПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дневник сумасшедствие видения авторская история

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