Лекарь

Сделано_в_СССР Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 03:23 by

Он лежал в траве, на берегу реки. Болело всё тело - окровавленное и покрытое синяками. Саднило разбитые губы.Очень хотелось пить - но доползти до воды не было сил - и времени.Он прожил в глухой Карельской деревушке всю свою жизнь, долгую и счастливую. Бродил по лесу, собирал травы и грибы, слушал птиц...Изба его стояла на отшибе - у самого леса. Волки и медведи обходили её стороной.Семьи у него не было. Всё свое свободное время он лечил людей. Каждого жителя в деревне он знал в лицо. И знал всю его историю - от рождения и до смерти. И поэтому - всегда находил нужные слова и нужные травы. Те, что нужны именно этому человеку.Знания, собранные им за долгую жизнь, были огромны. Он умел заговаривать зубную боль и лечить страшные раны охотников, облегчать женщинам роды - и снимать кишечные колики у младенцев.Жители деревни приходили к нему лечиться - докторов в деревне не было, а до города - очень далеко. Но они не любили его и боялись. Ходили слухи, что он колдун, и дружен с нечистой силой.А вот звери и птицы его не боялись. Любили. Частенько его видели в лесу, сидящим на пенёчке, окруженном разным зверьём - и слышали как он тихо и ласково что-то говорит им, или гладит их по голове шершавой мозолистой рукой.Всё непонятное - пугает...Однажды в деревню пришла беда. Началась непонятная эпидемия - косила без разбору и стариков и детей.Лекарь ходил по домам, приносил питьё из трав, окуривал избы пахучим дымом, и уговаривал каждого не пить сырую воду из колодца.Его не слушали. И люди продолжали умирать - один за другим. И в один из этих страшных дней он сварил большую фляжку из одному ему известных грибов и трав - и пошёл ночью к колодцу.Но не дошёл. Жители деревни, решившие между собой, что эпидемия - дело рук колдуна. догнали его на полдороге, избили до полусмерти - и бросили умирать в придорожных кустах.Он всё-таки дополз до реки. С трудом разлепил пересохшие губы, набрал пригоршню воды, смочил лицо. Пить не стал. Знал, что вода несёт смерть.Фляжка его, заткнутая тряпичной пробкой, валялась метрах в 50. Зелье не разлилось - пробка была плотной.Он подобрал её, и мыча от боли, пополз к колодцу. По тропинке за ним тянулся кровавый след...Дорога в 200 метров заняла у него почти час. Он поднялся на колени, держась руками за старенький сруб, выдернул пробку - вылил жидкость из фляжки в колодец - и рухнул без сил.Потом последний раз открыл глаза- поглядел в небо - и так и умер - с широко распахнутыми синими детскими глазами.К вечеру народ пошёл за водой. Увидев его тело у колодца, несколько мужиков покрепче оттащили его подальше от дороги и закопали, не поставив креста. Некрещёный он был..А через несколько дней болезнь начала отступать. Больные стали поправляться, а новых заболевших не случилось.И, возвращаясь домой с вёдрами воды, один сельчанин сказал другому: "Выходит, не зря мы колдуна-то убили. Вишь - и порча кончилась."И проходя мимо невысокого холмика у лесной дороги, пнул его ногой.Автор - Татьяна Вендер.

Ключевые слова: Карельская деревушка лекарь лес изба беда эпидемия колодец зелье смерть

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