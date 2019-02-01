Смерть, девушка и пирожки с вишнями

Смерть, девушка и пирожки с вишнямиСмерть сидела, прислонившись к забору. Точильный камень ходил по лезвию косы. Старенький, но крепкий велосипед стоял рядом. На дереве напротив чирикали воробьи. Солнышко приятно грело.
«Чудесный вечер», — подумала Смерть, и отложила косу и камень в сторону. Потянулась за рюкзаком и пошарила там.
Обидно, но перекуса не осталось. Не то, чтобы Смерть была голодна. Но иногда ей нравилось выпить полкружки вина и съесть бутерброд.
Смерть вытряхнула крошки на руку и бросила воробьям.
— Хотите пирожков?
Смерть подняла голову. Напротив нее стояла девушка лет двадцати, с корзинкой в руках, и улыбалась.
Смерть посмотрела по сторонам. Никого больше рядом не было. Она уставилась на девушку:
— Ты мне?
— Вам.
— Ты меня видишь?
— Конечно вижу, — удивилась девушка, — А не должна?
— Эммм… — озадачилась Смерть, — Ну честно сказать, не знаю пока... Теоретически не должна, я еще не смотрела следующего клиента, но если видишь... то... От пирожков не откажусь.
Девушка села рядом и вытянула пахнущие пирожки из корзинки.
— Этот — со смородиной, а этот — с вишней...
— С вишнями! – сказала Смерть, — Обожаю с вишней.
Девушка улыбнулась:
— А вы не такая и страшная, как посмотреть.
Смерть пригладила череп:
— Я такая как есть, собственно-ном-ном… Вкуснятина.
— Сама пеку, — сказала девушка, — Держите ещё.
— Спасибо, — с чувством сказала Смерть.
Они немного посидели молча.
— Если я вас вижу, это значит… — начала девушка и замолчала.
— Скорее всего, да, — развела руками Смерть, — Пока не знаю как. Но, говорю же, могу посмотреть…
Она достала новенький Huawei и начала смотреть календарь.
— Не надо, — быстро сказала девушка, — Не хочу знать. Пусть всё будет как будет.
— Я тебя понимаю, — ответила Смерть.
— Хороший день, — сказала девушка, — Жаль в такой уходить. Но что поделаешь, да?
Смерть задумчиво кивнула.
— Хочешь, покатаемся? – спросила она чуть погодя.
— В смысле, уже туда?
— Неет,– замахала руками Смерть, — Просто покатаемся. На моем велике. Садись спереди. Корзинку держи только крепко.
Девушка вскочила и подала Смерти руку:
— Это будет здорово. Не каждый таким похвастается.
— Я тоже так думаю, — Смерть прикрепила косу, забросила рюкзак за плечи, и села на велосипед.
Девушка заскочила на сиденье, прикрепленное спереди.
— А зачем оно здесь?
— Детишек вожу, — просто ответила Смерть, — Ну, отвожу, то есть. Им нравится.
— Они тебя не пугаются?
— Дети-то? Нет. Быстро привыкают. Для них – всё приключение. Ну, держись.
Смерть надавила на педали. И они помчались по пустой улице.
— Йухууууу, — вскричала девушка, — Как же хо-ро-шо!!!
Смерть ухмыльнулась:
— Всякое видела, конечно…
Они выехали на дорогу возле поля и Смерть разогналась как только могла. Ветер свистел в ушах.
Девушка запела:
— А потом придет она, собирайся, скажет, пошли.
Ну а тело недопело чуть-чуть, ну а телу недодали любви...
Смерть и правда вдруг почувствовала что-то странное внутри. Она не могла дать ему определение.
И это напрягало. Но вместе с тем было хорошо.
Они катались целый час. Потом Смерть свернула к городу.
— Мне пора? – спросила девушка.
— Да, — просто ответила та.
Они приближались к дороге. Смерть закусила нижнюю челюсть и о чем-то напряженно думала.
Они остановились у переезда.
Девушка соскочила с велосипеда и обернулась к Смерти.
— У тебя еще пирожка не найдется? – спросила та
— Конечно, — девушка достала еще два пирожка и вручила Смерти.
Та положила их в рюкзак:
— Позже съем. За твоё здоровье.
Девушка рассмеялась.
— Я не шучу, — серьезно ответила Смерть, — Я не могу менять ничего. Но могу… скажем так… положить на... В общем, не важно… Иди домой, и не бойся ничего. Я постараюсь к тебе прийти… как можно позже… Лет через пятьдесят.
Девушка широко раскрыла глаза.
— Я…
— Ничего не говори. Иди домой. Смотри по сторонам. И – спасибо за угощенье.
Девушка секунду молчала… потом порывисто обняла Смерть за плечи, поцеловала в череп. И ушла.
Не оборачиваясь.
Смерть вскочила на велосипед.
Она должна была успеть.
***
Водитель вышел из дома, покачиваясь. Ну сколько он там выпил, делов-то. Ехать н-надо.
Он забрался в грузовик, и только собрался заводить, как вдруг осознал, что в машине он не один.
Рядом сидела Смерть.
У водителя хмель слетел в мгновение ока. Он раскрывал и закрывал рот как рыба, выброшенная на берег.
— Слушай меня очень внимательно, — сказала Смерть, — Ты сейчас выйдешь, закроешься в доме. И до завтрашнего утра чтобы духу твоего на улице не было. Если выйдешь… Воон, посмотри в окно – на велике коса приторочена. Увидел? Умница. Приду, даже не смотря на то, что тебе, алкашу, еще 20 лет отмерено. Ты меня понял?
Водитель сглотнул и выдавил:
— Д-да...
— Молодец, люблю понятливых, — Смерть махнула головой, — А теперь вали домой. Живо!
Тот, крестясь, вывалился из кабины и рванул к дому. Смерть услышала, как он молится и покачала головой.
Смерть выпрыгнула из кабины, и пошла к велосипеду.
Достала пирожок из рюкзака, уселась за руль, и покатила, жуя на ходу. Нагоняй она, конечно получит, ну и хрен с ним. Что ей сделают?!
Вскоре она заметила девушку. Та медленно шла по тротуару и дышала. Глубоко-глубоко. И смотрела на небо.
Девушка прошла мимо Смерти не увидев её.
Смерть вытянула смартфон и посмотрела календарь.
Да… Немножко ошиблась. Её дата у девушки теперь будет не через 50 лет, а через 60.
Приятно иногда ошибиться.
Автор - Киномеханик Макс.
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Вчера, 21:06 by ЛетягаПросмотров: 88Комментарии: 1
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