Смерть, девушка и пирожки с вишнями

Летяга Просмотров: 88 Комментарии: 1 +6 Вчера, 21:06 by

Смерть сидела, прислонившись к забору. Точильный камень ходил по лезвию косы. Старенький, но крепкий велосипед стоял рядом. На дереве напротив чирикали воробьи. Солнышко приятно грело.«Чудесный вечер», — подумала Смерть, и отложила косу и камень в сторону. Потянулась за рюкзаком и пошарила там.Обидно, но перекуса не осталось. Не то, чтобы Смерть была голодна. Но иногда ей нравилось выпить полкружки вина и съесть бутерброд.Смерть вытряхнула крошки на руку и бросила воробьям.— Хотите пирожков?Смерть подняла голову. Напротив нее стояла девушка лет двадцати, с корзинкой в руках, и улыбалась.Смерть посмотрела по сторонам. Никого больше рядом не было. Она уставилась на девушку:— Ты мне?— Вам.— Ты меня видишь?— Конечно вижу, — удивилась девушка, — А не должна?— Эммм… — озадачилась Смерть, — Ну честно сказать, не знаю пока... Теоретически не должна, я еще не смотрела следующего клиента, но если видишь... то... От пирожков не откажусь.Девушка села рядом и вытянула пахнущие пирожки из корзинки.— Этот — со смородиной, а этот — с вишней...— С вишнями! – сказала Смерть, — Обожаю с вишней.Девушка улыбнулась:— А вы не такая и страшная, как посмотреть.Смерть пригладила череп:— Я такая как есть, собственно-ном-ном… Вкуснятина.— Сама пеку, — сказала девушка, — Держите ещё.— Спасибо, — с чувством сказала Смерть.Они немного посидели молча.— Если я вас вижу, это значит… — начала девушка и замолчала.— Скорее всего, да, — развела руками Смерть, — Пока не знаю как. Но, говорю же, могу посмотреть…Она достала новенький Huawei и начала смотреть календарь.— Не надо, — быстро сказала девушка, — Не хочу знать. Пусть всё будет как будет.— Я тебя понимаю, — ответила Смерть.— Хороший день, — сказала девушка, — Жаль в такой уходить. Но что поделаешь, да?Смерть задумчиво кивнула.— Хочешь, покатаемся? – спросила она чуть погодя.— В смысле, уже туда?— Неет,– замахала руками Смерть, — Просто покатаемся. На моем велике. Садись спереди. Корзинку держи только крепко.Девушка вскочила и подала Смерти руку:— Это будет здорово. Не каждый таким похвастается.— Я тоже так думаю, — Смерть прикрепила косу, забросила рюкзак за плечи, и села на велосипед.Девушка заскочила на сиденье, прикрепленное спереди.— А зачем оно здесь?— Детишек вожу, — просто ответила Смерть, — Ну, отвожу, то есть. Им нравится.— Они тебя не пугаются?— Дети-то? Нет. Быстро привыкают. Для них – всё приключение. Ну, держись.Смерть надавила на педали. И они помчались по пустой улице.— Йухууууу, — вскричала девушка, — Как же хо-ро-шо!!!Смерть ухмыльнулась:— Всякое видела, конечно…Они выехали на дорогу возле поля и Смерть разогналась как только могла. Ветер свистел в ушах.Девушка запела:— А потом придет она, собирайся, скажет, пошли.Ну а тело недопело чуть-чуть, ну а телу недодали любви...Смерть и правда вдруг почувствовала что-то странное внутри. Она не могла дать ему определение.И это напрягало. Но вместе с тем было хорошо.Они катались целый час. Потом Смерть свернула к городу.— Мне пора? – спросила девушка.— Да, — просто ответила та.Они приближались к дороге. Смерть закусила нижнюю челюсть и о чем-то напряженно думала.Они остановились у переезда.Девушка соскочила с велосипеда и обернулась к Смерти.— У тебя еще пирожка не найдется? – спросила та— Конечно, — девушка достала еще два пирожка и вручила Смерти.Та положила их в рюкзак:— Позже съем. За твоё здоровье.Девушка рассмеялась.— Я не шучу, — серьезно ответила Смерть, — Я не могу менять ничего. Но могу… скажем так… положить на... В общем, не важно… Иди домой, и не бойся ничего. Я постараюсь к тебе прийти… как можно позже… Лет через пятьдесят.Девушка широко раскрыла глаза.— Я…— Ничего не говори. Иди домой. Смотри по сторонам. И – спасибо за угощенье.Девушка секунду молчала… потом порывисто обняла Смерть за плечи, поцеловала в череп. И ушла.Не оборачиваясь.Смерть вскочила на велосипед.Она должна была успеть.***Водитель вышел из дома, покачиваясь. Ну сколько он там выпил, делов-то. Ехать н-надо.Он забрался в грузовик, и только собрался заводить, как вдруг осознал, что в машине он не один.Рядом сидела Смерть.У водителя хмель слетел в мгновение ока. Он раскрывал и закрывал рот как рыба, выброшенная на берег.— Слушай меня очень внимательно, — сказала Смерть, — Ты сейчас выйдешь, закроешься в доме. И до завтрашнего утра чтобы духу твоего на улице не было. Если выйдешь… Воон, посмотри в окно – на велике коса приторочена. Увидел? Умница. Приду, даже не смотря на то, что тебе, алкашу, еще 20 лет отмерено. Ты меня понял?Водитель сглотнул и выдавил:— Д-да...— Молодец, люблю понятливых, — Смерть махнула головой, — А теперь вали домой. Живо!Тот, крестясь, вывалился из кабины и рванул к дому. Смерть услышала, как он молится и покачала головой.Смерть выпрыгнула из кабины, и пошла к велосипеду.Достала пирожок из рюкзака, уселась за руль, и покатила, жуя на ходу. Нагоняй она, конечно получит, ну и хрен с ним. Что ей сделают?!Вскоре она заметила девушку. Та медленно шла по тротуару и дышала. Глубоко-глубоко. И смотрела на небо.Девушка прошла мимо Смерти не увидев её.Смерть вытянула смартфон и посмотрела календарь.Да… Немножко ошиблась. Её дата у девушки теперь будет не через 50 лет, а через 60.Приятно иногда ошибиться.Автор - Киномеханик Макс.

Ключевые слова: Девушка смерть велосипед пирожки водитель

Другие, подобные истории: