Сказка на ночь (№2)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 23:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 23:31 by

Занавески легонько колыхались от весеннего ветра. В комнате, в которой совсем недавно шел диалог, наступила тишина. Лишь секундная стрелка напоминала о времени, своим монотонным тиканьем. Освещаемая солнцем, комната буквально была пропитана спокойствием, лишь тысячи пылинок суетливо летали в этих четырех стенах.- Я… - мужской голос попытался прервать тишину.Мужчина немного поерзал на темно-коричневом кожаном диване. Из-за его движений раздавались легкие скрипы. Возможно, ему был неудобен его новый костюм. Классические брюки с пиджаком подчеркивали его стать, за слегка расстегнутой белой рубашкой торчала прядь волос, которую иногда он поглаживал, когда вновь погружался в свои мысли.- Вы о чем-то задумались? – это был нежный женский голос, но в нем не чувствовалось беспокойство.- Моя жена, она странно себя ведет: перестала со всеми общаться, запирается в ванне и старается остаться наедине как можно чаще, - молодой человек, почесав бороду добавил, - может, у нее другой?- Когда вы в последний раз общались о том, что вообще между вами происходит? – женщина, отвлекшись от блокнота, перевела взгляд на клиента.Мужчина, медленно развернувшись боком, чтобы увидеть психолога, ответил: «А мы уже давно не общались».Холодная улыбка мелькнула на его лице. Ему словно нравилось то, что он видел сейчас. Девушка приятной внешности что-то усердно вписывала в свой блокнот, она была сосредоточена, поэтому не замечала плавающий на себе взгляд. Она сидела напротив в паре метров от молодого человека. Он посматривал на ее невысокие офисные туфли, затем, поднимая взгляд, ноги, на обтягивающую юбку-карандаш, в которую был заправлен край ее нежно-розовой рубашки, а на ее плечах располагались длинные каштановые локоны.Встреча подходила к концу, уже у порога кабинета мужчина остановился на секунду и, развернувшись к девушке, пристально посмотрел на нее. Его серо-голубые глаза словно изучали. Он мог легко заметить ее смущение, румянец на щеках и даже то, что в тот миг ее дыхание задержалось.- Алексей… - имя мужчины сорвалось с губ девушки, дыхание которой начало набирать темп.- Ксения, - он легким движением положил свою ладонь ей на плечо, потом прошелся по воротнику блузки и начал спускаться по небольшому ряд с пуговицами, - кхм, - мужчина отдернул руку, - спасибо Вам за уделенное мне время, до свидания.Человек поспешно накинул пальто и вышел из офиса, оставив, слегка недоумевавшую девушку за своей спиной. Уже после его ухода, Ксения посмотрела на свою грудь, которая была прикрыта полностью и, немного покрутив в руке верхнюю пуговицу, направилась за свой рабочий стол.Алексей шел поспешно, его сведенные брови выдавали то, что он сейчас чем-то озадачен. Ему нужно домой, ведь там жена. Его любовь.Дойдя до дома, он быстро скрылся в подъезде и, уже дойдя до своей квартиры, на лестничной площадке его встретил сосед.- Леха, здорово! – соседи обменялись крепким рукопожатием, - ну как там твоя, не вернулась еще?- Нет, - ответ звучал убедительно, поэтому старик крепко потрепал мужчину за плечо.- Ну, - добавил тот, - вернется, куда денется? – Старик расплылся в улыбке и направился вниз по лестнице.Провернув ключ несколько раз в замочной скважине, мужчина зашел в квартиру. Сняв ботинки, он аккуратно расположил их на полке.- Знаешь, сегодня у меня был скучный день, дорогая, - Алексей прошел до гостиной, где и кинул свое пальто на диван, - психологом оказалась какая-то нудная девка, да и на работе голяк, в магазин пара человек зашла от силы, - он плюхнулся на диван и облокотился на мягкую спинку.На его монолог никто не ответил, лишь раздался какой-то шорох позади. Обернувшись, он добавил: «А наш старик напротив все спрашивает, не вернулась ли ты. Вот идиот! Ха-ха», - задорный смех прошелся по всей комнате.Снова шорох стал ответом.Мужчина встал с дивана и подошел ближе. Там, у стены сидела связанная девушка, его жена. Из-за повязки на рту, она могла только еле мычать, слезы градом лились по ее щекам.- Малышка, - Алексей присел и положил свою ладно на живот жене, - ты выносишь мне его, Оля. Мне надоело, что все предыдущие делали аборт, при виде аномалий на ультразвуковом исследовании. Ты родишь мне наследника!Девушка еще больше начала плакать, ее руки и ноги уже не так хорошо слушались. Его глаза стали краснеть, он снова начинал злиться.- Все, перестань, скоро будем есть, - мужчина резко встал и направился на кухню.Ольга была уже на девятом месяце, ее муж сделал все, чтобы не было лишних вопросов о его возлюбленной, когда она ушла с работы, крайне редко начала общаться с родными и близкими. Осталось совсем немного.Покормив несчастную, мужчина решил, что сегодня можно утешиться в объятиях своего психолога, Ксении. Он встретил ее у входа в бизнес-центр. С его голливудской улыбкой он предложил ей выпить с ним кофе.- Сегодня я устала, поэтому в кафе не хочу, могу пригласить вас… - девушка оборвала свое предложение. Она вновь отчаянно теребила свою верхнюю пуговицу на рубашке.- Тогда к вам?- Да…Уже пройдя прихожую, пара забылась в страстном поцелуе. Вещи раскидывались по полу вдоль по коридору, ведущему в спальню. Легким толчком девушка повалила мужчину на кровать и, как кошечка, забралась на него сверху.- Лешенька, какой же ты хороший мальчик, - промурлыкала Ксюша и, достав откуда-то шприц, резко воткнула мужчине в шею, - а теперь поспи, пока меня не будет, - посмеявшись, девушка слезла с кровати, оделась и ушла в неизвестном направлении.Видимо той дозы, что она вколола, было недостаточно для мужчины, так как он не уснул, но все же все его движения давались с трудом.Примерно через час он был уже у своего дома. Слегка шатаясь, дошел до квартиры.- О! Леха, - это снова был тот надоедливый сосед, - к тебе тут какая-то дамочка заходила, симпатишная больно, - старик вальяжно руками описал фигуру песочных часов.- Отвали…- Ты чего это? Напился? Тогда даму ту ко мне отправь, уж я-то справлюсь, ха-ха… Кхх… - послышался тихий хрип.Алексей грубо схватил старика за шею, еще секунд двадцать старик бился, пока силы не покинули его, и лишь тогда мужчина ослабил хватку. Обмякшее тело гулким ударом упало на пол.Мужчина еле зашел в квартиру, где встретил ее. Ксюша была вся в крови, в руках она держала какой-то сверток.- Он мой! Понял?- Что ты?- А ты думал, я на тебя повелась? Пхах! – девушку явно забавлял тот факт, что Алексей еле держался на ногах, он медленно шел по направлению к жене.Но от жены осталось лишь бездыханное тело с распоротым животом. Повсюду была кровь: пол, стены и даже потолок был в пятнах.Внутренности сползли по бедрам жертвы. На лице до сих пор читалось выражение боли и ужаса.- Нет! Не-е-ет! – мужчина рухнул на колени у своей супруги и наклонил голову, - что ты наделала?- Чщщ… - Ксюша покачала сверток, - не кричи, разбудишь моего малыша. Я, как и ты, хотела то, что вынашивала эта девка.- У меня может быть только один наследник! Отдай! – мужчина ринулся в сторону девушки настолько быстро, как мог.Но она ловко перехватила его атаку и уже длинными когтями вцепилась ему в шею. Приподняв его над собой, девушка улыбнулась.- Твоя кровь конечно была б мне полезной, но она пропитана препаратом, который я вколола… Жаль.С силой швырнув мужчину, девушка поспешно вышла из квартиры. Идя уже по освещенной улице, она посмотрела на младенца, который приподнял к ней свои коготки, а его хвостик обвил ее запястье.

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